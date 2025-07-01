Календарь бухгалтера на июль 2025

Налоговая и бухгалтерская отчетность
Среди основных форм отчетности в июле: декларации по налогу на прибыль, НДС и акцизам, ЕФС-1. Кроме того, надо перечислить обязательные платежи. Всю сумму можно разово перевести на ЕНС, но понадобится уточнить, на какие обязательства направлены деньги.
Сделали таблицу с отчетностью и сроками, а ниже — рассказали про нюансы.
Срок
Отчет или платеж
Кто сдает или платит
Куда сдавать
01.07.2025
Уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование с дохода, превышающего 300 000 руб., за 2024 год
ФНС
01.07.2025
Направить заявление об отказе от освобождения от НДС или о приостановлении использования освобождения от НДС, начиная с 3 квартала 2025 года
Налогоплательщики, осуществляющие операции по реализации товаров, работ, услуг предусмотренные п. 3 ст. 149 НК.
ИФНС
03.07.2025
Предоставить уведомления о суммах НДФЛ, исчисленных и удержанных за период с 23.06.2025 по 30.06.2025.
Налогоплательщики, осуществляющие операции по реализации товаров, работ, услуг, предусмотренные п. 3 ст. 149 НК
07.07.2025
Предоставить через личный кабинет налогоплательщика сообщение о полученных в июне 2025 год доходах:
Организации и ИП, перешедшие и применяющие автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН)
07.07.2025
Уплатить суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23.06.2025 по 30.06.2025 (в составе ЕНП)
Налоговые агенты:
07.07.2025
При необходимости подтвердить или подкорректировать информацию за июнь:
Налоговые агенты, применяющие АУСН
ФНС
14.07.2025
Предоставить в ЕФГИС учета отходов от использования товаров отчеты за второй квартал 2025 год:
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в реестр утилизаторов
Росприроднадзор
15.07.2025
Уплатить общую сумму НДФЛ за 2024 год на основании:
ФНС
18.07.2025
Уплатить квартальный авансовый платеж за негативное воздействие на окружающую среду за второй квартал 2025 год
Плательщики сбора за НВОС
Региональные бюджеты
18.07.2025
Предоставить:
Организации, ИП, сельхозтоваропроизводители — участники алкогольного рынка
Росалкогольрегулирование или региональные органы исполнительной власти
21.07.2025
Сдать журнал учета счетов-фактур за второй кв. 2025 год в электронном виде.
Застройщики, экспедиторы, посредники
ФНС
21.07.2025
Подать:
Налогоплательщики, перечисленные в п. 1 ст. 145 НК
21.07.2025
Уплатить косвенные налоги, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам, за июнь 2025 год
Налогоплательщики при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов ЕАЭС:
21.07.2025
Предоставить декларацию по косвенным налогам за июнь 2025 год
25.07.2025
Предоставить уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, включая информацию о суммах НДФЛ с 01.07.2025 по 22.07.2025.
Налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые агенты, плательщики страховых взносов
ФНС
25.07.2025
Предоставить расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) за первое полугодие 2025 год
Налоговые агенты в соответствии с п. 2 ст. 230 НК.
25.07.2025
Уплатить налог по АУСН за июнь 2025 год
Организации и ИП, перешедшие на АУСН и применяющие эту систему налогообложения
25.07.2025
Если уплачены доходы без соблюдения порядка, предоставить через ЛК налогоплательщика сведения за период с 23.06.2025 по 22.07.2025:
Налоговые агенты, применяющие АУСН
25.07.2025
Если уплачены доходы без соблюдения порядка, предоставить через ЛК налогоплательщика сведения за период с 23.06.2025 по 22.07.2025 о выплатах, признаваемых объектом обложения страховыми взносами, в том числе не подлежащих обложению страховыми взносами, в отношении каждого физического лица, с указанием кодов этих выплат.
Плательщики страховых взносов, применяющие АУСН
25.07.2025
Сдать расчет по страховым взносам и персонифицированные сведения за первое полугодие 2025 год
Страхователи
25.07.2025
Подать декларацию по налогу на прибыль за первое полугодие 2025 года или январь-июнь 2025 год либо налоговый расчет за те же периоды.
