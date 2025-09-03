Минобороны: единый воинский учет готов

Минобороны объявило о завершении создания Государственной системы единого воинского учета — цифровой базы, которая объединяет данные обо всех военнообязанных. Это значит, что сверка и контроль будут происходить быстрее, а ошибки в воинском учете компаний станут видны автоматически. Разбираем новость и рассказываем, что это значит работодателей.

Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в стране полностью создана Государственная система единого воинского учета. Об этом он рассказал на заседании коллегии Минобороны 29 августа.

Система стала частью единой цифровой среды Минобороны и должна обеспечить полный и актуальный учет военнообязанных. По словам Белоусова, ее внедрение — одно из ключевых достижений в рамках цифровой трансформации военного ведомства.

Что изменится для граждан

Система напрямую связана с законом об электронных повестках, который вступил в силу в 2023 году. Теперь информация о воинском учете будет храниться централизованно и обновляться в электронном виде.

Данные интегрированы с Госуслугами : гражданам будут приходить уведомления о постановке на учет и изменениях статуса. Это не повестка, а информирование.

Автоматизация процессов позволит быстрее актуализировать информацию о гражданах — без бумажных запросов в военкоматы.

Цифровая прозрачность упростит взаимодействие между Минобороны, другими ведомствами и гражданами.

Что это значит для работодателей

Для бизнеса система воинского учета — это не только вопрос оборонной политики, но и часть кадровой работы.

Работодатели по-прежнему обязаны предоставлять данные о сотрудниках в военкоматы, но теперь сверка будет происходить быстрее и жестче.

Ошибки или несвоевременное обновление сведений о работниках приведут к автоматическим несостыковкам в единой базе.

У лиц, ответственных за воинский учет, фактически исчезнет «бумажная отсрочка»: любая неточность будет фиксироваться в цифровом реестре.

О том, что поменялось в воинском учете в 2025 году мы подробно разобрали в статье «Новые документы, бронь и штрафы: что поменяли в воинском учете».

Создание Государственной системы единого воинского учета — это не просто цифровая трансформация Минобороны, а новый уровень контроля за работодателями и гражданами. Для бизнеса это означает: больше автоматических сверок, меньше возможности «закрыть глаза» на ошибки в документах и выше риски штрафов.

