НДС на импортные товары с маркетплейсов: что это значит для бизнеса

В 2026–2030 гг. Минфин планирует перестроить налоговую модель онлайн-торговли. Под НДС попадут импортные товары, которые продают через маркетплейсы и интернет-магазины. Это коснется тысяч российских бизнесов, которые торгуют товарами зарубежного производства. Разберем, какие последствия ждут предпринимателей, как подготовиться к изменениям уже сейчас.

Что предлагает Минфин

По проекту налогом планируется облагать все иностранные товары, реализуемые:

через зарубежные интернет-площадки;

через российские маркетплейсы, если они продают продукцию, ввезенную из-за рубежа.

Поправки в части первую и вторую Налогового кодекса опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходят публичное обсуждение до 23 октября 2025 года.

Налог планируют ввести в 2027 году, а потом ставку станут повышать поэтапно:

Год Ставка НДС на импортные товары 2027 5% 2028 10% 2029 15% 2030 20%

Эксперт обращает внимание: налог будет удерживаться вне зависимости от таможенной пошлины. Даже товары стоимостью до 200 евро, которые сегодня можно ввозить беспошлинно, с 2027 года попадут под НДС.

По оценкам Минфина, мера должна:

выровнять условия конкуренции между российскими и иностранными продавцами;

увеличить прозрачность трансграничной торговли;

сократить объем «серого» импорта и демпинг со стороны зарубежных площадок.

Что это значит для бизнеса

Для компаний и ИП, которые работают с импортными товарами, изменения затронут сразу несколько направлений. Вот, к чему стоит подготовиться:

Рост налоговой нагрузки. Даже минимальная ставка 5% в 2027 году приведет к снижению маржи. К 2030 году налоговая нагрузка вырастет до стандартных 20%, как для внутреннего рынка. Учет и администрирование. Российские маркетплейсы, реализующие импорт, будут обязаны начислять и перечислять НДС, а также обновить свои учетные системы и договоры с продавцами. Возрастет нагрузка по документообороту, а в личные кабинеты наверняка добавят новый функционал. Пересмотр цен. Бизнесу придется адаптировать ценовую политику: по оценкам экспертов, итоговые цены на импортные товары могут вырасти на 8–15% в зависимости от категории и года введения налога. Усложнение логистики и отчетности. При импорте в ЕАЭС потребуется прозрачное документальное подтверждение происхождения товара — это коснется и ИП на УСН, и компаний, которые работают через склады маркетплейсов.

Пример. В 2027 году ООО «Июль» запустило продажу импортных аксессуаров для смартфонов на маркетплейсе «Дикая малина» с оборотом 2 млн руб. в год. При действующей ставке 5%, компания заплатит 100 тыс. руб. НДС. К 2030 году, при ставке 20%, налоговое бремя увеличится до 400 тыс. руб., если оборот останется тем же.

Налоговая реформа 2026–2030 годов расширяется: теперь она затрагивает и онлайн-торговлю. Для бизнеса, который работает с импортом, важно заранее оценить будущую налоговую нагрузку и пересчитать модели продаж. В «Первой Экспертной Бухгалтерии» мы бесплатно консультируем предпринимателей по налоговой реформе 2026 и помогаем адаптировать торговые процессы под новые правила.

Как ИП и ООО подготовиться к изменениям

Оцените долю импортных товаров в ассортименте.

Чем выше доля импорта, тем сильнее изменения ударят по себестоимости. Пересмотрите финансовую модель.

Заложите поэтапный рост НДС в цены и бюджет. Это поможет избежать кассовых разрывов. Настройте учет по НДС заранее.

Проверьте готовность программ, отчетности и договоров к работе с НДС с 2027 года. Следите за нормативными сроками.

Поправки проходят обсуждение до 23 октября 2025 года, но вступление в силу с 2027 года уже практически гарантировано.

