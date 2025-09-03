Минобороны: единый воинский учет готов
Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в стране полностью создана Государственная система единого воинского учета. Об этом он рассказал на заседании коллегии Минобороны 29 августа.
Система стала частью единой цифровой среды Минобороны и должна обеспечить полный и актуальный учет военнообязанных. По словам Белоусова, ее внедрение — одно из ключевых достижений в рамках цифровой трансформации военного ведомства.
Что изменится для граждан
Система напрямую связана с законом об электронных повестках, который вступил в силу в 2023 году. Теперь информация о воинском учете будет храниться централизованно и обновляться в электронном виде.
Данные интегрированы с Госуслугами: гражданам будут приходить уведомления о постановке на учет и изменениях статуса. Это не повестка, а информирование.
Автоматизация процессов позволит быстрее актуализировать информацию о гражданах — без бумажных запросов в военкоматы.
Цифровая прозрачность упростит взаимодействие между Минобороны, другими ведомствами и гражданами.
Защитите себя от штрафов при ведении воинского учета
Мы возьмем на себя подготовку всех необходимых документов для постановки сотрудников на воинский учёт и общение с военкоматами
Что это значит для работодателей
Для бизнеса система воинского учета — это не только вопрос оборонной политики, но и часть кадровой работы.
Работодатели по-прежнему обязаны предоставлять данные о сотрудниках в военкоматы, но теперь сверка будет происходить быстрее и жестче.
Ошибки или несвоевременное обновление сведений о работниках приведут к автоматическим несостыковкам в единой базе.
У лиц, ответственных за воинский учет, фактически исчезнет «бумажная отсрочка»: любая неточность будет фиксироваться в цифровом реестре.
Здесь компаниям на помощь может прийти аутсорсинг. «Первая Экспертная Бухгалтерия» сопровождает воинский учет, берет на себя оформление необходимых документов и сверки с военкоматами, чтобы работодатели могли сосредоточиться на бизнесе и избежать штрафов.
О том, что поменялось в воинском учете в 2025 году мы подробно разобрали в статье «Новые документы, бронь и штрафы: что поменяли в воинском учете».
Создание Государственной системы единого воинского учета — это не просто цифровая трансформация Минобороны, а новый уровень контроля за работодателями и гражданами. Для бизнеса это означает: больше автоматических сверок, меньше возможности «закрыть глаза» на ошибки в документах и выше риски штрафов.
Настроим воинский учет с нуля
Проведём аудит кадров, определим военнообязанных и правильно оформим документы, чтобы у компании не возникло проблем при проверках
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFHbbQ2U
Информации об авторе
ПЭБ
Решаем все задачи главбухов, собственников и руководителей в области бухгалтерии, зарплаты, кадров, трудового права и воинского учета
Начать дискуссию