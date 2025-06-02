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Отчетность

Календарь бухгалтера на июнь 2025

В июне 2025 года бухгалтеру нужно подать отчетность в ФНС и СФР, уплатить налоги и страховые взносы. Собрали главные отчеты и даты в одной статье, чтобы вы ничего не упустили.

Налоговая и бухгалтерская отчетность

План дел в июне текущего года может выглядеть так:

  • уплатить НДФЛ, страхвзносы за май, в том числе взносы на травматизм, ОПС, ОМС и ВНиМ;

  • сдать отчеты и заплатить налоги в зависимости от применяемого налогового режима и типа деятельности;

  • свериться с ФНС по налогам, чтобы проверить подготовку к завершению полугодия текущего года, а также проанализировать дебиторскую и кредиторскую задолженность.

Подробно расписали в таблице сроки подачи отчетности и уплаты налогов и взносов, а ниже подсветили основные моменты, которые помогут все сдать без вопросов со стороны контролирующих органов.

Срок

Отчет или платеж

Кто сдает

Куда сдавать

03.06.2025

Подача уведомления об НДФЛ за период с 23.05.2025 по 31.05.2025

Юридические лица и ИП —налоговые агенты

ИФНС

05.06.2025

Подача сведений о полученных в мае 2025 года доходах, которые:

Юридические лица и ИП на АУСН

Уплата НДФЛ за период с 23.05.2025 по 31.05.2025

Налоговые агенты по ст. 226, 226.1, 226.2 НК

09.06.2025

Подтверждение или корректировка в банках сведений за май по:

  • операциям по расчетным счетам;

  • переводам электронных денег;

  • комиссии по эквайрингу.

Юридические лица и ИП на АУСН

20.06.2025

Подача уведомления и документов об использовании права на освобождение от выполнения обязанностей плательщика НДС (об отказе от него или продлении освобождения)

Налогоплательщики из п. 1 ст. 145 НК

Подача декларации по косвенным налогам за май

Импортеры товаров из стран ЕАЭС по принятым на учет товарам, платежам, не предусмотренным договором лизинга

Уплата косвенных налогов за май

Импортеры товаров из стран ЕАЭС по принятым на учет товарам, платежам, не предусмотренным договором лизинга

25.06.2025

Подача уведомления о рассчитанных налогах, авансах по ним, сборах, страхвзносах за май (в том числе НДФЛ за период с 01.06.2025 по 22.06.2025)

Налогоплательщики, налоговые агенты, плательщики страхвзносов

Уплата налога по АУСН за май

Юридические лица и ИП на АУСН

Подача через личный кабинет налогоплательщика при выплате доходов без соблюдения порядка сведений за период с 23 мая по 22 июня о:

  • размерах и видах выплаченных доходов;

  • размерах стандартных и профессиональных вычетов, которые уменьшают базу налогообложения;

  • рассчитанных, удержанных и уплаченных налогах в отношении этих доходов по каждому физическому лицу.

Налоговые агенты на АУСН

Подача персонифицированных сведений о физлицах за май

Плательщики страхвзносов

Подача декларации или расчета по налогу на прибыль за май

Юридические лица на ОСНО

Подача декларации по НДПИ за май

Пользователи недр

Подача декларации по акцизам за март и май 2025 года, декабрь 2024 года

Плательщики акцизов

Подача декларации по нефтяному сырью за май

Плательщики по операциям, которые признаются объектами обложения по пп. 34 п. 1 ст. 182 НК

30.06.2025

Уплата 1/3 НДС за 1 квартал

Плательщики налога и налоговые агенты

Уплата налога по ЕСХН при прекращении деятельности

Налогоплательщики на ЕСХН

Уплата налога по УСН при прекращении деятельности

Налогоплательщики на УСН

Уплата НДПИ за май

Пользователи недр

Уплата акцизов за март и май 2025 года, декабрь 2024 года

Плательщики акцизов

Уплата акцизов по алкогольной и спиртосодержащей продукции за июнь

Плательщики акцизов

Уплата НПД за май

Плательщики НПД

Уплата страхвзносов на ОПС, ОМС, ВНиМ за май

Страхователи

Уплата налога на прибыль:

  • третий аванс во II квартале;

  • за январь-май;

  • за поступившие дивиденды и проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам за май;

  • по выплаченным средствам и иному доходу зарубежной компании (обязанность налоговых агентов);

  • вновь созданными компаниями при превышении доходов 5 миллионов рублей;

  • с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам за май.

Юридические лица на ОСНО

Уплата НДФЛ за период с 1 по 22 июня

Налоговые агенты по ст. 226, 226.1, 226.2 НК

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Декларация по косвенным налогам

Юрлица и индивидуальные предприниматели, независимо от формы деятельности и налогового режима, импортирующие товары из стран ЕАЭС в РФ — сдают декларацию по косвенным налогам, включая акцизы и НДС. Если юрлицо работает на УСН и ввозит товар из стран ЕАЭС, оно также уплачивает НДС.

Декларацию не подают, если в предыдущем месяце не было:

  • ввоза товара из стран ЕАЭС;

  • уплаты лизинговых платежей.

Отчетность сдают за тот месяц, в котором товары с импорта приняли на учет или уплачивали лизинговые платежи. 

Скачать образец декларации по косвенным налогам.

