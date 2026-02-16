Гайд по мерам господдержки бизнеса в 2026 году

Банк России с лета прошлого года снижает ключевую ставку. Но для компаний и ИП текущие ставки по кредитам под 25% часто превышают среднюю рентабельность в 5-20%. Государство разработало десятки механизмов помощи.
Кому поможет государство
Большинство льгот рассчитаны на предприятия, состоящие в Реестре МСП. Это ИП, ООО, АО, товарищества, крестьянско-фермерские хозяйства, производственные и потребительские кооперативы, которые соответствуют требованиям налоговой по среднесписочной численности, годовой выручке и структуре участия других организаций в уставном капитале.
Для микропредприятий выручка за прошлый год не должна превышать 120 млн рублей, а численность сотрудников — до 15 человек.
Для малых предприятий лимит по доходам от 120 млн до 800 млн рублей, по численности персонала — от 16 до 100 человек.
Для средних предприятий годовая выручка не должна превышать 2 млрд рублей, а численность персонала — до 250 человек.
При этом минимум 51% уставного капитала должен принадлежать либо физическим лицам, либо таким же субъектам МСП.
Есть исключения для человекоемких отраслей. Так, фабрика по производству одежды или тканей будет входить в реестр МСП с численностью персонала до 1000 человек, а предприятие общепита — с численностью до 1500 человек.
Если компания удовлетворяет требованиям, она попадает в реестр на основании отчетности. Только зарегистрированные компании и ИП получают этот статус автоматически и сохраняют его в течение 18 месяцев. Тем не менее рекомендуем проверить статус компании и корректность внесенных данных в этом сервисе налоговой.
Льготы для новичков
Перечислим льготы для тех, кто собирается открыть свое дело.
Социальный контракт — это господдержка для россиян, которые оказались в сложных материальных условиях. Суть в том, чтобы поощрить тех, кто хочет выйти на самообеспечение, открыв свое дело.
Кто претендует:
малоимущие семьи и одинокие граждане, чей доход за три месяца на одного человека не превышал прожиточного минимума по региону;
демобилизованные участники СВО и их семьи — с 1 января 2026 года и безотносительно суммы дохода (федеральная программа «СВОй бизнес»).
Можно получить такие выплаты:
до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса — на покупку производственного оборудования и расходники, на организацию рабочего места или частичное погашение аренды;
до 200 тысяч рублей на развитие подсобного хозяйства;
до 30 тысяч рублей на обучение (предпринимательству или новой профессии).
Важно! По соцконтракту нельзя открыть организацию. Только ИП или самозанятость.
Как получить
Контракт заключается с территориальным органом соцзащиты.
Убедитесь, что проходите по условиям дохода (ниже прожиточного минимума на члена семьи).
Соберите документы. Уточните список в вашей региональной соцзащите.
Подайте заявление через Госуслуги или через МФЦ.
Этап собеседования. Представьте ваш бизнес-план представителю соцзащиты и пройдите тестирование на предпринимательские способности.
Заключите соцконтракт с соцзащитой. На открытие бизнеса дается 12 месяцев. Средства необходимо тратить только на то, что разрешено. Будьте готовы подтвердить целесообразность расходов: сохраняйте все подтверждающие документы (чеки, договоры).
Социальный контракт можно оформить не один раз, но периодичность устанавливают регионы. К примеру, в Хабаровском крае — не более трех раз за 3 года, а следующую заявку можно подать только через 3 года, а в Волгоградской области рассматривают заявления раз в год с момента получения предыдущего.
Если что-то пойдет не так
Если в течение 12 месяцев после заключения соцконтракта на открытие бизнеса, ИП закроется, деньги придется вернуть государству.
Гранты
Грант — это помощь, которую оказывают государство, крупные компании, благотворительные организации на конкурсной основе. Обычно безвозмездно, но при несоблюдении условий деньги придется вернуть.
Гранты для молодых предпринимателей
Молодые люди могут попробовать себя в бизнесе с помощью государства.
Требования к претендентам:
граждане от 14 до 25 лет, которые основали свое ИП (можно даже на НПД) или юридическое лицо (с долей не менее 50% в уставном капитале);
ведут деятельность в регионе, где предусмотрены гранты (к примеру, в Москве таких программ нет);
прошли обучение по основам бизнеса;
входят в Реестр МСП;
минимум четверть суммы на запуск составляют личные средства.
