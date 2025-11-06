Смягчение налоговой реформы

Предложения по смягчению налоговой реформы 2026

Изначально законопроект № 1026190-8 предусматривал резкое снижение лимита доходов для освобождения от НДС с 60 млн рублей сразу до 10 млн рублей с 1 января 2026 года. Однако бизнес и некоторые депутаты указывали, что такой переход будет слишком болезненным — не даст времени на адаптацию, а некоторые предприниматели могут и вовсе уйти в тень.​

Новая схема поэтапного снижения лимита доходов, при котором у упрощенцев наступает обязанность платить НДС:​

2026 год — порог составит 20 млн рублей, вместо первоначальных 10 млн;

2027 год — снижение до 15 млн рублей;

2028 год — окончательное снижение до 10 млн рублей.

Это означает, что компании и индивидуальные предприниматели на УСН, чей годовой доход превышает установленный порог, становятся плательщиками НДС по ставкам 5%, 7% или 20% в зависимости от объема выручки.​

Дополнительно прорабатывается возможность моратория на штрафы для новых плательщиков НДС.

Если малый и средний бизнес впервые становится плательщиком НДС и допускает нарушения, то его не будут штрафовать «на первый раз». Эта мера направлена на то, чтобы дать предпринимателям время разобраться в сложной системе НДС без риска немедленных штрафов.​

Подобный мораторий уже действовал в 2025 году и показал положительные результаты. Компании получили возможность освоить новые правила налогообложения, исправить ошибки и наладить корректный учет НДС.​