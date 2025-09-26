ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
Налоги IT: Минфин снизит льготную ставку

Минфин хочет увеличить страховые взносы для IT-компаний — вместо действующих 7,6% компании будут платить 15%. Соответствующее предложение включено в проект налоговой политики на 2026–2028 годы. Разберём, что известно сейчас и какие последствия это может иметь для бизнеса.

Как изменится налог для IT компаний

Министерство предлагает два ключевых изменения:

  • Новая ставка. Для зарплат сотрудников IT-компаний тариф страховых взносов может вырасти с 7,6% до 15%.

  • Сохранение льготы. Ставка 7,6% останется только для доходов работников, которые превышают предельную базу (в 2025 году — 2,759 млн ₽ в год, показатель индексируется ежегодно).

IT-компаниям станет невыгодно нанимать «джунов» с низкой зарплатой — рынок труда в сфере перекосит в сторону более высокооплачиваемых специалистов. А бизнесу придется увеличивать свой фонд оплаты труда.

Каким IT-компаниям доступны налоговые льготы в 2025 году

Сегодня льготы доступны компаниям, которые:

  • разрабатывают и внедряют российское ПО;

  • предоставляют онлайн-рекламу и классифайды;

  • работают с платным контентом и образовательными онлайн-сервисами;

  • создают программно-аппаратные комплексы. 

Сергей Кравченко, эксперт по налоговой оптимизации, обращает внимание: если льготный тариф для IT-сектора повысят с 7,6% до 15%, нагрузка на фонд оплаты труда вырастет почти вдвое. Особенно ощутимым это будет для специалистов с зарплатами ниже 230 000 ₽ в месяц: именно по ним льгота применялась полностью.

Что это значит для бизнеса

Чтобы остаться «на плаву», придется в 2026 году учитывать риски и запланировать мероприятия:

  • Рост затрат на персонал.

  • Сокращение найма, особенно начинающих специалистов.

  • Корректировка бюджетов проектов и инвестиционных планов. 

Рост налогов в 2026 году: как адаптироваться бизнесу

Несмотря на то, что предложение пока обсуждается, бизнесу стоит заранее просчитать сценарии:

  • оценить рост затрат при тарифе 15%;

  • проверить возможности оптимизации фонда оплаты труда;

  • смоделировать кадровую политику с учетом изменения льгот;

  • подготовить резервы для сглаживания перехода.

