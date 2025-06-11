Вторая волна налоговой реформы: каких изменений ждать

Что может поменять вторая волна налоговой реформы

Можно выделить два основных вектора:

изменения, которые коснутся большинства налогов;

точечные изменения по видам налогов, например, в отношении ставок или условий для льгот.

Что хотят изменить для большей части налогов и взносов:

1. Перенести срок уплаты. В настоящее время, если последний день уплаты выпадает на выходной, то перенести платеж можно на следующий рабочий день. Законодатели хотят изменить правило — перенести срок уплаты на предыдущий день. То есть бухгалтеры или другие ответственные лица должны заранее разработать график платежей и учитывать порядок выходных дней в каждом месяце.

Например, срок платежа по НДФЛ, который удержали с 1 по 22 июня 2025 года, перенесли с 28.06.2025 на 30.06.2025, так как дата уплаты — суббота. Если бы действовало новое правило, то последний день платежа — 27.06.2025.

Для взносов, сборов и отчетности ничего менять не хотят — последний день будет переноситься вперед, если попадет на выходной или праздник.

2. Поменять порядок учета в ЕНС. В 2026 году, возможно, будет действовать новый порядок по решениям налоговой о досрочном прекращении отсрочки или рассрочки по уплате налогов, полной или частичной отмене решений о предоставлении вычетов. Данные об отмене вычетов будут появляться через 30 календарных дней, ранее сроки не фиксировали. А еще из сальдо ЕНС исключат суммы, которые ФНС начислила по предварительному решению суда.

Эксперт обращает внимание: законодатели хотят закрыть еще одну «брешь» в ЕНС — запретят переводить деньги на чужой счет. Схема работает так: у недобросовестной организации заблокирован счет, но чтобы рассчитываться с поставщиками и подрядчиками, деньги переводят на ЕНС делового партнера. После окончания расчетов можно подать заявление о переплате.

3. Поменять правила признания задолженности сомнительной. С 2026 года по рекомендации Минфина сомнительная задолженность по уплате штрафов, пеней и других санкций — это сумма, которую начислили по решению суда. При этом судебное решение было принято только по договорам с сомнительным характером оказания услуг или поставки товаров.

4. Отменить страховые взносы или дать льготы для некоторых категорий плательщиков: