Реклама бизнеса в Интернете: как не попасть на штраф

Что поменяли в законе
Летом 2024 года в Госдуму внесли пояснительную записку к будущему законопроекту — пояснили, что пользователи и бизнес все еще имеют доступ к запрещенным ресурсам, используя VPN и другой софт, который помогает обходить блокировку. Таким образом, владельцы площадок продолжают или могут продолжать получать доходы от рекламы, которые размещают российские компании или ИП.
С 1 сентября 2025 года санкции за использование запрещенных площадок в рекламных целях ужесточат:
В статье 5 закона «О рекламе» появится новая часть 10.7 — она предусматривает запрет на распространение рекламы на нежелательных ресурсах. Эта часть будет охватывать не только запрещенные социальные сети, но и сайты, порталы и другие площадки в Интернете, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете в связи с их экстремистской или террористической деятельностью.
В статье 12 закона «О противодействии экстремистской деятельности» появится часть 3 — она введет запрет рекламы на ресурсах компаний, которые запрещены в РФ или ликвидированы судом по основаниям, предусмотренным этим законом или законом «О противодействии терроризму».
Изменения в законах не будут иметь обратной силы — бизнес не накажут за посты или публикации, которые разместили до 1 сентября текущего года.
Эксперт обращает внимание: пока непонятно — будут ли считать рекламой на нежелательных ресурсах информацию в личных профилях пользователей, если она привлекает клиентов. Например, публикации о собственном хобби с предложением купить образцы поделок. Главная проблема — юридически привязать аккаунт к конкретному физическому лицу, так как в отличие от компании, у него нет товарного знака или наименования, а запрещенные площадки не будут делиться с исполнительными органами РФ персональной информацией пользователей.
На каких площадках в интернете нельзя публиковать рекламу
Изучив текст поправок, можно выделить несколько видов запрещенных информационных ресурсов:
Нежелательные организации, международные и иностранные — перечень можно посмотреть тут.
Экстремистские организации — собраны в отдельный реестр.
Запрещенные социальные сети компаний, например, компания Meta1, которой принадлежат Facebook1 и Instagram1.
Террористические организации — собраны в отдельный реестр.
Любые ресурсы, к которым ограничили доступ по решениям суда.
На всех площадках ведомств и министерств есть функционал, с помощью которого можно найти нежелательный информационный портал. С последним пунктом списка могут возникнуть сложности, так как перечень таких ресурсов постоянно видоизменяется. Перед публикацией рекламы стоит проверить площадку вручную. Например, если потенциальный рекламодатель введет нужный URL и обнаружит такое сообщение, то рекламу на данном сайте лучше не размещать.
Законодательство постоянно меняется, а штрафы увеличиваются
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Что делать с рекламой на запрещенных площадках
Считаться рекламой будет любая информация, которая транслируется массовой аудитории, чтобы продвинуть рекламный объект: товар, услугу или бренд.
Не будут считаться рекламой новости, аналитические материалы, информация о своей деятельности на собственном ресурсе (собственном сайте или страничке в разрешенных социальных сетях), пользовательские отзывы.
У компаний и ИП есть время до 1 сентября 2025 года, чтобы уйти на другие интернет-площадки или изменить рекламную стратегию. Что можно сделать:
Проанализировать договоры с блогерами и площадками, внести изменения. Нет смысла продлевать услуги после 1 сентября.
Переформатировать прямые рекламные призывы на нативное упоминание. Например, написать пост о мнемонических приемах для запоминания иностранных слов, если у вас школа по изучению китайского языка или написать статью о красивом дизайне керамических ваз, если продаете мастер-классы в гончарную мастерскую.
Перераспределить рекламный бюджет c запрещенных площадок на SEO и продвижение собственного сайта, публиковать рекламу на разрешенных площадках: Telegram, ВКонтакте, Дзен, Rutube.
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Какие штрафы грозят за нарушение
Если разместить рекламу на запрещенных площадках, а контролирующих органы докажут этот факт, то придется перечислить в бюджет:
физическим лицам — от 2 тысяч рублей до 2,5 тысяч рублей;
должностным лицам — от 4 тысяч рублей до 20 тысяч рублей;
юридическим лицам — от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
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- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
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