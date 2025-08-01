Календарь бухгалтера на август 2025

- СкачатьОбразец уведомления НДФЛ.xlsx
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- СкачатьОбразец декларации по налогу на прибыль .xlsx
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Налоговая и бухгалтерская отчетность
В августе предстоит сдать декларации по налогу на прибыль, акцизам, персонифицированные сведения о физических лицах. Кроме того, нужно перечислить обязательные платежи через ЕНП ― одной платежкой на единый КБК 182 0 10 61201 01 0000 510.
Предприниматели, работающие на упрощенных режимах налогообложения, отчеты в августе не сдают.
В таблице указаны сроки и виды отчетности, а ниже — дали пояснения.
Срок
Отчет или платеж
Кто сдает или платит
Куда сдавать
4 августа
Подача сведений, указанных в п. 1, п. 3–7 ч. 3, п. 1 и 2 ч. 8 ст. 8 закона № 209-ФЗ от 24.07.2007, в реестре субъектов МСП — получателей мер поддержки за июль 2025 года
Организации, которые предоставляют поддержку субъектам МСП
ИФНС
4 августа
Подача уведомления о начисленном НДФЛ за период с 23.07.2025 по 31.07.2025
5 августа
Уплата НДФЛ за период с 23.07.2025 по 31.07.2025
20 августа
Подача декларации по косвенным налогам за июль 2025 года
Налогоплательщики при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов ЕАЭС
20 августа
Уплата косвенных налогов за июль 2025 года
Налогоплательщики при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов ЕАЭС
25 августа
Подача уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов
Налогоплательщики при расчетах с бюджетом через ЕНП
25 августа
Подача уведомления о начисленном НДФЛ за период с 01.08.2025 по 22.08.2025
25 августа
Подача персонифицированных сведений о физлицах за июль 2025 года
Работодатели-страхователи
25 августа
Подача декларации по прибыли за июль 2025 года при ежемесячной сдаче отчетности
Организации на ОСНО
25 августа
Подача декларации по НДПИ за июль 2025 года
Пользователи недр
25 августа
Подача декларации по акцизам за июль 2025 года
Налогоплательщики (исключая указанных в п. 3.1, п. 3.2 и 5.1, 5.2 ст. 204 НК)
28 августа
Уплата НДФЛ за период с 01.08.2025 по 22.08.2025
28 августа
Уплата страховых взносов по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за июль 2025 г.
Работодатели-страхователи
28 августа
Уплата 1/3 суммы НДС за II квартал 2025 г.
Плательщики НДС и налоговые агенты
28 августа
Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль за III квартал и июль 2025 г.
Организации на ОСНО
28 августа
Перечисление НДПИ за июль 2025 г.
Пользователи недр
28 августа
Уплата акцизов за июль, май, февраль 2025 г.
Налогоплательщики (исключая указанных в п. 3.1, п. 3.2 и 5.1 ст. 204 НК)
Отчетные кампании, подача деклараций и сведений в ФНС и СФР могут отнимать слишком времени у предпринимателя. Лучше доверить это опытному бухгалтеру, а еще лучше — команде «Первой Экспертной Бухгалтерии». Мы собрали профессионалов, которые вовремя и без ошибок не только сдают отчеты и декларации, но и занимаются кадрами, разбираются в воинском учете, ведут бухгалтерию бизнеса на маркетплейсах. Посмотрите условия наших тарифов — это дешевле, чем содержать бухгалтеров в штате.
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Уведомление о суммах НДФЛ
Уведомление в ИФНС подают юрлица и ИП ― налоговые агенты. В нем указывают суммы НДФЛ, которые удержали за определенный период. Сроки подачи — два раза в месяц.
При начислении НДФЛ по разным ставкам или КБК, каждое начисление указывают в уведомлении отдельным блоком. Если НДФЛ за конкретный период не удерживали, подавать документ не нужно.
Декларация по косвенным налогам
Предприниматели и организации, которые занимаются импортом товаров из стран ЕАЭС, сдают отчеты, уплачивают НДС и акцизы. Сдать декларацию по косвенным налогам необходимо до 20-го числа месяца, который идет после ввоза товаров или лизингового платежа.
