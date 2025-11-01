Календарь бухгалтера на ноябрь 2025

Налоговая и бухгалтерская отчетность
Несмотря на то, что к концу года у бухгалтера становится все больше разных дел, в ноябре он может взять небольшую передышку. Важные квартальные отчеты были сданы в октябре, в ноябре отчетности не так много.
Основные виды отчетности и сроки ― в таблице. Ниже рассказали про нюансы.
Срок
Отчет или платеж
Кто сдает или платит
Куда сдавать
01.11.2025
Подача сведений, указанных в п. 1, п. 3–7 ч. 3, п. 1 и 2 ч. 8 ст. 8 закона № 209-ФЗ от 24.07.2007, в Реестр субъектов МСП — получателей мер поддержки за октябрь 2025 г.
Субъекты МСП ― получатели мер поддержки за октябрь 2025 г.
ИФНС
05.11.2025
Представление уведомления об исчисленном налоге за период с 23.10.2025 по 31.10.2025
Налоговые агенты по налогу на доходы физических лиц. НК ст. 24, п. 1; НК ст. 226, п.1
Представление уведомления об исчисленном НДФЛ за период с 23.10.2025 по 31.10.2025
Налоговые агенты по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. НК ст. 226.1 п.2
Уплата удержанного НДФЛ за период с 23.10.2025 по 31.10.2025
Налоговые агенты по налогу на доходы физических лиц. НК ст. 24, п. 1; НК ст. 226, п.1
Перечисление налоговым агентом удержанного НДФЛ за период с 23.10.2025 по 31.10.2025
Налоговые агенты по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. НК ст. 226.1 п.2
11.11.2025
Представление отчета об использовании лесов за октябрь 2025 года.
Отчет представляется ежемесячно при осуществлении рубок лесных насаждений.
Участники лесных отношений, осуществляющие использование лесов. ЛК ст. 4, п.1
20.11.2025
Подача декларации по косвенным налогам и уплата в бюджет октябрьских платежей при импорте товаров из стран ЕАЭС
Налогоплательщики при импорте товаров с территории государств - членов ЕАЭС НК ст. 143, п.1, абз.3; Договор ЕАЭС от 29.05.2014
ИФНС
Представление уведомления о максимальных розничных ценах по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий с декабря 2025 года
Налогоплательщики, в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки при определении расчетной стоимости табачных изделий. НК ст. 179
25.11.2025
Подача уведомления об исчисленных суммах по тем налогам и взносам, которые платим в ноябре до сдачи отчетности.
Подача уведомления об исчисленном НДФЛ за период с 01.11.2025 по 22.11.2025
Налоговые агенты по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. НК ст. 226.1 п.2
Представление налоговой декларации по НДПИ за октябрь 2025 года
Организации и ИП, признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством Российской Федерации. НК ст. 334
Подача персонифицированных сведений о физлицах
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. НК, статья 419
Организации, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, за руководителя (в т.ч. при отсутствии заключенного трудового договора). НК ст. 419 п. 1 пп. 1
Подача декларации по налогу на прибыль
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли. НК ст. 246, п. 1
Подача декларации по акцизам за октябрь 2025 г. — на этиловый спирт, бензин, табак. До 25.11.2025 надо предоставить декларации по акцизам за октябрь 2025 г., август 2025 г., февраль 2025 г. и за май 2025 г. Кроме того, налогоплательщики отправляют декларацию по нефтяному сырью за октябрь 2025 г.
Налогоплательщики акциза НК ст. 179
Представление декларации по налогу на игорный бизнес за октябрь 2025 года
Организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. НК ст. 365
Представление расчета финансового результата инвестиционного товарищества за октябрь 2025 года
Управляющий товарищ инвестиционного товарищества, ответственный за ведение налогового учета, исчисляющий ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли. НК ст. 24.1, п.2
28.11.2025
Уплата НДФЛ за период с 01.11.2025 по 22.11.2025
Налоговые агенты по ст. 226, 226.1, 226.2 НК
Налоговые агенты по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. НК ст. 226.1 п.2
ИФНС
Уплата страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ за октябрь 2025 г.
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам НК ст. 419, п. 1 пп. 1
Уплата авансового платежа по налогу на прибыль за октябрь 2025 года
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли. НК ст. 246, п.1
Уплата второго ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль в IV квартале 2025 года
Налогоплательщики, для которых отчетным периодом является I квартал, полугодие и девять месяцев, уплачивающий ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного периода. НК ст. 246 п. 1, ст. 286 п. 2
Уплата 1/3 НДС за 3-й квартал 2025 г.
ИП, организации и иные лица, на которые возложены обязанности по уплате НДС, в т.ч. налоговые агенты, участники, концессионеры и управляющие различных видов товариществ. НК ст. 143, п. 1
Уплата НДПИ за октябрь 2025 г.
Организации и ИП, признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством Российской Федерации. НК ст. 334
Уплата акцизов за октябрь 2025 г., август 2025 г., май 2025 г., февраль 2025 г. и акцизный платеж по нефтяному сырью за октябрь 2025 г.
Налогоплательщики акциза НК ст. 179
Уплата авансового платежа по акцизу за ноябрь 2025 года
Организации, осуществляющие производство алкогольной продукции (за исключением вин, пива и иных слабоалкогольных напитков без добавления спирта). НК ст. 194, п. 8
Уплата налога на игорный бизнес
за октябрь 2025 года
Организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. НК ст. 365
Отчет об использовании лесов
Довольно редкий отчет, который предоставляют юридические лица и ИП, которые осуществляют использование лесов. Если лес используют в целях заготовки древесины и вырубки ― отчет предоставляют ежемесячно. Если рубка не осуществляется ― ежегодно. С 1 сентября 2025 года отчет предоставляют исключительно в электронном виде — в формате XML с использованием XSD-схем, а формируют через Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса (ФГИС ЛК).
При заготовке древесины дополнительно прикладывают материалы фотофиксации лесосек с использованием специального ПО — дважды в год (в марте и декабре) либо по окончании работ.
Уведомление об исчисленных налогах
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов плательщика ― это форма отчета, которую налоговая инспекция стала применять в 2023 году после начала работы Единого налогового счета, обязательного для налогоплательщиков. В ИФНС эту форму подают все индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые уплачивают налог на Единый налоговый счет (ЕНС) и делают перечисление одним платежом.
Уведомление о суммах НДФЛ
Уведомление по НДФЛ подают в ИФНС юридические лица и ИП ― налоговые агенты, подают в ИФНС. В уведомлении указывают суммы НДФЛ, которые были удержаны за определенный период. Подают отчетность два раза в месяц.
При начислении НДФЛ по разным КБК и ставкам каждую сумму указывают в уведомлении отдельным блоком. Если НДФЛ в определенном периоде не удерживали ― уведомление не подают.
Декларация по косвенным налогам
Предприниматели, которые импортируют товары из стран ЕАЭС, должны подавать отчеты и уплачивать НДС и акцизы. Отчетность в данном случае ― это и есть декларация по косвенным налогам. Ее сдают до 20-го числа месяца, следующего после ввоза товаров или платежа по лизингу.
Подавать отчетность не нужно, если в отчетном месяце не проводились налогооблагаемые операции. В декларации нужно указать сведения об уплате НДС и акцизов по ввезенным товаром, затем отчет отправляют в ФНС, прикладывают заявление о ввозе и документы по товару.
Уведомление о максимальных розничных ценах по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий
Уведомление подают по каждой марке табачных изделий не позже, чем за 10 календарных дней до начала налогового периода, с которого на потребительскую упаковку будут наносить максимальные розничные цены, указанные в уведомление.
Путем подачи уведомления налогоплательщик вправе изменить максимальную розничную цену на все или некоторые марки табачных изделий.
Персонифицированные сведения
Плательщики страховых взносов, у которых есть сотрудники в штате или наемные работники по договорам гражданско-правового характера, подают персонифицированные сведения о физлицах.
Подавать сведения нужно в том числе за месяцы, в которые не производились начисления и выплаты. При заключении ГПХ с индивидуальным предпринимателем или самозанятым сведения подавать не нужно ― по таким категориям работников страховые взносы не начисляются.
Декларация по налогу на прибыль
Компании, уплачивающие авансовые платежи ежеквартально, сдают декларацию 4 раза в год. Компании, уплачивающие авансовые платежи каждый месяц, сдают отчетность 12 раз в год.
В обязательном порядке декларацию подают организации из РФ на ОСНО, а также налоговые агенты по налогу на прибыль, работающие на любых налоговых режимах.
Эксперт обращает внимание: представлять декларацию обязаны и те организации, которые уплачивают налог за другую компанию, в том числе через посредника в России, либо платят дивиденды иностранной организации.
Декларация по НДПИ
НДПИ уплачивают пользователи недр ― это налог на добычу полезных ископаемых. В данном случае налоговыми агентами выступают и юридические лица, и индивидуальные предприниматели с лицензий на такой вид деятельности.
Декларация по налогу на игорный бизнес
Декларацию по налогу на игорный бизнес подают ежемесячно в налоговые органы по месту регистрации игорного оборудования. Делают это лично, через представителя, по почте или в электронном виде после подписания с помощью квалифицированной электронной подписью (КЭП).
В документе указывают количество игорного оборудования (объекта налогообложения), которое работало в течение отчетного месяца. Если в течение отчетного месяца ни один объект игорного бизнеса не работал ― подавать отчет не нужно.
Отчетность и взносы в СФР
Организации и ИП в ноябре 2025 года обязаны сдать отчетность в СФР и уплатить страховые взносы. Сроки подачи отчетов и уплаты взносов ― в таблице.
Срок
Отчет или платеж
Кто сдает или платит
Куда сдавать
14.11.2025
Представление заявления о возмещении расходов на предупредительные меры по сокращению травматизма за 2025 год
Страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. ФЗ № 125 от 24.07.1998 ст. 3
СФР
17.11.2025
Уплата страховых взносов на травматизм за октябрь 2025 года
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам НК ст. 419, п. 1 пп. 1
25.11.2025
Представление сведений о трудовой деятельности (подраздел 1.1 формы № ЕФС-1) за октябрь 2025 года
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. НК, статья 419
Заявление о возмещении расходов на предупредительные меры по сокращению травматизма
К заявлению дополнительно прилагаются:
отчет о расходах на финансовое обеспечение предупредительных мер в текущем году;
копия из ЛНА о реализуемых мерах по улучшению условий труда и охраны труда;
платежные документы, которые подтверждают оплату товаров, работ или услуг, а также документы, которые подтверждают их приобретение или выполнение.
Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1
Подраздел 1.1 формы ЕФС-1 предоставляют:
при переводе или подаче застрахованным лицом заявления о продолжении ведения трудовой книжки, либо о предоставлении страхователем сведений о трудовой деятельности;
при приеме сотрудника на работу, приостановлении и возобновлении действия трудового договора, увольнении застрахованного лица ― в данном случае подать сведения нужно не позже следующего рабочего дня.
