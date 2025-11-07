ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
🔴 Вебинар: Соблюдение бухгалтером 115-ФЗ: требования, риски и практика →
План работ по воинскому учету на 2026 год: подробное руководство для организаций

План работ по воинскому учету на 2026 год: подробное руководство для организаций

Воинский учет в 2026 году приобретает особое значение — утвердили круглогодичный призыв и запустили электронный документооборот через единый реестр. 

Кто обязан составлять план работ по воинскому учету 

Составлять ежегодный план по воинскому учету — не формальность, а обязательное требование законодательства, а если его не выполнить, то можно получить штраф. 

Делать план военно-учетной деятельности надо всем организациям без исключения, независимо от их организационно-правовой формы и численности штата. Это закреплено в пункте 7 статьи 8 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», пункте 1 и пункте 9 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719.​

Эксперт обращает внимание: план должны составлять даже те компании, в которых на данный момент нет военнообязанных сотрудников. Например, если в организации работают только женщины, не имеющие военно-учетных специальностей, план все равно необходим. Логика законодателей — военнообязанные работники могут быть приняты в любой момент в течение года, и система воинского учета в компании должна быть к этому готова.​

Индивидуальные предприниматели, даже с сотрудниками, не обязаны вести воинский учет — обязанность закреплена только за юридическими лицами. Однако при приеме на работу нового сотрудника ИП стоит проверить наличие документов воинского учета: военного билета, приписного свидетельства.​ 

Что поменяется в воинском учете с 2026 года

Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» по воинскому учету подсветила основные изменения.

Круглогодичный призыв

С 1 января 2026 года в России вступает в силу новая система призыва на военную службу. Вместо привычных весеннего и осеннего призывов вводится единый период с 1 января по 31 декабря.​

Что изменится:​

  • Медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться круглогодично.

  • Фактическая отправка граждан к месту прохождения военной службы останется двухэтапной: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

  • Установлены особые сроки для отдельных категорий. Например, жители сельской местности, занятые на полевых работах, призываются с 15 октября по 31 декабря, а учителя — с 1 мая по 15 июля. 

Электронные повестки

Военнообязанным надо следить теперь и за электронными повестками — с 2026 года дата явки по повестке, размещенной в Реестре электронных повесток, не должна превышать 30 дней с даты ее размещения.​

Электронный реестр воинского учета

С 2025 года в России активно внедряли единый электронный реестр воинского учета на базе портала реестрповесток.рф. В 2026 году система заработает в полную силу.​

Ключевые особенности:​

  • Работодатели передают сведения о военнообязанных сотрудниках через личный кабинет на портале.

  • Обмен информацией с военкоматами происходит в электронном виде.Сейчас реализован функционал в Госуслугах, а вот в 1С пока нет такой возможности.

Для работы с реестром необходимо:​

  • Браузер Яндекс или Chromium GOST.

  • Установленное приложение КриптоПро CSP версии 5.0 R2 и выше.

  • Расширение КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.

  • Квалифицированная электронная подпись на руководителя и ответственного за воинский учет.

У нас есть подробная статья про электронные реестры воинского учета — почитайте, как будет время.

Структура плана работ по воинскому учету на 2026 год

План работы по воинскому учету  — это комплексный документ, который включает список задач на год, сроки их выполнения, ответственных лиц и отметки о выполнении.​ За образец можно взять типовую форму из Приложения № 17 Методических рекомендаций по ведению воинского учета, но лучше уточнить в местном военкомате. Возможно, специалисты на местах порекомендуют вам свою форму для отчетности.

Наши эксперты писали, что отчетность по ВУ часто приходится сдавать «в ручном режиме» из-за особенностей местных военкоматов. К счастью, в «Первой Экспертной Бухгалтерии» умеют найти подход к любому специалисту военкомата клиента.

Прежде, чем составлять бумажную или электронную форму плана, важно определить основные блоки мероприятий. Логически их можно разделить так: 

1. Организационные мероприятия:

  • Назначить ответственных лиц за ведение воинского учета.

  • Разработать и утвердить должностные инструкции для этих ответственных лиц.

  • Согласовать кандидатуры ответственных лиц с военкоматом.

  • Организовать обучение специалистов по воинскому учету.

  • Выделить помещение и сейф для хранения документов.

2. Ведение воинского учета:

  • Постановка на учет вновь принятых работников​.

  • Снятие с учета уволенных сотрудников​.

  • Выявление граждан, которые в нарушение законодательства не состоят на воинском учете​.

  • Проверка подлинности документов воинского учета​.

  • Корректное заполнение личных карточек по форме № 10​.

  • Актуализация информации в карточках при изменении семейного положения, образования, должности, места жительства и состояния здоровья​

3. Взаимодействие с военкоматом:

  • Сверять данные с военкоматом не реже одного раза в год​.