Налогоплательщики и налоговые агенты
25.07.2025
Предоставить декларацию по НДС в электронной форме или на бумаге за второй кв. 2025 год
Налогоплательщики, налоговые агенты, в том числе иностранные организации
ФНС
25.07.2025
Предоставить отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во втором квартале 2025 год
Форма отчета и правила его заполнения утверждены приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@.
Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утвержден постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1110
Участники оборота товаров — ИП и юридические лица, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости.
ФНС
25.07.2025
Сдать налоговую декларацию по НДПИ за июнь 2025 год
Пользователи недр в силу закона № 2395-1 от 21.02.1992
25.07.2025
Сдать декларацию по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) за первое полугодие 2025 год
Налогоплательщики
25.07.2025
Предоставить декларацию по УСН:
Подробнее: как сдать налоговую декларацию по УСН
Плательщики УСН
25.07.2025
Предоставить декларацию по ЕСХН при прекращении деятельности в июне 2025 год
Подробнее: как заполнить декларацию по ЕСХН
Плательщики ЕСХН
25.07.2025
Предоставить декларации по акцизам:
Плательщики акцизов
25.07.2025
Сдать декларацию по водному налогу за второй кв. 2025 год по форме, утвержденной приказом Минфина № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015.
Компания или ИП, которые по лицензии пользуются водными объектами
25.07.2025
Представить декларации по туристическому налогу за второй кв. 2025 год
Организации и физические лица, оказывающие услуги, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 418.3 НК
28.07.2025
Уплатить авансовый платеж по НДФЛ за первое полугодие 2025 год
Налогоплательщики:
28.07.2025
Перечислить НДФЛ с выплат работникам, исчисленный и удержанный за период с 01.07.2025 по 22.07.2025.
Налоговые агенты
28.07.2025
Уплатить водный налог за второй квартал 2025 год
Организации или ИП из перечня статьи 333.8 НК
28.07.2025
Уплатить налог на прибыль.
Юрлица
28.07.2025
Уплатить НДС:
Налогоплательщики, налоговые агенты, иностранные организации
28.07.2025
Уплатить взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за июнь 2025 год
Страхователи
28.07.2025
Уплатить платеж по допвзносам на накопительную пенсию и взносам работодателя за июнь 2025 год
Работодатели
28.07.2025
Уплатить авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за июль, июнь, апрель или январь 2025 год
Производители алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции
28.07.2025
Уплатить НДПИ за июнь 2024 год
Пользователи недр
28.07.2025
Уплатить налог на профессиональный доход (НПД) за июнь 2025 год
Плательщики НПД
28.07.2025
Уплатить торговый сбор за второй квартал 2025 год
Плательщики сбора, осуществляющие определенные виды предпринимательской деятельности на территории Москвы
Бюджет Москвы
28.07.2025
Уплатить УСН за:
Налогоплательщики — организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН
ФНС
28.07.2025
Перечислить авансовые платежи (в составе ЕНП):
Налогоплательщики — организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН
28.07.2025
Перечислить авансовые платежи (в составе ЕНП):
Налогоплательщики ― организации
28.07.2025
Уплатить туристический налог за второй квартал 2025 год
Организации и физические лица, оказывающие услуги, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 418.3 НК
28.07.2025
Уплатить авансовые платежи по ЕСХН за первое полугодие 2025 год
При прекращении деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя, надо уплатить налог за июнь 2025 год
Налогоплательщики, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату ЕСХН
30.07.2025
Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в иностранных банках за второй кв. 2025 год (его надо предоставить в течение 30 дней после отчетного квартала, но переноса срока не установлено).
Резиденты — юридические лица и индивидуальные предприниматели
31.07.2025
Предоставить расчет регулярных платежей за пользование недрами.
Уплатить 1/4 от суммы платежа, рассчитанного за год, за второй кв. 2025 год
Пользователи недр
31.07.2025
Предоставить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год в случае исправления ошибки.
