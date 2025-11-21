ЦОК ОК МП 20.11 Мобильная
Как изменится предельная база для страховых взносов в 2026 году 

Предельная база для начисления страховых взносов — один из самых важных параметров, который влияет на расходы компании на персонал, размер будущих пенсий сотрудников и сумму пособий. С 1 января 2026 года эта величина существенно вырастет, и это затронет почти всех работодателей в стране. 

Изменение предельной базы по страховым взносам в 2026

В 2026 году единая предельная база для расчета страховых взносов составит 2 979 000 рублей против 2 759 000 рублей в 2025 году. Значение решили повысить на 220 000 рублей, или на 8% по сравнению с прошлым годом.​

Увеличение выглядит скромнее, чем в 2025 году, когда предельная база выросла на 24%, но все равно это повлияет на бизнес, особенно на компании, где, например, есть специалисты с высокой заработной платой.​

Как рассчитали новую предельную базу для расчета взносов

Предельную базу определяют по утвержденной формуле, которая содержит три компонента:​

  • Предельная база = Средняя заработная плата в РФ по Росстату (107 949 рублей в месяц​) × 12 месяцев × коэффициент 2,3

Для 2026 года расчет выглядит так:

  • 107 949 × 12 × 2,3 = 2 979 392,4 рублей, после округления: 2 979 000 рублей​.

Таким образом, бизнес начисляет страховые взносы по ставке 30%, пока годовая зарплата сотрудника укладывается в лимит, а все, что выше — начисляет по сниженной ставке 15,1%.

Эксперт обращает внимание: коэффициент 2,3 — это относительно стабильный параметр, который фиксирует верхний предел обложения взносами. Он введен для того, чтобы система была справедливой и предсказуемой: человек с очень высокой зарплатой платит взносы только до определенного лимита.​

Динамика предельной базы за последние годы

Вот, как база менялась в последние семь лет:​

Год

Предельная база

Рост по сравнению с предыдущим годом

2022

  • 1 032 000 руб — взносы на ОСС

  • 1 565 000 руб — взносы на ОПС

6,8%

2023

1 917 000 руб.

  • 85,8% — от взносов на ОСС

  • 22,5% — от взносов на ОПС

2024

2 225 000 руб.

16%

2025

2 759 000 руб.

24%

2026

2 979 000 руб.

8%

Видно, что рост в 2023 году был существенным, что было связано с методологическими изменениями — ввели единую предельную величину базы для расчета взносов по единому тарифу. В остальные годы рост держался в пределах 8-24%, поэтому 8% прироста в 2026 году выглядит, как возврат к более стабильной динамике.​

Как новая предельная база влияет на расчет страховых взносов

С достижением предельной базы меняется тариф страховых взносов. Это один из главных механизмов, который работодатели должны понимать и правильно применять.

Основной категории плательщиков — организации и ИП без льгот — в 2026 году надо вести расчеты так:

  • 30% — с выплат каждому сотруднику в пределах 2 979 000 рублей нарастающим итогом с 1 января;

  • 15,1% — с выплат, которые превысили 2 979 000 рублей по каждому сотруднику в течение года. 

Новая предельная база 2 979 000 рублей соответствует среднемесячной зарплате в размере 248 250 рублей в месяц (2 979 000 / 12).​

Пример 1. Сотрудник с зарплатой до предельной базы

Сидоров А.И. получает ежемесячную зарплату 200 000 рублей и работает полный год — с 1 января по 31 декабря 2026 года.

За весь год выплаты составят: 200 000 × 12 = 2 400 000 рублей.

Эта сумма не превышает предельную базу 2 979 000 рублей, поэтому все взносы начисляются по тарифу 30%:

Годовая сумма взносов: 2 400 000 × 30% = 720 000 рублей.

Ежемесячно взносы: 720 000 ÷ 12 = 60 000 рублей​.

Пример 2. Сотрудник с зарплатой, которая превышает предельную базу

Петров В.П. получает ежемесячную зарплату 300 000 рублей, работает полный год​ — с 1 января по 31 декабря 2026 года.

За весь год выплаты составят: 300 000 × 12 = 3 600 000 рублей.

Из них:

  • В пределах предельной базы: 2 979 000 рублей.

  • Сверх базы: 3 600 000 – 2 979 000 = 621 000 рублей.

Взносы:

  • На сумму в пределах лимита 2 979 000 рублей: 2 979 000 × 30% = 893 700 рублей.

  • На сумму свыше базы: 621 000 × 15,1% = 93 771 рубль.

Итого: 893 700 + 93 771 = 987 471 рубль​

Отмена льготных тарифов для большинства МСП

С налоговой реформой 2026 года происходит кардинальное изменение в системе взносов для малого и среднего бизнеса. Это изменение может быть намного более значимым для большинства компаний, чем сама предельная база.​

В 2025 году ИП и компании, включенные в реестр МСП, получали значительную льготу:​

  • 30% — с выплат в пределах 1,5 МРОТ — 33 660 рублей в 2025 году

  • 15% — с выплат, превышающих 1,5 МРОТ

С 2026 года эту льготу отменяют для большинства предприятий, за исключением приоритетных отраслей.​

Что еще надо знать по страховым взносам в 2026 году

Изменение касается расчета взносов за руководителей компаний. С 2026 года ввели обязательное начисление взносов с минимального размера оплаты труда (МРОТ), даже если директор не получает зарплату.​

На 2026 год федеральный МРОТ установили на уровне 27 093 рублей в месяц. Это означает, что минимальная сумма ежемесячных страховых взносов за директора составит 8 127,9 рублей.

Эксперт обращает внимание: обязательное начисление взносов с МРОТ касается руководителей коммерческих организаций независимо от того, есть ли с ними трудовой договор, начисляется ли им фактическая зарплата,  работают ли они на полной или неполной ставке. Единственное исключение: если директор работал неполный месяц и это подтверждает отметка в ЕГРЮЛ, база рассчитывается пропорционально отработанным дням.​ 

Как бизнесу подготовиться к изменениям предельной базы для страховых взносов в 2026 году

Рост предельной базы и отмена льгот для МСП — серьезные испытания для предпринимателей. Правильная подготовка поможет минимизировать финансовые потери — вот, что можно сделать.

Шаг 1. Рассчитайте дополнительные расходы

Рассчитайте, на сколько вырастут ваши расходы на страховые взносы в 2026 году. Не забудьте учесть:

  • Рост взносов за сотрудников с высокой зарплатой без ее индексации в границах увеличения предельной базы.

  • Новые взносы за директора, если раньше их не было.

  • Отмену льготной ставки, если ваша компания МСП в неприоритетной отрасли.​

Шаг 2. Проанализируйте структуру зарплат

Подумайте, нужно ли пересмотреть систему оплаты труда. Например, можно ли перераспределить фонд оплаты труда так, чтобы больше финансов шло на премии и бонусы, которые платят нерегулярно (и которые могут облагаться взносами по иным правилам).​

Шаг 3. Рассмотрите альтернативные схемы

Если взносы выросли критически:

  • Перейдите на аутсорсинг.

  • Рассмотрите возможность структурировать бизнес, внедрить новые технологии и ИИ, чтобы заменить часть сотрудников.​

Шаг 4. Обратитесь к профессионалам

  • Специалисты «Первой Экспертной Бухгалтерии» помогут точно рассчитать новую налоговую нагрузку и найти законные способы оптимизации страховых взносов.

  • Подготовить бюджет компании к 2026 году.

  • Разработать стратегию развития с учетом налоговой реформы​.

На нашей горячей линии поддержки предпринимателей вы получите первичную консультацию и индивидуальный план действий.

