Новые документы, бронь и штрафы: что поменяли в воинском учете

Новые условия бронирования сотрудников
С 22 марта 2025 года изменили порядок бронирования — сотрудников, которых можно защитить от призыва на время мобилизации, стало меньше, так как правительство внесло изменение в процедуру бронирования. Что конкретно поменяли:
Изменили критерии, по которым сотрудник попадает под бронирование — описали их в постановлении Правительства от 05.06.2024 № 766.
Сократили список организаций, которые имеют право на бронирование, например, исключили компании, которые обеспечивают жизнедеятельность населения в военное время или готовят граждан по военно-учетным специальностям.
Брони работников, которые были оформлены до 5 июня 2024 года, аннулировали с 22 марта 2025 года. Теперь их нужно делать заново и проверять, чтобы они соответствовали новым критериям. Основание — постановление Межведомственной комиссии по бронированию от 26.04.2024 № 7ДСП.
Организации, у которых останется бронь, должны будут создать специальные мобилизационные центры. Чтобы ценные сотрудники могли продолжать работу в условиях мобилизации, нужно подать заявку о включении в перечень компаний, которые могут бронировать сотрудников. Куда именно подавать такую заявку, зависит от сферы деятельности, уточнить адресат можно в военкомате.
Далее — оформить приказ о бронировании работников, направить военкомату его копию и список сотрудников на согласование. Допустимый процент забронированных сотрудников в зависимости от типа организации будет составлять от 75 до 100%.
Команда специалистов «Первой Экспертной Бухгалтерии» по ВУ напоминает: даже для тех, кто решил оставаться в тени, все поменяется, потому что заработают в полную силу электронные реестры воинского учета, основанные на общих базах государственных органов контроля. Таким образом, ФНС и СФР «подскажут» военкомату, что у вас есть военнообязанные сотрудники, за которых вы не спешите отчитываться. Поручите воинский учет нашим экспертам — мы настроили его с нуля уже сотням клиентов.
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Новые документы при приеме на работу
Разработан проект приказа Министра обороны «О внесении изменений в Инструкцию об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета, утвержденную приказом Министра обороны Российской Федерации от 22 ноября 2021 г. № 700». Суть поправок — при оформлении потенциальный работник может предъявить ответственному за воинский учет в компании:
выписку из реестра воинского учета;
выписку из реестра направленных (врученных) повесток.
Эти документы послужат дополнительным подтверждением статуса военнообязанных и станут обязательным приложением к пакету документов при оформлении. Идея поправок в приказ — заменить выпиской из реестра военный билет. Информация из электронного реестра будет содержать всю информацию о военнообязанном, а еще потенциальный сотрудник не сможет при трудоустройстве сказать, что «потерял военный билет».
Наши эксперты подробно расписали решение частой проблемы кадровиков — что делать, если при приеме на работу сотрудник не предъявляет военный билет.
Новые условия трудового договора контрактников
С 1 марта 2025 года, если сотрудника мобилизовали, то необходимо сохранять условия его трудового договора на протяжении всего срока службы. Основание — закон от 26.12.2024 № 498-ФЗ. Ранее работодатель мог сохранять за ним место и условия работы в течение года.
Увеличили срок пребывания в запасе
С 2024 года в закон № 53-ФЗ от 28.03.1998 года «О воинской обязанности» внесли изменения — увеличили возраст для мужчин-военнообязанных без офицерских званий, в среднем на 5 лет.
Таким образом, в 2025 году ответственному за воинский учет в организации надо учитывать, что предельный возраст для снятия сотрудников с ВУ поменяется. Подробно про то, как снять сотрудника с воинского учета в текущем году рассказали здесь.
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