Какие слова и значения не стоит писать в платежках

На что надо обратить внимание в платежных поручениях

Инспекторы ФНС с помощью обновленных программ анализируют в автоматическом режиме всю информацию платежки, но особое внимание обращают на:

Формулировку поля «Назначение платежа». ФНС может просуммировать все поручения компании или ИП с назначением «заработная плата» за определенный период, например, квартал. Если сумма не сойдется со значением, которое указали в РСВ за тот же период, то к бизнесу возникнут вопросы. Инспектор может предположить, что часть заработной платы работодатель платит по «серым» схемам, укрываясь от налогов и взносов.

Вывод: не стоит указывать слово «зарплата» в назначении платежа, если руководитель бизнеса платит гонорар подрядчику за оказанные услуги, например, ремонт офиса.

Значение поля «Код платежа». Стоит правильно проставить нужный код, чтобы не вводить в заблуждение инспекторов. Например, если перечислять зарплату, премию или компенсацию при увольнении сотруднику, то это его доход, надо поставить 1. Если перечислять деньги сотруднику за представительские расходы, например, за организацию делового ужина, то код ставить не нужно — это не доход работника, а подотчетные деньги компании или ИП. А если выплачивать компенсацию работнику, который, например, трудится удаленно и использует свое оборудование, то необходимо указывать код 2.

Вывод: стоит правильно указывать код платежа и соотносить его с формулировкой назначения. Если возникнет путаница, то это заинтересует инспекторов ФНС.

Эксперт обращает внимание: не стоит лаконично писать назначение платежа — чем больше подробностей, тем меньше риск избыточного внимания со стороны инспекторов. Можно указать название работ, товаров или услуг, реквизиты договоров или счетов, расходных накладных, первичных документов, подсветить информацию об НДС. Но из-за избытка информации банк может отклонить платежку — важно соблюдать лимит количества символов — до 210 символов с пробелами.

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