План работ по воинскому учету на 2026 год: подробное руководство для организаций

Кто обязан составлять план работ по воинскому учету
Составлять ежегодный план по воинскому учету — не формальность, а обязательное требование законодательства, а если его не выполнить, то можно получить штраф.
Делать план военно-учетной деятельности надо всем организациям без исключения, независимо от их организационно-правовой формы и численности штата. Это закреплено в пункте 7 статьи 8 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», пункте 1 и пункте 9 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719.
Эксперт обращает внимание: план должны составлять даже те компании, в которых на данный момент нет военнообязанных сотрудников. Например, если в организации работают только женщины, не имеющие военно-учетных специальностей, план все равно необходим. Логика законодателей — военнообязанные работники могут быть приняты в любой момент в течение года, и система воинского учета в компании должна быть к этому готова.
Индивидуальные предприниматели, даже с сотрудниками, не обязаны вести воинский учет — обязанность закреплена только за юридическими лицами. Однако при приеме на работу нового сотрудника ИП стоит проверить наличие документов воинского учета: военного билета, приписного свидетельства.
Что поменяется в воинском учете с 2026 года
Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» по воинскому учету подсветила основные изменения.
Круглогодичный призыв
С 1 января 2026 года в России вступает в силу новая система призыва на военную службу. Вместо привычных весеннего и осеннего призывов вводится единый период с 1 января по 31 декабря.
Что изменится:
Медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться круглогодично.
Фактическая отправка граждан к месту прохождения военной службы останется двухэтапной: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Установлены особые сроки для отдельных категорий. Например, жители сельской местности, занятые на полевых работах, призываются с 15 октября по 31 декабря, а учителя — с 1 мая по 15 июля.
Электронные повестки
Военнообязанным надо следить теперь и за электронными повестками — с 2026 года дата явки по повестке, размещенной в Реестре электронных повесток, не должна превышать 30 дней с даты ее размещения.
Электронный реестр воинского учета
С 2025 года в России активно внедряли единый электронный реестр воинского учета на базе портала реестрповесток.рф. В 2026 году система заработает в полную силу.
Ключевые особенности:
Работодатели передают сведения о военнообязанных сотрудниках через личный кабинет на портале.
Обмен информацией с военкоматами происходит в электронном виде.Сейчас реализован функционал в Госуслугах, а вот в 1С пока нет такой возможности.
Для работы с реестром необходимо:
Браузер Яндекс или Chromium GOST.
Установленное приложение КриптоПро CSP версии 5.0 R2 и выше.
Расширение КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.
Квалифицированная электронная подпись на руководителя и ответственного за воинский учет.
У нас есть подробная статья про электронные реестры воинского учета — почитайте, как будет время.
Структура плана работ по воинскому учету на 2026 год
План работы по воинскому учету — это комплексный документ, который включает список задач на год, сроки их выполнения, ответственных лиц и отметки о выполнении. За образец можно взять типовую форму из Приложения № 17 Методических рекомендаций по ведению воинского учета, но лучше уточнить в местном военкомате. Возможно, специалисты на местах порекомендуют вам свою форму для отчетности.
Наши эксперты писали, что отчетность по ВУ часто приходится сдавать «в ручном режиме» из-за особенностей местных военкоматов. К счастью, в «Первой Экспертной Бухгалтерии» умеют найти подход к любому специалисту военкомата клиента.
Прежде, чем составлять бумажную или электронную форму плана, важно определить основные блоки мероприятий. Логически их можно разделить так:
1. Организационные мероприятия:
Назначить ответственных лиц за ведение воинского учета.
Разработать и утвердить должностные инструкции для этих ответственных лиц.
Согласовать кандидатуры ответственных лиц с военкоматом.
Организовать обучение специалистов по воинскому учету.
Выделить помещение и сейф для хранения документов.
2. Ведение воинского учета:
Постановка на учет вновь принятых работников.
Снятие с учета уволенных сотрудников.
Выявление граждан, которые в нарушение законодательства не состоят на воинском учете.
Проверка подлинности документов воинского учета.
Корректное заполнение личных карточек по форме № 10.
Актуализация информации в карточках при изменении семейного положения, образования, должности, места жительства и состояния здоровья
3. Взаимодействие с военкоматом:
Сверять данные с военкоматом не реже одного раза в год.
Направлять сведения о приеме на работу и увольнении военнообязанных в течение 5 рабочих дней.
Передавать списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет — до 1 ноября года, предшествующего году постановки.
