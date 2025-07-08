Чек-лист правил обработки персональных данных

1. Проверьте наличие документов, которые дают правовое обоснование обработки ПДн
Перед началом проверки важно убедиться — бизнес создал нормативную базу, которая регулирует обработку ПДн. Правовые документы сразу выполняют две функции — удовлетворяют требования Роскомнадзора (РКН) и помогают ответственному лицу быстро найти решение в кризисной ситуации — достаточно свериться с текстом.
Какие правовые документы надо проверить:
Положение об организации обработки ПДн. Его составляют в свободной форме, но важно проверить, чтобы там отразили: категории и перечень персональных данных, категории субъектов ПДн, способы и сроки обработки и хранения данных, порядок уничтожения.
Положение об обеспечении безопасности ПДн — внутренний регламент, который определяет меры защиты в процессе обработки. В практике наших экспертов были случаи, когда положение было шаблонным — в нем не учитывалась специфика компании. Кроме того, текст может быть слишком старым и не учитывать последние изменения законодательства.
Политика в отношении обработки персональных данных — публичный документ, который должен быть размещен на сайте, если у бизнеса он есть.
Перечень и описание ИСПДн (информационных систем для обработки персданных) — какие именно программы обрабатывают данные. Иногда РКН при проверке требует этот перечень, чтобы исключить использование зловредного или уязвимого софта.
Договоры с третьими лицами — операторами, которым могла быть делегирована обработка ПДн.
Приказы о назначении ответственных за обработку персданных и информационную безопасность в компании или у ИП. Ответственный должен быть закреплен приказом, а список лиц, которые имеют доступ к персональной информации, должен не только существовать, но и регулярно актуализироваться, если, например, персонал уволили.
Обязательство о неразглашении информации для сотрудников, которые имеют доступ к персональным данным. Условие о неразглашении можно закрепить в дополнительном соглашении к трудовому договору.
Журналы учета обращений субъектов, согласий, инцидентов. Такой документ можно вести в свободной форме — поможет усилить позицию бизнеса в спорной ситуации, особенно если дело дойдет до суда.
2. Проверьте формулировки в документах
Самая частая ошибка — автоматическое получение согласий на обработку без обоснования или дублирование оснований, например, одновременно согласие и договор.
Обработка персданных основана на договоре, если речь идет об услугах, исполнении трудовых функций.
Обработка персданных в силу закона может быть организована только в отдельных случаях, например, бухгалтерский учет, трудовые отношения, обязательства перед налоговыми органами.
Согласие субъекта должно быть конкретным, информированным и оформленным корректно. Особое внимание надо обратить на форму и процедуру получения согласий. С 2023 года РКН внимательно анализирует случаи, где согласие «вшито» в пользовательское соглашение.
3. Оцените категории и объем собираемых ПДн
Избыточный сбор данных без четкой цели — нарушение. Важно, чтобы перечень обрабатываемых данных соответствовал принципу минимизации, который установлен законом.
При проверке можно оценить пропорциональность и допустимость обработки:
Собираются только необходимые данные.
Особые категории (здоровье, биометрия, национальность) обрабатываются только при наличии специального основания.
Нет необоснованного использования геолокации, идентификаторов устройств, социальных профилей.
Эксперт обращает внимание: недавний случай из практики — сеть фитнес-клубов использовала систему распознавания лиц для входа. Проверка РКН по жалобе одного из клиентов установила отсутствие письменных согласий. Результат: предписание и приостановка работы системы биометрии.
4. Проверьте, что права субъектов персданных не нарушаются
Компания обязана обеспечить субъектам ПДн полный доступ к их правам. То есть проверять надо не только наличие регламентов, но и факты обработки обращений по персданным.
Что надо проверить:
Механизм подачи запросов есть, и он нормально функционирует. Если это офлайн — то обращение и формы заявлений, которые обрабатывает ответственное лицо. Если это сайт, то есть электронная форма, почтовый адрес, личный кабинет.
Соблюдаются сроки ответов — 10 рабочих дней.
На ответ предоставляют полную информацию: цели, сроки хранения, получатели.
Прописаны и работают процедуры на случай исправления, удаления и блокировки данных.
Подтверждение удаления данных предоставляют в письменной форме.
Обработка персональных данных — сложная сфера учета, на которую прямо сейчас направлен пристальный взгляд Роскомнадзора. У «Первой Экспертной Бухгалтерии» есть специалисты, которые могут с нуля создать систему защиты персональных данных в вашей компании или доработать имеющуюся в соответствии с изменениями закона. Мы предлагаем оптимальную цену за полный пакет мероприятий и документов.
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5. Роскомнадзор уведомили об обработке данных
Факт обработки ПДн подлежит уведомлению. Оператор обязан своевременно информировать Роскомнадзор об изменениях в целях, составе данных, категориях субъектов.
Что надо проверить:
Подано уведомление о начале обработки ПДн.
Сведения в уведомлении соответствуют нормативным документам и ситуации «на местах».
При изменении условий обработки вносились изменения и в уведомление.
Кстати, у нас есть подробная статья про типичные ошибки при составлении уведомления для РКН.
6. Проверьте меры безопасности технических средств
Как правило, обработку персданных ведут с помощью персональных компьютеров и бухгалтерских программ. Что надо проверить:
На ПК есть лицензионные антивирусы, их базы своевременно обновляются.
Серверы и рабочие компьютеры защищены средствами контроля доступа и аутентификации: пароли, смарт-карты, двухфакторная авторизация.
Бизнес использует современные методы шифрования данных при их передаче и хранении.
Назначены ответственные лица и закреплены в приказе, а еще регулярно проводят инструктажи, обучение персонала
8. Хранение и уничтожение данных правильно организовано
ПДн не должны храниться дольше, чем это необходимо. Кроме того, компания или ИП обязаны обеспечивать их полное удаление по завершении срока хранения.
Что надо проверить:
8. Обработка ПДн через сайт или интернет-сервисы
Сайт компании — это одновременно и точка ввода, и точка уязвимости для персональных данных. В этом случае важно обеспечить соблюдение требований не только относительно защиты соединения через сеть Интернет, но и к формам сбора ПДн.
Что надо проверить:
Политика ПДн размещена на сайте и доступна.
Все формы обратной связи содержат отдельное согласие на обработку ПДн.
Подключен HTTPS — протокол передачи данных, который обеспечивает безопасное соединение между веб-браузером пользователя и веб-сайтом. В отличие от HTTP, HTTPS шифрует передаваемую информацию, что предотвращает перехват данных злоумышленниками.
Есть уведомление о cookie и, при необходимости, механизм согласия.
Эксперт обращает внимание: если у компании или ИП есть сайт, то это дополнительный фактор риска. Так, например, интернет-магазин без политики обработки на сайте оштрафовали на 60 000 рублей, хотя фактическая обработка шла через формы заказа. Компания «уложилась» до периода, когда стали действовать новые штрафы, — до 30 мая 2025. Сейчас наказание ужесточили — читайте нашу статью про новые санкции в области ПДн.
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