  • Направлять сведения о приеме на работу и увольнении военнообязанных в течение 5 рабочих дней​.

  • Передавать списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет — до 1 ноября года, предшествующего году постановки.​

  • Оповещать военнообязанных о вызовах в военкомат​.

  • Направлять сообщения о гражданах, не состоящих на воинском учете, в течение 3 дней​.

4. Работа через электронный реестр:

  • Регистрация организации на портале реестрповесток.рф.​

  • Загрузка данных о всех военнообязанных сотрудниках​.

  • Оперативная актуализация сведений при изменениях​.

  • Мониторинг электронных повесток для сотрудников​.

5. Бронирование граждан — при необходимости.

Если организация имеет стратегически важное значение и право на бронирование работников, то надо:

  • Разрабатывать и представлять в районную комиссию перечни должностей и работников, подлежащих бронированию.

  • Оформлять документы на бронирование

  • Актуализировать списки забронированных сотрудников.

  • Представлять отчетность по бронированию.

6. Контрольные мероприятия:

  • Годовая сверка всех данных воинского учета​.

  • Проверка актуальности документов воинского учета сотрудников​.

Команда специалистов «Первой Экспертной Бухгалтерии» по воинскому учету знает, что организовать воинский учет в компании сложно. Нужно вовремя и в полном объеме вносить данные по военнообязанным сотрудникам, сверяться с военкоматом, не навлекая на себя внимание, проверки и штрафы. Делегируйте воинский учет нам, чтобы не тратить время на изучение электронных реестров и бумажных форм отчетности. 

Как разработать план мероприятий воинского учета

Если можно сделать план по типовой форме, то ее надо взять из Приложения № 17 к методическим рекомендациям Генштаба ВС от 11.07.2017. Документ должен включать:​

1. Шапку с наименованием организации, данными об утверждении и согласовании.

2. Таблицу с мероприятиями, которая содержит:

  • Номер по порядку.

  • Наименование мероприятия.

  • Срок выполнения.

  • Ответственное лицо.

  • Отметка о выполнении.

План подписывают начальник отдела кадров и ответственный за военно-учетную работу. Утверждает документ руководитель организации.​

План представляет собой лист с таблицей, где в колонках надо отражать мероприятия по воинскому учету:

  1. Номер по порядку.

  2. Название/суть мероприятия.

  3. Срок.

  4. Ответственный.

  5. Отметка о выполнении.

Скачать образец плана по ведению воинского учета 2026.

После утверждения план направляется на согласование в военкомат.​

Эксперт обращает внимание: рекомендуем направлять план в военкомат до конца текущего года для согласования на следующий год. Например, план на 2026 год необходимо согласовать в декабре 2025 года.​

Как организовать работу по составлению плана мероприятий ВУ

1. Назначить достаточное количество ответственных лиц. Оно зависит от численности военнообязанных работников:​

  • Менее 500 военнообязанных — один специалист, причем может работать на другом участке по совмещению.​

  • От 500 до 2000 военнообязанных — два специалиста​.

  • От 2001 до 4000 военнообязанных — три специалиста​.

  • Более 4000 военнообязанных — создается отдельное структурное подразделение — военно-учетный стол.​

Эксперт обращает внимание: кандидатуры специалистов должны быть согласованы с военкоматом. Копии приказов о назначении/увольнении направляются в военкомат.​

2. Организовать документооборот. Перечислили базовый минимум: 

  • Журнал учета карточек по форме № 10.

  • Картотека личных карточек, разделенная по категориям: офицеры запаса, солдаты запаса, женщины-военнообязанные, призывники.

  • Журнал проверок воинского учета.

3. Настроить электронный учет:​

  • Зарегистрируйтесь на портале реестрповесток.рф.

  • Получите квалифицированную электронную подпись.

  • Загрузите данные всех военнообязанных сотрудников.

  • Настройте регулярную актуализацию сведений.

4. Проводите сверки — внутри компании и с военным комиссариатом.

Внутренняя сверка: проводите ежеквартально, сопоставляя данные личных карточек с табелями учета рабочего времени и расчетными ведомостями.​

Сверка с военкоматом: проводится не реже одного раза в год. Дату и время устанавливает военкомат.​

Что надо сверять:

  • Фамилия, имя, отчество.

  • Семейное положение и состав семьи.

  • Адрес места жительства и пребывания.

  • Номера контактных телефонов.

  • Данные из раздела II карточки по форме № 10.

В каком порядке делать сверку:​

  1. До начала сверки уточните данные по документам воинского учета и при личном общении с сотрудниками.

  2. Представьте в военкомат картотеку карточек.

  3. Работник военкомата проверяет 100% карточек.

  4. По завершении сверки делается запись в журнале проверок.

  5. В карточках проставляется отметка о сверке простым карандашом.

У «Первой Экспертной Бухгалтерии» есть большая статья — как организовать воинский учет в компании с нуля.

