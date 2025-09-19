Как предпринимателю продать бизнес

Когда стоит думать о продаже
Частые причины, по которым предприниматели решают продать компанию:
Падение выручки и рентабельности. Собственник видит, что бизнес уже не приносит ожидаемой прибыли.
Долги и кредиты. Банки ужесточают условия, и компания теряет финансовую устойчивость.
Выгорание владельца. Управлять становится тяжело, особенно в турбулентности.
Конфликты с партнерами. Продажа часто оказывается единственным способом закрыть спор.
Окно возможностей. В кризис конкуренты и инвесторы ищут активы дешевле, и для собственника это шанс выйти из проекта на приемлемых условиях.
Что снижает цену бизнеса
На цену влияют не только рынок и конкуренция, но и внутреннее состояние компании. Вот главные факторы, которые отпугивают покупателей или дают повод для серьезного дисконта:
Долги и просрочки. Чем больше кредитов и обязательств, тем выше риски для инвестора. Особенно если есть просроченные платежи или судебные споры.
Налоговые проблемы. Заблокированные счета, штрафы ФНС, неурегулированные споры с контролирующими органами сразу снижают стоимость компании. Подробнее о том, какие «сигналы» видит налоговая и почему они снижают цену компании, подробнее в статье «Красные флажки налоговой: как не попасть в список на проверку».
«Серый» или запутанный учет. Если бухгалтерия ведется формально, данные разрознены, а документы не соответствуют отчетности, покупатель просто не поверит цифрам. А если вы столкнулись с пропажей данных, так-как ваш бухгалтер взял и исчез, то советуем почитать эту статью: «Пропал бухгалтер:как восстановить учет».
Зависимость от одного человека. Когда бизнес держится только на собственнике или одном ключевом сотруднике, он теряет ценность. Покупателю нужен работающий механизм, а не «личный проект».
Недокументированные активы. Бренд, сайт, клиентская база, аренда по льготной ставке — все это должно быть оформлено юридически. Без документов активы обесцениваются.
Покупатель оценивает не только прибыль, но и прозрачность бизнеса. Чем больше скрытых проблем, тем меньше готовность платить.
Как подготовить бизнес к продаже
Продать бизнес дороже можно только в одном случае — если покупатель видит его прозрачным и понятным. Для этого важно заранее устранить слабые места и собрать документы.
Что стоит сделать:
Навести порядок в бухгалтерии. Инвесторы начинают проверку именно с бухгалтерских данных: баланс, отчет о прибылях и убытках, ОДДС. Нужно сверить учет с банком, закрыть ошибки по налогам и взносам, привести отчетность в соответствие. Если цифры «не сходятся» с реальностью, цена компании падает моментально.
В ПЭБ, например, проводят экспресс-аудит, проверяют корректность учета, находят переплаты или доначисления и сразу приводят отчетность в порядок. Это помогает предпринимателю показать бизнес прозрачным для потенциального покупателя.
Урегулировать налоговые вопросы. Закрыть штрафы, договориться с ФНС по спорным моментам, разблокировать счета. Любые проблемы с налоговой автоматически уменьшают цену.В ПЭБ работают налоговые консультанты и аудиторы, которые помогают снять претензии и правильно оформить корректирующие отчеты.
Оформить сотрудников. Прозрачные трудовые договоры и кадровый учет показывают, что бизнес не завязан на «серые схемы» и может продолжать работу без риска. Если сотрудники «в конвертах», покупатель это увидит и снизит цену.ПЭБ берет на себя кадровый и зарплатный учет, включая расчет отпускных, больничных и ведение документации.
Проверить договоры и активы. Аренда, лицензии, права на бренд, сайт, софт — все должно быть оформлено документально. Без подтверждения такие активы не учитываются в цене компании. Юристы ПЭБ проводят правовой анализ договоров, помогают оформить активы и внести изменения в учредительные документы.
Собрать «датабук». Подготовить пакет документов для покупателя: баланс, ОПиУ, ОДДС, расшифровку долгов и активов, сведения о клиентах и поставщиках.
