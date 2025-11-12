Как изменятся налоги для ИП на ПСН в 2026 году

Главные изменения ПСН в 2026 году

Сотни тысяч предпринимателей потеряют право работать на патенте из-за снижения лимита доходов и исключения популярных видов деятельности из перечня ПСН. Разобрали три главных изменения, которые сделают режим менее выгодным.

Лимит доходов снизят с 60 до 10 млн рублей

Это самое болезненное изменение для ИП на патенте. Если раньше предприниматель мог зарабатывать до 60 млн рублей в год и продолжать работать на ПСН, то с 1 января 2026 года этот порог снижается в 6 раз — до 10 млн рублей.​

Как это работает:

Если ваш доход за 2025 год превысил 60 млн рублей, вы не сможете получить патент на 2026 год​.

Если ваш доход за 2026 год превысит 10 млн рублей или 20 млн рублей (если будут поправки Госдумы), то право на ПСН теряется с момента получения патента. Все налоги пересчитываются с начала действия патента, и надо написать заявление в налоговую об утрате права применять ПСН.

Доходы учитываются суммарно по всем патентам, если у вас их несколько​.

При совмещении режимов ПСН + УСН доходы по обоим режимам суммируются для определения права на патент.

Пример. ИП имеет два патента — на ремонт обуви и на парикмахерские услуги. По первому патенту заработал 6 млн рублей, по второму — 5 млн рублей. Суммарный доход — 11 млн рублей. Лимит превышен, право на патент утрачивается.​