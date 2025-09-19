ЦОК ОК ПД 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
ПЭБ
Ведение бизнеса
Как предпринимателю продать бизнес

Как предпринимателю продать бизнес

Бизнес можно продать быстро и дорого — если заранее позаботиться о порядке в финансах и документах. И наоборот: ошибки в учете и споры с налоговой мгновенно снижают цену. Расскажем, как подготовиться к продаже и не потерять в стоимости.

Когда стоит думать о продаже

Частые причины, по которым предприниматели решают продать компанию:

  • Падение выручки и рентабельности. Собственник видит, что бизнес уже не приносит ожидаемой прибыли.

  • Долги и кредиты. Банки ужесточают условия, и компания теряет финансовую устойчивость.

  • Выгорание владельца. Управлять становится тяжело, особенно в турбулентности.

  • Конфликты с партнерами. Продажа часто оказывается единственным способом закрыть спор.

  • Окно возможностей. В кризис конкуренты и инвесторы ищут активы дешевле, и для собственника это шанс выйти из проекта на приемлемых условиях.

Что снижает цену бизнеса 

На цену влияют не только рынок и конкуренция, но и внутреннее состояние компании. Вот главные факторы, которые отпугивают покупателей или дают повод для серьезного дисконта:

  1. Долги и просрочки. Чем больше кредитов и обязательств, тем выше риски для инвестора. Особенно если есть просроченные платежи или судебные споры.

  2. Налоговые проблемы. Заблокированные счета, штрафы ФНС, неурегулированные споры с контролирующими органами сразу снижают стоимость компании. Подробнее о том, какие «сигналы» видит налоговая и почему они снижают цену компании, подробнее в статье «Красные флажки налоговой: как не попасть в список на проверку».

  3. «Серый» или запутанный учет. Если бухгалтерия ведется формально, данные разрознены, а документы не соответствуют отчетности, покупатель просто не поверит цифрам. А если вы столкнулись с пропажей данных, так-как ваш бухгалтер взял и исчез, то советуем почитать эту статью: «Пропал бухгалтер:как восстановить учет».

  4. Зависимость от одного человека. Когда бизнес держится только на собственнике или одном ключевом сотруднике, он теряет ценность. Покупателю нужен работающий механизм, а не «личный проект».

  5. Недокументированные активы. Бренд, сайт, клиентская база, аренда по льготной ставке — все это должно быть оформлено юридически. Без документов активы обесцениваются.

Покупатель оценивает не только прибыль, но и прозрачность бизнеса. Чем больше скрытых проблем, тем меньше готовность платить.

Как подготовить бизнес к продаже

Продать бизнес дороже можно только в одном случае — если покупатель видит его прозрачным и понятным. Для этого важно заранее устранить слабые места и собрать документы.

Что стоит сделать:

  • Навести порядок в бухгалтерии. Инвесторы начинают проверку именно с бухгалтерских данных: баланс, отчет о прибылях и убытках, ОДДС. Нужно сверить учет с банком, закрыть ошибки по налогам и взносам, привести отчетность в соответствие. Если цифры «не сходятся» с реальностью, цена компании падает моментально. 

В ПЭБ, например, проводят экспресс-аудит, проверяют корректность учета, находят переплаты или доначисления и сразу приводят отчетность в порядок. Это помогает предпринимателю показать бизнес прозрачным для потенциального покупателя.

  • Урегулировать налоговые вопросы. Закрыть штрафы, договориться с ФНС по спорным моментам, разблокировать счета. Любые проблемы с налоговой автоматически уменьшают цену.В ПЭБ работают налоговые консультанты и аудиторы, которые помогают снять претензии и правильно оформить корректирующие отчеты.

  • Оформить сотрудников. Прозрачные трудовые договоры и кадровый учет показывают, что бизнес не завязан на «серые схемы» и может продолжать работу без риска. Если сотрудники «в конвертах», покупатель это увидит и снизит цену.ПЭБ берет на себя кадровый и зарплатный учет, включая расчет отпускных, больничных и ведение документации.

  • Проверить договоры и активы. Аренда, лицензии, права на бренд, сайт, софт — все должно быть оформлено документально. Без подтверждения такие активы не учитываются в цене компании. Юристы ПЭБ проводят правовой анализ договоров, помогают оформить активы и внести изменения в учредительные документы.

  • Собрать «датабук». Подготовить пакет документов для покупателя: баланс, ОПиУ, ОДДС, расшифровку долгов и активов, сведения о клиентах и поставщиках.

