Налоговые каникулы для ИП в 2025 году: кто может работать по ставке 0% и как ее оформить

Что нового в законе о налоговых каникулах для ИП в 2025 году
В августе 2024 года приняли федеральный закон, который продлил действие налоговых каникул для ИП до конца 2026 года. Но федеральная норма — это только рамка. Конкретные условия и список льготных видов деятельности определяют регионы.
Что важно:
В некоторых субъектах РФ каникулы уже закончились. Например, в Москве и Татарстане их нет.
В других — продлили до 2027 года.
По патенту (ПСН) каникулы оформляют через заявление и ставку 0%. По УСН — через декларацию с нулевой ставкой.
Налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП: как это работает в 2025 году
Чтобы уйти на нулевую ставку, нужно:
быть вновь зарегистрированным ИП;
выбрать УСН или ПСН;
вести деятельность, которая указана в региональном законе (проверяйте свои ОКВЭД для налоговых каникул ИП);
получать не менее 70% дохода от льготного вида деятельности;
для УСН — быть зарегистрированным и вести деятельность, где действует льгота;
для ПСН — получать патент и вести деятельность в «льготном» регионе.
Сколько можно сэкономить на налоговых каникулах для ИП
Экономия зависит от режима налогообложения и оборотов.
Пример 1. УСН «Доходы» (6%):
Годовой оборот: 2 000 000 ₽.
Налог без каникул: 120 000 ₽.
Экономия за 2 года: 240 000 ₽.
Пример 2. ПСН:
Стоимость патента: 50 000 ₽ в год.
Экономия за 2 года: 100 000 ₽.
Пример. ИП «Чисто&Быстро» в Нижегородской области занимается химчисткой и прачечной. Предприниматель получил патент на 12 месяцев по нулевой ставке, а затем продлил его еще на год. За два года сэкономил 120 000 ₽, которые вложил в обновление оборудования и запуск услуги выездной химчистки ковров.
Налоговые каникулы для ИП на УСН 2025: условия и подводные камни
Как применять налоговые каникулы по УСН:
При регистрации подайте заявление о переходе на УСН (форма 26.2-1).
В декларации налоговые каникулы за первый и второй год укажите ставку 0%.
Ведите книгу учета доходов и расходов — это обязательное условие.
Частые ошибки при применении:
неправильный выбор ОКВЭД;
доля дохода от льготной деятельности меньше 70%;
регистрация ИП до принятия регионального закона.
ОКВЭД для налоговых каникул ИП: как не ошибиться с видом деятельности
Ваш вид деятельности должен быть в льготном перечне, утвержденном региональным законом. Этот список может меняться каждый год, а иногда и в течение года.
Эксперт обращает внимание: проверяйте свой ОКВЭД перед регистрацией и вносите изменения в ЕГРИП, если планируете заниматься льготной деятельностью.
Примеры из практики. Дмитрий зарегистрировал ИП в Новосибирской области в ноябре 2024 года и выбрал УСН «Доходы». Основной код ОКВЭД — 95.29 («Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования»), который входит в региональный перечень для налоговых каникул.
Так как налоговый период по УСН — календарный год, Дмитрий освобождается от налога только за ноябрь–декабрь 2024 года и весь 2025 год. При обороте 1,5 млн ₽ в 2025 году он сэкономит около 90 000 ₽ на налогах, а если учитывать еще и два месяца работы в 2024-м, экономия будет чуть больше.
В ПЭБ мы часто подсказываем клиентам, как «поймать» максимальный срок льготы, оформив регистрацию в начале года.
Пример 2. Никита на ПСН с коротким патентом. Никита открыл ИП в Самарской области и занимается ремонтом компьютеров (ОКВЭД 95.11), который есть в льготном списке региона. Первый патент — на 3 месяца, второй — на 6 месяцев. Налоговые каникулы по ПСН действуют только на срок патентов, поэтому Никита не платит налоги 9 месяцев. Экономия — около 18 000 ₽.
Наши эксперты сразу предупреждают: если брать патенты «короткими» сроками, льгота работает меньше. Иногда выгоднее заплатить больше за патент, но получить два года экономии.
Пример 3. Мария выбрала не тот ОКВЭД. Мария из Тверской области открыла ИП в сфере интернет-маркетинга (ОКВЭД 73.11). В ее регионе налоговые каникулы есть, но для рекламных услуг льгота не предусмотрена. Она подала декларацию с нулевой ставкой, но налоговая пересчитала налог по 6% и начислила пени. Итог — минус 48 000 ₽ вместо экономии.
В ПЭБ мы перед регистрацией всегда проверяем, входит ли ваш вид деятельности в льготный список, чтобы вы не оказались в ситуации Марии.
Налоговые каникулы на патенте: когда ставка 0% реально работает
Как применять налоговые каникулы на патенте:
Подайте заявление на патент (форма 26.5-1) и укажите нулевую ставку.
Обязательно ссылайтесь в заявлении на закон вашего региона.
Отчетность сдавать не нужно, но учет вести вы обязаны.
Эксперт обращает внимание: как и когда подавать декларацию и отчетность при налоговых каникулах:
По УСН — обязательна декларация с указанием налоговых каникул и нулевой ставки за каждый из двух периодов.
По ПСН — декларация не нужна, но учет вести все равно придется.
Чек-лист: как оформить налоговые каникулы в 2025 году
☑ Проверить, действуют ли каникулы в вашем регионе.
☑ Убедиться, что ваш ОКВЭД в льготном перечне.
☑ Выбрать УСН или ПСН.
☑ Подать заявление (форма 26.2-1 или 26.5-1) с указанием ставки 0%.
☑ Соблюдать долю дохода 70% и вести учет.
Налоговые каникулы для ИП в 2025 году — реальная возможность сэкономить на налогах и направить деньги в развитие бизнеса. Но только при условии, что документы оформлены правильно, выбран верный ОКВЭД и соблюдены все требования закона. Главное не допустить ошибок, которые могут обернуться доначислениями и пенями.
