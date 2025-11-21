Как изменится предельная база для страховых взносов в 2026 году 

Изменение предельной базы по страховым взносам в 2026

В 2026 году единая предельная база для расчета страховых взносов составит 2 979 000 рублей против 2 759 000 рублей в 2025 году. Значение решили повысить на 220 000 рублей, или на 8% по сравнению с прошлым годом.​

Увеличение выглядит скромнее, чем в 2025 году, когда предельная база выросла на 24%, но все равно это повлияет на бизнес, особенно на компании, где, например, есть специалисты с высокой заработной платой.​