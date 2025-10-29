Переход бизнеса на ЭДО в 2026 году: полное руководство для бизнеса

Основные изменения в ЭДО с 2026 года
Обязательный переход на УПД
С 1 января 2026 года универсальный передаточный документ формата 5.03 станет единственным официальным электронным документом для подтверждения отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Электронные форматы ТОРГ-12 и Акта выполненных работ прекращают действие — компании больше не смогут обмениваться ими через операторов ЭДО.
УПД объединяет функции счета-фактуры и первичного документа. Это существенно упрощает учет: бухгалтеру не нужно заполнять отдельный счет-фактуру и накладную, а руководителю — следить за соответствием разных документов. Документ можно использовать как комплексно (статус «1» — УПД+счет-фактура), так и только в качестве первичного документа без счета-фактуры (статус «2»).
Эксперт обращает внимание: бумажные формы ТОРГ-12 и актов сохранят юридическую силу. Компании, которые не используют ЭДО, могут продолжать работу с привычными бумажными документами. Однако для тех, кто активно работает с электронными документами, переход на УПД станет обязательным.
Что нового в УПД 5.03
Обновленная версия УПД учитывает важные изменения в налоговом законодательстве:
Новые ставки НДС для УСН. Формат предусматривает специальные ставки 5% и 7% для упрощенцев. Предпринимателям на УСН теперь проще указывать правильные налоговые ставки для каждой позиции товара.
Работа с маркированными товарами. В УПД обязательно указывать специальные обозначения — признак «№3» для маркированных товаров, например, маркированных в системе «Честный знак». Добавили поля для GTIN (штрихкод товаров) и количества товара по штрихкоду.
Прослеживаемые товары. Для товаров, закупленных за рубежом, используется признак «№2». В документе необходимо указывать регистрационный номер партии товара (РНПТ).
Обязательное заполнение строки 5а. В поле «Документ об отгрузке» нужно прописывать наименование, номер и дату документа, подтверждающего факт получения товаров или оказания услуг.
Изменения в имени файла. Ввели идентификаторы N2-N6, которые указывают на наличие в документе прослеживаемых товаров, маркированной продукции, алкоголя, табака или нефтепродуктов.
Электронные транспортные накладные станут обязательными
С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные (ЭТрН) становятся обязательными для всех участников грузоперевозок. Все участники перевозок — грузоотправители, получатели, перевозчики и экспедиторы — обязаны оформлять документы через Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).
Изменения коснутся не только автомобильных перевозок. Транспортные накладные, путевые листы, договоры фрахтования и заказ-наряды будут оформляться только в электронном виде. Электронные железнодорожные и авиационные накладные также должны передаваться в ГИС ЭПД.
Требования к экспедиторам: с 1 марта 2026 года вводится реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности на платформе «ГосЛог». Экспедиторам, работающим на эту дату, необходимо подать уведомление в течение 60 дней — до 1 мая 2026 года. Оказывать услуги без включения в реестр будет запрещено.
Экспедитор должен соответствовать определенным требованиям: состоять в реестре «ГосЛог», не иметь судимости за экономические преступления, иметь не более одного нарушения в сфере грузоперевозок за год.
За нарушение требований предусмотрены существенные штрафы:
для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей;
для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.
За отсутствие ЭТрН:
водителю грозит штраф 1 500 рублей,
должностным лицам — до 20 000 рублей,
юридическим лицам — до 250 000 рублей с возможностью приостановки деятельности при повторных нарушениях.
Кого обяжут применять новый формат ЭДО с 01.01.2026
ФНС рекомендует организациям и индивидуальным предпринимателям применять новый формат УПД уже сейчас. Возможность использовать УПД 5.03 появилась у бизнеса с 1 апреля 2025 года, когда завершился переходный период.
С 2026 года все предприниматели, использующие электронный документооборот, должны применять новый формат УПД. Логистические компании и экспедиторы, участвующие в перевозках, должны использовать электронные транспортные накладные и регистрироваться в реестре «ГосЛог».
Для компаний, которые работают в основном с бумажными документами, переход на УПД не является обязательным. Бумажные ТОРГ-12 и акты выполненных работ сохраняют юридическую силу. Такие компании могут продолжать использовать привычные формы.
Для компаний на ЭДО — обязательный переход на УПД 5.03 с 1 января 2026 года. Обмен документами по старым форматам ТОРГ-12 и актов через операторов ЭДО будет невозможен.
Как ООО и ИП подготовиться к изменениям в ЭДО с 2026 года
Специалисты «Первой Экспертной Бухгалтерии» сделали пошаговую инструкцию:
Шаг 1. Проверить учетную систему
Важно убедиться, что учетная система поддерживает формат УПД 5.03. Современные бухгалтерские программы, включая 1С, должны корректно отображать новые ставки НДС — 5% и 7%, обеспечивать ввод реквизитов маркированных и прослеживаемых товаров, автоматически формировать корректировочные документы.