Персонифицированные сведения о физлицах 

Персонифицированные сведения подают все плательщики страхвзносов, которые заключили трудовые или гражданско-правовые договора с физическими лицами. Сведения подают за все отчетные месяцы, в том числе и те, в которые выплаты и начисления не производили. Если гражданско-правовой договор заключали с индивидуальным предпринимателем или выплаты осуществлялись самозанятым гражданам — подавать сведения не нужно, так как на эти виды выплат взносы не начисляют. 

Скачать образец заполнения персонифицированных сведений о физлицах.

Декларация по НДПИ 

НДПИ — налог на добычу полезных ископаемых, его уплачивают организации и  индивидуальные предприниматели — пользователи недр. Декларация по НДПИ представляет собой отчетность о начисленных налоговых платежах. Документ надо сдать не позже 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, начиная с месяца, в котором ИП или юрлицо по факту приступили к добыче полезных ископаемых.

Скачать образец декларации по НДПИ.

Декларация по налогу на прибыль

Организации, которые уплачивают авансовые платежи ежеквартально, подают отчетность четыре раза в год. Организации, уплачивающие авансовые платежи ежемесячно, подают декларацию 12 раз в год.

Подача декларации обязательна для:

  • Организаций из России, работающих на ОСНО.

  • Налоговых агентов по налогу на прибыль, вне зависимости от применяемого налогового режима. 

Эксперт обращает внимание: подавать декларацию также обязаны те организации, которые уплачивают налог за другую компанию, например, через посредника в РФ, или выплачивают дивиденды иностранной компании.

  • Иностранные компании, которые работают в России через представительства и получают прибыль от источников в нашей стране.

  • Ответственные участники консолидированных групп налогоплательщиков. Это организации из России, которые на добровольной основе объединяются, чтобы оптимизировать уплату налога на прибыль, то есть снизить налоговую нагрузку. В декларации доходы и убытки суммируются — налоговая база консолидируется, и за счет этого уменьшается сумма налога на прибыль. Расчет и уплату налога на прибыль по группе в целом осуществляет одна из компаний, которая является ответственным участником консолидированной группы.

Скачать форму декларации по налогу на прибыль.

Уведомление по НДФЛ

Уведомление по НДФЛ — документ, который налоговые агенты подают в ИФНС. В нем прописывают суммы НДФЛ, удержанные за конкретный период. 

Если НДФЛ, например, начислили по разным ставкам, то каждое начисление необходимо указать отдельным блоком в уведомлении. Если в каком-либо периоде НДФЛ не удерживали — подавать отчет не нужно. 

Скачать образец уведомления по НДФЛ.

Декларация по акцизам

Акцизы — это косвенный налог, который уплачивают производители и импортеры подакцизных товаров. Для отчетности об уплате налога необходимо предоставить в ФНС декларацию по акцизам. 

Существуют различные виды деклараций по акцизам — процесс их заполнения различается. Ставки акцизов тоже различаются в зависимости от категории товара — посмотреть информацию, которая актуальна для вашего бизнеса, можно в главе 22 НК

Декларация по акцизам на нефтяное сырье

Налоговая декларация по акцизам на нефтяное сырье  — это документ, который налогоплательщики представляют в налоговые органы для расчета суммы акциза за налоговый период. Это один из видов декларации по акцизам. 

Скачать бланк декларации по акцизам на нефтяное сырье.

Иногда бизнес расширяется, приходится рассчитывать и платить новые налоги, изучать, как сдавать декларации. Штатный бухгалтер может не обладать всеми навыками, ошибаться и нарушать сроки, привлекая внимание налоговой и штрафы. В штате «Первой Экспертной Бухгалтерии» работает команда специалистов, которая знает все типы деклараций, сдают их безошибочно и в срок. Посмотрите условия наших тарифов — поможем сдавать отчетность и вам.

Отчетность и взносы в СФР

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в июне 2025 года обязаны сдать отчетность в СФР и уплатить страховые взносы. Сроки подачи отчетов и уплаты взносов — в таблице, ниже дали пояснения.

Срок

Отчет или платеж

Кто сдает

Куда сдавать

16.06.2025

Заплатить страховые взносы «на травматизм» за май

Страхователи

СФР

25.06.2025

Сдать сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1) работников, если:

  • был перевод на другую постоянную работу;

  • подали заявление на продолжение ведения бумажной трудовой книжки или предоставление информации о трудовой деятельности за май.

Работодатели

30.06.2025

Заплатить допвзносы работодателя на накопительную пенсию за май

Работодатели

Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1

В июне 2025 года сведения о зарплате и трудовой деятельности в СФР подают ИП и организации разного типа, если они являются работодателями. Отчет надо отправлять отдельными разделами и подразделами.

Скачать образец заполнения формы ЕФС-1.

Про что еще не забыть бухгалтеру в июне 2025 года

  • С июня 2025 года увеличивают штрафы за нарушения в работе с персональными данными — закон вступил в силу с 30 мая. Мы подробно написали про типы нарушений, размеры штрафов и как правильно организовать хранения и обработку данных, чтобы избежать внимания проверяющих.

  • Банки ужесточат контроль за переводами между картами. Если бизнес регулярно переводит суммы на карту физлицу, то надо иметь договоры, расписки и другие подтверждающие документы для обоснования транзакции.

  • С 1 июня ИП на ОСНО без работников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут обязаны применять онлайн-кассы. 

  • Вновь созданные предприятия должны заплатить ежемесячный аванс по налогу на прибыль, если выручка в мае 2025 года превысила 5 миллионов рублей. 

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