Если в отчетном периоде не было налогооблагаемых операций, подавать нулевую декларацию не нужно. В декларации следует указать сведения об уплате НДС и акцизов по товарам, импортированным из стран ЕАЭС. Отчетность подают в ФНС вместе с заявлением о ввозе товара и документами на него.
Персонифицированные сведения
Работодатели-плательщики страховых взносов, у которых есть работники в штате или нанятые по договору гражданско-правового характера (ГПХ) сотрудники, подают персонифицированные сведения.
Персонифицированные сведения подают и за те периоды, когда выплат и начислений не было. При заключении ГПХ с самозанятым или ИП сведения не подают, так как страховые взносы на выплаты таким наемным работникам не начисляют.
Декларация по налогу на прибыль
Компании, уплачивающие авансовые платежи ежеквартально, сдают отчет 4 раза в год. Организации, уплачивающие авансовые платежи каждый месяц ― 12 раз в год.
В обязательном порядке декларацию подают:
организации из РФ на ОСНО;
налоговые агенты по налогу на прибыль на любом режиме налогообложения.
Эксперт обращает внимание: сдавать отчет также обязаны ИП и юрлица, которые уплачивают налог за другую организацию, например, через посредника в России, или выплачивают дивиденды зарубежной компании.
Декларация по НДПИ
НДПИ ― налог на добычу полезных ископаемых. Уплачивают и подают декларацию индивидуальные предприниматели и юридические лица ― пользователи недр, имеющие лицензию на такой вид деятельности.
Отчетность и взносы в СФР
Сроки подачи отчетов и уплаты взносов собрали в таблицу.
Срок
Отчет или платеж
Кто сдает или платит
Куда сдавать
15 августа
Уплата ежемесячных страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июль 2025 года
Работодатели-страхователи
СФР
25 августа
Подача сведений сведения о трудовой (иной) деятельности, подраздел 1.1 раздела 1 отчета ЕФС-1
Работодатели
СФР
Организации и ИП в августе 2025 года обязаны сдать только один отчет в СФР и уплатить страховые взносы. Отчетность подают в двух случаях:
сотрудник принят на работу или уволен, был заключен или расторгнут договор ГПХ, приостановлен или возобновлен трудовой договор с мобилизованным — не позднее следующего рабочего дня;
сотрудник переведен на другую постоянную работу, получено заявление о переходе на электронную трудовую — до 25 числа следующего месяца.
Если кадровых перемещений в отчетном месяце не происходило, то подавать сведения о трудовой деятельности не надо.
Наш эксперт обращает внимание: если в компании трудится 10 и более человек, то отправка отчетности осуществляется только в электронном виде с помощью защищенных каналов связи. За просрочку или несдачу сведений грозит предупреждение или административный штраф на должностное лицо — от 300 до 500 рублей (п. 2 ст. 15.33.2 КоАП). Остальные страхователи вправе отчитываться на бумаге, но многие для удобства используют электронный формат.
Про что еще не забыть бухгалтеру в августе 2025 года
С 1 августа 2025 года вступят в силу некоторые изменения:
Обновленные xsd-схемы версии 5.03 для универсального передаточного документа (УПД). ФНС уже утвердила изменения в его формате. Они нужны, чтобы привести электронные формы документов в соответствие с последними редакциями нормативных актов, которые регулируют оформление счетов-фактур и УПД. Ознакомиться с обновленными форматами документов можно на сайте ФНС.
Машиночитаемая доверенность. Она станет для всех обязательной при сдаче отчетности через представителей. Под исключения попадают только иностранные компании, для которых проверка машиночитаемой доверенности временно не проводится. Машиночитаемые доверенности можно оформить на сайте ФНС в личном кабинете либо через специализированные сервисы. Для бухгалтера важно проверить, чтобы МЧД была подписана квалифицированной электронной подписью предпринимателя или директора. Необходимо обновить электронную подпись для любых целей.
Изменения в сдаче отчетности в СФР. Соцфонд не будет принимать ЕФС-1 через систему ЭДОК. Отчет можно будет подать только через Единую цифровую платформу. Подключиться к сервису можно на сайте Соцфонда в разделе Технологическая информация для операторов ЕЦП СФР.
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