Важно! Лица от 14 до 18 лет могут подать на грант только с разрешения родителей или законных представителей.
Сколько можно получить:
от 100 до 500 тысяч рублей в регионах России;
до 1 млн рублей — для заявок из Арктической зоны.
Выдача грантов происходит на конкурсной основе.
Потратить деньги гранта можно только на запуск или масштабирование бизнеса:
на аренду и ремонт помещения;
на приобретение основных средств;
на организацию рабочих мест;
на коммунальные и телеком услуги;
на продвижение в интернете, собственный сайт и т.д.
Грант не дадут на погашение задолженности перед налоговой, банком или МФО или на покупку недвижимости.
Как получить
Собрать документы: паспорт заявителя, справка, которая подтверждает вид деятельности, бизнес-план, сертификат об обучении. Полный список уточните в местном департаменте экономики или в министерстве экономики.
Подать заявку в орган, который курирует выдачу грантов.
Заключите соглашение в случае одобрения заявки. Грант необходимо потратить в течение года. Предприниматель обязан сдавать отчетность по проекту каждый квартал.
Если что-то пойдет не так
Сумму гранта придется вернуть, если:
деньги не получилось потратить в течение года;
бизнес закрылся в течение трех лет после выдачи гранта;
отчетность сдана не в срок;
средства потрачены не по назначению.
За последнее нарушение, помимо обязанности вернуть всю сумму гранта, предусмотрен штраф за нецелевое использование бюджетных средств: от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и 5–25% от суммы нарушения — для юрлиц (ст. 15.14 КоАП).
«Мама-предприниматель»
Федеральная программа, но условия отличаются по регионам.
Программа рассчитана на мам с детьми, в том числе с маленькими. Можно выиграть грант от 100 тысяч до 1 млн рублей на открытие бизнеса. Претендентки проходят пятидневное обучение по основам предпринимательства и затем защищают бизнес-идею перед жюри.
Подача заявки — через портал «Мой бизнес» или на сайте проекта.
«Студенческий стартап»
Организатор гранта — Фонд содействия инновациям. Студенты и аспиранты, развивающие собственные проекты в сфере цифровых технологий, биотехе, медицине, химпроме, ресурсосберегающей энергетике или в креативных направлениях, могут получить до 1 млн рублей.
Срок выполнения условий — 12 месяцев. По истечении этого времени должно быть создано юрлицо с основателем-грантополучателем и сайт предприятия, а также четкий план дальнейшего развития инновационного проекта.
Подробности программы здесь.
Налоги и взносы: федеральные, региональные и отраслевые льготы
Налоговое бремя растет для бизнеса в 2025–26 гг. Так, ставка по налогу на прибыль увеличилась до 25%, а обязанность уплачивать НДС теперь распространяется и на «упрощенцев». Но есть и законные способы снизить нагрузку.
Ускоренный порядок возмещения НДС
Бизнес может возместить НДС на предыдущие налоговые периоды в заявительном порядке. Для этого теперь не требуется банковская гарантия или поручительство. Эта мера поддержки продлена на 2026 год.
На льготу претендуют компании, кроме тех, кто проходит процедуру реорганизации, ликвидации или банкротства. При этом сумма к возмещению не должна превышать совокупные налоговые обязательства, которые компания уплатила за год, который предшествует году, когда подаете заявку.
Как получить
Рассчитайте сумму к возмещению (инструкция в письме ФНС от 01.04.2022 г. № ЕА-4-15/3971@).
Подайте налоговую декларацию по НДС, где указана сумма к возмещению.
В течение 5 дней после подачи декларации подайте заявление о возмещении.
Налоговые каникулы для ИП
Льготу продлили до конца 2026 года в некоторых регионах (например, отменили в Дагестане после 2024 года). Предприниматель может применять нулевую ставку в течение двух налоговых периодов.
Требования:
ИП — новый или вновь открывшийся после решения региональных властей о введении налоговых каникул;
ИП на патентной или упрощенной системах налогообложения;
не менее 70% дохода от реализации разрешенных услуг: производство и наука, бытовые и социальные услуги, услуги в сфере гостеприимства;
ИП ранее льготой не пользовался.
