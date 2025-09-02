Дайджест изменений для бизнеса: что вступает в силу в сентябре 2025 года

ККТ и кассовые чеки: новые реквизиты
С 1 сентября 2025 года начали действовать обновленные требования к реквизитам кассового чека (приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236). Теперь фискальные документы должны содержать дополнительные обязательные поля, например, часовой пояс, ID расчета через интернет и др.
Для бизнеса это означает:
нужно проверить, чтобы кассы корректно выгружали новый набор реквизитов;
обновить драйверы и программное обеспечение;
при необходимости внести изменения в инструкции кассиров и локальные акты.
Если этого не сделать, возможны штрафы за нарушение порядка применения ККТ:
Неприменение ККТ (ч. 2 ст. 14.5 КоАП):
должностные лица — штраф от 10 000 ₽ (или 1/4–1/2 суммы расчета без ККТ);
юрлица — не менее 30 000 ₽ (или 3/4–1 суммы расчета без ККТ).
Применение ККТ с нарушением требований (ч. 4 ст. 14.5):
должностные лица — от 1 500 до 3 000 ₽;
юрлица — от 5 000 до 10 000 ₽.
Ненаправление кассового чека покупателю (ч. 6 ст. 14.5):
должностные лица — штраф 2 000 ₽;
юрлица — 10 000 ₽.
Премии и стимулирующие выплаты: формализуем систему
Теперь система премирования должна быть закреплена в локальных актах: критерии, сроки и порядок начисления. Закон от 07.06.2025 № 144-ФЗ (изменения в ст. 129 и 135 ТК).
Пример: вместо «по усмотрению руководителя» — «за выполнение плана продаж от 90%».
Формализация премий поможет избежать споров с сотрудниками и претензий инспекций при проверках. На практике именно такие детали — формы, положения, инструкции — и отнимают у предпринимателей больше всего времени. Но бизнесу важно заниматься продажами и развитием, а не тоннами нормативки. Поэтому в «Первой Экспертной Бухгалтерии» мы не только отслеживаем изменения, но и сразу внедряем их в работу наших клиентов. Это позволяет компаниям спокойно работать, не отвлекаясь на поправки в ТК или новые формы ФНС.
Если сомневаетесь, все ли сентябрьские изменения учтены в вашей бухгалтерии и кадрах — оставьте заявку, мы проверим и подскажем, что доработать
Командировки: новые формы документов
Постановление Правительства от 16.04.2025 № 501. С 1 сентября действует обновленное Положение о командировках. Унифицированные бланки «служебного задания» и «отчета» больше не обязательны — компания вправе утвердить свои формы в ЛНА.
Ночная работа: минимум 20% доплаты
Постановление Правительства от 04.04.2025 № 436. Закреплен минимальный размер доплаты за каждый час ночной работы — не менее 20% часовой тарифной ставки.
Что сделать:
пересмотреть трудовые договоры и штатное расписание,
пересчитать ФОТ.
Средний заработок и выходные пособия
Постановление Правительства от 24.04.2025 № 540. Обновлены правила расчета среднего заработка для отпусков, больничных и выходных пособий.
Что сделать:
обновить учетные программы (1С и аналоги);
скорректировать внутренние методики расчетов.
Договоры о материальной ответственности
Приказ Минтруда от 16.04.2025 № 251н. С 1 сентября действуют новые типовые формы договоров. Старые формы утратили силу.
Что сделать:
заключать только по новым шаблонам;
переоформить действующие договоры.
Если продолжать пользоваться старыми бланками, договор могут признать недействительным.
Персональные данные: новые правила согласия и обезличивания
Закон от 24.06.2025 № 156-ФЗ + приказ Роскомнадзора от 19.06.2025 № 140. Уточнены требования к согласию на обработку ПДн и к методам обезличивания.
Что сделать:
обновить формы согласий сотрудников и клиентов;
скорректировать Политику обработки ПДн;
проверить порядок хранения согласий.
Подробнее о новых правилах, которые вступают в силу с 1 сентября 2025 года мы писали в отдельной статье — Изменения в законе о персональных данных.
Особенно важно быть готовыми к проверкам Роскомнадзора: за нарушения при обработке персональных данных ст. 13.11 КоАП предусматривает штрафы от 150 000 ₽ для компаний за простые ошибки до 15–20 млн ₽ (и даже 3% годовой выручки) за утечки и работу с биометрией.
Чтобы избежать рисков, важно иметь полный пакет документов и правильно выстроенные процессы.
В ПЭБ у нас есть отдельная услуга «Защита персональных данных»:
обновим все документы;
подготовим к проверке;
отправим уведомления в Роскомнадзор.
Так вы не рискуете ни штрафами, ни репутацией.
Маркировка товаров: перечень расширен
Алкоголь: новые правила по ЭСД
С 1 сентября 2025 года введен переход на электронные перевозочные документы (ЭТрН, ЭПД) для перевозок алкоголя и спиртосодержащей продукции. Переходный период — до 01.03.2027.
СФР и бухгалтерская отчетность
С сентября СФР (Социальный фонд России) начал самостоятельно определять основной вид деятельности страхователя. От этого зависит тариф по травматизму, поэтому важно следить за корректностью данных по ОКВЭД.
С 2025 года расширены форматы и состав публикуемой бухотчетности в ГИР БО, изменен порядок доступа.
Эксперт обращает внимание: промежуточная консолидированная отчетность станет обязательной только с 2026 года.
Несовершеннолетние работники: новые условия
С 1 сентября 2025 года работодатели получили право привлекать подростков 14–18 лет к работе в выходные и праздничные дни во время летних каникул.
До этой даты такие условия были допустимы только для творческих профессий. На практике нововведение заработает с лета 2026 года, поэтому бизнесу уже сейчас стоит скорректировать локальные акты и подготовить образцы согласий от родителей.
Сентябрьские поправки затрагивают все ключевые блоки: зарплаты, кадры, отчетность, кассовую дисциплину и защиту данных. Предпринимателю не обязательно вникать в каждую формулу и приказ — важно, чтобы система учета и документы соответствовали закону.
У наших клиентов кассы, зарплаты и документы уже соответствуют новым требованиям
Мы сделаем то же самое и для вас — быстро, без ошибок и без отвлечения от задач бизнеса
