Как безопасно вывести средства с расчетного счета без блокировок по 115-ФЗ

Как безопасно снимать деньги ИП

Согласно ГК и позиции Конституционного суда, имущество предпринимателя не обособлено от его личного имущества. То есть, деньги на бизнес-счете — это деньги в его кармане. Но для банка этого часто бывает недостаточно, и надо выводить деньги, придерживаясь определенной стратегии.

1. Переводите деньги с расчетного счета ИП на свой личный текущий счет — дебетовую карту физлица. Не оставляйте назначение платежа пустым и напишите предельно прозрачную формулировку. Например, «Перевод собственных средств, полученных от предпринимательской деятельности, на личные нужды. НДС не облагается»

Эта фраза юридически фиксирует природу операции — банк не посчитает это выплатой зарплаты, с которой надо платить взносы, или оплатой услуг.

2. Не снимайте наличные в банкомате с бизнес-карты. Комиссия может достигать 3–10% сразу. Снимайте наличные только с личной карты, куда предварительно перевели деньги.

Эксперт обращает внимание: рекомендация ЦБ для этого случая — снимать не более 30% от недельного оборота бизнеса. Но даже при меньшем объеме у вас могут попросить пояснения и подтверждающие документы.

3. Платите налоги с основного счета. Частая ошибка: ИП имеет три счета в разных банках, налоги платит с одного (Сбер), а деньги выводит с другого (Т-банк). Для алгоритма Т-банка вы — уклонист с «нулевой» налоговой нагрузкой.

Можно платить налоги пропорционально со всех счетов или отправить в «пустой» банк платежки об уплате налогов в другом банке через чат поддержки.

4. Можно использовать бизнес-карту для мелких трат, но крупные суммы выводите на личный счет. ИП имеет право оплачивать продукты, бензин или путевку бизнес-картой, основание — ст. 209 ГК. Это удобно, но создает хаос в бухгалтерии. Если вы на УСН «Доходы минус расходы», вам придется вручную вычищать эти траты из КУДиР.

Закрываете год и боитесь блокировки счета? Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» готова провести предновогодний аудит безопасности: проверим вашу налоговую нагрузку так, как ее видит банк, рассчитаем дивиденды и зарплату, подготовим шаблоны платежных поручений, которые не вызовут вопросов у финмониторинга. Посмотрите условия наших тарифов, чтобы взять полный пакет услуг по учету и кадрам по привлекательной цене.