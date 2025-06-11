Вторая волна налоговой реформы: каких изменений ждать

Что может поменять вторая волна налоговой реформы
Можно выделить два основных вектора:
изменения, которые коснутся большинства налогов;
точечные изменения по видам налогов, например, в отношении ставок или условий для льгот.
Что хотят изменить для большей части налогов и взносов:
1. Перенести срок уплаты. В настоящее время, если последний день уплаты выпадает на выходной, то перенести платеж можно на следующий рабочий день. Законодатели хотят изменить правило — перенести срок уплаты на предыдущий день. То есть бухгалтеры или другие ответственные лица должны заранее разработать график платежей и учитывать порядок выходных дней в каждом месяце.
Например, срок платежа по НДФЛ, который удержали с 1 по 22 июня 2025 года, перенесли с 28.06.2025 на 30.06.2025, так как дата уплаты — суббота. Если бы действовало новое правило, то последний день платежа — 27.06.2025.
Для взносов, сборов и отчетности ничего менять не хотят — последний день будет переноситься вперед, если попадет на выходной или праздник.
2. Поменять порядок учета в ЕНС. В 2026 году, возможно, будет действовать новый порядок по решениям налоговой о досрочном прекращении отсрочки или рассрочки по уплате налогов, полной или частичной отмене решений о предоставлении вычетов. Данные об отмене вычетов будут появляться через 30 календарных дней, ранее сроки не фиксировали. А еще из сальдо ЕНС исключат суммы, которые ФНС начислила по предварительному решению суда.
Эксперт обращает внимание: законодатели хотят закрыть еще одну «брешь» в ЕНС — запретят переводить деньги на чужой счет. Схема работает так: у недобросовестной организации заблокирован счет, но чтобы рассчитываться с поставщиками и подрядчиками, деньги переводят на ЕНС делового партнера. После окончания расчетов можно подать заявление о переплате.
3. Поменять правила признания задолженности сомнительной. С 2026 года по рекомендации Минфина сомнительная задолженность по уплате штрафов, пеней и других санкций — это сумма, которую начислили по решению суда. При этом судебное решение было принято только по договорам с сомнительным характером оказания услуг или поставки товаров.
4. Отменить страховые взносы или дать льготы для некоторых категорий плательщиков:
Работники, которые проходят военную службу по контракту в зоне СВО, не будут платить взносы на протяжении всего срока контракта.
ИП, адвокаты, нотариусы или другие лица с частной практикой, которые участвуют в СВО, не будут платить взносы на протяжении всего срока контракта.
IT-компании и предприятия, которые заняты в сфере промышленной радиоэлектроники, могут применять пониженные тарифы взносов с момента государственной аккредитации.
Что могут поменять в специальных налоговых режимах
Если компания будет переходить с УСН или ЕСХН на ОСНО, то ей предоставят особый порядок учета стоимости товаров в составе расходов по налогу на прибыль. Условие — такие товары приобрели и оплатили не ранее, чем за три года до перехода. Основная идея — снизить налоговую нагрузку для бизнеса, который решил масштабироваться и перейти на ОСНО.
ИП сможет подавать уточненное заявление на патент, если у него изменились показатели для пересчета налога.
ООО и ИП на упрощенке смогут менять льготную ставку по НДС чаще, чем раз в три года. Например, если применять льготные ставки без вычета бизнесу стало невыгодно, то можно не дожидаться трехлетнего периода, чтобы перейти на общие ставки по НДС.
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Что могут поменять в НДФЛ
С 2026 года хотят упростить процедуру подачи уведомлений — сейчас компании и ИП подают их два раза в месяц: не позднее 25 числа и не позднее 3 числа следующего месяца. Так как бизнес довольно часто нарушает сроки и путает подачу уведомлений с уплатой, хотят ввести всего одно уведомление в год.
В документе бухгалтер или руководитель должен заранее составить график о начисленных и удержанных суммах помесячно на весь год. А подавать уведомления в прежнем порядке нужно, если сумма налога за месяц превысит «плановую» из годового уведомления.
Эксперт обращает внимание: со страховыми взносами планируют поступить аналогично. Основная идея — перестать дублировать уведомления по налогам и взносам, если данные не меняются.
Также хотят ввести льготы:
Освободить от уплаты НДФЛ доходы, если они получены в качестве возмещения за утраченное имущество от виновника. Дополнительное условие — это не противоречит местному, региональному или федеральному законодательству.
Освободить от уплаты НДФЛ доходы, которые начислили в качестве компенсации за оформление полиса ОМС в иностранных государствах. Условие — служебная командировка.
Что могут поменять в НДС
Если российские налогоплательщики будут предоставлять иностранным лицам мощности для майнинга криптовалюты в аренду, нужно начислять НДС.
Если бизнес добывает и продает драгметаллы, которые содержатся в руде, концентратах или других промышленных продуктах, то можно применять ставку 0%. Льготу необходимо подтверждать.
Что могут поменять в налоге на прибыль
Не облагать налогом имущество, имущественные права или результаты работ/услуг, которые получили безвозмездно. Условие — такая процедура предусмотрена в федеральном или региональном законодательстве, акте Правительства.
Продлить действие нормы, которая ограничивает уменьшение налоговой базы на сумму убытков из предыдущих налоговых периодов, до 2030 года.
Запретить компаниям, которые выявили ошибки прошлых периодов, пересчитывать базу по налогу на прибыль в текущем, если ставка с тех пор стала выше. Цель нововведения — закрыть лазейку для организаций, которые переплатили налог по ставке 20% до 2025 года, а в текущем периоде уменьшают базу со ставкой 25%.
Что могут поменять в туристическом налоге
Освободить компании от налога, если они оказывают услуги по временному проживанию для санаторно-курортного лечения по путевке.
Отрегулировать полномочия местных законодателей, которые могут дифференцировать ставку туристического налога в зависимости от сезона или условий размещения гостей.
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Комментарии3
Сократить количество уведомлений это хорошо, но как авансом посчитать НДФЛ по разным ставкам и вычислить когда директор решит дивиденды платить, если сумма дивидендов рассчитывается раз в квартал по полученной прибыли. Тут даже Ванга не предскажет какой будет налог, но для микро фирм где нарисованная зарплата, больничных нет и в якобы отпуск всей конторой идут раз в один месяц, очень даже удобно будет одно уведомление в год.
Изменение по НДФЛ - просто бомба!!!!!!!!!!
"В документе бухгалтер или руководитель должен заранее составить график .."