Грузоперевозкам оставят ПСН, IT-компаниям – льготу по НДС. 🚚«Ночной бухгалтер» № 2054

Глава Минфина Антон Силуанов озвучил поправки в законопроект с налоговой реформой-2026.

Сегодня в выпуске:

  • НДС-лимит на УСН будут снижать не так резко, как планировали, для грузоперевозок и торговли оставят ПСН: поправки в налоговую реформу-2026.

  • Выплаты физлицам в 3 трлн рублей проходят мимо НДФЛ и взносов.

  • ИНН и КПП – это не один идентификатор, а два разных.

  • Самозанятые должны быть очень самостоятельными.

  • Стало больше вакансий для пенсионеров.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Обновленная налоговая реформа-2026

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, как скорректируют налоговую реформу:

  • Лимит по НДС на УСН в 2026 году будет 20 млн рублей.

  • Пониженную ставку по НДС 5% можно будет досрочно поменять на 22%.

  • Лимит дохода по ПСН в 2026 году будет 20 млн рублей.

  • Грузоперевозкам и розничной торговле оставили право на ПСН.

  • На ПО из российского реестра оставили льготы по НДС.

🔥 Все изменения для бухгалтера 2026

Бизнес скрывает базу по НДФЛ и взносам

Налоговики сравнили сумму переводов от бизнеса на счета физлиц с базой по НДФЛ и страховым взносам, указанной в отчетности. Выяснилось, что разрыв составляет 3 триллиона рублей.

Два основных признака незаконной оптимизации – это зарплата ниже МРОТ и зарплата ниже среднеотраслевых значений.

Частые случаи занижения зарплат, в частности, фиксировалась в ПВЗ маркетплейсов.

ИНН / КПП

Скоро поменяют порядок присвоения ИНН, но для организаций он по-прежнему будет состоять из 10 знаков.

Когда ИНН и КПП пишут через слеш, это не означает, что в ИНН теперь станет 20 знаков, предупреждает ФНС.

Отметим, что в декларациях на титульном листе ИНН и КПП отображаются как отдельными строками, так и через слэш.

Самостоятельность СМЗ

Главный признак самозанятого — его самостоятельность, считают налоговики.

Если самостоятельности недостаточно, то отношения с самозанятым переквалифицируют в трудовые. При этом ФНС грозится, что в таком случае работодателя переведут на общий режим налогообложения и оштрафуют за несданную отчетность по ОСНО.

Работа для пенсионеров

Количество вакансий для людей пенсионного возраста за год увеличилось на 57%. Средняя зарплата для пенсионеров – 73 тыс. рублей.

Работодатели готовы обучать новых сотрудников-пенсионеров. Чаще всего обучение предлагают на такие специальности:

  • оператор производственной линии;

  • складская логистика;

  • кухонные работники;

  • пекари.

Главред рекомендует

Пятничный «Клерк»

Мем дня

