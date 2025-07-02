Зачем делать аудит базы 1С перед сдачей отчетности

Какие ошибки базы может выявить аудит перед сдачей отчетности
Месяц, который следует после окончания квартала, например, июль — традиционно связан у бухгалтеров и руководителей бизнеса со сдачей большого количества отчетности и уплатой налогов.
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Большинство компаний пользуются программными разработками 1С, чтобы вести бухгалтерский и налоговый учет. А работа с базами данных, массивами информации и цифр часто приводит к ошибкам — из-за человеческого фактора или технических сбоев. Если проводить аудит перед отчетной кампанией, то он поможет найти критичные ошибки, которые не попадут в документы для контролирующих органов.
Наши технические специалисты составили топ-ошибок, которые находят с помощью аудита:
Расхождение налоговой базы для исчисления прибыли (дохода для УСН) и НДС. Возможная причина — не исчислен НДС по реализации при проведении документа, в итоге — налог выпал из нужного отчетного периода.
Ошибки учета «входящего» и «исходящего» НДС — чаще всего из-за неправильно оформленных счет-фактур или некорректного применения ставок. Более редкая причина — ошибки при расчете вычета.
«Документ введен, но не проведен». Частая ошибка, которая влияет на множество деклараций и отчетов. Очень часто сбой случается из-за автоматического алгоритма массового введения документов.
Ошибки в форме 6-НДФЛ и РСВ. Самая частая причина — неактуальная версия ЗУП и БП. А еще бывает нарушена хронология в зарплатных документах.
Почти все эти ошибки накапливаются постепенно и могут быть незаметны в повседневной работе. Но перед отчетным периодом каждая из них может «всплыть» — не только осложнить жизнь бухгалтеру в моменте, но и привлечь к бизнесу внимание контролирующих органов. Чтобы избежать проблем, можно поручить аудит и настройку базы 1С команде «Первой Экспертной Бухгалтерии» — это не просто проверка, а способ заранее «разминировать» будущие проблемы.
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Почему важно проводить аудит не только раз в квартал
Потому что ошибки в базе влияют и на текущий учет — бухгалтер будет постоянно ошибаться, оперируя с неправильными данными из программ. Это может привести к критичным ошибкам, например, во взаиморасчетах с поставщиками — репутация бизнеса может пострадать, а проверенный деловой партнер разорвать сотрудничество.
Что важно быстро найти и исправить:
1. Ошибки в инвентаризации и учете ОС/ТМЦ. Возникают чаще всего из-за несоответствия между складскими остатками и бухгалтерскими. При этом складские программы учета могут быть другими — интеграция с 1С не всегда проходит гладко.
Причины:
Технические сбои из-за обновлений и несовместимости программ.
Не проведены документы инвентаризации или списания.
Нарушена хронология движения товаров.
Ошибки опасны тем, что могут быть искажения в балансе, форме №5. Проверяющие или сторонние аудиторы могут предъявить обоснованные претензии.
2. Неактуальные классификаторы: ОКВЭД, ФИАС, КБК и другие. Причина — обновления, которые не провели вовремя.
Могут возникать массовые ошибки при заполнении документов, а ФНС откажет в приеме отчетности — сроки пройдут, а компании или ИП прилетит штраф.
3. Неправильно настроили учетную политику. Самая частая ошибка — ее выбрали по умолчанию или не настроили. В практике специалистов «Первой Экспертной Бухгалтерии» был клиентский кейс, когда пришлось переделывать все регистры задним числом. А еще ошибки в учетной политике могут привести к неправильному расчету налога, начислению амортизации, себестоимости.
Кейсы клиентов — к чему могут привести базы без аудита
Дублирующиеся контрагенты. У крупного дистрибьютора были загружены прайс-листы от внешних поставщиков через обмен с Excel. В результате в базе появилось около 200 дублей контрагентов, с разбросом по ИНН и названиям. Это повлияло на корректность взаиморасчетов и зачет авансов.
Аудит помог не только объединить и структурировать дубли, но и позволил разобраться бухгалтеру с механизмом проверки по ИНН на этапе загрузки. Отчетность сформировали без искажений, в будущем тоже обошлось без путаницы.
Ошибка при переходе на новую версию конфигурации. После обновления типовой конфигурации бухгалтер не обратил внимания на то, что часть старых документов потеряли связи с регистрами накопления. В отчете «Оборотно-сальдовая ведомость» стали появляться расхождения.
Аудит перед годовой отчетностью выявил «пустые» операции и нарушения в проводках. После корректировки с помощью обработки и донастройки обмена информацией из старых документов, отчетность была сдана корректно.
Когда и как часто проводить аудит бухгалтерской базы
Есть моменты, когда аудит проводить обязательно и желательно. По мнению экспертов «ПЭБ», проверку базы в обязательном порядке надо устраивать:
За неделю или 10 дней до начала отчетной квартальной кампании.
За 2–3 недели до годовой отчетности.
После смены ответственного сотрудника, главного бухгалтера.
Полезно провести аудит, чтобы обезопасить учет:
после обновления конфигурации учетной программы;
после крупного слияния баз данных, особенно из «неродственных» программ;
перед налоговой проверкой или при получении требований от ФНС.
Некоторые клиенты проводят экспресс-аудит ежемесячно — мы помогаем им определить самые критичные показатели и участки, проверяем основные регистры.
Постоянный аудит помогает не только избежать серьезных проверок ФНС и других контрольных органов, сэкономить на штрафах и доначислениях налогов, но и понимать работу бухгалтерии. Руководителю бизнеса важно знать, что его бухгалтер честный и профессиональный — провести аудит баз силами независимой аутсорсинговой компании.
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Комментарии1
Перевожу данную статью на русский язык...
В 1С:Бухгалтерия 8.3 периодически следует проводить Экспресс-проверку:
Отчеты ▬ Анализ учета ▬ [Экспресс-проверка]
Следует нажать соответствующую кнопку и дальше анализировать обнаруженные ошибки (рекомендации).
ПЭБ, я все правильно перевел?