Снизить риски. Если есть спорные договоры или незакрытые обязательства, лучше урегулировать их до сделки — покупатель в любом случае это обнаружит и потребует скидку.
Эксперт обращает внимание: хорошо подготовленный бизнес продается дороже и быстрее. По сути, здесь работает тот же принцип, что и с недвижимостью: «чистая» квартира всегда уходит дороже, чем объект с проблемами.
Как понять, сколько стоит бизнес
Самый частый вопрос при продаже: «А сколько вообще стоит моя компания?»У бизнеса нет фиксированного прайса — цену всегда определяет рынок. Но есть три основных способа оценки, которые используют и продавцы, и покупатели.
1. Оценка по активам («сколько стоит имущество»)
Считаем: что есть у компании минус ее долги.
Что берем в активы: оборудование, мебель, товарные остатки, недвижимость, автомобили, лицензии, торговую марку, сайт, клиентскую базу.
Что вычитаем: кредиты, долги поставщикам, задолженности по налогам.
Пример: У кафе оборудование на 3 млн руб., товарные запасы на 1 млн, долги банку на 2 млн. Цена по активам = 3 + 1 – 2 = 2 млн руб.
Эксперт обращает внимание: часто подходит для убыточных компаний или тех, где главная ценность — имущество.
2. Оценка по прибыли («сколько денег приносит бизнес»)
Если компания прибыльная, смотрят на то, сколько она зарабатывает «чистыми» после всех расходов и налогов.
Формула простая: чистая прибыль × мультипликатор.
В России в 2025 году реальные цифры такие:
нестабильный бизнес — 6–12 месячных прибылей,
стабильный и автоматизированный — 12–18,
IT, онлайн-сервисы с ростом — 18–24 и выше.
Пример: Магазин приносит 300 тыс. руб. чистой прибыли в месяц. Если бизнес стабильный, цена может быть 300 000 × 12 = 3,6 млн руб. Если хаос в учете и долги — покупатель даст только 6 прибылей = 1,8 млн руб.
3. Сравнительный метод («за сколько продаются похожие бизнесы»)
Смотрят, сколько стоят компании такого же типа в регионе.
Пример: В Москве рестораны быстрого питания продаются по 10–15 месячных прибылей. Если у вас ресторан с теми же оборотами, логично ориентироваться на этот диапазон.
Минус: статистика доступна не всегда, а объявления часто завышены — реальные сделки проходят дешевле.
На что реально смотрит покупатель
Чистая прибыль — без нее цена почти всегда по активам.
Прозрачность бухгалтерии — если цифрам не верят, делают большой дисконт.
Зависимость от владельца — чем меньше бизнес держится на одном человеке, тем дороже.
Риски — суды, долги, неоформленные договоры.
Как проходит сделка
Обычно процесс занимает от 1 до 6 месяцев, в зависимости от размера компании и готовности документов.
1. Поиск покупателя
Самый простой способ — разместить объявление на специализированных площадках.
Часто первыми покупателями становятся конкуренты или сотрудники — они лучше всех знают бизнес.
Если нужно быстро, можно привлечь бизнес-брокера (помощника по продаже).
Эксперт рекомендует: сделайте краткую презентацию компании (что продается, сколько приносит, какие сильные стороны). Это вызывает доверие и экономит время.
2. Предварительные переговоры
Вы обсуждаете общие условия: чем интересен бизнес, сколько хотите за него, какие есть слабые стороны.
На этом этапе покупатель еще не видит все документы, но уже оценивает перспективы.
Важно: не обещайте больше, чем бизнес реально может дать. Лучше честно сказать о проблемах — все равно потом их найдут.
3. Проверка бизнеса (Due Diligence)
Это слово пугает, но на деле все просто:
покупатель проверяет бухгалтерию, налоги, договора, лицензии, долги;
обычно подключает своего юриста и бухгалтера.
Эксперт обращает внимание: если во время проверки находят ошибки, долги или «серую» кассу, то требуют скидку или отказываются от сделки.
4. Основная сделка
После согласования условий стороны переходят к подписанию договора и передаче активов. Можно разделить передачу активов и платежей на несколько этапов и каждый этап зафиксировать в договоре. Например:
Часть оплаты → передаете оборудование, товарные остатки.
