Чек-лист правил обработки персональных данных

2. Проверьте формулировки в документах

Самая частая ошибка — автоматическое получение согласий на обработку без обоснования или дублирование оснований, например, одновременно согласие и договор.

Обработка персданных основана на договоре, если речь идет об услугах, исполнении трудовых функций.

Обработка персданных в силу закона может быть организована только в отдельных случаях, например, бухгалтерский учет, трудовые отношения, обязательства перед налоговыми органами.

Согласие субъекта должно быть конкретным, информированным и оформленным корректно. Особое внимание надо обратить на форму и процедуру получения согласий. С 2023 года РКН внимательно анализирует случаи, где согласие «вшито» в пользовательское соглашение.