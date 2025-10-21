Изменение условий договора из-за ставки НДС 22%

Как менять договоры или дополнительные соглашения из-за ставок НДС

Разобрали несколько частых случаев, .чтобы помочь определиться с формулировками или порядком действий.

Проблема: в договоре уже зафиксирована цена, а НДС включен в цену по старой ставке. Например: «Цена договора составляет 100 000 рублей, включая НДС 20%».

Если не внести вовремя изменения в формулировки, то после повышения ставки поставщик должен будет уплатить НДС с повышением до 22%.

Решение 1: направить контрагенту уведомление о повышении ставки НДС. Далее — договориться о дополнительном соглашении к договору, где можно пересчитать итоговую сумму и актуализировать ставку. Например: «Цена договора составляет 101666, 66 рубля, включая НДС 22%».

Решение 2: применить формулировку, которая сохранит цену товара, если контрагент будет настаивать на этом условии. Например: «Цена Договора составляет 100 000 рублей без учета НДС. НДС уплачивается по ставке, которая установлена законодательством РФ на дату отгрузки товара».

Проблема: получен аванс по старой ставке на основе действующего договора, в котором указана ставка 20%. Отгрузка произошла после того, как вступила в силу новая ставка — 22%.

Решение: придерживаться позиции, в которой надо разделить налогообложение на периоды. С аванса исчислить налог по старой ставке, а с отгрузки — по новой. В допсоглашении можно прописать этот порядок, а подпись второй стороны поможет избежать споров и путаницы в расчетах. В счетах-фактурах и УПД важно усилить контроль за датами и ставками.

Если в тексте договора прописано, что НДС не включен в цену, то проблемы нет. Например: «Цена договора составляет 100 000 рублей без учета НДС. НДС уплачивается сверх указанной цены в размере, установленном законодательством РФ на дату отгрузки». Если законодатели поменяют ставку, то ее автоматически применяют к новой цене, а допсоглашение не понадобится.

Важно: но если при формулировке «цена без учета НДС» все же прописана ставка, например, «Цена договора составляет 100 000 рублей без учета НДС 20%», то придется все же заключать допник с актуальным размером налога на добавленную стоимость в 2026 году.

Скачать образец допсоглашения к договору поставки товара.

Скачать образец допсоглашения к договору оказания услуг.