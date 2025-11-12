Как изменятся налоги для ИП на ПСН в 2026 году

Главные изменения ПСН в 2026 году
Сотни тысяч предпринимателей потеряют право работать на патенте из-за снижения лимита доходов и исключения популярных видов деятельности из перечня ПСН. Разобрали три главных изменения, которые сделают режим менее выгодным.
Лимит доходов снизят с 60 до 10 млн рублей
Это самое болезненное изменение для ИП на патенте. Если раньше предприниматель мог зарабатывать до 60 млн рублей в год и продолжать работать на ПСН, то с 1 января 2026 года этот порог снижается в 6 раз — до 10 млн рублей.
Как это работает:
Если ваш доход за 2025 год превысил 60 млн рублей, вы не сможете получить патент на 2026 год.
Если ваш доход за 2026 год превысит 10 млн рублей или 20 млн рублей (если будут поправки Госдумы), то право на ПСН теряется с момента получения патента. Все налоги пересчитываются с начала действия патента, и надо написать заявление в налоговую об утрате права применять ПСН.
Доходы учитываются суммарно по всем патентам, если у вас их несколько.
При совмещении режимов ПСН + УСН доходы по обоим режимам суммируются для определения права на патент.
Пример. ИП имеет два патента — на ремонт обуви и на парикмахерские услуги. По первому патенту заработал 6 млн рублей, по второму — 5 млн рублей. Суммарный доход — 11 млн рублей. Лимит превышен, право на патент утрачивается.
Отмена патента для розничной торговли и грузоперевозок
С 2026 года под запрет попадают самые популярные виды деятельности на патенте:
Розничная торговля через стационарную торговую сеть: магазины с торговыми залами, павильоны, киоски, палатки (стационарные), островки и точки в торговых центрах, торговые автоматы (стационарные).
Грузоперевозки автомобильным транспортом, независимо от количества автомобилей в парке или если ИП, владеет транспортом на праве собственности или аренды.
Торговля через электронные площадки: маркетплейсы, интернет-магазины, продажи по каталогам.
Эксперт обращает внимание: законопроект пока на рассмотрении в Госдуме. Комитет по бюджету и налогам предложил сохранить патент для стационарной розницы в селах и труднодоступных местах. Возможны и другие послабления, например, в снижении лимита дохода.
Отмена льгот по страховым взносам для ИП с работниками
С 2026 года большинство ИП на патенте потеряют пониженный тариф страховых взносов.
Что изменится:
Сейчас МСП платят 15% на выплаты работникам свыше 1,5 МРОТ.
С 2026 года ставка вырастет до 30% для большинства ИП на ПСН.
ИП из приоритетных отраслей могут сохранить льготу — список таких отраслей сейчас утверждает Правительство. Хотят оставить сниженную ставку и для IT-сектора, а еще для социально значимых сфер (образование, ЖКХ) при оказании услуг населению.
ПСН 2025 vs УСН 2026 — как вырастет налоговая нагрузка
Разбираемся на конкретных примерах с цифрами, как изменится налоговая нагрузка предпринимателя, который в 2025 году работал на патенте, а с 2026 года вынужден перейти на УСН.
Пример № 1. Магазин розничной торговли, который работал через маркетплейс и потерял право на патент
В 2025 году ИП работает все еще на ПСН:
Розничная торговля через маркетплейс Яндекс.Маркет в Москве.
Доход: 8 000 000 рублей в год.
Расходы: закупка товаров — 5 200 000 рублей, логистика и комиссии — 1 600 000 рублей.
ИП работает без работников.
В 2026 году теряет право на патент, переходит на УСН 6%. Доход прогнозируется такой же — 8 000 000 рублей.
Расчеты на ПСН:
На калькуляторе ФНС для розничной торговли через маркетплейс (нестационарная) в 2025 году стоимость патента — 370 656 рублей.
Патент можно уменьшить на взносы за себя — 53 658 рублей.
Итого: 370 656 - 53 658 = 316 998 рублей должен заплатить предприниматель в бюджет в 2025 году.
Расчеты на УСН:
8 000 000 × 6% = 480 000 рублей в год.
Налог тоже можно уменьшить на взносы за себя — 57 390 рублей.
Итого: 480 000 - 57 390 = 422 610 рублей должен заплатить предприниматель в бюджет в 2026 году.
Сравниваем налоги на ПСН и УСН. Рост налоговой нагрузки → 33%.
Пример № 2. Грузоперевозки — ИП с сотрудниками теряет право на патент
В 2025 году предприниматель из Москвы работает на ПСН:
Вид деятельности — грузоперевозки автомобильным транспортом.
Автопарк — 3 грузовика.
Годовой доход: 4 000 000 рублей.
Расходы: топливо и содержание машин — 400 000 рублей, зарплата водителям — 1 800 000 рублей (3 человека × 50 000 рублей/месяц).
В 2026 году переход на УСН 5% «Доходы». Прогнозируемый доход — 4 200 000 рублей.
Расчеты на ПСН:
На калькуляторе ФНС для грузоперевозок на трех машинах с грузоподъемностью «9» в 2025 году стоимость патента — 205 920 руб.
Наш ИП с работниками, так что может уменьшить стоимость патента и за счет своих взносов — 53 658 рублей, и за счет взносов на работников.
