Реклама бизнеса в Интернете: как не попасть на штраф

Что поменяли в законе

Летом 2024 года в Госдуму внесли пояснительную записку к будущему законопроекту — пояснили, что пользователи и бизнес все еще имеют доступ к запрещенным ресурсам, используя VPN и другой софт, который помогает обходить блокировку. Таким образом, владельцы площадок продолжают или могут продолжать получать доходы от рекламы, которые размещают российские компании или ИП.

С 1 сентября 2025 года санкции за использование запрещенных площадок в рекламных целях ужесточат:

В статье 5 закона «О рекламе» появится новая часть 10.7 — она предусматривает запрет на распространение рекламы на нежелательных ресурсах. Эта часть будет охватывать не только запрещенные социальные сети, но и сайты, порталы и другие площадки в Интернете, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете в связи с их экстремистской или террористической деятельностью.

В статье 12 закона «О противодействии экстремистской деятельности» появится часть 3 — она введет запрет рекламы на ресурсах компаний, которые запрещены в РФ или ликвидированы судом по основаниям, предусмотренным этим законом или законом «О противодействии терроризму».

Изменения в законах не будут иметь обратной силы — бизнес не накажут за посты или публикации, которые разместили до 1 сентября текущего года.