Изменение условий договора из-за ставки НДС 22%

Зачем делать дополнительное соглашение к договору в 2026 году
Закон о повышении ставки НДС еще не приняли, но стоит подготовиться заранее — составить дополнительные соглашения к договорам контрагентов, которые учтут повышение ставки с 20 до 22%. Это поможет ИП и компаниям адаптировать документацию и учет как до 1 января 2026 года, так и после.
Какие проблемы можно закрыть современным дополнительным соглашением:
Рентабельность бизнеса. Если в договоре оставить старую формулировку и ставку НДС 20%, который включен в цену товара, то при повышении налога выручка снизится — вся нагрузка ложится на поставщика. Бизнес понесет убытки — чем больше объем поставок, тем больше можно уйти в минус.
Разногласия в переходный период. Отгрузка товара может произойти в переходный период, например, получили 100% аванс в 2025 году, а отгрузка произошла в 2026 году. Допсоглашение закроет такие вопросы, как: кто будет доплачивать разницу, можно ли увеличить цену товара.
Учет и оплата налогов. Если ориентироваться на допсоглашение, то можно избежать ошибок в УПД. Налоговые инспекторы могут отказать в вычете НДС, если документы неправильно составить. А еще актуальный договор поставки со свежей ставкой НДС — юридический щит в спорах с контрагентами.
Эксперт обращает внимание: почему стоит внести изменения в договоры по ставке НДС прямо сейчас?
У крупных компаний, которые используют ставку НДС 20%, часто довольно много контрагентов и договоров — счет может идти на сотни. Важно не нарушить сроки и подойти к 2026 году с актуальной документацией. А еще отложить такую работу на последние недели декабря — плохая идея из-за большого объема других дел на бухгалтерском и юридическом участке в конце года.
Стоит заранее оговорить с контрагентом спорный момент, закрепить это в тексте договора или «допника». Например, как быть с авансом, который получили по ставке 20%, но отгрузка товара случится только в 2026 году.
Как менять договоры или дополнительные соглашения из-за ставок НДС
Разобрали несколько частых случаев, .чтобы помочь определиться с формулировками или порядком действий.
Проблема: в договоре уже зафиксирована цена, а НДС включен в цену по старой ставке. Например: «Цена договора составляет 100 000 рублей, включая НДС 20%».
Если не внести вовремя изменения в формулировки, то после повышения ставки поставщик должен будет уплатить НДС с повышением до 22%.
Решение 1: направить контрагенту уведомление о повышении ставки НДС. Далее — договориться о дополнительном соглашении к договору, где можно пересчитать итоговую сумму и актуализировать ставку. Например: «Цена договора составляет 101666, 66 рубля, включая НДС 22%».
Решение 2: применить формулировку, которая сохранит цену товара, если контрагент будет настаивать на этом условии. Например: «Цена Договора составляет 100 000 рублей без учета НДС. НДС уплачивается по ставке, которая установлена законодательством РФ на дату отгрузки товара».
Проблема: получен аванс по старой ставке на основе действующего договора, в котором указана ставка 20%. Отгрузка произошла после того, как вступила в силу новая ставка — 22%.
Решение: придерживаться позиции, в которой надо разделить налогообложение на периоды. С аванса исчислить налог по старой ставке, а с отгрузки — по новой. В допсоглашении можно прописать этот порядок, а подпись второй стороны поможет избежать споров и путаницы в расчетах. В счетах-фактурах и УПД важно усилить контроль за датами и ставками.
Если в тексте договора прописано, что НДС не включен в цену, то проблемы нет. Например: «Цена договора составляет 100 000 рублей без учета НДС. НДС уплачивается сверх указанной цены в размере, установленном законодательством РФ на дату отгрузки». Если законодатели поменяют ставку, то ее автоматически применяют к новой цене, а допсоглашение не понадобится.
Важно: но если при формулировке «цена без учета НДС» все же прописана ставка, например, «Цена договора составляет 100 000 рублей без учета НДС 20%», то придется все же заключать допник с актуальным размером налога на добавленную стоимость в 2026 году.
Скачать образец допсоглашения к договору поставки товара.
Что делать, если контрагент не хочет менять договор
Если предварительные переговоры не принесли успеха, то можно действовать пошагово:
Составить проект дополнительного соглашения с новой ставкой НДС. Указать весомые причины — изменение законодательства, ссылку на закон.
Попросить контрагента письменно зафиксировать отказ, если его не устроил проект. Важно прописать сроки для рассмотрения «допника», которые позволят быстро актуализировать документы.
Взять издержки на себя, чтобы не потерять клиента.
Отказаться от исполнения договора и обратиться в суд, чтобы сохранить прибыль, но, скорее всего, потерять клиента.
Как составить дополнительное соглашение для повышения ставки НДС 22%
Важно составить текст, который полностью закроет проблему, и не допустить ошибок.
Что важно указать и сформулировать:
Реквизиты основного договора.
Дату вступления «допника» в силу.
Пункты основного договора, которые меняет допсоглашение.
Новую формулировку о цене и НДС. Напоминаем — наиболее выгодная с юридической точки зрения та, что исключает НДС из цены товара, например: «Цена товара составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. НДС по ставке 22% уплачивается сверх указанной цены товара».
Где важно не ошибиться:
В перерасчете цены. Нужно сначала выделить старый НДС, чтобы определить чистую цену товара, а потом начислить налог по актуальной ставке.
В ссылке на старый договор — реквизиты, дата.
Если в допсоглашении оговаривается переходный период, то важно прописать все шаги и действующие ставки в каждом временном отрезке.
Как ИП и ООО подготовиться к повышению ставки НДС до 22%
Переходный период и переоформление документов наверняка вызовут массу проблем и вопросов. Предпринимателям можно обезопасить себя, если принять ряд мер:
Закрыть сделки до конца налогового периода — и поставка, и оплата должны пройти в 2025 году. Так обязательства по уплате НДС будут зафиксированы по старой ставке 20%.
Отложите закупки, которые запланировали в последние числа 2025 года на начало 2026. Новая ставка вступит в законную силу, а вы избежите разделения налогообложения в переходный период — будет меньше проблем с расчетом вычетов.
Проконтролируйте процесс обновления бухгалтерских программ и софта кассового оборудования.
А еще у нас есть более подробная статья по теме — «Как бизнесу подготовиться к налоговой реформе 2026 года».