Оповещать военнообязанных о вызовах в военкомат.
Направлять сообщения о гражданах, не состоящих на воинском учете, в течение 3 дней.
4. Работа через электронный реестр:
Регистрация организации на портале реестрповесток.рф.
Загрузка данных о всех военнообязанных сотрудниках.
Оперативная актуализация сведений при изменениях.
Мониторинг электронных повесток для сотрудников.
5. Бронирование граждан — при необходимости.
Если организация имеет стратегически важное значение и право на бронирование работников, то надо:
Разрабатывать и представлять в районную комиссию перечни должностей и работников, подлежащих бронированию.
Оформлять документы на бронирование
Актуализировать списки забронированных сотрудников.
Представлять отчетность по бронированию.
6. Контрольные мероприятия:
Годовая сверка всех данных воинского учета.
Проверка актуальности документов воинского учета сотрудников.
Команда специалистов «Первой Экспертной Бухгалтерии» по воинскому учету знает, что организовать воинский учет в компании сложно. Нужно вовремя и в полном объеме вносить данные по военнообязанным сотрудникам, сверяться с военкоматом, не навлекая на себя внимание, проверки и штрафы. Делегируйте воинский учет нам, чтобы не тратить время на изучение электронных реестров и бумажных форм отчетности.
Как разработать план мероприятий воинского учета
Если можно сделать план по типовой форме, то ее надо взять из Приложения № 17 к методическим рекомендациям Генштаба ВС от 11.07.2017. Документ должен включать:
1. Шапку с наименованием организации, данными об утверждении и согласовании.
2. Таблицу с мероприятиями, которая содержит:
Номер по порядку.
Наименование мероприятия.
Срок выполнения.
Ответственное лицо.
Отметка о выполнении.
План подписывают начальник отдела кадров и ответственный за военно-учетную работу. Утверждает документ руководитель организации.
План представляет собой лист с таблицей, где в колонках надо отражать мероприятия по воинскому учету:
Номер по порядку.
Название/суть мероприятия.
Срок.
Ответственный.
Отметка о выполнении.
Скачать образец плана по ведению воинского учета 2026.
После утверждения план направляется на согласование в военкомат.
Эксперт обращает внимание: рекомендуем направлять план в военкомат до конца текущего года для согласования на следующий год. Например, план на 2026 год необходимо согласовать в декабре 2025 года.
Как организовать работу по составлению плана мероприятий ВУ
1. Назначить достаточное количество ответственных лиц. Оно зависит от численности военнообязанных работников:
Менее 500 военнообязанных — один специалист, причем может работать на другом участке по совмещению.
От 500 до 2000 военнообязанных — два специалиста.
От 2001 до 4000 военнообязанных — три специалиста.
Более 4000 военнообязанных — создается отдельное структурное подразделение — военно-учетный стол.
Эксперт обращает внимание: кандидатуры специалистов должны быть согласованы с военкоматом. Копии приказов о назначении/увольнении направляются в военкомат.
2. Организовать документооборот. Перечислили базовый минимум:
Журнал учета карточек по форме № 10.
Картотека личных карточек, разделенная по категориям: офицеры запаса, солдаты запаса, женщины-военнообязанные, призывники.
Журнал проверок воинского учета.
3. Настроить электронный учет:
Зарегистрируйтесь на портале реестрповесток.рф.
Получите квалифицированную электронную подпись.
Загрузите данные всех военнообязанных сотрудников.
Настройте регулярную актуализацию сведений.
4. Проводите сверки — внутри компании и с военным комиссариатом.
Внутренняя сверка: проводите ежеквартально, сопоставляя данные личных карточек с табелями учета рабочего времени и расчетными ведомостями.
Сверка с военкоматом: проводится не реже одного раза в год. Дату и время устанавливает военкомат.
Что надо сверять:
Фамилия, имя, отчество.
Семейное положение и состав семьи.
Адрес места жительства и пребывания.
Номера контактных телефонов.
Данные из раздела II карточки по форме № 10.
В каком порядке делать сверку:
До начала сверки уточните данные по документам воинского учета и при личном общении с сотрудниками.
Представьте в военкомат картотеку карточек.
Работник военкомата проверяет 100% карточек.
По завершении сверки делается запись в журнале проверок.
В карточках проставляется отметка о сверке простым карандашом.
У «Первой Экспертной Бухгалтерии» есть большая статья — как организовать воинский учет в компании с нуля.
Начать дискуссию