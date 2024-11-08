Как бизнесу избежать кассовых разрывов

Как понять, что компании или ИП грозит кассовый разрыв
Если говорить простыми словами, кассовый разрыв ― это временный дефицит денежных средств на расчетном счете, из-за которого бизнес не может закрыть базовые потребности. Например, выплатить зарплату, закупить материалы, оплатить коммунальные услуги. В итоге — у финансово устойчивого предприятия есть прибыль, но нет возможности обеспечить хозяйственную деятельность в моменте.
О том, что надвигается проблема, можно понять по отрицательному операционному денежному потоку. В этом случае кассового разрыва в бюджете еще нет, но ИП или организация уже тратит накопления.
Операционный денежный поток включает:
оплату от покупателей;
офисные расходы;
закупку товара;
выплаты заработной платы;
уплату процентов по кредитам;
уплату налогов.
Суммарно — это все поступления и платежи в течение месяца, которые связаны с работой компании.
Денежный поток по операционной деятельности рассчитывают по формуле:
ДП = ВДП−ИДП
где:
ДП ― денежный поток по операционной деятельности;
ВДП ― входящий денежный поток;
ИДП ― исходящий денежный поток.
Если в результате расчета показатель денежного потока по операционной деятельности отрицательный, стоит разобраться, какие доходы не поступили либо какие расходы вызвали эту проблему.
В начале нового года у ООО «Швея», которая занимается производством постельного белья на расчетном счете оставалось 10 миллионов рублей. После январских праздников продажи существенно снизились, но организации нужно было оплачивать аренду, выплатить заработную плату, купить материалы для производственных нужд. В итоге — в апреле на расчетном счете осталось 0 рублей. Компания попала в кассовый разрыв, хотя могла его предвидеть по динамике денежного потока и предпринять соответствующие меры заранее. Например, оптимизировать платежи, договориться об отсрочке аренды или прокачать отдел работы продаж — устроить акции постоянным покупателям или попросить у клиентов аванс в счет будущих поставок.
Почему возникает временный кассовый разрыв в бизнесе
Кассовый разрыв возникает по разным причинам:
Финансовая модель выстроена неэффективно. Доходы организации должны быть выше расходов. Даже если есть возможность покрытия месячного дисбаланса за счет внутренних ресурсов, то убытки за год и квартал увеличивают долг накопительным итогом.
Выросли объемы дебиторской задолженности. Оборотные фонды истощаются из-за того, что партнеры по бизнесу выплачивают деньги несвоевременно. Если финансовая модель эффективна, а прибыль имеет хорошие номинальные показатели, все равно важно учитывать риски дебиторской задолженности — выделить или нанять ответственных специалистов по работе с «дебиторкой»
Склады затарены или не производится ротация. Если на складах накопились ресурсы и готовая продукция ― сокращается запас оборотных средств. Причина кассовых разрывов в этом случае ― неэффективное управление ресурсами, например, компания не проводит ротацию сезонных товаров, а копит невостребованные позиции.
Допущены ошибки в инвестиционной стратегии. Если предприниматель выделил большой объем средств на покупку оборудования или недвижимости и неправильно выполнил расчеты ― инвестиции будут окупаться слишком долго. Это приведет к истощению оборотных запасов.
Не учтен сезонный характер бизнеса. Например, прохладительные напитки покупают преимущественно летом, а сноуборды берут в аренду зимой. То есть в первом случае спад продаж приходится на период с октября по апрель, во втором ― с мая по октябрь. Если выручки нет ― операционные расходы ложатся бременем на предпринимателя и приводят к кассовым разрывам.
Индивидуальный предприниматель Болгов П.В. занимается изготовлением декора из дерева. Основная часть его клиентов ― бюджетные учреждения, которые закупают продукцию во время праздников. Бизнес ― сезонный, поэтому в течение года продажи падают. Из-за этого ИП часто сталкивается с кассовыми разрывами. В апреле 2024 года на счету предпринимателя оставалось 50 тысяч рублей ― этого было недостаточно для закупки материалов. Болгову П.В. пришлось взять кредит на покрытие кассового разрыва — воспользоваться кредитной бизнес-картой с льготным периодом.
К чему приводит кассовый разрыв
В результате кассового разрыва компании и ИП могут столкнуться с негативными последствиями, например:
Потерять квалифицированные кадры. Если выплата зарплаты периодически задерживаться, то ценных специалистов будет легко переманить.
Потерять надежных бизнес-партнеров. Контрагенты будут избегать сотрудничества с компанией или ИП, если вовремя не платить по счетам. Бизнесу станет сложно выходить на новые рынки, сохранять текущий уровень рентабельности.
Получить штрафы. Штрафные санкции и пени грозят за несвоевременное проведение транзакций.
Упустить потенциальную прибыль. Из-за перерывов в поставках материалов придется останавливать производственные процессы, что снижает доход. Убыток может быть значительным, если кассовый разрыв продлится долго — запущенная ситуация может привести к банкротству.
