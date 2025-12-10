Изменения в законе: к чему готовиться бизнесу в декабре

Налоговая больше не пойдет в суд за долгами предпринимателей

Это изменение формально заработало с ноября, но именно в декабре, при закрытии года, многие рискуют почувствовать его на себе.

Что случилось: ФНС получила право взыскивать налоговые долги с физических лиц, бывших самозанятых и ИП во внесудебном порядке.

Как было раньше. Если самозанятый или закрывшийся ИП не платил налог, инспекторам приходилось идти в суд, получать судебный приказ и только потом передавать его приставам или в банк. Это давало должнику время и возможность оспорить сумму.

Как теперь. Цепочка сократилась. Если вы не заплатили налог по требованию, налоговая сама принимает решение о взыскании и направляет его напрямую в банк или приставам.

Прямо сейчас это касается плательщиков НПД (самозанятых), граждан с долгами по имущественным налогам и ИП, которые закрылись, но оставили «хвосты». В декабрьской суете можно пропустить требование в Личном кабинете, а 30 декабря обнаружить списания с личной карты или блокировку счета.

Эксперт обращает внимание: зайдите в ЛК налогоплательщика и проверьте сальдо ЕНС, чтобы встретить новый год без заблокированных карт.

Кстати, полномочия ФНС при проверках существенно расширили — у нас про это статья.