Повышение НДС до 22%: бизнесу надо подготовиться
Что известно сейчас
Минфин официально внес в правительство поправки в Налоговый кодекс: с 1 января 2026 года ставка НДС в России может вырасти с 20% до 22%. Решение объясняется необходимостью увеличить доходы бюджета и профинансировать оборонные и социальные расходы.
Новая ставка. НДС повысят на 2 п. п. — с 20% до 22%.
Сроки. Поправки планируют ввести с 1 января 2026 года.
Исключения. Для социально значимых товаров льготная ставка 10% сохранится. В нее входят продукты питания, лекарства, детские товары и отдельные категории, перечень уточняется.
Причины. Повышение — часть бюджетного пакета, призванного компенсировать растущие расходы федерального бюджета.
Последствия для бизнеса
Рост НДС скажется на всех компаниях, которые работают на общей системе налогообложения.
Увеличатся закупочные цены — поставщики будут закладывать повышенный налог в стоимость.
Вырастут конечные цены для потребителей. Это может снизить спрос, особенно в сегментах с эластичным спросом.
Сильнее всего пострадают компании с низкой маржой — торговые сети, производство и сфера услуг, особенно у малого и среднего бизнеса.
Даже 2 п. п. при обороте в десятки миллионов рублей означают сотни тысяч рублей дополнительных налогов в год.
Для малого и среднего бизнеса риски связаны с кассовыми разрывами: платить налог придется раньше, чем поступит оплата от клиентов, что потребует дополнительных оборотных средств или кредитов. Подробнее о том, как избежать, преодолеть и больше не допускать кассовых разрывов рассказали в статье «Как бизнесу избежать кассовых разрывов».
Как подготовиться
Хотя изменения вступят в силу только через год, бизнесу стоит заранее просчитать последствия:
Смоделировать налоговую нагрузку при ставке 22%.
Проверить, как можно использовать входной НДС для вычетов.
Пересмотреть договоры с контрагентами — важны сроки и условия оплаты.
Оценить себестоимость и рассмотреть новые варианты поставок.
Сформировать финансовую подушку, чтобы сгладить переходный период.
