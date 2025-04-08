Новые документы, бронь и штрафы: что поменяли в воинском учете

Новые условия бронирования сотрудников

С 22 марта 2025 года изменили порядок бронирования — сотрудников, которых можно защитить от призыва на время мобилизации, стало меньше, так как правительство внесло изменение в процедуру бронирования. Что конкретно поменяли:

Изменили критерии, по которым сотрудник попадает под бронирование — описали их в постановлении Правительства от 05.06.2024 № 766.

Сократили список организаций, которые имеют право на бронирование, например, исключили компании, которые обеспечивают жизнедеятельность населения в военное время или готовят граждан по военно-учетным специальностям.

Брони работников, которые были оформлены до 5 июня 2024 года, аннулировали с 22 марта 2025 года. Теперь их нужно делать заново и проверять, чтобы они соответствовали новым критериям. Основание — постановление Межведомственной комиссии по бронированию от 26.04.2024 № 7ДСП.

Организации, у которых останется бронь, должны будут создать специальные мобилизационные центры. Чтобы ценные сотрудники могли продолжать работу в условиях мобилизации, нужно подать заявку о включении в перечень компаний, которые могут бронировать сотрудников. Куда именно подавать такую заявку, зависит от сферы деятельности, уточнить адресат можно в военкомате.

Далее — оформить приказ о бронировании работников, направить военкомату его копию и список сотрудников на согласование. Допустимый процент забронированных сотрудников в зависимости от типа организации будет составлять от 75 до 100%.

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