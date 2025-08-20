Налоговые каникулы для ИП в 2025 году: кто может работать по ставке 0% и как ее оформить

ОКВЭД для налоговых каникул ИП: как не ошибиться с видом деятельности

Ваш вид деятельности должен быть в льготном перечне, утвержденном региональным законом. Этот список может меняться каждый год, а иногда и в течение года.

Эксперт обращает внимание: проверяйте свой ОКВЭД перед регистрацией и вносите изменения в ЕГРИП, если планируете заниматься льготной деятельностью.

Примеры из практики. Дмитрий зарегистрировал ИП в Новосибирской области в ноябре 2024 года и выбрал УСН «Доходы». Основной код ОКВЭД — 95.29 («Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования»), который входит в региональный перечень для налоговых каникул.

Так как налоговый период по УСН — календарный год, Дмитрий освобождается от налога только за ноябрь–декабрь 2024 года и весь 2025 год. При обороте 1,5 млн ₽ в 2025 году он сэкономит около 90 000 ₽ на налогах, а если учитывать еще и два месяца работы в 2024-м, экономия будет чуть больше.

В ПЭБ мы часто подсказываем клиентам, как «поймать» максимальный срок льготы, оформив регистрацию в начале года.

Пример 2. Никита на ПСН с коротким патентом. Никита открыл ИП в Самарской области и занимается ремонтом компьютеров (ОКВЭД 95.11), который есть в льготном списке региона. Первый патент — на 3 месяца, второй — на 6 месяцев. Налоговые каникулы по ПСН действуют только на срок патентов, поэтому Никита не платит налоги 9 месяцев. Экономия — около 18 000 ₽.

Наши эксперты сразу предупреждают: если брать патенты «короткими» сроками, льгота работает меньше. Иногда выгоднее заплатить больше за патент, но получить два года экономии.

Пример 3. Мария выбрала не тот ОКВЭД. Мария из Тверской области открыла ИП в сфере интернет-маркетинга (ОКВЭД 73.11). В ее регионе налоговые каникулы есть, но для рекламных услуг льгота не предусмотрена. Она подала декларацию с нулевой ставкой, но налоговая пересчитала налог по 6% и начислила пени. Итог — минус 48 000 ₽ вместо экономии.

В ПЭБ мы перед регистрацией всегда проверяем, входит ли ваш вид деятельности в льготный список, чтобы вы не оказались в ситуации Марии.