Грузоперевозкам оставят ПСН, IT-компаниям – льготу по НДС. 🚚«Ночной бухгалтер» № 2054

Сегодня в выпуске:
НДС-лимит на УСН будут снижать не так резко, как планировали, для грузоперевозок и торговли оставят ПСН: поправки в налоговую реформу-2026.
Выплаты физлицам в 3 трлн рублей проходят мимо НДФЛ и взносов.
ИНН и КПП – это не один идентификатор, а два разных.
Самозанятые должны быть очень самостоятельными.
Стало больше вакансий для пенсионеров.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Обновленная налоговая реформа-2026
Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, как скорректируют налоговую реформу:
Лимит по НДС на УСН в 2026 году будет 20 млн рублей.
Пониженную ставку по НДС 5% можно будет досрочно поменять на 22%.
Лимит дохода по ПСН в 2026 году будет 20 млн рублей.
Грузоперевозкам и розничной торговле оставили право на ПСН.
На ПО из российского реестра оставили льготы по НДС.
🔥 Все изменения для бухгалтера 2026
Самые продвинутые бухгалтеры уже идут на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026! Если ты еще не с ними — поспеши купить билет, хоть мы и добавили места в зале, чтобы вместить всех желающих, осталось всего 22 места👀.
Только в офлайн — живое общение со спикерами, розыгрыши подарков и особые предложения от партнеров, общение с коллегами и обмен опытом, практические инструкции и масса полезных материалов по налоговой реформе 2026. Сможете не только провести время с пользой, но и отдохнуть — выпить вкусный кофе, угоститься на фуршете, пофотографироваться, познакомиться с единомышленниками.
«Клерк» объединяет бухгалтеров со всей России!
Бизнес скрывает базу по НДФЛ и взносам
Налоговики сравнили сумму переводов от бизнеса на счета физлиц с базой по НДФЛ и страховым взносам, указанной в отчетности. Выяснилось, что разрыв составляет 3 триллиона рублей.
Два основных признака незаконной оптимизации – это зарплата ниже МРОТ и зарплата ниже среднеотраслевых значений.
Частые случаи занижения зарплат, в частности, фиксировалась в ПВЗ маркетплейсов.
ИНН / КПП
Скоро поменяют порядок присвоения ИНН, но для организаций он по-прежнему будет состоять из 10 знаков.
Когда ИНН и КПП пишут через слеш, это не означает, что в ИНН теперь станет 20 знаков, предупреждает ФНС.
Отметим, что в декларациях на титульном листе ИНН и КПП отображаются как отдельными строками, так и через слэш.
Самостоятельность СМЗ
Главный признак самозанятого — его самостоятельность, считают налоговики.
Если самостоятельности недостаточно, то отношения с самозанятым переквалифицируют в трудовые. При этом ФНС грозится, что в таком случае работодателя переведут на общий режим налогообложения и оштрафуют за несданную отчетность по ОСНО.
Работа для пенсионеров
Количество вакансий для людей пенсионного возраста за год увеличилось на 57%. Средняя зарплата для пенсионеров – 73 тыс. рублей.
Работодатели готовы обучать новых сотрудников-пенсионеров. Чаще всего обучение предлагают на такие специальности:
оператор производственной линии;
складская логистика;
кухонные работники;
пекари.
Главред рекомендует
Инвестиции в акции в 2025 году: как законно сэкономить на налогах.
Практические вопросы в области регламентированного учета при внедрении 1С:ERP.
Лечение сотрудника за счет работодателя: что с учетом расходов, налогами и взносами.
Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026: как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами.
Пятничный «Клерк»
Новая игра на «Клерке»: Счёты — возвращаем классику в бухгалтерию!
🧠Мозгонапрягатель 44/52 — cегодня ваши любимые циферки.
Мем дня
Ваша с нетерпением ждет поправок ко второму чтению проекта по налоговой реформе редакция
Начать дискуссию