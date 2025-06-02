Календарь бухгалтера на июнь 2025

- СкачатьОбразец декларации по косвенным налогам.xlsx
- СкачатьОбразец заполнения персонифицированных сведений о физлицах.xlsx
- СкачатьОбразец декларации по НДПИ.xlsx
- СкачатьФорма декларации по налогу на прибыль.xlsx
- СкачатьОбразец уведомления по НДФЛ.xlsx
- СкачатьБланк декларации по акцизам на нефтяное сырье.xlsx
- СкачатьОбразец заполнения формы ЕФС-1.xls
Налоговая и бухгалтерская отчетность
План дел в июне текущего года может выглядеть так:
уплатить НДФЛ, страхвзносы за май, в том числе взносы на травматизм, ОПС, ОМС и ВНиМ;
сдать отчеты и заплатить налоги в зависимости от применяемого налогового режима и типа деятельности;
свериться с ФНС по налогам, чтобы проверить подготовку к завершению полугодия текущего года, а также проанализировать дебиторскую и кредиторскую задолженность.
Подробно расписали в таблице сроки подачи отчетности и уплаты налогов и взносов, а ниже подсветили основные моменты, которые помогут все сдать без вопросов со стороны контролирующих органов.
Срок
Отчет или платеж
Кто сдает
Куда сдавать
03.06.2025
Подача уведомления об НДФЛ за период с 23.05.2025 по 31.05.2025
Юридические лица и ИП —налоговые агенты
ИФНС
05.06.2025
Подача сведений о полученных в мае 2025 года доходах, которые:
Юридические лица и ИП на АУСН
Уплата НДФЛ за период с 23.05.2025 по 31.05.2025
09.06.2025
Подтверждение или корректировка в банках сведений за май по:
Юридические лица и ИП на АУСН
20.06.2025
Подача уведомления и документов об использовании права на освобождение от выполнения обязанностей плательщика НДС (об отказе от него или продлении освобождения)
Налогоплательщики из п. 1 ст. 145 НК
Подача декларации по косвенным налогам за май
Импортеры товаров из стран ЕАЭС по принятым на учет товарам, платежам, не предусмотренным договором лизинга
Уплата косвенных налогов за май
Импортеры товаров из стран ЕАЭС по принятым на учет товарам, платежам, не предусмотренным договором лизинга
25.06.2025
Подача уведомления о рассчитанных налогах, авансах по ним, сборах, страхвзносах за май (в том числе НДФЛ за период с 01.06.2025 по 22.06.2025)
Налогоплательщики, налоговые агенты, плательщики страхвзносов
Уплата налога по АУСН за май
Юридические лица и ИП на АУСН
Подача через личный кабинет налогоплательщика при выплате доходов без соблюдения порядка сведений за период с 23 мая по 22 июня о:
Налоговые агенты на АУСН
Подача персонифицированных сведений о физлицах за май
Плательщики страхвзносов
Подача декларации или расчета по налогу на прибыль за май
Юридические лица на ОСНО
Подача декларации по НДПИ за май
Пользователи недр
Подача декларации по акцизам за март и май 2025 года, декабрь 2024 года
Плательщики акцизов
Подача декларации по нефтяному сырью за май
Плательщики по операциям, которые признаются объектами обложения по пп. 34 п. 1 ст. 182 НК
30.06.2025
Уплата 1/3 НДС за 1 квартал
Плательщики налога и налоговые агенты
Уплата налога по ЕСХН при прекращении деятельности
Налогоплательщики на ЕСХН
Уплата налога по УСН при прекращении деятельности
Налогоплательщики на УСН
Уплата НДПИ за май
Пользователи недр
Уплата акцизов за март и май 2025 года, декабрь 2024 года
Плательщики акцизов
Уплата акцизов по алкогольной и спиртосодержащей продукции за июнь
Плательщики акцизов
Уплата НПД за май
Плательщики НПД
Уплата страхвзносов на ОПС, ОМС, ВНиМ за май
Страхователи
Уплата налога на прибыль:
Юридические лица на ОСНО
Уплата НДФЛ за период с 1 по 22 июня
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Декларация по косвенным налогам
Юрлица и индивидуальные предприниматели, независимо от формы деятельности и налогового режима, импортирующие товары из стран ЕАЭС в РФ — сдают декларацию по косвенным налогам, включая акцизы и НДС. Если юрлицо работает на УСН и ввозит товар из стран ЕАЭС, оно также уплачивает НДС.
Декларацию не подают, если в предыдущем месяце не было:
ввоза товара из стран ЕАЭС;
уплаты лизинговых платежей.
Отчетность сдают за тот месяц, в котором товары с импорта приняли на учет или уплачивали лизинговые платежи.
