Как выбрать ставку НДС в 2026 году
Ставки НДС в 2026 году
Для плательщиков НДС будут доступны сразу несколько ставок этого налога: сниженные ставки без права на вычет 5% и 7%, а также обычные ставки — 10% и 22%.
Что учитывать, когда выбираете ставку?
Вычет:
Можно платить НДС по стандартным ставкам 10% и 22% с правом принимать к вычету «входящий» налог.
Можно платить НДС по сниженным ставкам 5% или 7%, но без права вычета «входящего» налога.
Утрата права на сниженную ставку при лимите дохода:
5% — со следующего месяца, после того как доходы превысили 250 млн рублей. Тогда бизнес переходит на ставку НДС 7%.
7% — cо следующего месяца, после того как доходы превысили 450 млн (с учетом индексирования 490,5 млн) рублей. А еще бизнес теряет право на УСН и переходит на ОСНО.
Ставки НДС контрагентов, которые будут работать с вами:
Если вы применяете 5 или 7%, то не можете принять НДС к вычету. Если контрагент работает со ставкой 22%, то может принять только ваши 5 или 7%, которые вы выставили в документе.
Если вы платите НДС по ставке 22%, то можете принять НДС к вычету в полном объеме, как и ваш контрагент — взаимная выгода.
Пример. Компания «Лето» применяет ОСНО и платит НДС 22% (с 2026 года). Организация покупает товар на 100 000 рублей у двух поставщиков — любит диверсифицировать риски.
Вариант 1: Поставщик на УСН с НДС 5%
Стоимость товара с НДС: 100 000 руб.
НДС к вычету: 4 762 руб. (100 000 ÷ 105 × 5).
При продаже за 150 000 руб. «Лето» начислит НДС: 27 049 руб. (150 000 ÷ 122 × 22).
НДС к уплате: 24 079 - 4 762 = 22 287 руб.
Вариант 2: Поставщик на УСН с НДС 22%
Стоимость товара с НДС: 100 000 руб.
НДС к вычету: 18 033 руб. (100 000 ÷ 122 × 22).
При продаже за 150 000 руб. в «Лето» начислили НДС: 27 049 руб.
НДС к уплате: 27 049 - 18 033 = 9 016 руб.
Разница: 22 287 - 9 016 = 13 271 руб. — именно на эту сумму покупателю невыгодно работать с поставщиком на ставке 5%.
Бесплатная горячая линия по налоговой реформе 2026
Хотите понять, что изменится именно для вашего бизнеса? Эксперты ПЭБ расскажут, какие поправки вступили в силу, как они скажутся на налоговой нагрузке и какие шаги стоит предусмотреть заранее
Оставьте контакты, и мы вам перезвоним
Что можно сделать для адаптации к ставке НДС
Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» дала несколько дополнительных рекомендаций:
1. Пересмотрите финансовую модель бизнеса. Необходимо пересчитать налоговую нагрузку с учетом новых ставок: НДС 22%, страховые взносы 30% вместо 15%, а также возможного перехода на уплату НДС при превышении 10 млн рублей выручки. Рекомендуем построить три сценария — базовый, пессимистичный и стрессовый — чтобы оценить устойчивость бизнеса при росте расходов. Особенно уязвимы компании с низкой маржой — менее 20%, где рост налогов может полностью съесть прибыль.
2. Проверьте договоры с контрагентами. В документах следует избегать формулировки «цена с НДС» — вместо этого нужно указывать цену без НДС и налог отдельной строкой. Также рекомендуется включить пункт о пересмотре цены при изменении налогового законодательства, чтобы избежать необходимости покрывать разницу из прибыли. Цены следует пересчитать заранее и обновить прайс-листы, а также внести изменения в учетные системы.
Написали про это подробнее здесь.
3. Рассмотреть переход на АУСН. Для микробизнеса — до 5 сотрудников, выручка до 60 млн рублей — рекомендуем рассмотреть переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения с налоговой ставкой 8%. Этот режим позволяет не сдавать декларации, да и в целом не вести сложный учет — налоговая сама рассчитывает налог на основе данных из банка и кассы. Эксперимент по АУСН действует до конца 2027 года.
Про это у нас тоже есть статья.
Поможем настроить бухгалтерию и кадровый учет на УСН с нуля с учетом изменений
Заранее рассчитываем налоги и помогаем их оптимизировать каждый квартал
Оставьте контакты, и мы вам перезвоним
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFG1nuZA
Информации об авторе
ПЭБ
Решаем все задачи главбухов, собственников и руководителей в области бухгалтерии, зарплаты, кадров, трудового права и воинского учета
Начать дискуссию