Взносы на работников:
(33660 х 30%) + (16340 х 15%) = 12549 рублей.
12549 рублей х 3 сотрудников = 37647 рублей в месяц или 451 764 рубля в год.
Полная сумма взносов, на которую можно уменьшить патент:
451 764 + 53 658 = 505 422 рубля.
Это больше 50% от суммы патента — лимит ограничения уменьшения для ИП с работниками, поэтому итоговая сумма патента составит только минус 50%:
205 920 - 102 960 = 102 960 рублей.
Взносы за сотрудников → 451 764 рубля
Расчеты на УСН:
Определяем налогооблагаемую базу:
Доход: 4 200 000 рублей.
4 200 000 × 6% = 252 000 рублей в год.
ИП с работниками на УСН «Доходы» тоже может уменьшить стоимость налога до 50% и за счет своих взносов, и за счет взносов на работников.
Но сумма взносов за работников поменяется, если отменят льготную ставку в 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ. Таким образом, взносы за работников составят 45 000 рублей в месяц или 540 000 рублей в год, а общая сумма взносов для вычета → 597 390 рублей
Итоговая сумма налога за год: 252 000 х 50% = 126 000 рублей.
Взносы за сотрудников → 540 000 рублей
Сравниваем налоги на ПСН и УСН. Рост налоговой нагрузки → 22%.
Рост страховых взносов за сотрудников → 19,5%
Как подготовиться к изменениям
Налоговая реформа 2026 года для ИП на ПСН — это не конец бизнеса, а переход к новым правилам. Главное — действовать заранее и не откладывать решение на последний момент.
Что сделать до конца 2025 года — разбили важнейшие мероприятия на удобные даты:
До 1 декабря. Проверьте, подпадаете ли вы под изменения налоговых режимов — доход, вид деятельности, количество работников.
До 10 декабря. Выберите альтернативный налоговый режим (УСН, ОСНО или АУСН)
До 20 декабря. Подайте уведомление о переходе на УСН, если выбрали этот режим.
До 28 декабря. Оплатите патент на 2025 год, если он заканчивается 31 декабря + фиксированные страховые взносы за ИП.
До 31 декабря. Убедитесь, что все документы поданы и учетные системы настроены.
Предприниматели, которые подготовятся заранее или передадут бухгалтерию на аутсорсинг, смогут избежать паники в январе 2026 года и продолжить бизнес без срывов. Те, кто отложит подготовку, рискуют оказаться на ОСНО с НДС 22% и столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.
FAQ: ответы на частые вопросы по ПСН в 2026 году
Если мой доход в 2025 году превысил 60 млн рублей, смогу ли я получить патент на 2026 год?
Нет, если доход за 2025 год превысил 60 млн рублей, право на патент в 2026 году утрачивается. Вам необходимо перейти на УСН или ОСНО с 1 января 2026 года.
Я совмещаю ПСН и УСН. Как считается лимит в 10 млн рублей?
При совмещении ПСН и УСН доходы суммируются. Если общий доход по обоим режимам превысит 10 млн рублей, вы потеряете право на патент.
Пример: Доход по ПСН — 6 млн рублей, доход по УСН — 5 млн рублей. Суммарно — 11 млн рублей. Лимит превышен.
Смогу ли я продолжать торговать в магазине на патенте в 2026 году?
Зависит от местоположения. Если ваш магазин находится в сельском или труднодоступном населенном пункте, возможно, патент сохранят (этот вопрос обсуждается в Госдуме). Для магазинов в городах патент отменяется с 1 января 2026 года.
Какой срок подачи уведомления о переходе на УСН с 2026 года?
Уведомление по форме № 26.2-1 нужно подать не позднее 31 декабря 2025 года. Рекомендуем подать заранее — до 20 декабря, чтобы избежать технических проблем.
Что будет, если я не подам уведомление о переходе на УСН?
Если вы потеряли право на патент и не подали уведомление о переходе на УСН, с 1 января 2026 года вы автоматически окажетесь на ОСНО (общая система налогообложения) с НДС 22%.
Отменят ли патент для нестационарной торговли (палатки, киоски)?
Нет, патент для нестационарной торговли (разносная и развозная торговля) сохраняется. Под запрет попадает только стационарная розничная торговля (магазины, павильоны, торговые точки с постоянным местоположением).
Вырастут ли страховые взносы за работников на ПСН?
Да, с 2026 года для большинства ИП на патенте ставка страховых взносов на выплаты работникам вырастет с 15% до 30%. Льгота сохранится только для приоритетных отраслей, список которых утвердит Правительство.
Можно ли получить патент на 2026 год, если мой доход в 2025 году был меньше 60 млн, но в 2026 году превысит 10 млн?
Да, если доход за 2025 год не превышал 60 млн рублей, вы можете получить патент на 2026 год. Однако, если в течение 2026 года ваш доход превысит 10 млн рублей, вы утратите право на патент с начала года, и налоги придется пересчитать.
Изменятся ли сроки подачи заявления на патент?
Нет, сроки подачи заявления остаются прежними: не позднее чем за 10 дней до начала применения патента. Для получения патента с 1 января 2026 года заявление нужно подать до 16 декабря 2025 года.