Как получить
Для ИП на УСН мера действует автоматически — достаточно в декларации указать нулевую ставку и региональный документ, на основании которого действует льгота (к примеру, закон Кабардино-Балкарской Республики от 21.06.2024 № 17-РЗ).
ИП на ПСН пишут ставку 0% в тексте заявления на патент. Никаких деклараций подавать не надо.
Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ)
Мера поддержки компаний из приоритетных отраслей: общепит, гостиницы, IT-компании, обрабатывающее производство — действует с 2025 года (ст. 286.2 НК). По факту ФИНВ частично компенсирует повышение налога на прибыль в 2025 году.
Можно оформить вычет 3% от суммы расходов на покупку основных средств и НМА (например, ПО) либо на сумму из возросшей стоимости. Исключение: к таким объектам при расчете стоимости нельзя было применять повышающий коэффициент.
Как получить
Убедитесь, что имеете право на льготу. Отразите порядок в учетной политике компании.
Определите ОС и НМА, на которые можно оформить вычет.
Примените вычет в году, когда активы куплены либо когда изменилась их стоимость. Максимальная сумма вычета — до 50% от совокупности таких расходов. При превышении суммы остаток можно переносить еще в течение 10 налоговых периодов. Отразите льготу в декларации по налогу на прибыль.
Региональные ставки по УСН
С 2026 года регионы получили право устанавливать собственные ставки по УСН для приоритетных секторов бизнеса.
Выяснить, на какие льготы претендуют ИП в вашем регионе, можно по ссылке. Введите код вашего региона в адресной строке. Пролистайте до раздела «Особенности регионального законодательства».
Например, для Иркутской области действуют такие ставки:
на УСН с объектом «Доходы» и «Доходы минус расходы» — 0% (для производителей пищевых продуктов, разработчиков компьютерного ПО, а также для образовательной, медицинской и научной деятельности);
на УСН «Доходы минус расходы» — 5%, а для объекта «Доходы» — 1% (для УК индустриальных парков, резидентов ТОР и некоторых предприятий торговли и т.д.);
на УСН «Доходы минус расходы» — ставка 7,5% (для обрабатывающих производств, строительных организаций, а также предприятий общепита и гостиниц, услуг по ремонту компьютеров, научных разработок и пр.).
Как получить
При заполнении декларации внесите льготную ставку УСН, укажите нормативный акт, на который ссылаетесь.
Имущественные и транспортные налоги в регионах
Регионы устанавливают собственные ставки по имущественным налогам для организаций. Проверьте в специальном сервисе, претендуете ли вы на такую льготу.
Как получить
Если организация имеет право на льготу по имущественному налогу и такая информация в ФНС есть, налоговая рассчитает сумму налога с учетом послаблений в беззаявительном порядке.
Если же компания получила такое право недавно или, наоборот, хочет отказаться от налоговой льготы, то должна сообщить об этом в местный орган, чтобы расчет был корректным.
Сниженная ставка по налогу на прибыль
Для IT-компаний, аккредитованных Минцифры, с 2025 по 2030 гг. действует ставка 5%.
Пониженные страховые взносы
В 2026 году пониженный тариф по страховым взносам — 15% на сумму, превышающую 1,5 МРОТ — действует только для компаний, занятых в определенных сферах. К примеру, рыбоводство, металлургия, производство продуктов питания, IT, наука, образование, культура и т.д. Всего 54 вида, полный список — в распоряжении правительства от 27.12.2025 № 4125-р.
Деятельность по ОКВЭД должна быть закреплена в ЕГРЮЛ/ЕГРИП как основная, и от нее предприятие должно получать не менее 70% выручки. Это принципиально важно: долю следует подтверждать в отчетности каждый раз.
Те, кто не имеет права на льготу или потерял это право в 2026 году, применяют стандартную ставку 30%.
Для обрабатывающих производств льгота остается прежней: 7,6% с выплат, которые превышают 1,5 МРОТ.
Компании и ИП из новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) платят пониженный тариф по страховым взносам — 15% на суммы, превышающие МРОТ. Для них действует и льготный порядок включения в реестр МСП.
