Какие слова и значения не стоит писать в платежках

На что надо обратить внимание в платежных поручениях
Инспекторы ФНС с помощью обновленных программ анализируют в автоматическом режиме всю информацию платежки, но особое внимание обращают на:
Формулировку поля «Назначение платежа». ФНС может просуммировать все поручения компании или ИП с назначением «заработная плата» за определенный период, например, квартал. Если сумма не сойдется со значением, которое указали в РСВ за тот же период, то к бизнесу возникнут вопросы. Инспектор может предположить, что часть заработной платы работодатель платит по «серым» схемам, укрываясь от налогов и взносов.
Вывод: не стоит указывать слово «зарплата» в назначении платежа, если руководитель бизнеса платит гонорар подрядчику за оказанные услуги, например, ремонт офиса.
Значение поля «Код платежа». Стоит правильно проставить нужный код, чтобы не вводить в заблуждение инспекторов. Например, если перечислять зарплату, премию или компенсацию при увольнении сотруднику, то это его доход, надо поставить 1. Если перечислять деньги сотруднику за представительские расходы, например, за организацию делового ужина, то код ставить не нужно — это не доход работника, а подотчетные деньги компании или ИП. А если выплачивать компенсацию работнику, который, например, трудится удаленно и использует свое оборудование, то необходимо указывать код 2.
Вывод: стоит правильно указывать код платежа и соотносить его с формулировкой назначения. Если возникнет путаница, то это заинтересует инспекторов ФНС.
Эксперт обращает внимание: не стоит лаконично писать назначение платежа — чем больше подробностей, тем меньше риск избыточного внимания со стороны инспекторов. Можно указать название работ, товаров или услуг, реквизиты договоров или счетов, расходных накладных, первичных документов, подсветить информацию об НДС. Но из-за избытка информации банк может отклонить платежку — важно соблюдать лимит количества символов — до 210 символов с пробелами.
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Как исправить назначение платежа в платежке
Если документ с ошибкой не был исполнен, то надо сформировать новый и отправить в банк. Финансовое учреждение осуществит замену «до наступления безотзывности перевода денежных средств», основание — п. 2.13 положения № 762-П. То есть нельзя вносить исправление в исполненную платежку, а еще — вернуть сумму частично по уже переданному поручению.
Чтобы внести изменение в назначение платежа, который уже был исполнен, придется составить письмо — указать реквизиты документа и текст, который надо считать правильным. Второй экземпляр письма надо отправить контрагенту, чтобы он смог согласовать и использовать информацию в своем бухгалтерском учете.
Большинство судов поддерживают такой алгоритм правки назначения платежа в платежах, если бизнес решил обнулить ошибки, не дожидаясь внимания ФНС.
Отправитель и получатель денежных средств должны достичь согласия в формулировке нового назначения, закрепив ее в письменном виде. Банк в этом случае не может вмешиваться, так как это разногласие возникло не по вине финансового учреждения (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 02.12.2011 № А70-2105/2011, постановление ФАС Уральского округа от 23.06.2011 по делу № А76-18273/2010-62-513, постановление ФАС Центрального округа от 13.07.2011 по делу № А54-2219/2010С16).
Какие слова привлекут внимание ФНС и других контролирующих органов
Есть перечень слов, которые застопорят платеж — документ продержат максимальное количество дней или отклонят. Каких формулировок стоит избегать:
Слово «агент». Некоторые банки блокируют платежки с этим словом — финансовые учреждения объясняют, что так работает «программа». Такие назначения платежа, как «по агентскому договору» или «по договору контрагента» могут не пройти.
Слова «под отчет». Суть проблемы — банки могут заблокировать перевод подотчетных денег на зарплатные карты работников, требуя открыть корпоративные карты. Мотивация финансовых институтов: зарплатные карты — только для зарплаты. Это не совсем законно, потому что Минфин разрешает такие переводы, основание — письмо от 25 августа 2014 года № 03-11-11/42288.
Но чтобы такие платежи имели законные основания, бизнесу надо выполнить два условия:
прописать порядок выдачи подотчетных на карты в своей учетной политике;
получить заявление от работника на перевод денег, в котором он напишет реквизиты счета зарплатной карты.
Если банку отправить копии таких документов, то он не имеет права отказать перевести подотчетные деньги на зарплатную карту.
В другой статье по теме мы написали про удачные примеры формулировок назначения платежа, рассказали, когда графу можно оставить пустой.
Слова, которые могут вызвать подозрения в рамках законов о противодействии терроризму и экстремизму. Например, компаниям и ИП, которые работают в сфере строительства или занимаются горной промышленностью, не стоит использовать лаконичную формулировку «за взрывчатые вещества», не указывая реквизиты договора и названия товаров или услуг.
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Комментарии1
Никогда не встречала "банки могут заблокировать перевод подотчетных денег на зарплатные карты работников, требуя открыть корпоративные карты". Откликнитесь, какие банки этим отличаются?