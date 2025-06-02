Календарь бухгалтера на июнь 2025

Налоговая и бухгалтерская отчетность

План дел в июне текущего года может выглядеть так: уплатить НДФЛ, страхвзносы за май, в том числе взносы на травматизм, ОПС, ОМС и ВНиМ;

сдать отчеты и заплатить налоги в зависимости от применяемого налогового режима и типа деятельности;

свериться с ФНС по налогам, чтобы проверить подготовку к завершению полугодия текущего года, а также проанализировать дебиторскую и кредиторскую задолженность. Подробно расписали в таблице сроки подачи отчетности и уплаты налогов и взносов, а ниже подсветили основные моменты, которые помогут все сдать без вопросов со стороны контролирующих органов. Срок Отчет или платеж Кто сдает Куда сдавать 03.06.2025 Подача уведомления об НДФЛ за период с 23.05.2025 по 31.05.2025 Юридические лица и ИП —налоговые агенты ИФНС 05.06.2025 Подача сведений о полученных в мае 2025 года доходах, которые: не указаны в п. 1, 2 ч. 1 ст. 14 закона от 25.02.2022 г. № 17-ФЗ (получены без ККТ и не через расчетный счет);

указаны в п. 1 ч. 1 ст. 16 закона от 25.02.2022 г. № 17-ФЗ. Юридические лица и ИП на АУСН Уплата НДФЛ за период с 23.05.2025 по 31.05.2025 Налоговые агенты по ст. 226, 226.1, 226.2 НК 09.06.2025 Подтверждение или корректировка в банках сведений за май по: операциям по расчетным счетам;

переводам электронных денег;

комиссии по эквайрингу. Юридические лица и ИП на АУСН 20.06.2025 Подача уведомления и документов об использовании права на освобождение от выполнения обязанностей плательщика НДС (об отказе от него или продлении освобождения) Налогоплательщики из п. 1 ст. 145 НК Подача декларации по косвенным налогам за май Импортеры товаров из стран ЕАЭС по принятым на учет товарам, платежам, не предусмотренным договором лизинга Уплата косвенных налогов за май Импортеры товаров из стран ЕАЭС по принятым на учет товарам, платежам, не предусмотренным договором лизинга 25.06.2025 Подача уведомления о рассчитанных налогах, авансах по ним, сборах, страхвзносах за май (в том числе НДФЛ за период с 01.06.2025 по 22.06.2025) Налогоплательщики, налоговые агенты, плательщики страхвзносов Уплата налога по АУСН за май Юридические лица и ИП на АУСН Подача через личный кабинет налогоплательщика при выплате доходов без соблюдения порядка сведений за период с 23 мая по 22 июня о: размерах и видах выплаченных доходов;

размерах стандартных и профессиональных вычетов, которые уменьшают базу налогообложения;

рассчитанных, удержанных и уплаченных налогах в отношении этих доходов по каждому физическому лицу. Налоговые агенты на АУСН Подача персонифицированных сведений о физлицах за май Плательщики страхвзносов Подача декларации или расчета по налогу на прибыль за май Юридические лица на ОСНО Подача декларации по НДПИ за май Пользователи недр Подача декларации по акцизам за март и май 2025 года, декабрь 2024 года Плательщики акцизов Подача декларации по нефтяному сырью за май Плательщики по операциям, которые признаются объектами обложения по пп. 34 п. 1 ст. 182 НК 30.06.2025 Уплата 1/3 НДС за 1 квартал Плательщики налога и налоговые агенты Уплата налога по ЕСХН при прекращении деятельности Налогоплательщики на ЕСХН Уплата налога по УСН при прекращении деятельности Налогоплательщики на УСН Уплата НДПИ за май Пользователи недр Уплата акцизов за март и май 2025 года, декабрь 2024 года Плательщики акцизов Уплата акцизов по алкогольной и спиртосодержащей продукции за июнь Плательщики акцизов Уплата НПД за май Плательщики НПД Уплата страхвзносов на ОПС, ОМС, ВНиМ за май Страхователи Уплата налога на прибыль: третий аванс во II квартале;

за январь-май;

за поступившие дивиденды и проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам за май;