Следующая часть → передаете договоры, лицензии, доступы к системам.
Финальный платеж → передаете бренд, домены, соцсети, полный контроль.
Эксперт обращает внимание: это распространенная рыночная практика, но не универсальное правило. В реальности порядок всегда прописывают индивидуально в договоре.
5. Юридическое оформление
Тут все зависит от формы бизнеса:
Если ИП — продаются активы (товар, оборудование, сайт, бренд) через договоры купли-продажи.
Если ООО — продается доля в уставном капитале через нотариуса. Нотариус отправляет изменения в налоговую (ФНС), и новый владелец становится официальным собственником.
Налоговый блок: что важно учитывать в 2025
Многие предприниматели упускают налоги, а именно они «съедают» прибыль от сделки.
Продажа доли в ООО. Доход облагается НДФЛ: 13 % с дохода до 2,4 млн руб. в год, 15 % — свыше. Для крупных сумм действуют повышенные ставки до 22 %.
Продажа доли, которой владеешь более 5 лет. Можно не платить НДФЛ, но только до 50 млн руб. дохода. Все, что выше, облагается по обычным ставкам.
Продажа активов через компанию. Если бизнес оформлен как ООО и продает имущество, действует налог на прибыль — 25 %. Если ООО на ОСНО, то еще НДС 20%. Если ООО на УСН (Д) — 6% с полученного дохода, УСН (Д–Р) — 15% с остаточной стоимости имущества
Важно: если доля или активы продаются дешевле рыночной цены, налоговая может доначислить налог с «материальной выгоды».
Эксперт обращает внимание: способ продажи (активы или доля в ООО) напрямую влияет на налоги. Перед сделкой нужно считать, какой вариант выгоднее.
Часто именно на налогах и юридических нюансах предприниматели теряют деньги при продаже бизнеса. Ошибки в оформлении договоров, «серая» бухгалтерия или неверно рассчитанные налоги могут обернуться доначислениями или спором с покупателем.
В Первой Экспертной Бухгалтерии мы помогаем клиентам рассчитать оптимальный вариант сделки: стоит ли продавать долю в ООО или активы компании, какие налоговые последствия будут в каждом случае и как правильно оформить документы. За счет такой подготовки собственник понимает, сколько реально получит «чистыми» после продажи, и может уверенно идти на переговоры.
Чек-лист подготовки к продаже
Перед тем как выставлять бизнес на рынок, проверьте:
1. Финансы и налоги:
Баланс и отчеты за последние 2–3 года.
Отчет о движении денег (ОДДС).
Нет ли задолженностей и штрафов от ФНС.
2. Договоры и активы:
Аренда, поставщики, клиенты — все в письменной форме.
Бренд, сайт, домены, лицензии — оформлены юридически.
Ключевые сотрудники — официально трудоустроены.
3. Структура собственности:
Кто владеет бизнесом, есть ли скрытые участники.
Продажа будет доли или активов — от этого зависят налоги.
4. Документы для инвестора (датабук):
Финансовая отчетность.
Расшифровка долгов и активов.
Сведения о клиентах и поставщиках.
Вывод
Продажа бизнеса в кризис — непростое решение, но это не всегда про убытки и «слив за копейки». Для одних это способ закрыть долги и уйти без потерь, для других — шанс выгодно выйти из проекта и начать что-то новое.
Главный фактор, который определяет цену, — прозрачность. Чистая бухгалтерия, понятные финансовые показатели, оформленные сотрудники и активы дают покупателю уверенность. И именно это позволяет продать бизнес дороже даже в условиях кризиса.
Подготовка к сделке требует времени: нужно собрать отчетность, проверить договоры, устранить налоговые риски. Сделать это можно силами штатных специалистов или привлечь внешних консультантов. Важно одно — идти на переговоры «с чистыми документами» и быть готовым показать покупателю реальную картину.
В итоге выиграют обе стороны: продавец получает справедливую цену, а покупатель — работающий бизнес без скрытых проблем.
