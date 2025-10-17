Почему в 2026 году аутсорсинг бухгалтерии станет выгоднее, чем штатный бухгалтер

Почему в 2026 году опасно оставаться с одним бухгалтером в штате
Законодательная волна прямо сейчас накрывает малый и средний бизнес — повышение НДС до 22%, резкое снижение порога доходов для УСН до 10 млн рублей, изменение условий льготных налоговых режимов. Поправки еще не утвердили, но, скорее всего, они будут приняты с 1 января 2026 года — в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин подчеркнул, что поднять ставку НДС на 2% — стабилизировать экономику страны в непростое время.
Поправки и особенно учет НДС добавят бухгалтерскому учету пласт работы и рисков — за ошибки в отчетности по налогу на добавленную стоимость можно получить крупный штраф.
В таких условиях держать в штате одного бухгалтера — все равно что полагаться на одного капитана суда в штормовую ночь. Он может устать, ошибиться, заболеть. Аутсорсинг же дает команду профессионалов, которая может подменить друг друга, а еще — страховку от ошибок.
Почему бухгалтерский учет станет сложнее
Чтобы оценить, почему штатный бухгалтер без опыта работы с НДС может перестать справляться, перечислим ключевые изменения. Что может поменять учет у многих ООО и ИП в 2026 году:
Проект федерального закона предусматривает повышение ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года.
В том же проекте предусматривается снижение предельного дохода для освобождения от НДС у бизнеса на УСН с 60 млн до 10 млн рублей.
Таким образом, если предприниматель перейдет на НДС, то у него появятся:
книги продаж, книги покупок, журналы-регистры;
более строгие контрольные проверки по НДС;
риск неправильно «включить» НДС контрагента, а потом платить доначисленный налог и штраф;
необходимость работать с ЭДО, с корректными счетами-фактурами, нулевыми ставками, подтверждениями, обязательная сдача декларации по НДС только в электронном виде.
Кадровый рынок уже реагирует: бухгалтеры, которые умеют вести учет с НДС, просят зарплаты на 30–50% выше, чем специалисты без релевантного опыта. С ростом требований цена таких специалистов будет только расти.
Как изменится налоговая нагрузка в 2026 году
В следующем году придется реагировать не только на усложненный учет, но и на рост налоговой нагрузки. Чтобы понять, насколько серьезно изменится финансовая картина после реформы, рассмотрим расчет налоговой нагрузки при действующих и новых правилах.
Исходные данные:
ИП на УСН «Доходы» 6%;
Выручка — 12 000 000 рублей в год;
Расходы — 2 000 000 рублей;
Клиенты — преимущественно физлица.
До реформы (2025 год, без НДС):
Налог по УСН = 12 000 000 × 6% = 720 000 рублей;
Чистая прибыль = 12 000 000 – 2 000 000 – 720 000 = 9 280 000 рублей
После реформы (2026 год, с НДС 5%): теперь предприниматель обязан начислять НДС. Так как цена для клиентов не увеличивается, налог платится «изнутри» выручки.
Расчет НДС из включенной цены: 12 000 000 × 5 = 571 429 рублей.
Налог по УСН (6% с доходов): (12 000 000 - 571 429) х 6% = 685 714 рубля.
Совокупные налоги: 571 419 + 685 714 = 1 257 133 рубля.
Чистая прибыль: 12 000 000 - 2 000 000 - 1 257 133 = 8 742 867 рублей.
Итого: падение прибыли на 5,8%.
Кстати, сделали расчеты и для других сценариев с учетом новых коэффициентов-дефляторов. Пригодится для планирования бюджета на 2026 год.
Таким образом, из-за роста налоговой нагрузки компаниям и ИП нужно искать пути оптимизации расходов.
Почему перейти на аутсорсинг бухгалтерии выгоднее, если бизнес стал платить НДС
Вот ключевые слабости, с которыми могут столкнуться компании и ИП, если решат продолжить сотрудничать со штатным бухгалтером после реформ:
Ограничение знаний и опыта. Многие бухгалтеры десятилетиями работали с УСН и без НДС. Их компетенции могут оказаться недостаточными для корректного ведения учета НДС, особенно при сложных операциях и проверках.
Риск ошибок и штрафов. Ошибки при учете и вычетах НДС приводят к доначислениям, штрафам. Например, статья 119 НК предусматривает 5% от суммы налога за каждый полный и неполный месяц со дня, установленного для ее сдачи, а налоговая может заблокировать счет.
