Четыре обязательных отчета в военкомат в конце года

2. План работы по ведению воинского учета на 2026 год

Это ваша «дорожная карта», которую нужно не просто составить, но и согласовать с военкомом. Чаще всего используют типовую форму из Приложения № 17 Методических рекомендаций по ведению воинского учета, но лучше уточнить это в местном военкомате. Возможно, специалисты на местах порекомендуют вам свою форму для отчетности.

План составляют в виде листа с таблицей, где в колонках надо отражать мероприятия по воинскому учету — описывают номер, суть мероприятия, срок, ответственное лицо и ставят отметку о выполнении.

Основа плана — список мероприятий на год, чаще всего это заполнение, обработка и проверка карточек №10. Это основные документы по вашим военнообязанным сотрудникам, в которых вы отражаете кадровые изменения — прием, увольнение, обновление сведений.

Важно прописать и другие мероприятия, например, уточнять план оповещения военнообязанных в период мобилизации или выявлять работниц, которые подлежат постановке на воинский учет.

Как сдавать:

Подписать у директора. Отнести в военкомат. Получить визу военкома. Без визы план считается недействительным.

План работы по воинскому учету надо сдавать ежегодно, крайний срок — до 31 декабря текущего года для согласования на следующий год. Но теперь 31 декабря сделали официальным выходным, поэтому последним днем для сдачи плана на 2026 будет 30 декабря 2025 года.

Важно уточнять сроки в вашем военкомате, так как они могут быть установлены на региональном уровне, а сам процесс согласования плана потребует времени.

Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» обращает внимание — военкоматы теперь работают в связке с ФНС и СФР. Например, если вы платите взносы за сотрудника-мужчину 1990 г.р., а в отчетах военкомата его нет — это автоматический сигнал для проверки.