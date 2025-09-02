Дайджест изменений для бизнеса: что вступает в силу в сентябре 2025 года

ККТ и кассовые чеки: новые реквизиты

С 1 сентября 2025 года начали действовать обновленные требования к реквизитам кассового чека (приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236). Теперь фискальные документы должны содержать дополнительные обязательные поля, например, часовой пояс, ID расчета через интернет и др.

Для бизнеса это означает:

нужно проверить, чтобы кассы корректно выгружали новый набор реквизитов;

обновить драйверы и программное обеспечение;

при необходимости внести изменения в инструкции кассиров и локальные акты.

Если этого не сделать, возможны штрафы за нарушение порядка применения ККТ:

Неприменение ККТ (ч. 2 ст. 14.5 КоАП):

должностные лица — штраф от 10 000 ₽ (или 1/4–1/2 суммы расчета без ККТ);

юрлица — не менее 30 000 ₽ (или 3/4–1 суммы расчета без ККТ).

Применение ККТ с нарушением требований (ч. 4 ст. 14.5):

должностные лица — от 1 500 до 3 000 ₽ ;

юрлица — от 5 000 до 10 000 ₽.

Ненаправление кассового чека покупателю (ч. 6 ст. 14.5):