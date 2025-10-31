Что изменится в проверках ФНС в 2026 году

Полномочия налоговой при проверках в 2026 году
С 1 января 2026 года на основании закона № 254-ФЗ налоговая служба получит право официально проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ФНС сможет анализировать бухгалтерскую отчетность, налоговые декларации и другие данные бизнеса, а результаты оценки оформит в виде специальной выписки.
Для компаний установили 55 критериев оценки, для индивидуальных предпринимателей — 31. Перечислили ключевые:
отсутствие существенных расхождений по НДС;
нахождение вне реестра недобросовестных поставщиков;
отсутствие процедур банкротства;
уровень средней зарплаты выше среднего по региону и отрасли;
рентабельность активов;
соответствие доходов уровню налоговой нагрузки по отрасли.
Методика анализа проходит в два этапа: сначала проверка обязательных критериев, затем оценка по балльной системе. Результаты будут доступны не только проверяемому, но и третьим лицам — например, контрагенты смогут запросить оценку надежности компании перед сделкой. Или результаты будут смотреть заказчики в рамках госзакупок. Так, ФАС и Минстрой уже рекомендовали использовать такие оценки, чтобы определять уровень надежности вероятных исполнителей по контрактам.
Эксперт обращает внимание: если предприниматель или организация не согласны с оценкой, они могут подать заявление о корректировке и приложить подтверждающие документы. ФНС рассмотрит обращение в течение 5 рабочих дней и либо внесет изменения, либо откажет с обоснованием.
Какие еще полномочия могут добавить ФНС
1. Выемка документов при камеральных проверках. В законопроекте № 1026190-8 хотят расширить полномочия налоговых органов на проведение выемки документов.
Сейчас выемка возможна только в рамках выездной налоговой проверки, согласно статье 94 НК. С 2026 года статью дополнят положениями о возможности осуществлять выемку документов и предметов в ходе камеральной проверки.
В качестве дополнительных мероприятий налогового контроля, согласно изменениям в абзац третий пункта 6 статьи 101 НК, будет возможно проводить не только истребование документов, допрос свидетелей и экспертизу, но также осмотр территорий, помещений, документов и предметов, а также выемку документов и предметов.
2. Расширение прав на осмотр помещений. Изменения в статью 91 НК предоставят сотрудникам ФНС право на посещение помещений проверяемого лица не только в момент проведения выездной проверки, но и в ходе рассмотрения материалов налогового дела.
3. Новый период для налоговых проверок. В законопроекте № 1026190-8 хотят дополнить статью 89 НК — выездная налоговая проверка сможет охватывать не только три календарных года, предшествующих году решения о проверке, но и налоговые периоды текущего года, которые завершились до даты решения о проверке.
Например, выездная проверка назначили в октябре 2025 года, при этом проверяемый период будет охватывать период с 1 января 2022 года по сентябрь 2025 года.
Читать мнение команды «Первой Экспертной Бухгалтерии»: Как подготовиться к камеральной проверке.
Критерии отбора компаний для выездных проверок
В настоящее время ФНС использует систему оценки рисков для отбора компаний на выездные налоговые проверки, основанную на 12 общедоступных критериях:
Налоговая нагрузка ниже среднеотраслевого уровня.
Систематическое отражение убытков в отчетности.
Доля вычетов по НДС превышает 89% от начисленного налога.
Опережающий рост расходов по сравнению с доходами.
Уровень зарплаты ниже среднего по отрасли в регионе.
Неоднократное приближение к лимитам применения спецрежимов.
Максимальное сближение доходов и расходов у ИП.
Использование цепочек контрагентов без деловой цели.
Непредставление пояснений или документов по запросу ФНС.
Частая смена юридического адреса, например, миграция в льготные регионы.
Отклонение рентабельности от среднеотраслевых показателей.
Ведение деятельности с высокорисковыми контрагентами.
Эксперт обращает внимание: если предприниматель или компания соответствует ряду критериев, то это не означает немедленной проверки. Однако чем больше признаков совпадает, тем выше риск визита налоговых инспекторов, учитывая автоматизацию ФНС. Специальный софт налоговиков просто подсветит в программе вашу компанию, как самого вероятного кандидата для проверки.
Как бизнесу подготовиться к изменениям в 2026 году
1. Навести порядок в учете и документообороте. С 2026 года налоговая будет сверять данные онлайн — между банком, кассой и сданной отчетностью. Ошибка в одной системе сразу видна в другой, поэтому главная задача — синхронизировать учет.
Вот, что можно сделать:
Проверьте документы и приведите всю первичную документацию в порядок — кассовые чеки, счета-фактуры, накладные.