Льготное кредитование
В 2026 году, по словам представителя Корпорации МСП, объем федеральной льготной кредитной поддержки удвоен относительно 2025-го — до 200 млрд рублей. Это означает, что на деньги сможет претендовать больше предприятий.
Программа 1764
Минэк разработал программу льготного кредитования для некоторых сфер бизнеса «Программа 1764». Это часть нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициации».
Требования к кандидатам:
предприятия торговли (оптовая, розничная), сельхозпроизводители; занятые в сфере внутреннего туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, науки и техники, образования, здравоохранения; предоставляющие бытовые услуги; предприятия обрабатывающей промышленности;
компания не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.
Льготная кредитная ставка — ключевая плюс 2,75 п.п. На момент публикации — 15,75%. Получить можно от 0,5 млн (для микропредприятий) до 2 млрд рублей (для средних).
На что можно потратить деньги:
на инвестиции в компанию (покупка основных средств, модернизация и пр.) — на срок до 10 лет;
на оборотные цели, включая оплату налогов и отчисления в ФОТ — на срок до 3 лет;
на развитие предпринимательской деятельности (по ставке ключевая + 3,5 п.п.) — до 10 млн рублей, доступно для микропредприятий и самозанятых;
на рефинансирование задолженности перед банком — на срок до 10 лет.
Как получить
Обратиться в один из банков, которые участвуют в программе. На текущий момент — 91 кредитная организация. Полный список — на сайте Минэка.
«Зонтичный» механизм поручительств
Программу реализует Корпорация МСП с 2021 года. Механизм обеспечивает поручительством до 50% от суммы кредита, необходимого бизнесу, снижая тем самым риски банка, который выдает кредит.
Требования к заемщику:
входит в реестр МСП;
занят в приоритетных отраслях (перечислены тут);
не находится в процессе банкротства;
не производит и не продает подакцизные товары, не занимается добычей полезных ископаемых;
не допускал просрочки по кредитным платежам последние полгода и не имеет таких долгов;
основной ОКВЭД — не «47 Торговля розничная» (может остаться дополнительным);
не нарушала условия работы с МСП в течение трех последних лет.
Условия:
кредит, возобновляемая и невозобновляемая кредитная линии, овердрафт;
покрытие до половины суммы кредита, до 1 млрд рублей;
на срок не более 84 месяцев;
На что потратить:
пополнить оборотные средства;
инвестиции в компанию;
на развитие;
рефинансирование кредита в другом банке.
Как получить
Обратиться в партнерскую кредитную организацию (в списке федеральные и региональные банки). Перечислены тут.
Региональные программы
Городская программа «Москва массовая». Компании старше одного года могут получить до 30 млн рублей на срок до 36 месяцев. Ставки — от 15,5%. Деньги можно потратить на закупку оборудования, пополнение оборотных средств или на инвестиции.
На льготу претендуют представители промышленной, IT, высокотехнологичных, экспортоориентированных, туристических сфер, а также социальный бизнес. У компании не должно быть долгов перед государством. Подать заявку можно через банки-партнеры: «МСП-банк», «Т-Банк», «Сбер», «Совкомбанк», «ВТБ», «ПСБ», «Дом.рф, «Альфа-Банк», «Газпромбанк» и др.
Программа №2221. Кредитование компаний и ИП, зарегистрированных в Крыму и Севастополе. Можно получить от 10 млн до 5 млрд рублей на льготных условиях по ставке до 10% годовых. Для участия нужен статус участника свободной экономической зоны. Заявка — на сайте ВТБ.
Льготное кредитование под залог интеллектуальной собственности ввели в 2025 году в Новосибирской области. Компании могут получить поручительство регионального Гарантийного фонда. При этом ответственность фонда не превышает 15 млн рублей, а для компаний, входящих в реестр малых технологических компаний (реестр МТК), — до 30 млн рублей; размер поручительства зависит от стоимости объектов в залоге. Подробности тут.
Можно взять кредит до 50 млн рублей по ставке до 12% годовых (конечную установит банк).
Как получить
Одна из аккредитованных компаний проводит оценку объектов интеллектуальной собственности компании, чтобы определить ее стоимость для залога.
