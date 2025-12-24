Как безопасно вывести средства с расчетного счета без блокировок по 115-ФЗ

Почему могут заблокировать счет
В 2025 году кредитные организации руководствуются не только собственными алгоритмами и правилами служб безопасности, но и жесткими методическими рекомендациями ЦБ — № 16-МР и №4-МР.
Сейчас алгоритмом оценки прозрачности перевода часто управляет ИИ. Вот, какие риски он ищет:
«Транзитный коридор». Деньги поступают на счет и списываются в тот же день или на следующий «под ноль». Для банка это сигнал — компания не ведет реальной деятельности, а работает технической «прокладкой». Чтобы снизить риски, средства должны задерживаться на счете.
Дисбаланс налоговой нагрузки и оборотов. Если вы переводите миллионы контрагентам или себе на карту, но налоги платите в размере 0,1% от оборота, вы в группе риска. Безопасный уровень налоговой нагрузки — не менее 0,9–1,2% от дебетового оборота по счету.
Веерное обналичивание. Переводы множеству физических лиц, например, более 10–15 человек в месяц, особенно если это не в рамках зарплатного проекта.
Дробление платежей. Недобросовестные предприниматели пытаются обойти контроль Росфинмониторинга для крупных сумм, например, 600 000 рублей разбивают на части — три перевода по 195 000 руб. Алгоритмы «склеивают» такие операции и помечают клиента как недобросовестного.
Как безопасно снимать деньги ИП
Согласно ГК и позиции Конституционного суда, имущество предпринимателя не обособлено от его личного имущества. То есть, деньги на бизнес-счете — это деньги в его кармане. Но для банка этого часто бывает недостаточно, и надо выводить деньги, придерживаясь определенной стратегии.
1. Переводите деньги с расчетного счета ИП на свой личный текущий счет — дебетовую карту физлица. Не оставляйте назначение платежа пустым и напишите предельно прозрачную формулировку. Например, «Перевод собственных средств, полученных от предпринимательской деятельности, на личные нужды. НДС не облагается»
Эта фраза юридически фиксирует природу операции — банк не посчитает это выплатой зарплаты, с которой надо платить взносы, или оплатой услуг.
2. Не снимайте наличные в банкомате с бизнес-карты. Комиссия может достигать 3–10% сразу. Снимайте наличные только с личной карты, куда предварительно перевели деньги.
Эксперт обращает внимание: рекомендация ЦБ для этого случая — снимать не более 30% от недельного оборота бизнеса. Но даже при меньшем объеме у вас могут попросить пояснения и подтверждающие документы.
3. Платите налоги с основного счета. Частая ошибка: ИП имеет три счета в разных банках, налоги платит с одного (Сбер), а деньги выводит с другого (Т-банк). Для алгоритма Т-банка вы — уклонист с «нулевой» налоговой нагрузкой.
Можно платить налоги пропорционально со всех счетов или отправить в «пустой» банк платежки об уплате налогов в другом банке через чат поддержки.
4. Можно использовать бизнес-карту для мелких трат, но крупные суммы выводите на личный счет. ИП имеет право оплачивать продукты, бензин или путевку бизнес-картой, основание — ст. 209 ГК. Это удобно, но создает хаос в бухгалтерии. Если вы на УСН «Доходы минус расходы», вам придется вручную вычищать эти траты из КУДиР.
Как безопасно снимать деньги ООО
В случае с ООО директор или учредитель не может просто взять деньги «на жизнь». Любая операция по выводу средств должна иметь экономическое обоснование. Два прозрачных и проверенных способа получить деньги в конце года — распределить дивиденды или заплатить заработную плату.
Как оформить выплату дивидендов:
Составить бухгалтерскую отчетность и убедиться, что есть чистая прибыль.
Провести собрание участников и оформить Протокол о распределении прибыли.
Установить сроки выплаты — не чаще раза в квартал.
Не забыть заплатить НДФЛ 13% или 15% с суммы превышения 5 млн рублей за год.
Вывести деньги через заработную плату, например, директору — более удобно. Средства можно перечислить срочно, не дожидаясь закрытия квартала для выплаты дивидендов. Что надо сделать:
Удержать НДФЛ по ставке от 13 до 22% в зависимости от уровня годового дохода, перечислить налог на ЕНС.
Начислить страховые взносы за счет компании. Базовая ставка взносов — 30%, но в 2025 году для МСП еще можно применять пониженный тариф — с части зарплаты свыше 1,5 МРОТ взносы платят по ставке 15%.
Эксперт обращает внимание: некоторые компании переводят деньги на карту директора с назначением «Под отчет на хозяйственные нужды», но это большой риск. Деньги нужно либо действительно потратить на нужды бизнеса (купить бумагу или оборудование, оплатить рекламу) и отчитаться чеками, либо вернуть в кассу/на счет. Если не вернуть и не отчитаться, налоговая при проверке переквалифицирует это в доход физлица — доначислит НДФЛ, штраф 20% и пени.
Чего не стоит делать для вывода средств
Выдача займов учредителю без возврата. Если займ висит годами и не гасится, налоговая признает это скрытыми дивидендами.
Переводы ИП-управляющему, если это учредитель. Популярная схема, в которой директора заменяют ИП для экономии на налогах, находится под прицелом ФНС. Риск переквалификации в трудовые отношения с последующими доначислениями — огромный
Использовать корпоративную карту для личных нужд. Например, оплата новогоднего отпуска директора или покупка ювелирных украшений с карты ООО недопустима. Это нецелевое использование средств.
Как ответить банку, если возникли претензии
Даже у честного бизнеса могут запросить документы — это не приговор, а диалог. Что делать, если пришел запрос по 115-ФЗ:
Не отмалчивайтесь. Банк дает срок, обычно в 1–3 рабочих дня. Если пропустить срок, то банк может заблокировать счет.
Подготовьте документы. В ответ на запрос о переводе крупной суммы лучше предоставить налоговые декларации или квитанции об уплате патента/налогов, договоры с 2–3 крупными клиентами, чтобы показать источник денег.
ИП можно приложить пояснительную записку: «Средства накоплены за период X, выводятся для покупки недвижимости, автомобиля или личных целей. Налоги уплачены в полном объеме».
Для ООО важно показать, что платеж вписывается в вашу обычную деятельность.