Убедитесь, что документы оформлены должным образом — содержат все печати, подписи и реквизиты.
Обеспечьте доступ к документам, которые подтверждают право на налоговые вычеты по НДС, либо доказательства для уменьшения базы по налогу на прибыль.
Перейдите на электронный документооборот — он ускоряет согласования, снижает риски потери актов и соответствует новым требованиям. Чем прозрачнее ваши данные, тем проще избежать проверки.
Кстати, мы написали статью про электронный документооборот в 2026 — для некоторых компаний переход на ЭДО станет обязательным.
2. Проверить контрагентов. ФНС отслеживает цепочки сделок, и нарушения партнера могут затронуть и вас. Проверяйте ИНН, регистрацию, долги, храните подтверждения всех операций.
Убедитесь, что среди контрагентов нет компаний, которые ведут деятельность только на бумаге. Проверить поставщиков можно на сайте «Прозрачный бизнес» или в «Реестре недобросовестных поставщиков».
3. Провести внутренний аудит. Стоит запустить проверку, чтобы выявить операции, где недостаточно документов или где они были утрачены, а потом восстановить их. Запросите информацию о трудовых и технических ресурсах контрагента, изготовителе товара. Это поможет доказать реальность отношений.
По самым «денежным» сделкам компании стоит иметь так называемый «защитный файл». То есть, по таким сделкам у проверяемой компании должны быть готовы как все подтверждающие документы, так и правовая позиция.
4. Разработать план действий при проверке. Составьте план действий: кто встречает инспекторов, кто с ними общается и подписывает протоколы и акты. Все это можно отразить в документе и назначить ответственных сотрудников. Лучше, если это будет юрист, главный бухгалтер или генеральный директор.
Проинструктируйте команду — проведите тренинг, объясните, что такое выездная проверка, и как себя вести во время нее. Проверяющие имеют право не пускать собственника на допрос сотрудника, поэтому лучше проговорить заранее, как общаться с налоговиками.
5. Обеспечить юридическую защиту. Позаботьтесь о юридической защите — идеально, если у компании есть штатный юрист, который знает все аспекты работы компании и сможет помочь в случае проверки. На него стоит оформить доверенность, чтобы он мог представлять ваши интересы перед налоговиками.
6. Настроить защиту данных. Все программы компании, например, 1С и CRM, нужно защитить паролем, а также настроить резервное копирование данных. Тогда в случае форс-мажора, например, сбоя электросети, получится восстановить утерянные данные.
Что делать, если инспектор уже на пороге
Дали несколько ключевых рекомендаций, которые помогут не усугубить ситуацию.
Проверьте полномочия инспекторов
Вы вправе запросить их служебные удостоверения и переписать все необходимые данные. Перед проверкой инспекторы должны ознакомить вас с решением о проведении выездной проверки. После ознакомления подпишите решение, указав текущую дату, время в часах и минутах.
Решение о проведении выездной налоговой проверки должно содержать:
полное и сокращенное наименования или фамилию, имя, отчество налогоплательщика;
предмет проверки — налоги, правильность исчисления и уплаты которых подлежит проверке;
периоды, за которые проводится проверка;
должности, фамилии и инициалы сотрудников налогового органа, которым поручается проведение проверки.
Не препятствуйте проверке
Не препятствуйте инспекторам, иначе к выездной проверке присоединятся сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД. Будьте корректны, не выходите за рамки делового этикета.
Используйте право на возражения
У вас есть 5 дней для представления документов согласно статье 93 НК. Важнейшие права налогоплательщика при проведении налоговой проверки — это подача возражений на акт проверки и/или на дополнение к акту проверки.
Срок предоставления возражений на акт проверки — один месяц, согласно пункту 6 статьи 100 НК. Однако, если по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки инспекцией было вынесено решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля, срок для предоставления возражений на дополнительный акт проверки сокращается до 15 дней. Основание — пункт 6.2 статьи 101 НК.
В 2026 году письменные возражения с приложением копий документов можно будет представить:
лично;
по почте заказным письмом;
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;
через личный кабинет налогоплательщика;
через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Эксперты «ПЭБ» не раз защищали клиентов от решений ФНС и не только — написали про подробный алгоритм в статье «Куда пожаловаться бизнесу при проверках»
Своевременно реагируйте на запросы
Своевременно реагируйте на запросы налоговой — чаще всего проверку можно предотвратить. Если ИФНС нашла ошибки и прислала требование о предоставлении пояснений или уточнений, оперативно реагируйте. Согласившись с замечаниями, откорректируйте декларацию и подайте уточненную. Если уверены в своей позиции, подробно изложите аргументы в пояснениях с приложением документов.
