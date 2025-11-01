Календарь бухгалтера на ноябрь 2025

Таблица. Основные виды отчетности и сроки в ноябре 2025 года .pdf

Налоговая и бухгалтерская отчетность

Отчет об использовании лесов

Довольно редкий отчет, который предоставляют юридические лица и ИП, которые осуществляют использование лесов. Если лес используют в целях заготовки древесины и вырубки ― отчет предоставляют ежемесячно. Если рубка не осуществляется ― ежегодно. С 1 сентября 2025 года отчет предоставляют исключительно в электронном виде — в формате XML с использованием XSD-схем, а формируют через Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса (ФГИС ЛК). При заготовке древесины дополнительно прикладывают материалы фотофиксации лесосек с использованием специального ПО — дважды в год (в марте и декабре) либо по окончании работ.

Уведомление об исчисленных налогах

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов плательщика ― это форма отчета, которую налоговая инспекция стала применять в 2023 году после начала работы Единого налогового счета, обязательного для налогоплательщиков. В ИФНС эту форму подают все индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые уплачивают налог на Единый налоговый счет (ЕНС) и делают перечисление одним платежом.

Уведомление о суммах НДФЛ

Уведомление по НДФЛ подают в ИФНС юридические лица и ИП ― налоговые агенты, подают в ИФНС. В уведомлении указывают суммы НДФЛ, которые были удержаны за определенный период. Подают отчетность два раза в месяц. При начислении НДФЛ по разным КБК и ставкам каждую сумму указывают в уведомлении отдельным блоком. Если НДФЛ в определенном периоде не удерживали ― уведомление не подают.

Декларация по косвенным налогам

Предприниматели, которые импортируют товары из стран ЕАЭС, должны подавать отчеты и уплачивать НДС и акцизы. Отчетность в данном случае ― это и есть декларация по косвенным налогам. Ее сдают до 20-го числа месяца, следующего после ввоза товаров или платежа по лизингу. Подавать отчетность не нужно, если в отчетном месяце не проводились налогооблагаемые операции. В декларации нужно указать сведения об уплате НДС и акцизов по ввезенным товаром, затем отчет отправляют в ФНС, прикладывают заявление о ввозе и документы по товару.

Уведомление о максимальных розничных ценах по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий

Уведомление подают по каждой марке табачных изделий не позже, чем за 10 календарных дней до начала налогового периода, с которого на потребительскую упаковку будут наносить максимальные розничные цены, указанные в уведомление. Путем подачи уведомления налогоплательщик вправе изменить максимальную розничную цену на все или некоторые марки табачных изделий. Формы отчетности постоянно меняются и усложняются — даже опытному бухгалтеру тяжело уследить за ними, если он один в штате и работает на других участках учета. «Первая Экспертная Бухгалтерия» подберет вам команду специалистов, которая знает всю отчетность досконально, сдает ее для ИП и компаний из различных сфер бизнеса. Посмотрите условия наших тарифов и подберите себе подходящий, чтобы закрыть вопрос по разумной цене.

Персонифицированные сведения

Плательщики страховых взносов, у которых есть сотрудники в штате или наемные работники по договорам гражданско-правового характера, подают персонифицированные сведения о физлицах. Подавать сведения нужно в том числе за месяцы, в которые не производились начисления и выплаты. При заключении ГПХ с индивидуальным предпринимателем или самозанятым сведения подавать не нужно ― по таким категориям работников страховые взносы не начисляются.

Декларация по налогу на прибыль

Компании, уплачивающие авансовые платежи ежеквартально, сдают декларацию 4 раза в год. Компании, уплачивающие авансовые платежи каждый месяц, сдают отчетность 12 раз в год. В обязательном порядке декларацию подают организации из РФ на ОСНО, а также налоговые агенты по налогу на прибыль, работающие на любых налоговых режимах. Эксперт обращает внимание: представлять декларацию обязаны и те организации, которые уплачивают налог за другую компанию, в том числе через посредника в России, либо платят дивиденды иностранной организации.

Декларация по НДПИ

НДПИ уплачивают пользователи недр ― это налог на добычу полезных ископаемых. В данном случае налоговыми агентами выступают и юридические лица, и индивидуальные предприниматели с лицензий на такой вид деятельности.

Декларация по налогу на игорный бизнес