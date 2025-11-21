Как изменится предельная база для страховых взносов в 2026 году 

Изменение предельной базы по страховым взносам в 2026
В 2026 году единая предельная база для расчета страховых взносов составит 2 979 000 рублей против 2 759 000 рублей в 2025 году. Значение решили повысить на 220 000 рублей, или на 8% по сравнению с прошлым годом.
Увеличение выглядит скромнее, чем в 2025 году, когда предельная база выросла на 24%, но все равно это повлияет на бизнес, особенно на компании, где, например, есть специалисты с высокой заработной платой.
Как рассчитали новую предельную базу для расчета взносов
Предельную базу определяют по утвержденной формуле, которая содержит три компонента:
Предельная база = Средняя заработная плата в РФ по Росстату (107 949 рублей в месяц) × 12 месяцев × коэффициент 2,3
Для 2026 года расчет выглядит так:
107 949 × 12 × 2,3 = 2 979 392,4 рублей, после округления: 2 979 000 рублей.
Таким образом, бизнес начисляет страховые взносы по ставке 30%, пока годовая зарплата сотрудника укладывается в лимит, а все, что выше — начисляет по сниженной ставке 15,1%.
Эксперт обращает внимание: коэффициент 2,3 — это относительно стабильный параметр, который фиксирует верхний предел обложения взносами. Он введен для того, чтобы система была справедливой и предсказуемой: человек с очень высокой зарплатой платит взносы только до определенного лимита.
Динамика предельной базы за последние годы
Вот, как база менялась в последние семь лет:
Год
Предельная база
Рост по сравнению с предыдущим годом
2022
6,8%
2023
1 917 000 руб.
2024
2 225 000 руб.
16%
2025
2 759 000 руб.
24%
2026
2 979 000 руб.
8%
Видно, что рост в 2023 году был существенным, что было связано с методологическими изменениями — ввели единую предельную величину базы для расчета взносов по единому тарифу. В остальные годы рост держался в пределах 8-24%, поэтому 8% прироста в 2026 году выглядит, как возврат к более стабильной динамике.
Бесплатная горячая линия по налоговой реформе 2026
Хотите понять, что изменится именно для вашего бизнеса? Эксперты ПЭБ расскажут, какие поправки вступили в силу, как они скажутся на налоговой нагрузке и какие шаги стоит предусмотреть заранее
Оставьте контакты, и мы вам перезвоним
Как новая предельная база влияет на расчет страховых взносов
С достижением предельной базы меняется тариф страховых взносов. Это один из главных механизмов, который работодатели должны понимать и правильно применять.
Основной категории плательщиков — организации и ИП без льгот — в 2026 году надо вести расчеты так:
30% — с выплат каждому сотруднику в пределах 2 979 000 рублей нарастающим итогом с 1 января;
15,1% — с выплат, которые превысили 2 979 000 рублей по каждому сотруднику в течение года.
Новая предельная база 2 979 000 рублей соответствует среднемесячной зарплате в размере 248 250 рублей в месяц (2 979 000 / 12).
Пример 1. Сотрудник с зарплатой до предельной базы
Сидоров А.И. получает ежемесячную зарплату 200 000 рублей и работает полный год — с 1 января по 31 декабря 2026 года.
За весь год выплаты составят: 200 000 × 12 = 2 400 000 рублей.
Эта сумма не превышает предельную базу 2 979 000 рублей, поэтому все взносы начисляются по тарифу 30%:
Годовая сумма взносов: 2 400 000 × 30% = 720 000 рублей.
Ежемесячно взносы: 720 000 ÷ 12 = 60 000 рублей.
Пример 2. Сотрудник с зарплатой, которая превышает предельную базу
Петров В.П. получает ежемесячную зарплату 300 000 рублей, работает полный год — с 1 января по 31 декабря 2026 года.
За весь год выплаты составят: 300 000 × 12 = 3 600 000 рублей.
Из них:
В пределах предельной базы: 2 979 000 рублей.
Сверх базы: 3 600 000 – 2 979 000 = 621 000 рублей.
Взносы:
На сумму в пределах лимита 2 979 000 рублей: 2 979 000 × 30% = 893 700 рублей.
На сумму свыше базы: 621 000 × 15,1% = 93 771 рубль.
Итого: 893 700 + 93 771 = 987 471 рубль
Отмена льготных тарифов для большинства МСП
С налоговой реформой 2026 года происходит кардинальное изменение в системе взносов для малого и среднего бизнеса. Это изменение может быть намного более значимым для большинства компаний, чем сама предельная база.
В 2025 году ИП и компании, включенные в реестр МСП, получали значительную льготу:
30% — с выплат в пределах 1,5 МРОТ — 33 660 рублей в 2025 году
15% — с выплат, превышающих 1,5 МРОТ
С 2026 года эту льготу отменяют для большинства предприятий, за исключением приоритетных отраслей.
Что еще надо знать по страховым взносам в 2026 году
Изменение касается расчета взносов за руководителей компаний. С 2026 года ввели обязательное начисление взносов с минимального размера оплаты труда (МРОТ), даже если директор не получает зарплату.
На 2026 год федеральный МРОТ установили на уровне 27 093 рублей в месяц. Это означает, что минимальная сумма ежемесячных страховых взносов за директора составит 8 127,9 рублей.
Эксперт обращает внимание: обязательное начисление взносов с МРОТ касается руководителей коммерческих организаций независимо от того, есть ли с ними трудовой договор, начисляется ли им фактическая зарплата, работают ли они на полной или неполной ставке. Единственное исключение: если директор работал неполный месяц и это подтверждает отметка в ЕГРЮЛ, база рассчитывается пропорционально отработанным дням.
Как бизнесу подготовиться к изменениям предельной базы для страховых взносов в 2026 году
Рост предельной базы и отмена льгот для МСП — серьезные испытания для предпринимателей. Правильная подготовка поможет минимизировать финансовые потери — вот, что можно сделать.
Шаг 1. Рассчитайте дополнительные расходы
Рассчитайте, на сколько вырастут ваши расходы на страховые взносы в 2026 году. Не забудьте учесть:
Рост взносов за сотрудников с высокой зарплатой без ее индексации в границах увеличения предельной базы.
Новые взносы за директора, если раньше их не было.
Отмену льготной ставки, если ваша компания МСП в неприоритетной отрасли.
Шаг 2. Проанализируйте структуру зарплат
Подумайте, нужно ли пересмотреть систему оплаты труда. Например, можно ли перераспределить фонд оплаты труда так, чтобы больше финансов шло на премии и бонусы, которые платят нерегулярно (и которые могут облагаться взносами по иным правилам).
Поможем настроить бухгалтерию и кадровый учет на любом режиме с нуля с учетом изменений
Заранее рассчитываем налоги и помогаем их оптимизировать каждый квартал
Оставьте контакты, и мы вам перезвоним
Шаг 3. Рассмотрите альтернативные схемы
Если взносы выросли критически:
Перейдите на аутсорсинг.
Рассмотрите возможность структурировать бизнес, внедрить новые технологии и ИИ, чтобы заменить часть сотрудников.
Шаг 4. Обратитесь к профессионалам
Специалисты «Первой Экспертной Бухгалтерии» помогут точно рассчитать новую налоговую нагрузку и найти законные способы оптимизации страховых взносов.
Подготовить бюджет компании к 2026 году.
Разработать стратегию развития с учетом налоговой реформы.
На нашей горячей линии поддержки предпринимателей вы получите первичную консультацию и индивидуальный план действий.
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFGUkpRn
Начать дискуссию