Обратиться в уполномоченный «МСП Банк» с результатами оценки.
Субсидирование
Субсидии — это финансовая помощь от государства, которую следует потратить на конкретные цели.
На отечественное ПО
В конце 2025 года государство снова решило помочь компаниям с покупкой отечественного ПО (как это было в 2021–22 гг.). Предоставят субсидию на покупку программного обеспечения для малых и средних предприятий в размере 50%. Об этом говорится в решении Минцифры от 26.12.2025 № 25-66838-01853-Р. Особое внимание — внедрению ПО в промышленности, которое повысит производительность труда.
Требование — находиться в реестре МСП. Максимальный размер субсидии — 300 млн рублей.
Как получить
Обратитесь в местный центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
На прием сотрудников
Государство стимулирует бизнес трудоустраивать отдельные категории лиц.
До 12 МРОТ — при найме сотрудников для работы на предприятии оборонно-промышленного комплекса, которые переехали на расстояние не менее 50 км от места регистрации. Подробности — на сайте Соцфонда.
До 200 тысяч рублей составляет субсидия за трудоустройство человека с инвалидностью (I и II групп, а также ветераны боевых действий). Деньги можно потратить на оснащение рабочего места (специальная мебель, оборудование, а также услуги по их сборке и монтажу). Причем как в офисе, так и дома у сотрудника. Претендовать на субсидию могут даже те работодатели, которые вновь наняли бывших сотрудников — демобилизованных ветеранов СВО.
Получить субсидию могут компании, образованные до 2025 года и без долгов перед государством. Другие требования — тут.
В случае быстрого увольнения (до 9 месяцев) субсидию придется вернуть, если после увольнения в течение 60 дней не нанять другого сотрудника с инвалидностью на то же рабочее место.
До 3 МРОТ — за трудоустройство ветеранов боевых действий или членов семей погибших, уволенных с военной службы, одиноких и/или многодетных родителей, освобожденных из мест лишения свободы.
До 6 МРОТ — за прием на работу инвалидов (выплаты после первого, третьего и шестого месяца после оформления). Подробнее здесь.
Как получить
Обратиться с заявлением в территориальный орган СФР.
На покупку ОС в лизинг
Программа Корпорации МСП поддержит обрабатывающие производства, легкую промышленность и иные приоритетные отрасли. В 2026 году выделено 3,15 млрд рублей на приобретение в лизинг.
Ставки по лизингу для отечественного оборудования — 6%, для импортного — 8%. Для новых регионов расширен перечень направлений бизнеса и действуют льготные ставки — 1% и 3% соответственно.
Региональные субсидии
Приведем примеры действующих программ для компаний из Московской области, которые инициировал Мининвест МО. О программ в вашем регионе узнавайте на портале местного центра «Мой бизнес».
Субсидия «Модернизация»
Производственники из Московской области могут подать заявку на субсидию «Модернизация», очередной прием откроется летом 2026 года.
Таким образом государство поможет компенсировать:
до 50% от понесенных на модернизацию затрат, но до 10 млн рублей (в расчет идет только полностью выкупленное оборудование);
до 5 млн рублей — на компенсацию авансового платежа по договору лизинга.
Субсидия «Маркетплейсы»
Власти Московской области предлагают возместить часть затрат на продвижение продукции на OZON, Яндекс.Маркете, Wildberries, AliExpress Россия, Авито, Ярмарке мастеров, СберМегаМаркете и др.
Кто может получить:
ИП и компании из реестра МСП;
самозанятые.
Размер субсидии — до 50% затрат на логистику, а также на оплату комиссий и услуг на продвижение, но не более 0,5 млн рублей.
Субсидия «Маркетплейсы» выделяется в заявительном порядке. Конкурса нет.
Бизнес, который видит свою миссию в решении социальных и экологических проблем, претендует на возмещение до 85% затрат, или до 2 млн рублей, на аренду помещения или наем сотрудников
Претендует на субсидию бизнес, который:
трудоустраивает представителей социально уязвимых групп населения, а также производит или реализует товары, которые произвели такие люди;
выпускает товары, предназначенные для социально уязвимых групп;
решает социальные проблемы, полезны для общества.
