Вебинар: Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг
Как изменятся налоги для ИП на ПСН в 2026 году

Патентная система налогообложения с 1 января 2026 года изменится кардинально. Рассчитали, сколько придется платить налогов в будущем году предпринимателям, которые перейдут с патента на УСН. 

Главные изменения ПСН в 2026 году

Сотни тысяч предпринимателей потеряют право работать на патенте из-за снижения лимита доходов и исключения популярных видов деятельности из перечня ПСН. Разобрали три главных изменения, которые сделают режим менее выгодным. 

Лимит доходов снизят с 60 до 10 млн рублей

Это самое болезненное изменение для ИП на патенте. Если раньше предприниматель мог зарабатывать до 60 млн рублей в год и продолжать работать на ПСН, то с 1 января 2026 года этот порог снижается в 6 раз — до 10 млн рублей.​

Как это работает:

  • Если ваш доход за 2025 год превысил 60 млн рублей, вы не сможете получить патент на 2026 год​.

  • Если ваш доход за 2026 год превысит 10 млн рублей или 20 млн рублей (если будут поправки Госдумы), то право на ПСН теряется с момента получения патента. Все налоги пересчитываются с начала действия патента, и надо написать заявление в налоговую об утрате права применять ПСН.

  • Доходы учитываются суммарно по всем патентам, если у вас их несколько​.

При совмещении режимов ПСН + УСН доходы по обоим режимам суммируются для определения права на патент.

Пример. ИП имеет два патента — на ремонт обуви и на парикмахерские услуги. По первому патенту заработал 6 млн рублей, по второму — 5 млн рублей. Суммарный доход — 11 млн рублей. Лимит превышен, право на патент утрачивается.​

Отмена патента для розничной торговли и грузоперевозок

С 2026 года под запрет попадают самые популярные виды деятельности на патенте:

  1. Розничная торговля через стационарную торговую сеть:​ магазины с торговыми залами, павильоны, киоски, палатки (стационарные), островки и точки в торговых центрах, торговые автоматы (стационарные).

  2. Грузоперевозки автомобильным транспортом​, независимо от количества автомобилей в парке или если ИП, владеет транспортом на праве собственности или аренды.

  3. Торговля через электронные площадки:​ маркетплейсы, интернет-магазины, продажи по каталогам. 

Эксперт обращает внимание: законопроект пока на рассмотрении в Госдуме. Комитет по бюджету и налогам предложил сохранить патент для стационарной розницы в селах и труднодоступных местах.​ Возможны и другие послабления, например, в снижении лимита дохода.

Отмена льгот по страховым взносам для ИП с работниками

С 2026 года большинство ИП на патенте потеряют пониженный тариф страховых взносов.​

Что изменится:

  • Сейчас МСП платят 15% на выплаты работникам свыше 1,5 МРОТ.

  • С 2026 года ставка вырастет до 30% для большинства ИП на ПСН​.

ИП из приоритетных отраслей могут сохранить льготу — список таких отраслей сейчас утверждает Правительство. Хотят оставить сниженную ставку и для IT-сектора, а еще для социально значимых сфер (образование, ЖКХ) при оказании услуг населению.

Бесплатная горячая линия по налоговой реформе 2026

ПСН 2025 vs УСН 2026 — как вырастет налоговая нагрузка

Разбираемся на конкретных примерах с цифрами, как изменится налоговая нагрузка предпринимателя, который в 2025 году работал на патенте, а с 2026 года вынужден перейти на УСН. 

Пример № 1. Магазин розничной торговли, который работал через маркетплейс и потерял право на патент

В 2025 году ИП работает все еще на ПСН:

  • Розничная торговля через маркетплейс Яндекс.Маркет в Москве.

  • Доход: 8 000 000 рублей в год.

  • Расходы: закупка товаров — 5 200 000 рублей, логистика и комиссии — 1 600 000 рублей.

  • ИП работает без работников.

В 2026 году теряет право на патент, переходит на УСН 6%. Доход прогнозируется такой же — 8 000 000 рублей.

Расчеты на ПСН:

  • На калькуляторе ФНС для розничной торговли через маркетплейс (нестационарная) в 2025 году стоимость патента — 370 656 рублей.

  • Патент можно уменьшить на взносы за себя — 53 658 рублей. 

  • Итого: 370 656 -  53 658 = 316 998 рублей должен заплатить предприниматель в бюджет в 2025 году.

Расчеты на УСН:

  • 8 000 000 × 6% = 480 000 рублей в год.

  • Налог тоже можно уменьшить на взносы за себя — 57 390 рублей. 

  • Итого: 480 000 -  57 390 = 422 610 рублей должен заплатить предприниматель в бюджет в 2026 году.

Сравниваем налоги на ПСН и УСН. Рост налоговой нагрузки → 33%.

Пример № 2. Грузоперевозки — ИП с сотрудниками теряет право на патент

В 2025 году предприниматель из Москвы работает на ПСН:

  • Вид деятельности — грузоперевозки автомобильным транспортом.

  • Автопарк — 3 грузовика.

  • Годовой доход: 4 000 000 рублей.

  • Расходы: топливо и содержание машин — 400 000 рублей, зарплата водителям — 1 800 000 рублей (3 человека × 50 000 рублей/месяц).

В 2026 году переход на УСН 5% «Доходы». Прогнозируемый доход — 4 200 000 рублей.

Расчеты на ПСН:

На калькуляторе ФНС для грузоперевозок на трех машинах с грузоподъемностью «9» в 2025 году стоимость патента — 205 920 руб.