по выплаченным средствам и иному доходу зарубежной компании (обязанность налоговых агентов);

вновь созданными компаниями при превышении доходов 5 миллионов рублей;

с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам за май. Юридические лица на ОСНО Уплата НДФЛ за период с 1 по 22 июня Налоговые агенты по ст. 226, 226.1, 226.2 НК Нет времени следить за сроками платежей и подачи отчетности? Возьмем на себя бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, вовремя внесем все правки в документы Оставьте контакты, и мы вам перезвоним Отправить

Декларация по косвенным налогам

Юрлица и индивидуальные предприниматели, независимо от формы деятельности и налогового режима, импортирующие товары из стран ЕАЭС в РФ — сдают декларацию по косвенным налогам, включая акцизы и НДС. Если юрлицо работает на УСН и ввозит товар из стран ЕАЭС, оно также уплачивает НДС. Декларацию не подают, если в предыдущем месяце не было: ввоза товара из стран ЕАЭС;

уплаты лизинговых платежей. Отчетность сдают за тот месяц, в котором товары с импорта приняли на учет или уплачивали лизинговые платежи. Скачать образец декларации по косвенным налогам.

Персонифицированные сведения о физлицах

Персонифицированные сведения подают все плательщики страхвзносов, которые заключили трудовые или гражданско-правовые договора с физическими лицами. Сведения подают за все отчетные месяцы, в том числе и те, в которые выплаты и начисления не производили. Если гражданско-правовой договор заключали с индивидуальным предпринимателем или выплаты осуществлялись самозанятым гражданам — подавать сведения не нужно, так как на эти виды выплат взносы не начисляют. Скачать образец заполнения персонифицированных сведений о физлицах.

Декларация по НДПИ

НДПИ — налог на добычу полезных ископаемых, его уплачивают организации и индивидуальные предприниматели — пользователи недр. Декларация по НДПИ представляет собой отчетность о начисленных налоговых платежах. Документ надо сдать не позже 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, начиная с месяца, в котором ИП или юрлицо по факту приступили к добыче полезных ископаемых. Скачать образец декларации по НДПИ.

Декларация по налогу на прибыль

Организации, которые уплачивают авансовые платежи ежеквартально, подают отчетность четыре раза в год. Организации, уплачивающие авансовые платежи ежемесячно, подают декларацию 12 раз в год. Подача декларации обязательна для: Организаций из России, работающих на ОСНО.

Налоговых агентов по налогу на прибыль, вне зависимости от применяемого налогового режима. Эксперт обращает внимание: подавать декларацию также обязаны те организации, которые уплачивают налог за другую компанию, например, через посредника в РФ, или выплачивают дивиденды иностранной компании. Иностранные компании, которые работают в России через представительства и получают прибыль от источников в нашей стране.

Ответственные участники консолидированных групп налогоплательщиков. Это организации из России, которые на добровольной основе объединяются, чтобы оптимизировать уплату налога на прибыль, то есть снизить налоговую нагрузку. В декларации доходы и убытки суммируются — налоговая база консолидируется, и за счет этого уменьшается сумма налога на прибыль. Расчет и уплату налога на прибыль по группе в целом осуществляет одна из компаний, которая является ответственным участником консолидированной группы. Скачать форму декларации по налогу на прибыль.

Уведомление по НДФЛ

Уведомление по НДФЛ — документ, который налоговые агенты подают в ИФНС. В нем прописывают суммы НДФЛ, удержанные за конкретный период. Если НДФЛ, например, начислили по разным ставкам, то каждое начисление необходимо указать отдельным блоком в уведомлении. Если в каком-либо периоде НДФЛ не удерживали — подавать отчет не нужно. Скачать образец уведомления по НДФЛ.

Декларация по акцизам

Акцизы — это косвенный налог, который уплачивают производители и импортеры подакцизных товаров. Для отчетности об уплате налога необходимо предоставить в ФНС декларацию по акцизам. Существуют различные виды деклараций по акцизам — процесс их заполнения различается. Ставки акцизов тоже различаются в зависимости от категории товара — посмотреть информацию, которая актуальна для вашего бизнеса, можно в главе 22 НК.

Декларация по акцизам на нефтяное сырье