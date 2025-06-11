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Налоговые изменения 2025
Вторая волна налоговой реформы: каких изменений ждать

Вторая волна налоговой реформы: каких изменений ждать

После налоговой реформы-2025, которая начала действовать с января текущего года, Минфин планирует в 2026 еще раз изменить налоговое законодательство. Рассказали, чего ждать бухгалтерам и владельцам бизнеса.

Что может поменять вторая волна налоговой реформы

Можно выделить два основных вектора: 

  • изменения, которые коснутся большинства налогов; 

  • точечные изменения по видам налогов, например, в отношении ставок или условий для льгот.

Что хотят изменить для большей части налогов и взносов:

1. Перенести срок уплаты. В настоящее время, если последний день уплаты выпадает на выходной, то перенести платеж можно на следующий рабочий день. Законодатели хотят изменить правило — перенести срок уплаты на предыдущий день. То есть бухгалтеры или другие ответственные лица должны заранее разработать график платежей и учитывать порядок выходных дней в каждом месяце.

Например, срок платежа по НДФЛ, который удержали с 1 по 22 июня 2025 года, перенесли с 28.06.2025 на 30.06.2025, так как дата уплаты — суббота. Если бы действовало новое правило, то последний день платежа — 27.06.2025.

Для взносов, сборов и отчетности ничего менять не хотят — последний день будет переноситься вперед, если попадет на выходной или праздник.

2. Поменять порядок учета в ЕНС. В 2026 году, возможно, будет действовать новый порядок по решениям налоговой о досрочном прекращении отсрочки или рассрочки по уплате налогов, полной или частичной отмене решений о предоставлении вычетов. Данные об отмене вычетов будут появляться через 30 календарных дней, ранее сроки не фиксировали. А еще из сальдо ЕНС исключат суммы, которые ФНС начислила по предварительному решению суда.

Эксперт обращает внимание: законодатели хотят закрыть еще одну «брешь» в ЕНС — запретят переводить деньги на чужой счет. Схема работает так: у недобросовестной организации заблокирован счет, но чтобы рассчитываться с поставщиками и подрядчиками, деньги переводят на ЕНС делового партнера. После окончания расчетов можно подать заявление о переплате.

3. Поменять правила признания задолженности сомнительной. С 2026 года по рекомендации Минфина сомнительная задолженность по уплате штрафов, пеней и других санкций — это сумма, которую начислили по решению суда. При этом судебное решение было принято только по договорам с сомнительным характером оказания услуг или поставки товаров.

4. Отменить страховые взносы или дать льготы для некоторых категорий плательщиков:

  • Работники, которые проходят военную службу по контракту в зоне СВО, не будут платить взносы на протяжении всего срока контракта.

  • ИП, адвокаты, нотариусы или другие лица с частной практикой, которые участвуют в СВО, не будут платить взносы на протяжении всего срока контракта.

  • IT-компании и предприятия, которые заняты в сфере промышленной радиоэлектроники, могут применять пониженные тарифы взносов с момента государственной аккредитации.

Что могут поменять в специальных налоговых режимах

  • Если компания будет переходить с УСН  или ЕСХН на ОСНО, то ей предоставят особый порядок учета стоимости товаров в составе расходов по налогу на прибыль. Условие — такие товары приобрели и оплатили не ранее, чем за три года до перехода. Основная идея — снизить налоговую нагрузку для бизнеса, который решил масштабироваться и перейти на ОСНО.

  • ИП сможет подавать уточненное заявление на патент, если у него изменились показатели для пересчета налога.

  • ООО и ИП на упрощенке смогут менять льготную ставку по НДС чаще, чем раз в три года. Например, если применять льготные ставки без вычета бизнесу стало невыгодно, то можно не дожидаться трехлетнего периода, чтобы перейти на общие ставки по НДС.

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Что могут поменять в НДФЛ

С 2026 года хотят упростить процедуру подачи уведомлений — сейчас компании и ИП подают их два раза в месяц: не позднее 25 числа и не позднее 3 числа следующего месяца. Так как бизнес довольно часто нарушает сроки и путает подачу уведомлений с уплатой, хотят ввести всего одно уведомление в год. 

В документе бухгалтер или руководитель должен заранее составить график о начисленных и удержанных суммах помесячно на весь год. А подавать уведомления в прежнем порядке нужно, если сумма налога за месяц превысит «плановую» из годового уведомления. 

Эксперт обращает внимание: со страховыми взносами планируют поступить аналогично. Основная идея — перестать дублировать уведомления по налогам и взносам, если данные не меняются.

Также хотят ввести льготы:

  • Освободить от уплаты НДФЛ доходы, если они получены в качестве возмещения за утраченное имущество от виновника. Дополнительное условие — это не противоречит местному, региональному или федеральному законодательству.

  • Освободить от уплаты НДФЛ доходы, которые начислили в качестве компенсации за оформление полиса ОМС в иностранных государствах. Условие — служебная командировка.

Что могут поменять в НДС

  • Если российские налогоплательщики будут предоставлять иностранным лицам мощности для майнинга криптовалюты в аренду, нужно начислять НДС.

  • Если бизнес добывает и продает драгметаллы, которые содержатся в руде, концентратах или других промышленных продуктах, то можно применять ставку 0%. Льготу необходимо подтверждать.

Что могут поменять в налоге на прибыль

  • Не облагать налогом имущество, имущественные права или результаты работ/услуг, которые получили безвозмездно. Условие — такая процедура предусмотрена в федеральном или региональном законодательстве, акте Правительства.

  • Продлить действие нормы, которая ограничивает уменьшение налоговой базы на сумму убытков из предыдущих налоговых периодов, до 2030 года.

  • Запретить компаниям, которые выявили ошибки прошлых периодов, пересчитывать базу по налогу на прибыль в текущем, если ставка с тех пор стала выше. Цель нововведения — закрыть лазейку для организаций, которые переплатили налог по ставке 20% до 2025 года, а в текущем периоде уменьшают базу со ставкой 25%.

Что могут поменять в туристическом налоге

  • Освободить компании от налога, если они оказывают услуги по временному проживанию для санаторно-курортного лечения по путевке.

  • Отрегулировать полномочия местных законодателей, которые могут дифференцировать ставку туристического налога в зависимости от сезона или условий размещения гостей.

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Комментарии

3
  • Брошкина Мадама

    Сократить количество уведомлений это хорошо, но как авансом посчитать НДФЛ по разным ставкам и вычислить когда директор решит дивиденды платить, если сумма дивидендов рассчитывается раз в квартал по полученной прибыли. Тут даже Ванга не предскажет какой будет налог, но для микро фирм где нарисованная зарплата, больничных нет и в якобы отпуск всей конторой идут раз в один месяц, очень даже удобно будет одно уведомление в год.

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