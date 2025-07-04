Топ ошибок в декларациях по НДС

Какие ошибки допускают чаще всего по мнению ФНС
Не все смогли быстро адаптироваться к налоговой реформе–2025. В первом квартале бухгалтеры и ответственные лица компаний и ИП на «упрощенке» наделали много ошибок. Вот с чем пришлось столкнуться проверяющим:
1. Плательщик не составляет и не высылает декларацию, так как у него есть льгота по НДС. Это ошибка — несмотря на льготу и операции, которые не облагаются НДС, надо предоставлять декларацию. Ответственные лица такого бизнеса считают, что раз нет обязанности уплачивать налог и делать счет-фактуры, то и ФНС не нужно знать об их налоговой обязанности.
2. Плательщик присылает «нулевки», но у него есть операции по расчетному счету и кассе.
3. Плательщик одновременно использует все ставки НДС и применяет вычеты: 20% (10%), 5%, 7%.
Эксперт «Первой Экспертной Бухгалтерии» напоминает, при каких условиях можно выбрать пониженную ставку:
годовой доход до 250 миллионов рублей — 5%;
годовой доход от 250 до 450 миллионов рублей — 7%.
А если надо получить выход по «входному» НДС, то придется пользоваться общими ставками — 20 или 10% в зависимости от типов товара.
4. Плательщик платит НДС по нижней ставке 5%, не обращая внимания на превышение лимита доходов в 250 миллионов рублей.
Эксперт «Первой Экспертной Бухгалтерии» обращает внимание: чтобы оперативно определить превышение лимита, надо использовать кассовый метод расчета. Он включает все доходы при УСН, а расходы учитывать не нужно, даже если у плательщика доходно-расходная «упрощенка».
5. Плательщик не начисляет НДС на авансовые платежи.
6. Плательщик нарушает соотношения контрольных сумм. Для самопроверки можно посмотреть, как работают контрольные соотношения в письме ФНС от 05.02.2025 № СД-4-3/1064@.
7. Плательщик допускает технические ошибки: неправильно отражает коды видов операций, номера заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, допускает расхождение данных с декларацией на товары при импорте.
В декларации по НДС довольно много нюансов, которые могут привести к штрафам и доначислениям, даже если у вас не было злого умысла. Если ваш бизнес стал плательщиком НДС, то пора задуматься о профессионалах в бухгалтерии, которые возьмут все сложности на себя по адекватной цене. С «Первой Экспертной Бухгалтерией» можно посмотреть условия и стоимость тарифов, обсудить специфику именно вашего бизнеса, а потом принять решение.
Хотите перестать беспокоиться за отчеты и декларации?
Всегда вовремя готовим и сдаем отчетность, выявим налоговые переплаты и поможем сэкономить без ущерба для бизнеса
Какие ошибки будут грозить проверкой или доначислением налогов
Есть ошибки, на которые ФНС обращают особое внимание — они вполне могут стать поводом для очередной проверки компании или ИП.
Например, намеренные ошибки для занижения налогового бремени. Недобросовестный бизнес делает счет-фактуры по операциям, которых не было на самом деле, чтобы получить вычет. Если вычеты не используются, то могут специально занизить доходы.
Инспекторы ФНС борются с такими схемами — назначают камеральную или выездную проверку, в том числе и фиктивной компании, которая участвует в «цепочке НДС». Они проверяют фактическую деятельность каждого контрагента, сверяют счета-фактуры и записи в книгах продаж. В итоге компании или предпринимателю могут доначислить налоги и назначить штраф.
Что делать, чтобы не допускать ошибок
Проводить проверки на протяжении всего отчетного периода или непосредственно перед сдачей декларации. Что конкретно проверять:
Оформление счетов-фактур: соответствие реквизитам, которые указаны в договорах, нумерацию, суммы, стоимость и ставки.
Базу бухгалтерской программы, например, 1С, если с ее помощью вы формируете декларации. Учетная политика, обновления — все это может влиять на данные в декларации.
Кстати, выпустили статью, зачем делать аудит базы 1С перед отчетной кампанией. Там много полезной информации, в том числе и про НДС.
Журналы учета выставленных и полученных счетов-фактур, если ведете деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или договоров транспортной экспедиции.
Заполнение книги покупок, книги продаж.
Как отразили вычеты НДС по счетам-фактурам, особенно выставленным за пределами трех лет до окончания налогового периода декларации по НДС.
Контрольные соотношения после заполнения декларации, коды видов операций. Надо опираться на информацию из официальных писем ФНС.
Поможем настроить бухгалтерию и кадровый учет на УСН с нуля в 2025 году
Заранее рассчитываем налоги и помогаем их оптимизировать каждый квартал
Оставьте контакты, и мы вам перезвоним
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFGPwyJQ
Начать дискуссию