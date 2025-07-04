Топ ошибок в декларациях по НДС

Какие ошибки допускают чаще всего по мнению ФНС

Не все смогли быстро адаптироваться к налоговой реформе–2025. В первом квартале бухгалтеры и ответственные лица компаний и ИП на «упрощенке» наделали много ошибок. Вот с чем пришлось столкнуться проверяющим:

1. Плательщик не составляет и не высылает декларацию, так как у него есть льгота по НДС. Это ошибка — несмотря на льготу и операции, которые не облагаются НДС, надо предоставлять декларацию. Ответственные лица такого бизнеса считают, что раз нет обязанности уплачивать налог и делать счет-фактуры, то и ФНС не нужно знать об их налоговой обязанности.

2. Плательщик присылает «нулевки», но у него есть операции по расчетному счету и кассе.

3. Плательщик одновременно использует все ставки НДС и применяет вычеты: 20% (10%), 5%, 7%.

Эксперт «Первой Экспертной Бухгалтерии» напоминает, при каких условиях можно выбрать пониженную ставку: годовой доход до 250 миллионов рублей — 5%;

годовой доход от 250 до 450 миллионов рублей — 7%. А если надо получить выход по «входному» НДС, то придется пользоваться общими ставками — 20 или 10% в зависимости от типов товара.

4. Плательщик платит НДС по нижней ставке 5%, не обращая внимания на превышение лимита доходов в 250 миллионов рублей.

Эксперт «Первой Экспертной Бухгалтерии» обращает внимание: чтобы оперативно определить превышение лимита, надо использовать кассовый метод расчета. Он включает все доходы при УСН, а расходы учитывать не нужно, даже если у плательщика доходно-расходная «упрощенка».

5. Плательщик не начисляет НДС на авансовые платежи.

6. Плательщик нарушает соотношения контрольных сумм. Для самопроверки можно посмотреть, как работают контрольные соотношения в письме ФНС от 05.02.2025 № СД-4-3/1064@.

7. Плательщик допускает технические ошибки: неправильно отражает коды видов операций, номера заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, допускает расхождение данных с декларацией на товары при импорте.

В декларации по НДС довольно много нюансов, которые могут привести к штрафам и доначислениям, даже если у вас не было злого умысла. Если ваш бизнес стал плательщиком НДС, то пора задуматься о профессионалах в бухгалтерии, которые возьмут все сложности на себя по адекватной цене. С «Первой Экспертной Бухгалтерией» можно посмотреть условия и стоимость тарифов, обсудить специфику именно вашего бизнеса, а потом принять решение.