Изменения в законе: к чему готовиться бизнесу в декабре

Налоговая больше не пойдет в суд за долгами предпринимателей
Это изменение формально заработало с ноября, но именно в декабре, при закрытии года, многие рискуют почувствовать его на себе.
Что случилось: ФНС получила право взыскивать налоговые долги с физических лиц, бывших самозанятых и ИП во внесудебном порядке.
Как было раньше. Если самозанятый или закрывшийся ИП не платил налог, инспекторам приходилось идти в суд, получать судебный приказ и только потом передавать его приставам или в банк. Это давало должнику время и возможность оспорить сумму.
Как теперь. Цепочка сократилась. Если вы не заплатили налог по требованию, налоговая сама принимает решение о взыскании и направляет его напрямую в банк или приставам.
Прямо сейчас это касается плательщиков НПД (самозанятых), граждан с долгами по имущественным налогам и ИП, которые закрылись, но оставили «хвосты». В декабрьской суете можно пропустить требование в Личном кабинете, а 30 декабря обнаружить списания с личной карты или блокировку счета.
Эксперт обращает внимание: зайдите в ЛК налогоплательщика и проверьте сальдо ЕНС, чтобы встретить новый год без заблокированных карт.
Изменения в системе маркировки
Система «Честный знак» продолжает расширять требования на новые группы товаров. С 1 декабря меняются правила оборота — перечислили подробно.
1. Пиво и слабоалкогольные напитки
Оборот становится прозрачнее (и сложнее). Теперь участники рынка обязаны передавать данные об обороте пива, сидра, пуаре и медовухи в систему маркировки.
Что это значит. При отгрузке товара поставщик формирует УПД (универсальный передаточный документ), а система маркировки сверяет коды. Если кодов нет в системе или они с ошибками — отгрузка не пройдет.
2. Консервы
Для рыбных и прочих консервов включается режим сверки с системой «ВетИС».
Что это значит. Нужна автоматическая проверка ветеринарных сопроводительных документов. Если вы производите или продаете консервы, убедитесь, что ваши документы в порядке, иначе система просто заблокирует оборот продукции.
Косметика и парфюмерия
С 24 декабря, меняется технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011). Ужесточаются требования к информации на упаковке. Потребитель должен четко видеть состав, способы применения и, главное, предупреждения о возможных аллергенах или ограничениях, например, «не использовать для детей».
Что это значит. Импортерам и производителям косметики надо проверить — если ваша продукция лежит на складе со старыми этикетками, то соответствует ли она новым нормам декларирования. Придется выполнить новые требования, чтобы не получить штраф или запрет на продажу в пик сезона.
Упрощают работу с таможенными гарантиями
С 14 декабря больше не нужно следить за соблюдением лимита максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий при их выдаче для таможенных целей. Для бизнеса это означает потенциальное ускорение процедур на таможне и меньше бюрократии при оформлении ввоза товаров.
Как было раньше. Минфин установил ограничения для банков, выдающих гарантии для таможенных целей — максимальную сумму для одного банка и совокупный лимит всех одновременно действующих гарантий.
Как теперь. Определять лимиты сумм банки будут сами. Лимиты оставили для профильных и крупных банков — ВЭБ.РФ и Евразийского банка развития, например, максимум 20 миллиардов рублей для ВЭБ.РФ.
Мораторий на проверки IT-бизнеса продлят
Хорошая новость для айтишников — правительство планирует продлить мораторий на плановые проверки IT-компаний на 2026–2030 годы.
Что это значит. Аккредитованные IT-компании освобождают от плановых проверок — пожарных, трудовых. А еще от выездных налоговых проверок, за исключением случаев, на которые есть согласие руководства вышестоящего налогового органа.
Бизнесу все равно стоит при этом учесть:
Аккредитация должна быть действующей. ФНС и Минцифры регулярно чистят реестр. Если вы забыли подать согласие на раскрытие налоговой тайны или средняя зарплата упала ниже норматива — вылет из реестра означает конец моратория.
Риск-ориентированный подход. Внеплановые проверки никто не отменял. Если ваши показатели, например, налоговая нагрузка или зарплаты сильно отклоняются от среднеотраслевых, к вам все равно придут.
Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии»поможет ИП или ООО стать непривлекательными для ФНС. Проведем аудит учета, выявим ошибки и риски, по которым инспекторы определяют — прийти к вам с проверкой или нет. Поможем выйти из ситуации с минимальными потерями, если она вот-вот случится или идет прямо сейчас.
Машины для бизнеса становятся дороже из-за утильсбора
В декабре бизнес начинает ощущать последствия повышения ставок утилизационного сбора, который касается не только физлиц, но и компаний, которые решили обновить автопарк.
Что важно знать. Для юридических лиц утильсбор вырос еще осенью, но в декабре вступают в силу новые индикаторы риска. Например,если вы покупаете машины для компании через «серые» схемы или физлиц, которые владели авто меньше года, налоговая может доначислить утильсбор по коммерческой ставке.
Эксперт обращает внимание: стоимость коммерческого транспорта (фургоны, такси, спецтехника) продолжит расти. Если планировали покупку лизингового авто — лучше поторопиться до очередного витка инфляции в январе.
Упрощенный порядок на таможне отменят
В конце октября на границу с Казахстаном и Кыргызстаном возникли пробки из фур — логистика оказалась не готова к новым требованиям контроля и маркировки товаров.
Как сейчас. С 24 октября правительство ввело упрощенный порядок ввоза товаров из этих стран — можно было ввозить грузы без маркировки и документов, которые подтверждают статус товаров из ЕАЭС. Вместо них было можно предоставить уведомления от получателя с обещанием задекларировать товар и не нарушить сроки.
Как будет. С 10 декабря упрощенный порядок перестанет действовать, а бизнесу придется соблюдать стандартные требования.
