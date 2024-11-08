Как бизнесу избежать кассовых разрывов

Если говорить простыми словами, кассовый разрыв ― это временный дефицит денежных средств на расчетном счете, из-за которого бизнес не может закрыть базовые потребности. Например, выплатить зарплату, закупить материалы, оплатить коммунальные услуги. В итоге — у финансово устойчивого предприятия есть прибыль, но нет возможности обеспечить хозяйственную деятельность в моменте.

О том, что надвигается проблема, можно понять по отрицательному операционному денежному потоку. В этом случае кассового разрыва в бюджете еще нет, но ИП или организация уже тратит накопления.

Операционный денежный поток включает:

оплату от покупателей;

офисные расходы;

закупку товара;

выплаты заработной платы;

уплату процентов по кредитам;

уплату налогов.

Суммарно — это все поступления и платежи в течение месяца, которые связаны с работой компании.

Денежный поток по операционной деятельности рассчитывают по формуле: ДП = ВДП−ИДП где: ДП ― денежный поток по операционной деятельности; ВДП ― входящий денежный поток; ИДП ― исходящий денежный поток.

Если в результате расчета показатель денежного потока по операционной деятельности отрицательный, стоит разобраться, какие доходы не поступили либо какие расходы вызвали эту проблему.

В начале нового года у ООО «Швея», которая занимается производством постельного белья на расчетном счете оставалось 10 миллионов рублей. После январских праздников продажи существенно снизились, но организации нужно было оплачивать аренду, выплатить заработную плату, купить материалы для производственных нужд. В итоге — в апреле на расчетном счете осталось 0 рублей. Компания попала в кассовый разрыв, хотя могла его предвидеть по динамике денежного потока и предпринять соответствующие меры заранее. Например, оптимизировать платежи, договориться об отсрочке аренды или прокачать отдел работы продаж — устроить акции постоянным покупателям или попросить у клиентов аванс в счет будущих поставок.