Отбор на конкурсной основе.
Субсидия на покупку франшизы
Финансовая помощь от властей поможет снизить объем издержек на старте. Субсидией могут воспользоваться компании из реестра МСП, которые открыли объект франшизы после 1 января 2020 года.
Получить можно до 2 млн рублей, если заключаете договор с правообладателем из Подмосковья, и до 1 млн рублей для франшиз из других регионов. Компенсировать можно таким образом до половины подтвержденных затрат.
Субсидия на промышленное оборудование
Предприятиям, которые развивают локальное производство и создают рабочие места, могут возместить до 20 млн рублей, или до 50% понесенных затрат на покупку оборудования.
Необходимо внести компанию в реестр «100% Подмосковье» и приобрести оборудование из реестра Минпромторга. Отбор на конкурсной основе. Подробности и форма заявки — по ссылке.
Как получить
Подготовить бизнес-план и/или подтверждающие документы и обратиться в Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области (Мининвест) или в центры «Мой бизнес».
Поддержка экспорта
Развитие несырьевого неэнергетического экспорта — приоритетное направление для властей.
Субсидии на участие в выставках
Участники международных выставок из реестра МСП могут возместить часть расходов на участие в пяти зарубежных мероприятиях — до 700 тысяч рублей на одно событие.
Компенсировать можно расходы на аренду площади, монтаж и демонтаж оборудования, регистрационный сбор участника.
Поддержку получат компании, которые заключили контракты на экспорт на сумму, которая превышает размер субсидии в 9 и более раз. Приоритетные отрасли — производители товаров и услуг, в том числе в АПК.
Субсидии на сертификацию продукции АПК
Агропроизводители могут компенсировать 50–90% затрат на оценку соответствия продукции международным требованиям, проведение санитарных мероприятий, организацию доставки испытательных образцов, на получение добровольных сертификатов (например, для халяльной продукции).
Компании из реестра МСП могут получить до 3 млн рублей на сертификацию товаров по регламентам ЕАЭС, разработку ТУ и транспортировку товаров за рубеж.
Важное условие: стоимость отгруженной в течение года продукции должна минимум в 5 раз превысить размер субсидии. Отбор конкурсный.
Как получить
Подать заявку на портале «Мой экспорт».
Помимо этой федеральной меры, с сертификацией помогут и местные власти.
Так, власти Татарстана распорядились возместить до 80% расходов на сертификацию, в Подмосковье — до 70% для производственников, а в Свердловской области можно компенсировать до 0,5 млн рублей на получение обязательных (не добровольных) сертификатов. Необходимо оставить заявку в местном центре «Мой бизнес».
Субсидии на логистику и таможенные процедуры
В 2026 году государство сокращает субсидирование перевозок в 2,4 раза по сравнению с 2025-м. По заявлению замглавы Минпромторга Романа Чекушова, субсидии оставят на ключевые продукты и маршруты. В приоритете — поставки в Южную Азию, Южную Америку и страны Африки. Узнайте больше, проходит ли ваша компания под требования, на сайте Российского экспортного центра.
Также вдвое урезаны бюджеты на компенсацию затрат на НИОКР и омологацию продукции на экспорт.
Отраслевые меры поддержки
Государство поддерживает прежде всего предприятия из приоритетных сфер, которые в том числе ориентированы на импортозамещение.
Агросектор
Больше всего мер поддержки, пожалуй, сконцентрировано в сельском хозяйстве.
Налоговые льготы.
В 2026 году новые льготы заработали для сельхозпроизводителей (28.11.2025 № 425-ФЗ).
От налога освобождены тракторы, комбайны, самоходные машины, которые перевозят и вносят удобрения, спецтехника — машины, которые непосредственно используют для производства сельхозпродукции.
Как получить:
Убедитесь, что соответствуете требованиям, а на балансе есть сельхозтехника.
Подайте заявление по форме (приказ ФНС от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@).
Укажите код льготы — 40400.
Отправьте заявление в налоговый орган.
Важно! Льгота действует только со дня подачи. Задним числом или автоматически мера поддержки не сработает.
Единый грант.
