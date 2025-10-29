Переход бизнеса на ЭДО в 2026 году: полное руководство для бизнеса

Основные изменения в ЭДО с 2026 года

Обязательный переход на УПД

Эксперт обращает внимание: бумажные формы ТОРГ-12 и актов сохранят юридическую силу. Компании, которые не используют ЭДО, могут продолжать работу с привычными бумажными документами. Однако для тех, кто активно работает с электронными документами, переход на УПД станет обязательным.​

УПД объединяет функции счета-фактуры и первичного документа. Это существенно упрощает учет: бухгалтеру не нужно заполнять отдельный счет-фактуру и накладную, а руководителю — следить за соответствием разных документов. Документ можно использовать как комплексно (статус «1» — УПД+счет-фактура), так и только в качестве первичного документа без счета-фактуры (статус «2»).​

С 1 января 2026 года универсальный передаточный документ формата 5.03 станет единственным официальным электронным документом для подтверждения отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Электронные форматы ТОРГ-12 и Акта выполненных работ прекращают действие — компании больше не смогут обмениваться ими через операторов ЭДО.​

Что нового в УПД 5.03

Изменения в имени файла . Ввели идентификаторы N2-N6, которые указывают на наличие в документе прослеживаемых товаров, маркированной продукции, алкоголя, табака или нефтепродуктов.​

Обязательное заполнение строки 5а. В поле «Документ об отгрузке» нужно прописывать наименование, номер и дату документа, подтверждающего факт получения товаров или оказания услуг.​

Прослеживаемые товары . Для товаров, закупленных за рубежом, используется признак «№2». В документе необходимо указывать регистрационный номер партии товара (РНПТ).​

Работа с маркированными товарами. В УПД обязательно указывать специальные обозначения — признак «№3» для маркированных товаров, например, маркированных в системе «Честный знак». Добавили поля для GTIN (штрихкод товаров) и количества товара по штрихкоду.​

Новые ставки НДС для УСН . Формат предусматривает специальные ставки 5% и 7% для упрощенцев. Предпринимателям на УСН теперь проще указывать правильные налоговые ставки для каждой позиции товара.​

Электронные транспортные накладные станут обязательными

С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные (ЭТрН) становятся обязательными для всех участников грузоперевозок. Все участники перевозок — грузоотправители, получатели, перевозчики и экспедиторы — обязаны оформлять документы через Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).​

Изменения коснутся не только автомобильных перевозок. Транспортные накладные, путевые листы, договоры фрахтования и заказ-наряды будут оформляться только в электронном виде. Электронные железнодорожные и авиационные накладные также должны передаваться в ГИС ЭПД.​

Требования к экспедиторам: с 1 марта 2026 года вводится реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности на платформе «ГосЛог». Экспедиторам, работающим на эту дату, необходимо подать уведомление в течение 60 дней — до 1 мая 2026 года. Оказывать услуги без включения в реестр будет запрещено.​

Экспедитор должен соответствовать определенным требованиям: состоять в реестре «ГосЛог», не иметь судимости за экономические преступления, иметь не более одного нарушения в сфере грузоперевозок за год.​

За нарушение требований предусмотрены существенные штрафы:

для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

За отсутствие ЭТрН: