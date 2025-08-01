Календарь бухгалтера на август 2025

Налоговая и бухгалтерская отчетность

В августе предстоит сдать декларации по налогу на прибыль, акцизам, персонифицированные сведения о физических лицах. Кроме того, нужно перечислить обязательные платежи через ЕНП ― одной платежкой на единый КБК 182 0 10 61201 01 0000 510.

Предприниматели, работающие на упрощенных режимах налогообложения, отчеты в августе не сдают.

В таблице указаны сроки и виды отчетности, а ниже — дали пояснения.

Отчетные кампании, подача деклараций и сведений в ФНС и СФР могут отнимать слишком времени у предпринимателя. Лучше доверить это опытному бухгалтеру, а еще лучше — команде «Первой Экспертной Бухгалтерии». Мы собрали профессионалов, которые вовремя и без ошибок не только сдают отчеты и декларации, но и занимаются кадрами, разбираются в воинском учете, ведут бухгалтерию бизнеса на маркетплейсах. Посмотрите условия наших тарифов — это дешевле, чем содержать бухгалтеров в штате.