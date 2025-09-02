ЦОК ОК Кассы 02.09 Мобильная
Дайджест изменений для бизнеса: что вступает в силу в сентябре 2025 года

Сентябрь для бухгалтеров и предпринимателей стартовал с целой пачки нововведений. Изменились правила для кассовых чеков, командировок, ночных смен, расчета среднего заработка и даже особые условия для подростков на каникулах. Разбираем ключевые изменения и показываем, что они означают для бизнеса.

ККТ и кассовые чеки: новые реквизиты

С 1 сентября 2025 года начали действовать обновленные требования к реквизитам кассового чека (приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236). Теперь фискальные документы должны содержать дополнительные обязательные поля, например, часовой пояс, ID расчета через интернет и др.

Для бизнеса это означает:

  • нужно проверить, чтобы кассы корректно выгружали новый набор реквизитов;

  • обновить драйверы и программное обеспечение;

  • при необходимости внести изменения в инструкции кассиров и локальные акты.

Если этого не сделать, возможны штрафы за нарушение порядка применения ККТ:

Неприменение ККТ (ч. 2 ст. 14.5 КоАП):

  • должностные лица — штраф от 10 000 ₽ (или 1/4–1/2 суммы расчета без ККТ);

  • юрлица — не менее 30 000 ₽ (или 3/4–1 суммы расчета без ККТ).

Применение ККТ с нарушением требований (ч. 4 ст. 14.5):

  • должностные лица — от 1 500 до 3 000 ₽;

  • юрлица — от 5 000 до 10 000 ₽.

Ненаправление кассового чека покупателю (ч. 6 ст. 14.5):

  • должностные лица — штраф 2 000 ₽;

  • юрлица — 10 000 ₽.

Премии и стимулирующие выплаты: формализуем систему

Теперь система премирования должна быть закреплена в локальных актах: критерии, сроки и порядок начисления. Закон от 07.06.2025 № 144-ФЗ (изменения в ст. 129 и 135 ТК).

Пример: вместо «по усмотрению руководителя» — «за выполнение плана продаж от 90%».

Формализация премий поможет избежать споров с сотрудниками и претензий инспекций при проверках. 

Командировки: новые формы документов

Постановление Правительства от 16.04.2025 № 501. С 1 сентября действует обновленное Положение о командировках. Унифицированные бланки «служебного задания» и «отчета» больше не обязательны — компания вправе утвердить свои формы в ЛНА.

Ночная работа: минимум 20% доплаты

Постановление Правительства от 04.04.2025 № 436. Закреплен минимальный размер доплаты за каждый час ночной работы — не менее 20% часовой тарифной ставки.

Что сделать:

  • пересмотреть трудовые договоры и штатное расписание,

  • пересчитать ФОТ.

Средний заработок и выходные пособия

Постановление Правительства от 24.04.2025 № 540. Обновлены правила расчета среднего заработка для отпусков, больничных и выходных пособий.

Что сделать:

  • обновить учетные программы (1С и аналоги);

  • скорректировать внутренние методики расчетов.

Договоры о материальной ответственности

Приказ Минтруда от 16.04.2025 № 251н. С 1 сентября действуют новые типовые формы договоров. Старые формы утратили силу.

Что сделать:

  • заключать только по новым шаблонам;

  • переоформить действующие договоры.

Если продолжать пользоваться старыми бланками, договор могут признать недействительным.

Персональные данные: новые правила согласия и обезличивания

Закон от 24.06.2025 № 156-ФЗ + приказ Роскомнадзора от 19.06.2025 № 140. Уточнены требования к согласию на обработку ПДн и к методам обезличивания.

Что сделать:

  • обновить формы согласий сотрудников и клиентов;

  • скорректировать Политику обработки ПДн;

  • проверить порядок хранения согласий.

Подробнее о новых правилах, которые вступают в силу с 1 сентября 2025 года мы писали в отдельной статье — Изменения в законе о персональных данных.

Особенно важно быть готовыми к проверкам Роскомнадзора: за нарушения при обработке персональных данных ст. 13.11 КоАП предусматривает штрафы от 150 000 ₽ для компаний за простые ошибки до 15–20 млн ₽ (и даже 3% годовой выручки) за утечки и работу с биометрией.

Чтобы избежать рисков, важно иметь полный пакет документов и правильно выстроенные процессы.

Постановления Правительства № 811 и № 819 от 31.05.2025. Перечень маркируемых товаров расширен (новые категории в «Честном знаке»).

Что сделать:

  • сверить ассортимент с перечнем,

  • обновить интеграцию с системой маркировки,

  • при необходимости — закупить оборудование для печати/сканирования кодов.

Алкоголь: новые правила по ЭСД

С 1 сентября 2025 года введен переход на электронные перевозочные документы (ЭТрН, ЭПД) для перевозок алкоголя и спиртосодержащей продукции. Переходный период — до 01.03.2027.

СФР и бухгалтерская отчетность

С сентября СФР (Социальный фонд России) начал самостоятельно определять основной вид деятельности страхователя. От этого зависит тариф по травматизму, поэтому важно следить за корректностью данных по ОКВЭД.

С 2025 года расширены форматы и состав публикуемой бухотчетности в ГИР БО, изменен порядок доступа.

Эксперт обращает внимание: промежуточная консолидированная отчетность станет обязательной только с 2026 года.

Несовершеннолетние работники: новые условия

С 1 сентября 2025 года работодатели получили право привлекать подростков 14–18 лет к работе в выходные и праздничные дни во время летних каникул.

До этой даты такие условия были допустимы только для творческих профессий. На практике нововведение заработает с лета 2026 года, поэтому бизнесу уже сейчас стоит скорректировать локальные акты и подготовить образцы согласий от родителей.

Сентябрьские поправки затрагивают все ключевые блоки: зарплаты, кадры, отчетность, кассовую дисциплину и защиту данных. Предпринимателю не обязательно вникать в каждую формулу и приказ — важно, чтобы система учета и документы соответствовали закону.