Наш ИП с работниками, так что может уменьшить стоимость патента и за счет своих взносов — 53 658 рублей, и за счет взносов на работников.

Взносы на работников:

  • (33660 х 30%) + (16340 х 15%) = 12549 рублей.

  • 12549 рублей х 3 сотрудников = 37647 рублей в месяц или 451 764 рубля в год.

Полная сумма взносов, на которую можно уменьшить патент: 

  • 451 764 + 53 658 = 505 422 рубля. 

Это больше 50% от суммы патента — лимит ограничения уменьшения для ИП с работниками, поэтому итоговая сумма патента составит только минус 50%:

  • 205 920 - 102 960 = 102 960 рублей.

Взносы за сотрудников → 451 764 рубля

Расчеты на УСН:

Определяем налогооблагаемую базу:

  • Доход: 4 200 000 рублей. 

  • 4 200 000 × 6% = 252 000 рублей в год.

ИП с работниками на УСН «Доходы» тоже может уменьшить стоимость налога до 50% и за счет своих взносов, и за счет взносов на работников.

Но сумма взносов за работников поменяется, если отменят льготную ставку в 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ. Таким образом, взносы за работников составят 45 000 рублей в месяц или 540 000 рублей в год, а общая сумма взносов для вычета → 597 390 рублей

Итоговая сумма налога за год: 252 000 х 50% = 126 000 рублей.

Взносы за сотрудников → 540 000 рублей

Сравниваем налоги на ПСН и УСН. Рост налоговой нагрузки → 22%.

Рост страховых взносов за сотрудников → 19,5%

Как подготовиться к изменениям

Налоговая реформа 2026 года для ИП на ПСН — это не конец бизнеса, а переход к новым правилам. Главное — действовать заранее и не откладывать решение на последний момент.

Что сделать до конца 2025 года — разбили важнейшие мероприятия на удобные даты:

  1. До 1 декабря. Проверьте, подпадаете ли вы под изменения налоговых режимов — доход, вид деятельности, количество работников.

  2. До 10 декабря. Выберите альтернативный налоговый режим (УСН, ОСНО или АУСН)

  3. До 20 декабря. Подайте уведомление о переходе на УСН, если выбрали этот режим.

  4. До 28 декабря. Оплатите патент на 2025 год, если он заканчивается 31 декабря + фиксированные страховые взносы за ИП.

  5. До 31 декабря. Убедитесь, что все документы поданы и учетные системы настроены.

Предприниматели, которые подготовятся заранее или передадут бухгалтерию на аутсорсинг, смогут избежать паники в январе 2026 года и продолжить бизнес без срывов. Те, кто отложит подготовку, рискуют оказаться на ОСНО с НДС 22% и столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.

FAQ: ответы на частые вопросы по ПСН в 2026 году

Если мой доход в 2025 году превысил 60 млн рублей, смогу ли я получить патент на 2026 год?

Нет, если доход за 2025 год превысил 60 млн рублей, право на патент в 2026 году утрачивается. Вам необходимо перейти на УСН или ОСНО с 1 января 2026 года.​

Я совмещаю ПСН и УСН. Как считается лимит в 10 млн рублей?

При совмещении ПСН и УСН доходы суммируются. Если общий доход по обоим режимам превысит 10 млн рублей, вы потеряете право на патент.​

Пример: Доход по ПСН — 6 млн рублей, доход по УСН — 5 млн рублей. Суммарно — 11 млн рублей. Лимит превышен.

Смогу ли я продолжать торговать в магазине на патенте в 2026 году?

Зависит от местоположения. Если ваш магазин находится в сельском или труднодоступном населенном пункте, возможно, патент сохранят (этот вопрос обсуждается в Госдуме). Для магазинов в городах патент отменяется с 1 января 2026 года.​

Какой срок подачи уведомления о переходе на УСН с 2026 года?

Уведомление по форме № 26.2-1 нужно подать не позднее 31 декабря 2025 года. Рекомендуем подать заранее — до 20 декабря, чтобы избежать технических проблем.​

Что будет, если я не подам уведомление о переходе на УСН?

Если вы потеряли право на патент и не подали уведомление о переходе на УСН, с 1 января 2026 года вы автоматически окажетесь на ОСНО (общая система налогообложения) с НДС 22%.​

Отменят ли патент для нестационарной торговли (палатки, киоски)?

Нет, патент для нестационарной торговли (разносная и развозная торговля) сохраняется. Под запрет попадает только стационарная розничная торговля (магазины, павильоны, торговые точки с постоянным местоположением).​

Вырастут ли страховые взносы за работников на ПСН?

Да, с 2026 года для большинства ИП на патенте ставка страховых взносов на выплаты работникам вырастет с 15% до 30%. Льгота сохранится только для приоритетных отраслей, список которых утвердит Правительство.​

Можно ли получить патент на 2026 год, если мой доход в 2025 году был меньше 60 млн, но в 2026 году превысит 10 млн?

Да, если доход за 2025 год не превышал 60 млн рублей, вы можете получить патент на 2026 год. Однако, если в течение 2026 года ваш доход превысит 10 млн рублей, вы утратите право на патент с начала года, и налоги придется пересчитать.​

Изменятся ли сроки подачи заявления на патент?

Нет, сроки подачи заявления остаются прежними: не позднее чем за 10 дней до начала применения патента. Для получения патента с 1 января 2026 года заявление нужно подать до 16 декабря 2025 года.​