Кассового разрыва можно избежать, если оптимизировать налоги и расходы
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Формула для расчета кассового разрыва
Кассовый разрыв рассчитывают по формуле:
ДС + П−Р = ОДС
где:
ДС ― остаток на счетах на начало отчетного периода;
П ― поступления в бюджет компании;
Р ― регулярные расходы;
ОДС ― остаток денежных средств на счетах на окончание отчетного периода.
ООО «Медпом» занимается продажей градусников. Показатели предприятия на начало октября 2024 года:
ДС ― 50 тысяч рублей;
П ― 100 тысяч рублей;
Р ― 200 тысяч рублей.
То есть на начало октября текущего года на счетах компании было 50 тысяч рублей, на счета поступило 100 тысяч , несмотря на то, что контрагенты были должны организации 500 тысяч рублей. При этом сумма регулярных расходов предприятия составила 200 тысяч рублей.
При расчете становится понятно, что компания находится в состоянии кассового разрыва:
50 000 + 100 000 ― 200 000 = -50 000.
Если бы дебиторская задолженность была погашена вовремя ― ситуации можно было избежать.
Как избежать кассового разрыва
Контролировать все денежные потоки и особенно дебиторскую задолженность ― от этого зависит финансовая стабильность. Важно следить за деньгами, учитывать фактические и планируемые операции в одном месте, например, в платежном календаре и назначить ответственного специалиста, замотивировав его денежными премиями и взысканиями.
Вести электронный документооборот (ЭДО). Он ускоряет поступление оплаты от клиентов и контрагентов. ЭДО помогает наглядно увидеть ситуацию с оплатой счетов и обратным откликом от партнеров с проблемной «дебиторкой».
Составить комфортный график платежей, при необходимости изменить дату ежемесячных выплат по договоренности с кредиторами. Это существенно снизит финансовую нагрузку на бизнес в моменте.
Разбить задолженность на несколько траншей. Первый платеж сделать сразу, оставшиеся ― по мере поступления денежных средств. Также стоит распределить поставщиков на две категории: срочные и несрочные.
Использовать современные инструменты для сбора данных и контроля финансовых потоков. Планировать и вести учет доходов и расходов лучше в электронном виде. Ряд сервисов позволяют не только фиксировать траты, но и ранжировать их в порядке приоритета, отслеживать статистику по категориям и заранее прогнозировать дефицит средств.
Пересмотреть расходы. Если наблюдается сокращение оборотных фондов ― стоит посчитать расходы и отказаться от тех, без которых компания или ИП смогут продолжить деятельность без ущерба для качества продукции. Например, можно выйти из невыгодных сделок по поставке материалов.
Наши эксперты помогут вести операционную и хозяйственную деятельность без кассовых разрывов. Если воспользоваться тарифом Бизнес, то можно получить исчерпывающую поддержку, которая включает взаимодействие по ЭДО, работу с маркетплейсами и ежеквартальную оптимизацию налогов. Можно получить помощь даже в управленческом учете — специалисты помогут настроить контроль данных, которые будут подсвечивать риски кассовых разрывов.
Финансирование кассовых разрывов: инструменты для покрытия дефицита
Предотвратить и устранить дефицит оборотных средств помогает внешнее финансирование. За счет своевременного получения денег от кредитных институтов удается поддержать объем оборотного капитала — добиться стабильности, когда внутренних инструментов недостаточно.
Что такое кредит на кассовый разрыв:
Овердрафт ― автоматическое кредитование на сумму списания, которое выдается при нехватке средств на счету в пределах установленной суммы. Преимущество продукта ― отсутствует необходимость в оплате кредита, если не возникает потребности в расходовании средств со счета.
Кредитная линия ― быстрая выдача кредита на нужную сумму в рамках одобренного лимита. Выдается по запросу.
Факторинг ― выдача финансовых средств на сумму поставки товаров или оказания услуг. Взамен ИП или компания уступает дебиторскую задолженность.
Выбор способа покрытия кассового разрыва зависит от бизнес-модели компании. При продаже товаров и услуг на условиях отсрочки платежа оптимальный выбор ― факторинг.
Если перечисленными способами не получается погасить дефицит денежных средств в оборотных фондах ― используйте личные активы. Для ИП это проще, чем для юридического лица, так как у владельца ООО просто взять и перевести личные средства на счет не получится — нужно оформлять передачу средств. Но в такой ситуации участник уставного капитала может перечислить деньги на расчетный счет, оформив их как беспроцентный заем.
Чего не стоит делать при кассовом разрыве
Простые решения ― не выход в такой ситуации. Не нужно:
Повышать цены. Кассовый разрыв ― проблема, которую не решают за чужой счет. Резкое повышение цен без оснований отпугнет клиентов и ухудшит имидж бизнеса.
Продавать имущество. Активы ― это недвижимость, оборудование, техника. Когда предприниматель реализует активы ― компания теряет ликвидность. Кроме того, из-за спешки продажа активов вряд ли состоится по выгодной цене.
Брать срочный кредит под проценты. Срочные займы выдают на невыгодных условиях, что приводит к дополнительным расходам в будущем.
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Комментарии1
Платежный календарь+мозги+собственник (чтобы люди понимали, что дело серьезное😄)