Привлекать квалифицированного специалиста — дорого. Чтобы нанять бухгалтера, который уже знает НДС, придется платить высокий оклад. Например, в Москве заработная может достигать 150–200 тысяч рублей — размер ежемесячной прибыли малой компании.
Сотрудник без замены — точка риска. Болезнь, отпуск, увольнение — все это ставит бизнес на паузу. Особенно опасно, если в штате лишь один бухгалтер, нет замены или возможности оперативно привлечь внештатного специалиста.
Постоянное обучение = постоянные расходы. Можно решить дообучить штатного сотрудника, но бухгалтеру придется проходить курсы повышения квалификации, отрываясь от учета и текущей деятельности. Важно постоянно следить за изменениями закона, вовремя адаптироваться под новые формы документов. А это дополнительные затраты и риск, что во время обучения бухгалтер будет некачественно выполнять свою работу.
Поэтому, если учет внезапно стал сложнее, — стоит рассмотреть передачу дел на аутсорсинг. Так можно получить команду разнопрофильных специалистов по твердой цене тарифа. Есть и другие преимущества:
Экономия на фонде оплаты труда. Нет затрат на зарплату, отпуска, премии, кадровое администрирование, оборудование места бухгалтера.
Доступ к команде экспертов. В аутсорсинговой компании работают специалисты по НДС, бухгалтерскому, кадровому и воинскому учету. Если бизнес платит НДС при работе с иностранными поставщиками, то к команде прикрепят профильного бухгалтера.
Беспрерывность процесса. Даже если один сотрудник заболеет или уйдет — задачи подхватят другие.
Уменьшение рисков. Ошибки, которые допускал штатный бухгалтер, собственник бизнеса может оплачивать из своего кармана. У аутсорсеров чаще всего есть страховка ответственности.
Гибкость и масштабируемость. Услуги можно адаптировать под нужды бизнеса, например, если вырос штат или запустили новое направление деятельности.
Современные технологии и актуальность. Аутсорсеры постоянно обновляют ПО, интеграции с ЭДО и банковскими системами, следят за изменениями законодательства.
Штатный бухгалтер vs аутсорсинговая компания: пример расчета
ООО «Лето» предстоит переход на НДС — доход за 2025 год превысил 10 млн руб. Что делать собственнику бизнеса?
Вариант 1 — нанять бухгалтера в штат:
Оклад бухгалтера со знанием НДС — 120 тыс. руб. в месяц.
Премии, отпускные, больничные, соцпакет — примерно +20–30% к окладу.
Возможные штрафы за ошибки в НДС, доначисления — потенциально крупные суммы.
Итого: около 150 тыс. руб. в месяц за адаптацию бухгалтерии к учету с НДС.
Вариант 2 — передать дела на аутсорсинг «Первой Экспертной Бухгалтерии»:
Фиксированный тариф, который включает в себя весь комплекс услуг. Например, «Бизнес» для ООО на УСН с НДС, с 10 сотрудниками и количеством операций от 100 до 150 в месяц — 71377 рублей в месяц.
Профилактика ошибок — работа на предотвращение штрафов, а не на устранение последствий.
Отсутствие затрат на ПО, обучение, амортизацию рабочего места.
Риски ошибок застрахованы компанией-аутсорсером.
Как плавно перевести бухгалтерию на аутсорсинг
Проанализируйте текущие процессы — оцените, какие задачи ведет штатный бухгалтер, где слабые места, сколько документации. Возможно, что бухгалтера в штате можно оставить для рутинных операций, а аутсорсеру поручить сложные участки учета.
Подбор объема услуг — договоритесь с «Первой Экспертной Бухгалтерией» о тарифе, который будет включать все ваши участки учета.
Передача данных и настройка доступа — права в ERP и бухгалтерские программы, архивы, системы ЭДО, касса, банковские интеграции. У нас есть служба онбординга клиентов, которая проведет по каждому этапу и все подробно объяснит.
Плавная адаптация — первое время можно параллельно работать со штатным бухгалтером и аутсорсером, передавая процессы.
Обратная связь — всегда можно задавать вопросы или корректировать задачи. Это нормально.
Если вы хотите заранее подготовиться к реформам, избежать штрафов и не перегружать штат, свяжитесь с нами — мы поможем гибко и надежно перенести бухгалтерию на аутсорс, сохраняя ваш фокус на развитии бизнеса.