Экономические субъекты, обязанные вести бухгалтерский учет
31.07.2025
Предоставить следующие формы СВК за полугодие по состоянию на 1 июля 2025 год проведения налогового мониторинга:
Организации — участники налогового мониторинга
ИФНС
Когда бизнес растет — растет и учет. Множится количество документов, отчетов, деклараций и сотрудников. Надо организовывать кадровый учет, отправлять бумаги не только в ФНС, но и другие контролирующие организации. Штатный бухгалтер может не обладать всеми навыками, ошибаться и нарушать сроки, привлекая внимание налоговой и штрафы. В штате «Первой Экспертной Бухгалтерии» работает команда специалистов, которая знает все типы отчетов, сдают их безошибочно и в срок. Посмотрите условия наших тарифов — поможем сдавать отчетность и вам.
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Уведомление о суммах НДФЛ
Уведомление по НДФЛ ― это отчет, который юридические лица и индивидуальные предприниматели-налоговые агенты, подают в ИФНС. В нем прописывают суммы НДФЛ, удержанные за конкретный период. На данный момент уведомление необходимо подавать два раза в месяц.
Если НДФЛ начислено по разным ставкам или КБК, каждое начисление необходимо указать отдельным блоком в уведомлении. Если в каком-либо периоде НДФЛ не удерживали ― подавать отчет не нужно.
Алкогольная декларация
Если бизнес занимается производством, закупкой или продажей спиртосодержащих напитков, в том числе лекарственных препаратов, придется ежеквартально подавать отчетность по алкогольной продукции.
Сведения подают в Росалкогольрегулирование, а иногда и в региональные органы исполнительной власти.
Наш эксперт обращает внимание: документ, которым следует руководствоваться при сдаче декларации по алкоголю в 2025 году, — приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 396. Здесь представлены 10 различных форм, порядок их заполнения и правила предоставления.
Журнал учета счетов-фактур
Нужно сдать журнал учета счетов-фактур за второй квартал 2025 год в электронном виде. Журнал ведут все организации, которые действуют в интересах третьих лиц от своего имени. Посредники могут быть плательщиками НДС или просто налоговыми агентами, но по итогам каждого квартала они обязаны отправить электронный журнал в ИФНС. Кто ведет такой учет:
агенты;
комиссионеры;
застройщики;
экспедиторы.
Они регистрируют счета-фактуры, полученные, выставленные и перевыставленные при выполнении поручений от других лиц. А вот счет-фактуру на свое вознаграждение посредники в книге не регистрируют. Основание — ст. 169 НК.
Декларация по косвенным налогам
Импортеры товаров из стран ЕАЭС отчитываются и уплачивают НДС и акцизы. Декларацию по косвенным налогам сдают до 20 числа месяца после ввоза товаров или лизингового платежа.
Нулевую декларацию не подают, если не было налогооблагаемых операций в отчетном месяце. В декларации указывают информацию об уплате НДС и акцизов по импортированным товарам. Отчет отправляют в ФНС вместе с заявлением о ввозе и документами о товаре.
Расчет 6-НДФЛ
С помощью отчета 6-НДФЛ работодатели уведомляют ИФНС о суммах налога на доходы физлиц, который они удержали с дохода работников и уплатили в бюджет.
Отчет заполняют по всем сотрудникам, в нем указывают данные о доходах и суммах НДФЛ за отчетный период. Расчет сдают по итогам каждого квартала, в течение месяца после его завершения и по итогам года.
Персонифицированные сведения
Все плательщики страховых взносов, которые приняли работников в штат или заключили договоры гражданско-правового характера (ГПХ) с физическими лицами, подают персонифицированные сведения о физических лицах.
Сведения подают даже за те месяцы, в которые выплаты и начисления не производились. Если ГПХ заключен с ИП или самозанятым ― сведения не подают, так как на выплаты таким категориям наемных сотрудников не начисляют страхвзносы.
