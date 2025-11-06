Смягчение налоговой реформы

Предложения по смягчению налоговой реформы 2026
Изначально законопроект № 1026190-8 предусматривал резкое снижение лимита доходов для освобождения от НДС с 60 млн рублей сразу до 10 млн рублей с 1 января 2026 года. Однако бизнес и некоторые депутаты указывали, что такой переход будет слишком болезненным — не даст времени на адаптацию, а некоторые предприниматели могут и вовсе уйти в тень.
Новая схема поэтапного снижения лимита доходов, при котором у упрощенцев наступает обязанность платить НДС:
2026 год — порог составит 20 млн рублей, вместо первоначальных 10 млн;
2027 год — снижение до 15 млн рублей;
2028 год — окончательное снижение до 10 млн рублей.
Это означает, что компании и индивидуальные предприниматели на УСН, чей годовой доход превышает установленный порог, становятся плательщиками НДС по ставкам 5%, 7% или 20% в зависимости от объема выручки.
Дополнительно прорабатывается возможность моратория на штрафы для новых плательщиков НДС.
Если малый и средний бизнес впервые становится плательщиком НДС и допускает нарушения, то его не будут штрафовать «на первый раз». Эта мера направлена на то, чтобы дать предпринимателям время разобраться в сложной системе НДС без риска немедленных штрафов.
Подобный мораторий уже действовал в 2025 году и показал положительные результаты. Компании получили возможность освоить новые правила налогообложения, исправить ошибки и наладить корректный учет НДС.
Как подготовиться бизнесу к налоговой реформе
1. Проанализируйте свои доходы за 2025 год
Уже сейчас необходимо оценить, превысит ли ваш доход порог в 20 млн рублей. Если да — готовьтесь к тому, что с 2026 года придется платить НДС.
2. Определите ставку НДС, которую будете применять
В зависимости от объема годового дохода на УСН применяются разные ставки НДС:
НДС по ставке 5% можно платить при годовой выручке от 10 млн до 272,5 млн рублей.
НДС по ставке 7% можно платить при годовой выручке от 272,5 млн до 490,5 млн рублей.
Доход свыше 490,5 млн рублей — утрата права на УСН, переход на общую систему налогообложения (ОСНО) с НДС 22% с 2026 года.
3. Подберите команду профессионалов. Поэтапное снижение порога для уплаты НДС дает малому бизнесу время адаптироваться к новым условиям — нанять в бухгалтерию специалиста по работе с НДС. Но готовиться необходимо прямо сейчас, чтобы к 2026 году быть полностью готовыми к работе с НДС и избежать ошибок, которые могут привести к доначислениям и штрафам.
