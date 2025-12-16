Четыре обязательных отчета в военкомат в конце года

1. Карточка учета организации, форма № 18
Это базовый документ и «паспорт» вашей компании для военкомата. Сдавать ее обязаны абсолютно все организации, независимо от формы собственности и наличия брони.
В форме 18 надо отразить:
Сведения об организации. Полное название, адрес, данные руководителя, виды деятельности (коды ОКВЭД/ОКПО), информация об ответственном за воинский учет.
Сведения о штате. Общее количество работников, количество призывников, военнообязанных, забронированных граждан, а также данные о наличии мобилизационных предписаний.
Официальный срок подачи — в течение 14 дней после постановки организации на учет или до 31 декабря. Но в регионах сроки могут отличаться, например, в Новороссийске просили сдать форму №18 до 10 ноября, а в Мурманске — до 15 ноября.
Важно: 31 декабря 2025 года — выходной, поэтому крайний срок фактически смещается на последние рабочие дни декабря.
Куда сдавать:
Сначала в городскую/районную комиссию по бронированию, как правило, находится в администрации района/города — там ставят отметку о регистрации.
Далее — в военный комиссариат по месту регистрации компании. В некоторых регионах подачу в администрацию можно пропустить — сразу сдавать документы в военкомат.
Обратите внимание, что заполнять карточку надо в 3 экземплярах: один —вам, два — государственным органам. Карточку учета подают вместе с планом работы и приказом о назначении ответственного за ВУ, при наличии изменений.
Защитите себя от штрафов при ведении воинского учета
Возьмем на себя подготовку всех необходимых документов для постановки на воинский учет и диалог с военкоматами
Оставьте заявку, мы перезвоним
2. План работы по ведению воинского учета на 2026 год
Это ваша «дорожная карта», которую нужно не просто составить, но и согласовать с военкомом. Чаще всего используют типовую форму из Приложения № 17 Методических рекомендаций по ведению воинского учета, но лучше уточнить это в местном военкомате. Возможно, специалисты на местах порекомендуют вам свою форму для отчетности.
План составляют в виде листа с таблицей, где в колонках надо отражать мероприятия по воинскому учету — описывают номер, суть мероприятия, срок, ответственное лицо и ставят отметку о выполнении.
Основа плана — список мероприятий на год, чаще всего это заполнение, обработка и проверка карточек №10. Это основные документы по вашим военнообязанным сотрудникам, в которых вы отражаете кадровые изменения — прием, увольнение, обновление сведений.
Важно прописать и другие мероприятия, например, уточнять план оповещения военнообязанных в период мобилизации или выявлять работниц, которые подлежат постановке на воинский учет.
Как сдавать:
Подписать у директора.
Отнести в военкомат.
Получить визу военкома. Без визы план считается недействительным.
План работы по воинскому учету надо сдавать ежегодно, крайний срок — до 31 декабря текущего года для согласования на следующий год. Но теперь 31 декабря сделали официальным выходным, поэтому последним днем для сдачи плана на 2026 будет 30 декабря 2025 года.
Важно уточнять сроки в вашем военкомате, так как они могут быть установлены на региональном уровне, а сам процесс согласования плана потребует времени.
Написали подробную статью про план воинского учета в организации.
Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» обращает внимание — военкоматы теперь работают в связке с ФНС и СФР. Например, если вы платите взносы за сотрудника-мужчину 1990 г.р., а в отчетах военкомата его нет — это автоматический сигнал для проверки. Мы возьмем на себя организацию воинского учета в вашей компании с нуля и защитим от штрафов.
3. Отчеты для тех, кто ведет бронирование
Если ваша компания имеет право бронировать сотрудников, например, это сферы IT, оборонных частных компаний или энергетики, вы обязаны сдать еще два документа:
Форма № 6 — «Отчет о численности работающих и забронированных».
Форма № 19 — «Сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами».
Бланк для отчета о численности работающих и забронированных можно запросить в военкомате или использовать форму из письма Минкультуры от 03.11.2003 № 125-01-16/24.
В отчете надо указать:
сведения об организации;
данные по численности и должностям военнообязанных сотрудников;
количество забронированных/незабронированных.
Бланк для сведений об обеспеченности трудовыми ресурсами делают на основе бланка из Приложения 18 к Инструкции № 664с, так как унифицированной формы нет.
В форме надо отразить:
Количество сотрудников, которые уйдут в период мобилизации.
Количество сотрудников, которые останутся обеспечивать рабочий процесс компании.
Рассчитать показатели потребности в персонале на 2026 год и процент обеспеченности трудовыми ресурсами.
Как сдавать. Заполнить три экземпляра каждой формы по бронированию и подписать у руководителя. Один останется у вас, два других — для военкомата и комиссии по бронированию.
Если вы не ведете бронирование, сдавать эти формы не нужно. Однако часто военкоматы просят принести «пустую» форму или письмо об отсутствии бронирования. Лучше позвонить и уточнить.
Сроки подачи форм по бронированию — до 31 декабря 2025 года, но фактически — до 30 декабря.
Настроим воинский учет с нуля
Проведем аудит кадров, определим военнообязанных, заполним документы
4. Сверка с военкоматом
Обязательная ежегодная процедура, в процессе которой вы должны сверить данные своих карточек № 10 с данными военкомата. Как не пропустить сверку:
Проверьте журнал сверок. Если в 2025 году запроса от военкомата на сверку еще не было — срочно инициируйте ее сами. Отсутствие отметки о сверке в журнале — это гарантированный штраф при проверке.
Чтобы сверить данные по сотрудникам, надо сделать списки в двух экземплярах направить в военкомат по месту учета сотрудников. Для образца можно взять форму из приложения № 23 к Инструкции, утвержденной приказом министра обороны № 700.
Как заполнить списки:
Укажите данные из учетной карточки для каждого работника.
Проверьте актуальность изменений персональных данных сотрудника.
Отвезите карточки в военкомат, либо отправьте списки почтой — зависит от правил конкретного комиссариата.
Срок сверки с военкоматом — до 31 декабря. Очень часто сверку проводят вместе с утверждением плана, но военкомат может инициировать сверку и раньше.
Декабрь — время закрывать год, а не разбираться в нюансах заполнения форм воинского учета. Одна ошибка в цифрах — и отчет вернут, а сроки уйдут.
В «Первой Экспертной Бухгалтерии» готовы помочь:
Проверим, кого из сотрудников нужно поставить на учет.
Заполним формы и отчеты без ошибок.
Составим корректный План работ на 2026 год.
Сами съездим в военкомат в рамках услуги сопровождения.
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFG9Ygpg
Начать дискуссию