Ранее в России действовали сразу несколько грантовых программ, в том числе популярный «Агростартап». В 2026 году их объединили в единую программу — грант для развития фермерских хозяйств. Исключение — субсидии для семейных ферм. Этот инструмент все еще актуален.
На грант претендуют хозяйства, которые только создаются либо расширяются.
Требования к участникам программы:
40% инвестиций в проект — собственные средства фермера;
наличие профессиональных знаний, грамотный бизнес-план, четкое обоснование запрошенной суммы.
Размер гранта — от 5 млн до 30 млн рублей.
Потратить эти деньги можно на покупку оборудования, сельхозтехники.
Льготные кредиты.
Сельхозпроизводители могут рассчитывать на льготные ставки по кредитам — 1-5% годовых. Сейчас действуют три программы по субсидированию кредитов для отрасли. Подробности — на сайте уполномоченного Россельхозбанка.
Поддержка малых хозяйств
Грантовую программу «Агротуризм» продлили на 2026 год и расширили. В приоритете — скотоводческие, коневодческие, рыбоводческие хозяйства, производители овощей, фруктов, ягод, меда, сыра. Обязательное условие — обучение в «Академии агротуризма».
Объем поддержки — до 10 млн рублей на строительство объектов размещения и создание инфраструктуры, подключение их к коммуникациям.
Как получить: в 2026 году гранты выиграли 54 проекта из 30 регионов, уже распределена часть средств на 2027–28 гг. Окно подачи заявок открывается весной.
Грант «Агромотиватор» предоставляется демобилизованным участникам СВО. Бюджет в 2026 году увеличен втрое по сравнению с предыдущим.
Можно получить:
до 7 млн рублей — на разведение крупного и мелкого рогатого скота;
до 5 млн рублей — на другие виды сельхоздеятельности.
Ключевое требование — иметь участок земли в собственности или в аренде и вложить в проект не менее 10% собственных средств.
«Развитие малого агробизнеса» — федеральный проект, который заработал в 2026 году. На его реализацию выделено 14,5 млрд рублей.
Программа поддержки сельских пекарен — для запуска или развития производства пекарен в сельской местности. При этом объем производства не должен превышать 3 тонны хлеба в сутки. Особое внимание — проектам пекарен-кафе и традиционных пекарен.
Стимулирование малой генерации. Хозяйства, которые оборудуют свои мощности экологичными газопоршневыми установками (ГПУ), компенсируют до 60% затрат. Это инициатива по линии Минсельхоза.
Помимо прочего, аграриям доступна услуга по страхованию урожая с господдержкой. Подробные условия — по ссылке.
IT-сектор
IT-компании разрабатывают решения для компаний из всех отраслей экономики, поэтому государство системно поддерживает отрасль. Например, ставкой 5% по налогу на прибыль.
Льгота по НДС.
Правительство отказалось вводить НДС для IT-отрасли осенью 2025 года.
Льготное кредитование.
Помимо льготной ставки по налогу на прибыль, IT-компании могут претендовать и на льготное кредитование под 1–5% годовых. Для аккредитованных в Минцифры — до 3%.
На реализацию проекта можно оформить от 5 млн до 5 млрд рублей.
Кто получит кредит:
IT-компании — для разработки отечественных решений;
любые организации — на разработку собственных сервисов или на внедрение российских IT-решений.
Также доступны кредиты:
для компаний-разработчиков на R&D — под 3%;
для заказчиков на проекты по разработке и внедрение ПО и программных комплексов — до 5%;
для интеграторов на внедрение — до 5% годовых.
Важно! Минцифры дорабатывает условия по предоставлению микрогрантов для участников «Сколково», условия и порядок заявок опубликуют позже.
Где искать информацию
Перечислили далеко не все меры поддержки. Ищите федеральные, региональные и отраслевые льготы:
на портале и в центрах «Мой бизнес»;
на платформе МСП.РФ;
на ресурсе «Мой экспорт» — если планируете выходить на зарубежные рынки.
А если не хотите искать самостоятельно — обратитесь в «ПЭБ», аутсорсинговую бухгалтерскую компанию с многолетним опытом. Мы подберем все доступные вашей компании меры поддержки и подадим документы, а также оптимизируем налоги, наведем порядок в учете.
