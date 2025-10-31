Что изменится в проверках ФНС в 2026 году

Как бизнесу подготовиться к изменениям в 2026 году

1. Навести порядок в учете и документообороте. С 2026 года налоговая будет сверять данные онлайн — между банком, кассой и сданной отчетностью. Ошибка в одной системе сразу видна в другой, поэтому главная задача — синхронизировать учет.​

Вот, что можно сделать:

Проверьте документы и приведите всю первичную документацию в порядок — кассовые чеки, счета-фактуры, накладные.

Убедитесь, что документы оформлены должным образом — содержат все печати, подписи и реквизиты.

Обеспечьте доступ к документам, которые подтверждают право на налоговые вычеты по НДС, либо доказательства для уменьшения базы по налогу на прибыль.​

Перейдите на электронный документооборот — он ускоряет согласования, снижает риски потери актов и соответствует новым требованиям. Чем прозрачнее ваши данные, тем проще избежать проверки.​

Кстати, мы написали статью про электронный документооборот в 2026 — для некоторых компаний переход на ЭДО станет обязательным.

2. Проверить контрагентов. ФНС отслеживает цепочки сделок, и нарушения партнера могут затронуть и вас. Проверяйте ИНН, регистрацию, долги, храните подтверждения всех операций.​

Убедитесь, что среди контрагентов нет компаний, которые ведут деятельность только на бумаге. Проверить поставщиков можно на сайте «Прозрачный бизнес» или в «Реестре недобросовестных поставщиков».​

3. Провести внутренний аудит. Стоит запустить проверку, чтобы выявить операции, где недостаточно документов или где они были утрачены, а потом восстановить их. Запросите информацию о трудовых и технических ресурсах контрагента, изготовителе товара. Это поможет доказать реальность отношений.​

По самым «денежным» сделкам компании стоит иметь так называемый «защитный файл». То есть, по таким сделкам у проверяемой компании должны быть готовы как все подтверждающие документы, так и правовая позиция.​

4. Разработать план действий при проверке. Составьте план действий: кто встречает инспекторов, кто с ними общается и подписывает протоколы и акты. Все это можно отразить в документе и назначить ответственных сотрудников. Лучше, если это будет юрист, главный бухгалтер или генеральный директор.​

Проинструктируйте команду — проведите тренинг, объясните, что такое выездная проверка, и как себя вести во время нее. Проверяющие имеют право не пускать собственника на допрос сотрудника, поэтому лучше проговорить заранее, как общаться с налоговиками.​

5. Обеспечить юридическую защиту. Позаботьтесь о юридической защите — идеально, если у компании есть штатный юрист, который знает все аспекты работы компании и сможет помочь в случае проверки. На него стоит оформить доверенность, чтобы он мог представлять ваши интересы перед налоговиками.​

6. Настроить защиту данных. Все программы компании, например, 1С и CRM, нужно защитить паролем, а также настроить резервное копирование данных. Тогда в случае форс-мажора, например, сбоя электросети, получится восстановить утерянные данные.​

