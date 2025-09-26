Налоги IT: Минфин снизит льготную ставку

Как изменится налог для IT компаний
Министерство предлагает два ключевых изменения:
Новая ставка. Для зарплат сотрудников IT-компаний тариф страховых взносов может вырасти с 7,6% до 15%.
Сохранение льготы. Ставка 7,6% останется только для доходов работников, которые превышают предельную базу (в 2025 году — 2,759 млн ₽ в год, показатель индексируется ежегодно).
IT-компаниям станет невыгодно нанимать «джунов» с низкой зарплатой — рынок труда в сфере перекосит в сторону более высокооплачиваемых специалистов. А бизнесу придется увеличивать свой фонд оплаты труда.
Хотите заранее узнать, как изменение тарифов повлияет на вашу IT-компанию?
В ПЭБ просчитаем налоговую нагрузку и дадим готовый план действий
Каким IT-компаниям доступны налоговые льготы в 2025 году
Сегодня льготы доступны компаниям, которые:
разрабатывают и внедряют российское ПО;
предоставляют онлайн-рекламу и классифайды;
работают с платным контентом и образовательными онлайн-сервисами;
создают программно-аппаратные комплексы.
Сергей Кравченко, эксперт по налоговой оптимизации, обращает внимание: если льготный тариф для IT-сектора повысят с 7,6% до 15%, нагрузка на фонд оплаты труда вырастет почти вдвое. Особенно ощутимым это будет для специалистов с зарплатами ниже 230 000 ₽ в месяц: именно по ним льгота применялась полностью.
Еще больше деталей о налогах и бизнесе читайте в телеграм-канале.
Что это значит для бизнеса
Чтобы остаться «на плаву», придется в 2026 году учитывать риски и запланировать мероприятия:
Рост затрат на персонал.
Сокращение найма, особенно начинающих специалистов.
Корректировка бюджетов проектов и инвестиционных планов.
Рост налогов в 2026 году: как адаптироваться бизнесу
Несмотря на то, что предложение пока обсуждается, бизнесу стоит заранее просчитать сценарии:
оценить рост затрат при тарифе 15%;
проверить возможности оптимизации фонда оплаты труда;
смоделировать кадровую политику с учетом изменения льгот;
подготовить резервы для сглаживания перехода.
В «Первой Экспертной Бухгалтерии» мы проведем бесплатный аудит, заранее просчитаем, как изменения в законах могут повлиять на фонд оплаты труда, дадим рекомендации и поможем пройти через изменения спокойно и без потерь.
Опасаетесь, что новые правила ударят по бюджету проектов?
В ПЭБ смоделируем сценарии, подскажем, как оптимизировать расходы и сохранить гибкость бизнеса
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFJR94Ka
Начать дискуссию