Декларация по налогу на прибыль
Организации, которые уплачивают авансовые платежи каждый квартал, подают отчетность четыре раза в год. Организации, которые уплачивают авансовые платежи ежемесячно, подают декларацию 12 раз в год.
Подача декларации обязательна для:
Организаций из России на ОСНО.
Налоговых агентов по налогу на прибыль, независимо от применяемого налогового режима.
Наш эксперт обращает внимание: подавать декларацию также обязаны те компании, которые уплачивают налог за другую организацию, например, через посредника в РФ, или выплачивают дивиденды зарубежной компании.
Декларация по НДС
Отчитываться по НДС надо с использованием новой формы декларации — она утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@, который вступил в силу 17 февраля 2025 года.
Декларация по НДПИ
НДПИ ― это налог на добычу полезных ископаемых. Его уплачивают пользователи недр — как ИП, так и юрлица, у которых есть лицензия на такую деятельность.
Декларация по водному налогу
Декларацию по водному налогу подают в налоговую инспекцию каждый квартал. Этот налог обязаны платить компании и ИП, которые используют воду из рек, озер, морей или других водоемов в своей деятельности.
Например, это сельскохозяйственные организации, которые берут воду из рек и озер для полива полей, промышленные предприятия, использующие воду в производственных процессах.
Наш эксперт обращает внимание: законно пользоваться водными объектами на общих основаниях можно только на основании лицензии. Но в некоторых случаях вместо лицензии достаточно заключить договор на временное использование или получить разрешение от местных властей. Если компания или ИП получили лицензию, но не использовали ее и не вели деятельность, необходимо подать нулевую декларацию.
Декларация по туристическому налогу
Сдавать декларацию по туристическому налогу в 2025 году должны все плательщики этого налога. К ним относятся организации, ИП и физлица, которые одновременно владеют на праве собственности или другом законном основании средствами размещения туристов:
гостиницами,
отелями,
хостелами,
кемпингами,
глэмпингами,
санаториями.
Объекты должны быть включены в реестр классифицированных средств размещения или же указаны на сайте муниципального образования, местного уполномоченного органа.
Отчетность и взносы в СФР
Организации и ИП в июле 2025 года обязаны сдать отчетность в СФР и уплатить страховые взносы. Сроки подачи отчетов и уплаты взносов собрали в таблицу.
Срок
Отчет или платеж
Кто сдает или платит
Куда сдавать
15.07.2025
Уплатить ежемесячные взносы на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за июнь 2025 год
Страхователи, в том числе применяющие АУСН
СФР
21.07.2025
Направить копию документа, подтверждающего уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию за второй кв. 2025 год
Физические лица, самостоятельно уплачивающие допвзносы на накопительную пенсию
СФР
25.07.2025
Предоставить сведения о начисленных страховых взносах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за первое полугодие 2025 год в составе единой формы ЕФС-1.
Страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
СФР
25.07.2025
Предоставить сведения о трудовой деятельности работающих у страхователя зарегистрированных лицах в случаях:
Работодатели
СФР
Предоставить сведения по дополнительным страховым взносам на накопительную пенсию за первое полугодие 2025 год в составе единой формы ЕФС-1.
Работодатели, уплачивающие дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию
31.07.2025
Подать заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер на 2025 год
Страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Территориальный орган СФР
Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1
За изменения ЕФС-1 и порядок сдачи отвечает Социальный фонд России. Единый отчет сведений включает несколько форм.
Для всех разделов и подразделов установили разные сроки сдачи — после кадрового мероприятия, ежемесячно и поквартально. Отчет подают в Социальный фонд России по месту регистрации страхователя.
Про что еще не забыть бухгалтеру в июле 2025 года
Изменений с 01.07.2025 немного:
появились новые электронные форматы книги продаж и доплиста к ней, а также изменили формат книги покупок и доплиста для нее — приказ вступает в силу 01.07.2025, но ФНС обязала подчиненных обеспечить прием этих документов в новом формате уже с 01.04.2025;
С 1 июля 2025 года стартует переход приема отчетов ЕФС-1 на Единую цифровую платформу.
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