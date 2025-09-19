Как предпринимателю продать бизнес

Что снижает цену бизнеса

На цену влияют не только рынок и конкуренция, но и внутреннее состояние компании. Вот главные факторы, которые отпугивают покупателей или дают повод для серьезного дисконта:

Долги и просрочки. Чем больше кредитов и обязательств, тем выше риски для инвестора. Особенно если есть просроченные платежи или судебные споры. Налоговые проблемы. Заблокированные счета, штрафы ФНС, неурегулированные споры с контролирующими органами сразу снижают стоимость компании. Подробнее о том, какие «сигналы» видит налоговая и почему они снижают цену компании, подробнее в статье «Красные флажки налоговой: как не попасть в список на проверку». «Серый» или запутанный учет. Если бухгалтерия ведется формально, данные разрознены, а документы не соответствуют отчетности, покупатель просто не поверит цифрам. А если вы столкнулись с пропажей данных, так-как ваш бухгалтер взял и исчез, то советуем почитать эту статью: «Пропал бухгалтер:как восстановить учет». Зависимость от одного человека. Когда бизнес держится только на собственнике или одном ключевом сотруднике, он теряет ценность. Покупателю нужен работающий механизм, а не «личный проект». Недокументированные активы. Бренд, сайт, клиентская база, аренда по льготной ставке — все это должно быть оформлено юридически. Без документов активы обесцениваются.

Покупатель оценивает не только прибыль, но и прозрачность бизнеса. Чем больше скрытых проблем, тем меньше готовность платить.