  • Снизить риски. Если есть спорные договоры или незакрытые обязательства, лучше урегулировать их до сделки — покупатель в любом случае это обнаружит и потребует скидку.

Эксперт обращает внимание: хорошо подготовленный бизнес продается дороже и быстрее. По сути, здесь работает тот же принцип, что и с недвижимостью: «чистая» квартира всегда уходит дороже, чем объект с проблемами.

Как понять, сколько стоит бизнес

Самый частый вопрос при продаже: «А сколько вообще стоит моя компания?»У бизнеса нет фиксированного прайса — цену всегда определяет рынок. Но есть три основных способа оценки, которые используют и продавцы, и покупатели.

1. Оценка по активам («сколько стоит имущество»)

Считаем: что есть у компании минус ее долги.

Что берем в активы: оборудование, мебель, товарные остатки, недвижимость, автомобили, лицензии, торговую марку, сайт, клиентскую базу.

Что вычитаем: кредиты, долги поставщикам, задолженности по налогам.

Пример: У кафе оборудование на 3 млн руб., товарные запасы на 1 млн, долги банку на 2 млн. Цена по активам = 3 + 1 – 2 = 2 млн руб.

Эксперт обращает внимание: часто подходит для убыточных компаний или тех, где главная ценность — имущество.

2. Оценка по прибыли («сколько денег приносит бизнес»)

Если компания прибыльная, смотрят на то, сколько она зарабатывает «чистыми» после всех расходов и налогов.

Формула простая: чистая прибыль × мультипликатор.

В России в 2025 году реальные цифры такие:

  • нестабильный бизнес — 6–12 месячных прибылей,

  • стабильный и автоматизированный — 12–18,

  • IT, онлайн-сервисы с ростом — 18–24 и выше.

Пример: Магазин приносит 300 тыс. руб. чистой прибыли в месяц. Если бизнес стабильный, цена может быть 300 000 × 12 = 3,6 млн руб. Если хаос в учете и долги — покупатель даст только 6 прибылей = 1,8 млн руб.

3. Сравнительный метод («за сколько продаются похожие бизнесы»)

Смотрят, сколько стоят компании такого же типа в регионе.

Пример: В Москве рестораны быстрого питания продаются по 10–15 месячных прибылей. Если у вас ресторан с теми же оборотами, логично ориентироваться на этот диапазон.

Минус: статистика доступна не всегда, а объявления часто завышены — реальные сделки проходят дешевле.

На что реально смотрит покупатель

  • Чистая прибыль — без нее цена почти всегда по активам.

  • Прозрачность бухгалтерии — если цифрам не верят, делают большой дисконт.

  • Зависимость от владельца — чем меньше бизнес держится на одном человеке, тем дороже.

  • Риски — суды, долги, неоформленные договоры.

Поможем продать ваш бизнес дороже!

В ПЭБ подготовим бухгалтерию, отчетность и документы к сделке, чтобы у покупателя не осталось поводов для торга

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Как проходит сделка

Обычно процесс занимает от 1 до 6 месяцев, в зависимости от размера компании и готовности документов.

1. Поиск покупателя

  • Самый простой способ — разместить объявление на специализированных площадках.

  • Часто первыми покупателями становятся конкуренты или сотрудники — они лучше всех знают бизнес.

  • Если нужно быстро, можно привлечь бизнес-брокера (помощника по продаже).

Эксперт рекомендует: сделайте краткую презентацию компании (что продается, сколько приносит, какие сильные стороны). Это вызывает доверие и экономит время.

2. Предварительные переговоры

  • Вы обсуждаете общие условия: чем интересен бизнес, сколько хотите за него, какие есть слабые стороны.

  • На этом этапе покупатель еще не видит все документы, но уже оценивает перспективы.

Важно: не обещайте больше, чем бизнес реально может дать. Лучше честно сказать о проблемах — все равно потом их найдут.

3. Проверка бизнеса (Due Diligence)

Это слово пугает, но на деле все просто:

  • покупатель проверяет бухгалтерию, налоги, договора, лицензии, долги;

  • обычно подключает своего юриста и бухгалтера.

Эксперт обращает внимание: если во время проверки находят ошибки, долги или «серую» кассу, то требуют скидку или отказываются от сделки.

4. Основная сделка

После согласования условий стороны переходят к подписанию договора и передаче активов. Можно разделить передачу активов и платежей на несколько этапов и каждый этап зафиксировать в договоре. Например:

  1. Часть оплаты → передаете оборудование, товарные остатки.

  2. Следующая часть → передаете договоры, лицензии, доступы к системам.

  3. Финальный платеж → передаете бренд, домены, соцсети, полный контроль.

Эксперт обращает внимание: это распространенная рыночная практика, но не универсальное правило. В реальности порядок всегда прописывают индивидуально в договоре.

5. Юридическое оформление

Тут все зависит от формы бизнеса:

  • Если ИП — продаются активы (товар, оборудование, сайт, бренд) через договоры купли-продажи.

  • Если ООО — продается доля в уставном капитале через нотариуса. Нотариус отправляет изменения в налоговую (ФНС), и новый владелец становится официальным собственником.

Налоговый блок: что важно учитывать в 2025

Многие предприниматели упускают налоги, а именно они «съедают» прибыль от сделки.

  • Продажа доли в ООО. Доход облагается НДФЛ: 13 % с дохода до 2,4 млн руб. в год, 15 % — свыше. Для крупных сумм действуют повышенные ставки до 22 %.

  • Продажа доли, которой владеешь более 5 лет. Можно не платить НДФЛ, но только до 50 млн руб. дохода. Все, что выше, облагается по обычным ставкам.

  • Продажа активов через компанию. Если бизнес оформлен как ООО и продает имущество, действует налог на прибыль — 25 %. Если ООО на ОСНО, то еще НДС 20%. Если ООО на УСН (Д) — 6% с полученного дохода, УСН (Д–Р) — 15% с остаточной стоимости имущества

  • Важно: если доля или активы продаются дешевле рыночной цены, налоговая может доначислить налог с «материальной выгоды».

Эксперт обращает внимание: способ продажи (активы или доля в ООО) напрямую влияет на налоги. Перед сделкой нужно считать, какой вариант выгоднее.

Часто именно на налогах и юридических нюансах предприниматели теряют деньги при продаже бизнеса. Ошибки в оформлении договоров, «серая» бухгалтерия или неверно рассчитанные налоги могут обернуться доначислениями или спором с покупателем.

В Первой Экспертной Бухгалтерии мы помогаем клиентам рассчитать оптимальный вариант сделки: стоит ли продавать долю в ООО или активы компании, какие налоговые последствия будут в каждом случае и как правильно оформить документы. За счет такой подготовки собственник понимает, сколько реально получит «чистыми» после продажи, и может уверенно идти на переговоры.

Чек-лист подготовки к продаже

Перед тем как выставлять бизнес на рынок, проверьте:

1. Финансы и налоги:

  • Баланс и отчеты за последние 2–3 года.

  • Отчет о движении денег (ОДДС).

  • Нет ли задолженностей и штрафов от ФНС.

2. Договоры и активы:

  • Аренда, поставщики, клиенты — все в письменной форме.

  • Бренд, сайт, домены, лицензии — оформлены юридически.

  • Ключевые сотрудники — официально трудоустроены.

3. Структура собственности:

  • Кто владеет бизнесом, есть ли скрытые участники.

  • Продажа будет доли или активов — от этого зависят налоги.

4. Документы для инвестора (датабук):

  • Финансовая отчетность.

  • Расшифровка долгов и активов.

  • Сведения о клиентах и поставщиках.

Вывод

Продажа бизнеса в кризис — непростое решение, но это не всегда про убытки и «слив за копейки». Для одних это способ закрыть долги и уйти без потерь, для других — шанс выгодно выйти из проекта и начать что-то новое.

Главный фактор, который определяет цену, — прозрачность. Чистая бухгалтерия, понятные финансовые показатели, оформленные сотрудники и активы дают покупателю уверенность. И именно это позволяет продать бизнес дороже даже в условиях кризиса.

Подготовка к сделке требует времени: нужно собрать отчетность, проверить договоры, устранить налоговые риски. Сделать это можно силами штатных специалистов или привлечь внешних консультантов. Важно одно — идти на переговоры «с чистыми документами» и быть готовым показать покупателю реальную картину.

В итоге выиграют обе стороны: продавец получает справедливую цену, а покупатель — работающий бизнес без скрытых проблем.

Хотите, чтобы проверка бизнеса прошла без сюрпризов?

В ПЭБ наводим порядок в учете, кадровых документах и налогах — снижаем риски при сделках и переговорах

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFGc4M1i

Информации об авторе

ПЭБ

ПЭБ

Решаем все задачи главбухов, собственников и руководителей в области бухгалтерии, зарплаты, кадров, трудового права и воинского учета

22 241 подписчик328 постов

Начать дискуссию

Главная Тарифы