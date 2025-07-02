Зачем делать аудит базы 1С перед сдачей отчетности

Какие ошибки базы может выявить аудит перед сдачей отчетности

Месяц, который следует после окончания квартала, например, июль — традиционно связан у бухгалтеров и руководителей бизнеса со сдачей большого количества отчетности и уплатой налогов.

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Большинство компаний пользуются программными разработками 1С, чтобы вести бухгалтерский и налоговый учет. А работа с базами данных, массивами информации и цифр часто приводит к ошибкам — из-за человеческого фактора или технических сбоев. Если проводить аудит перед отчетной кампанией, то он поможет найти критичные ошибки, которые не попадут в документы для контролирующих органов.

Наши технические специалисты составили топ-ошибок, которые находят с помощью аудита:

Расхождение налоговой базы для исчисления прибыли (дохода для УСН) и НДС. Возможная причина — не исчислен НДС по реализации при проведении документа, в итоге — налог выпал из нужного отчетного периода.

Ошибки учета «входящего» и «исходящего» НДС — чаще всего из-за неправильно оформленных счет-фактур или некорректного применения ставок. Более редкая причина — ошибки при расчете вычета.

«Документ введен, но не проведен». Частая ошибка, которая влияет на множество деклараций и отчетов. Очень часто сбой случается из-за автоматического алгоритма массового введения документов.

Ошибки в форме 6-НДФЛ и РСВ. Самая частая причина — неактуальная версия ЗУП и БП. А еще бывает нарушена хронология в зарплатных документах.

Почти все эти ошибки накапливаются постепенно и могут быть незаметны в повседневной работе. Но перед отчетным периодом каждая из них может «всплыть» — не только осложнить жизнь бухгалтеру в моменте, но и привлечь к бизнесу внимание контролирующих органов. Чтобы избежать проблем, можно поручить аудит и настройку базы 1С команде «Первой Экспертной Бухгалтерии» — это не просто проверка, а способ заранее «разминировать» будущие проблемы.