Если система устарела, необходимо провести обновление или настройку интеграции с оператором ЭДО.
Шаг 2. Выбрать и согласовать работу с оператором ЭДО
Компании важно убедиться, что оператор поддерживает рекомендации ФНС, корректно обрабатывает новые форматы УПД и предоставляет техническую поддержку. При выборе оператора ЭДО необходимо проверить аккредитацию в Федеральной налоговой службе.
Эксперт обращает внимание: важно провести тестовый обмен документов с ключевыми контрагентами, чтобы выявить возможные ошибки и заранее их исправить.
Шаг 3. Предупредить контрагентов
Если предварительно уведомить партнеров, поставщиков и подрядчиков о переходе на новые форматы, то это позволит избежать сбоев после 1 января 2026 года. Совместное тестирование документов выявит проблемы на ранней стадии. Можно заключить дополнительные соглашения к договорам, если перечень первичной документации закреплен в их тексте.
Шаг 4. Обновить регламенты и учетную политику
Необходимо внести изменения в учетную политику организации, закрепив в ней использование универсального передаточного документа. Требуется обновить инструкции по документообороту и положения об электронном документообороте.
Стоит назначить ответственных за ЭДО и разработать локальные нормативные акты (ЛНА) по переходу на новую систему. Издайте приказ о назначении ответственных за внедрение системы, составьте пошаговые инструкции для работников.
Шаг 5. Обучить персонал
Необходимо провести обучение бухгалтеров, логистов и других ответственных сотрудников. Ответственным работникам нужно объяснить особенности заполнения УПД, работы с маркированными и прослеживаемыми товарами, новыми ставками НДС.
Для транспортных компаний важно обучить водителей подписывать документы через мобильное приложение, используя простую электронную подпись, провести тестовые маршруты.
Шаг 6. Получить электронные подписи
Для работы с УПД и ЭТрН компании должны оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) или усиленную неквалифицированную (УНЭП).
УКЭП подходит для подписания практически любых документов, включая те, что передаются в государственные органы — счета-фактуры, УПД, отчетность. Получить УКЭП можно в удостоверяющем центре ФНС или у доверенных лиц — крупных банков, например, Сбербанк, ВТБ, Т-Банк. Стоимость — от 1500 до 5000 рублей в год.
УНЭП подходит для внутреннего ЭДО, кадровых документов, договоров с контрагентами. Она не подходит для взаимодействия с госорганами. Стоимость — от 500 до 3000 рублей в год, можно получить онлайн.
Для работников необходимы сертифицированные носители ключевой информации — USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0», «Рутокен Lite», «JaCarta-2 ГОСТ» и аналогичные.
Шаг 7. Настроить уведомления в ЛК ФНС
Обеспечьте доступ в личный кабинет ФНС и настройте уведомления на электронную почту. Это позволяет своевременно получать все сообщения и требования налоговых органов, поскольку обмен неформализованными обращениями через ЭДО прекращается.
Вопросы и ответы по изменениям в ЭДО с 01.01.2026
Нужно ли менять бумажные формы документов?
Нет, бумажные ТОРГ-12 и акты сохраняют юридическую силу. Обязательный переход касается только электронного документооборота — с 1 января 2026 года необходимо учесть все изменения в ЭДО.
Как работать с маркированными товарами?
В УПД 5.03 обязательно указывать реквизиты маркировки — GTIN (штрихкод), коды идентификации (КИЗ или КИТУ), количество маркированной продукции. Используйте признак «№3» в имени файла для обозначения наличия маркированных товаров.
Можно ли работать с ЭТрН без регистрации в ГИС ЭПД?
Нет, регистрация и взаимодействие с ГИС ЭПД через аккредитованного оператора обязательны для всех участников перевозки с 1 сентября 2026 года.
Как учесть новые ставки НДС 5% и 7% в новом УПД?
УПД 5.03 позволяет отражать специальные налоговые ставки по каждой позиции товара. Система формирует счет-фактуру автоматически с учетом выбранной ставки.
Нужно ли обучать сотрудников заранее?
Да, обучение и тестирование в 2025 году значительно сокращают риск ошибок и позволяют подготовить персонал к новым требованиям. Рекомендуется провести пилотное внедрение на части документов или с несколькими контрагентами.
Что делать с корректировочными документами?
При изменении стоимости или количества товаров используйте универсальный корректировочный документ (УКД). С середины 2026 года планируют внедрить обновленный формата УКД, который будет учитывать прослеживаемые товары и новые ставки НДС. В переходный период можно использовать обе версии формата.
Начать дискуссию