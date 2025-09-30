Повышение НДС до 22%: бизнесу надо подготовиться

С 2026 года бизнес ждет повышение налоговой нагрузки — Минфин предлагает увеличить НДС с 20% до 22%. Разберем, как эти изменения могут отразиться на бизнесе и как компаниям можно подготовиться уже сейчас.

Что известно сейчас

Минфин официально внес в правительство поправки в Налоговый кодекс: с 1 января 2026 года ставка НДС в России может вырасти с 20% до 22%. Решение объясняется необходимостью увеличить доходы бюджета и профинансировать оборонные и социальные расходы.

Новая ставка. НДС повысят на 2 п. п. — с 20% до 22%.

Сроки. Поправки планируют ввести с 1 января 2026 года .

Исключения. Для социально значимых товаров льготная ставка 10% сохранится. В нее входят продукты питания, лекарства, детские товары и отдельные категории, перечень уточняется.

Причины. Повышение — часть бюджетного пакета, призванного компенсировать растущие расходы федерального бюджета.

Последствия для бизнеса

Рост НДС скажется на всех компаниях, которые работают на общей системе налогообложения.

Увеличатся закупочные цены — поставщики будут закладывать повышенный налог в стоимость.

Вырастут конечные цены для потребителей. Это может снизить спрос, особенно в сегментах с эластичным спросом.

Сильнее всего пострадают компании с низкой маржой — торговые сети, производство и сфера услуг, особенно у малого и среднего бизнеса.

Даже 2 п. п. при обороте в десятки миллионов рублей означают сотни тысяч рублей дополнительных налогов в год.

Для малого и среднего бизнеса риски связаны с кассовыми разрывами: платить налог придется раньше, чем поступит оплата от клиентов, что потребует дополнительных оборотных средств или кредитов. Подробнее о том, как избежать, преодолеть и больше не допускать кассовых разрывов рассказали в статье «Как бизнесу избежать кассовых разрывов».

Как подготовиться

Хотя изменения вступят в силу только через год, бизнесу стоит заранее просчитать последствия:

Смоделировать налоговую нагрузку при ставке 22%. Проверить, как можно использовать входной НДС для вычетов. Пересмотреть договоры с контрагентами — важны сроки и условия оплаты. Оценить себестоимость и рассмотреть новые варианты поставок. Сформировать финансовую подушку, чтобы сгладить переходный период.

