Новые поправки по НДФЛ и НДС

Бизнесу снова надо приготовиться. Спойлер: все будет хорошо.

Какие льготы по НДС появились у бизнеса

Перечислили меры, которые прописали в законопроекте № 835237-8. Он уже опубликован, осталось дождаться срока вступления в силу каждой из мер.

Общепиту увеличили лимит выручки для освобождения от НДС

Если организации или индивидуальные предприниматели оказывают услуги общественного питания, то они могут не платить НДС.

Условие — за прошлый календарный год до года, в котором применяется освобождение, сумма доходов ИП или компании не должна превышать три миллиарда рублей. Ранее было два миллиарда.

Новый лимит начнет действовать не ранее 1 октября 2025 года — по истечении месяца со дня опубликования закона, но не раньше начала нового квартала.

Продлили нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса

Раньше льготой могли пользоваться владельцы гостиниц, которые ввели в эксплуатацию или реконструировали свои номерные фонды после 1 января 2022 года, потом срок продлили до 30 июня 2027. Также нулевая ставка была доступна владельцам объектов из реестра туристской индустрии. Срок действия льготы — 20 налоговых периодов.

После принятия законопроекта сроки сдвинули до 31 декабря 2030 года включительно. То есть владельцы новых или реконструированных гостиниц или будущие бизнесмены, отели которых только строятся, смогут платить налог на добавленную стоимость по нулевой ставке. Срок остался прежним — 20 налоговых периодов после ввода в эксплуатацию.

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Ввели нулевую ставку для перевозок по железнодорожной трассе Москва — Санкт-Петербург

Льгота будет действовать для бизнеса, который занимается перевозкой людей, багажа или груза. Условие — должна использоваться высокоскоростная железнодорожная магистраль между двумя столицами.

Для подтверждения нулевой ставки нужно будет приложить документы. Их перечень пропишут в новом пункте Налогового Кодекса — п. 5.6 ст. 165. Срок действия будущей льготы — с 01.01.2028 по 01.01.2065 г.

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Отмена НДС при безвозмездной передаче имущества на СВО

Льгота уже действует с 1 июля 2025 года. Если передавать имущество в воинские части, Росгвардию или ФСБ для использования в ходе СВО, то:

Факт передачи имущества — подпись командира части или уполномоченное лицо. По переданным товарам, работам и услугам можно применять вычеты НДС, восстанавливать их не придется. Основание — пп. 29 п. 2 ст. 146, абз. 1 пп. 2 п. 3 ст. 170 и п. 2.5 ст. 171 НК РФ в новой редакции.

Какие льготы по НДФЛ появились у бизнеса

Работодатель по своему усмотрению может выплатить материальную помощь работнику в связи с рождением ребенка. Если выплату произвели в течение года со дня рождения, то она не облагалась НДФЛ и страховыми взносами, но только в пределах лимита в 50 тысяч рублей.

Теперь работодатель может выплатить до 1 миллиона рублей в виде матпомощи без отчислений НДФЛ и взносов. А еще такую помощь бизнес может включить во внереализационные расходы по налогу на прибыль.

Срок вступления в силу нового лимита по льготе — 1 января 206 года.

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