Персонифицированные сведения о физлицах
Персонифицированные сведения подают все плательщики страхвзносов, которые заключили трудовые или гражданско-правовые договора с физическими лицами. Сведения подают за все отчетные месяцы, в том числе и те, в которые выплаты и начисления не производили. Если гражданско-правовой договор заключали с индивидуальным предпринимателем или выплаты осуществлялись самозанятым гражданам — подавать сведения не нужно, так как на эти виды выплат взносы не начисляют.
Скачать образец заполнения персонифицированных сведений о физлицах.
Декларация по НДПИ
НДПИ — налог на добычу полезных ископаемых, его уплачивают организации и индивидуальные предприниматели — пользователи недр. Декларация по НДПИ представляет собой отчетность о начисленных налоговых платежах. Документ надо сдать не позже 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, начиная с месяца, в котором ИП или юрлицо по факту приступили к добыче полезных ископаемых.
Декларация по налогу на прибыль
Организации, которые уплачивают авансовые платежи ежеквартально, подают отчетность четыре раза в год. Организации, уплачивающие авансовые платежи ежемесячно, подают декларацию 12 раз в год.
Подача декларации обязательна для:
Организаций из России, работающих на ОСНО.
Налоговых агентов по налогу на прибыль, вне зависимости от применяемого налогового режима.
Эксперт обращает внимание: подавать декларацию также обязаны те организации, которые уплачивают налог за другую компанию, например, через посредника в РФ, или выплачивают дивиденды иностранной компании.
Иностранные компании, которые работают в России через представительства и получают прибыль от источников в нашей стране.
Ответственные участники консолидированных групп налогоплательщиков. Это организации из России, которые на добровольной основе объединяются, чтобы оптимизировать уплату налога на прибыль, то есть снизить налоговую нагрузку. В декларации доходы и убытки суммируются — налоговая база консолидируется, и за счет этого уменьшается сумма налога на прибыль. Расчет и уплату налога на прибыль по группе в целом осуществляет одна из компаний, которая является ответственным участником консолидированной группы.
Уведомление по НДФЛ
Уведомление по НДФЛ — документ, который налоговые агенты подают в ИФНС. В нем прописывают суммы НДФЛ, удержанные за конкретный период.
Если НДФЛ, например, начислили по разным ставкам, то каждое начисление необходимо указать отдельным блоком в уведомлении. Если в каком-либо периоде НДФЛ не удерживали — подавать отчет не нужно.
Декларация по акцизам
Акцизы — это косвенный налог, который уплачивают производители и импортеры подакцизных товаров. Для отчетности об уплате налога необходимо предоставить в ФНС декларацию по акцизам.
Существуют различные виды деклараций по акцизам — процесс их заполнения различается. Ставки акцизов тоже различаются в зависимости от категории товара — посмотреть информацию, которая актуальна для вашего бизнеса, можно в главе 22 НК.
Декларация по акцизам на нефтяное сырье
Налоговая декларация по акцизам на нефтяное сырье — это документ, который налогоплательщики представляют в налоговые органы для расчета суммы акциза за налоговый период. Это один из видов декларации по акцизам.
Скачать бланк декларации по акцизам на нефтяное сырье.
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Отчетность и взносы в СФР
Юридические лица и индивидуальные предприниматели в июне 2025 года обязаны сдать отчетность в СФР и уплатить страховые взносы. Сроки подачи отчетов и уплаты взносов — в таблице, ниже дали пояснения.
Срок
Отчет или платеж
Кто сдает
Куда сдавать
16.06.2025
Заплатить страховые взносы «на травматизм» за май
Страхователи
СФР
25.06.2025
Сдать сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1) работников, если:
Работодатели
30.06.2025
Заплатить допвзносы работодателя на накопительную пенсию за май
Работодатели
Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1
В июне 2025 года сведения о зарплате и трудовой деятельности в СФР подают ИП и организации разного типа, если они являются работодателями. Отчет надо отправлять отдельными разделами и подразделами.
Про что еще не забыть бухгалтеру в июне 2025 года
С июня 2025 года увеличивают штрафы за нарушения в работе с персональными данными — закон вступил в силу с 30 мая. Мы подробно написали про типы нарушений, размеры штрафов и как правильно организовать хранения и обработку данных, чтобы избежать внимания проверяющих.
Банки ужесточат контроль за переводами между картами. Если бизнес регулярно переводит суммы на карту физлицу, то надо иметь договоры, расписки и другие подтверждающие документы для обоснования транзакции.
С 1 июня ИП на ОСНО без работников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут обязаны применять онлайн-кассы.
Вновь созданные предприятия должны заплатить ежемесячный аванс по налогу на прибыль, если выручка в мае 2025 года превысила 5 миллионов рублей.
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