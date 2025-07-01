Календарь бухгалтера на июль 2025

Налоговая и бухгалтерская отчетность

Уведомление о суммах НДФЛ

Уведомление по НДФЛ ― это отчет, который юридические лица и индивидуальные предприниматели-налоговые агенты, подают в ИФНС. В нем прописывают суммы НДФЛ, удержанные за конкретный период. На данный момент уведомление необходимо подавать два раза в месяц. Если НДФЛ начислено по разным ставкам или КБК, каждое начисление необходимо указать отдельным блоком в уведомлении. Если в каком-либо периоде НДФЛ не удерживали ― подавать отчет не нужно.

Алкогольная декларация

Если бизнес занимается производством, закупкой или продажей спиртосодержащих напитков, в том числе лекарственных препаратов, придется ежеквартально подавать отчетность по алкогольной продукции. Сведения подают в Росалкогольрегулирование, а иногда и в региональные органы исполнительной власти. Наш эксперт обращает внимание: документ, которым следует руководствоваться при сдаче декларации по алкоголю в 2025 году, — приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 396. Здесь представлены 10 различных форм, порядок их заполнения и правила предоставления.

Журнал учета счетов-фактур

Нужно сдать журнал учета счетов-фактур за второй квартал 2025 год в электронном виде. Журнал ведут все организации, которые действуют в интересах третьих лиц от своего имени. Посредники могут быть плательщиками НДС или просто налоговыми агентами, но по итогам каждого квартала они обязаны отправить электронный журнал в ИФНС. Кто ведет такой учет: агенты;

комиссионеры;

застройщики;

экспедиторы. Они регистрируют счета-фактуры, полученные, выставленные и перевыставленные при выполнении поручений от других лиц. А вот счет-фактуру на свое вознаграждение посредники в книге не регистрируют. Основание — ст. 169 НК.

Декларация по косвенным налогам

Импортеры товаров из стран ЕАЭС отчитываются и уплачивают НДС и акцизы. Декларацию по косвенным налогам сдают до 20 числа месяца после ввоза товаров или лизингового платежа. Нулевую декларацию не подают, если не было налогооблагаемых операций в отчетном месяце. В декларации указывают информацию об уплате НДС и акцизов по импортированным товарам. Отчет отправляют в ФНС вместе с заявлением о ввозе и документами о товаре.

Расчет 6-НДФЛ

С помощью отчета 6-НДФЛ работодатели уведомляют ИФНС о суммах налога на доходы физлиц, который они удержали с дохода работников и уплатили в бюджет. Отчет заполняют по всем сотрудникам, в нем указывают данные о доходах и суммах НДФЛ за отчетный период. Расчет сдают по итогам каждого квартала, в течение месяца после его завершения и по итогам года.

Персонифицированные сведения

Все плательщики страховых взносов, которые приняли работников в штат или заключили договоры гражданско-правового характера (ГПХ) с физическими лицами, подают персонифицированные сведения о физических лицах. Сведения подают даже за те месяцы, в которые выплаты и начисления не производились. Если ГПХ заключен с ИП или самозанятым ― сведения не подают, так как на выплаты таким категориям наемных сотрудников не начисляют страхвзносы.

Декларация по налогу на прибыль

Организации, которые уплачивают авансовые платежи каждый квартал, подают отчетность четыре раза в год. Организации, которые уплачивают авансовые платежи ежемесячно, подают декларацию 12 раз в год. Подача декларации обязательна для: Организаций из России на ОСНО.

Налоговых агентов по налогу на прибыль, независимо от применяемого налогового режима. Наш эксперт обращает внимание: подавать декларацию также обязаны те компании, которые уплачивают налог за другую организацию, например, через посредника в РФ, или выплачивают дивиденды зарубежной компании.

Декларация по НДС

Отчитываться по НДС надо с использованием новой формы декларации — она утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@, который вступил в силу 17 февраля 2025 года.

Декларация по НДПИ

НДПИ ― это налог на добычу полезных ископаемых. Его уплачивают пользователи недр — как ИП, так и юрлица, у которых есть лицензия на такую деятельность.

Декларация по водному налогу

Декларацию по водному налогу подают в налоговую инспекцию каждый квартал. Этот налог обязаны платить компании и ИП, которые используют воду из рек, озер, морей или других водоемов в своей деятельности. Например, это сельскохозяйственные организации, которые берут воду из рек и озер для полива полей, промышленные предприятия, использующие воду в производственных процессах. Наш эксперт обращает внимание: законно пользоваться водными объектами на общих основаниях можно только на основании лицензии. Но в некоторых случаях вместо лицензии достаточно заключить договор на временное использование или получить разрешение от местных властей. Если компания или ИП получили лицензию, но не использовали ее и не вели деятельность, необходимо подать нулевую декларацию.

Декларация по туристическому налогу