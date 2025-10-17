Почему в 2026 году аутсорсинг бухгалтерии станет выгоднее, чем штатный бухгалтер

Почему в 2026 году опасно оставаться с одним бухгалтером в штате

Законодательная волна прямо сейчас накрывает малый и средний бизнес — повышение НДС до 22%, резкое снижение порога доходов для УСН до 10 млн рублей, изменение условий льготных налоговых режимов. Поправки еще не утвердили, но, скорее всего, они будут приняты с 1 января 2026 года — в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин подчеркнул, что поднять ставку НДС на 2% — стабилизировать экономику страны в непростое время.

Поправки и особенно учет НДС добавят бухгалтерскому учету пласт работы и рисков — за ошибки в отчетности по налогу на добавленную стоимость можно получить крупный штраф.

В таких условиях держать в штате одного бухгалтера — все равно что полагаться на одного капитана суда в штормовую ночь. Он может устать, ошибиться, заболеть. Аутсорсинг же дает команду профессионалов, которая может подменить друг друга, а еще — страховку от ошибок.