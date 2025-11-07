План работ по воинскому учету на 2026 год: подробное руководство для организаций

Структура плана работ по воинскому учету на 2026 год

План работы по воинскому учету — это комплексный документ, который включает список задач на год, сроки их выполнения, ответственных лиц и отметки о выполнении.​ За образец можно взять типовую форму из Приложения № 17 Методических рекомендаций по ведению воинского учета, но лучше уточнить в местном военкомате. Возможно, специалисты на местах порекомендуют вам свою форму для отчетности.

Наши эксперты писали, что отчетность по ВУ часто приходится сдавать «в ручном режиме» из-за особенностей местных военкоматов. К счастью, в «Первой Экспертной Бухгалтерии» умеют найти подход к любому специалисту военкомата клиента.

Прежде, чем составлять бумажную или электронную форму плана, важно определить основные блоки мероприятий. Логически их можно разделить так:

1. Организационные мероприятия:

Назначить ответственных лиц за ведение воинского учета.

Разработать и утвердить должностные инструкции для этих ответственных лиц.

Согласовать кандидатуры ответственных лиц с военкоматом.

Организовать обучение специалистов по воинскому учету.

Выделить помещение и сейф для хранения документов.

2. Ведение воинского учета:

Постановка на учет вновь принятых работников​.

Снятие с учета уволенных сотрудников​.

Выявление граждан, которые в нарушение законодательства не состоят на воинском учете​.

Проверка подлинности документов воинского учета​.

Корректное заполнение личных карточек по форме № 10​.

Актуализация информации в карточках при изменении семейного положения, образования, должности, места жительства и состояния здоровья​

3. Взаимодействие с военкоматом:

Сверять данные с военкоматом не реже одного раза в год​.

Направлять сведения о приеме на работу и увольнении военнообязанных в течение 5 рабочих дней​.

Передавать списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет — до 1 ноября года, предшествующего году постановки.​

Оповещать военнообязанных о вызовах в военкомат​.

Направлять сообщения о гражданах, не состоящих на воинском учете, в течение 3 дней​.

4. Работа через электронный реестр:

Регистрация организации на портале реестрповесток.рф.​

Загрузка данных о всех военнообязанных сотрудниках​.

Оперативная актуализация сведений при изменениях​.

Мониторинг электронных повесток для сотрудников​.

5. Бронирование граждан — при необходимости.

Если организация имеет стратегически важное значение и право на бронирование работников, то надо:

Разрабатывать и представлять в районную комиссию перечни должностей и работников, подлежащих бронированию.

Оформлять документы на бронирование

Актуализировать списки забронированных сотрудников.

Представлять отчетность по бронированию.

6. Контрольные мероприятия:

Годовая сверка всех данных воинского учета​.

Проверка актуальности документов воинского учета сотрудников​.

Команда специалистов «Первой Экспертной Бухгалтерии» по воинскому учету знает, что организовать воинский учет в компании сложно. Нужно вовремя и в полном объеме вносить данные по военнообязанным сотрудникам, сверяться с военкоматом, не навлекая на себя внимание, проверки и штрафы. Делегируйте воинский учет нам, чтобы не тратить время на изучение электронных реестров и бумажных форм отчетности.