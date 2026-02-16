Гайд по мерам господдержки бизнеса в 2026 году

Отраслевые меры поддержки

Государство поддерживает прежде всего предприятия из приоритетных сфер, которые в том числе ориентированы на импортозамещение.

Агросектор

Больше всего мер поддержки, пожалуй, сконцентрировано в сельском хозяйстве.

Налоговые льготы.

В 2026 году новые льготы заработали для сельхозпроизводителей (28.11.2025 № 425-ФЗ).

От налога освобождены тракторы, комбайны, самоходные машины, которые перевозят и вносят удобрения, спецтехника — машины, которые непосредственно используют для производства сельхозпродукции.

Как получить:

Убедитесь, что соответствуете требованиям, а на балансе есть сельхозтехника. Подайте заявление по форме (приказ ФНС от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@). Укажите код льготы — 40400. Отправьте заявление в налоговый орган.

Важно! Льгота действует только со дня подачи. Задним числом или автоматически мера поддержки не сработает.

Единый грант.

Ранее в России действовали сразу несколько грантовых программ, в том числе популярный «Агростартап». В 2026 году их объединили в единую программу — грант для развития фермерских хозяйств. Исключение — субсидии для семейных ферм. Этот инструмент все еще актуален.

На грант претендуют хозяйства, которые только создаются либо расширяются.

Требования к участникам программы:

40% инвестиций в проект — собственные средства фермера;

наличие профессиональных знаний, грамотный бизнес-план, четкое обоснование запрошенной суммы.

Размер гранта — от 5 млн до 30 млн рублей.

Потратить эти деньги можно на покупку оборудования, сельхозтехники.

Льготные кредиты.

Сельхозпроизводители могут рассчитывать на льготные ставки по кредитам — 1-5% годовых. Сейчас действуют три программы по субсидированию кредитов для отрасли. Подробности — на сайте уполномоченного Россельхозбанка.

Поддержка малых хозяйств

Грантовую программу «Агротуризм» продлили на 2026 год и расширили. В приоритете — скотоводческие, коневодческие, рыбоводческие хозяйства, производители овощей, фруктов, ягод, меда, сыра. Обязательное условие — обучение в «Академии агротуризма».

Объем поддержки — до 10 млн рублей на строительство объектов размещения и создание инфраструктуры, подключение их к коммуникациям.

Как получить: в 2026 году гранты выиграли 54 проекта из 30 регионов, уже распределена часть средств на 2027–28 гг. Окно подачи заявок открывается весной.

Грант «Агромотиватор» предоставляется демобилизованным участникам СВО. Бюджет в 2026 году увеличен втрое по сравнению с предыдущим.

Можно получить:

до 7 млн рублей — на разведение крупного и мелкого рогатого скота;

до 5 млн рублей — на другие виды сельхоздеятельности.

Ключевое требование — иметь участок земли в собственности или в аренде и вложить в проект не менее 10% собственных средств.

«Развитие малого агробизнеса» — федеральный проект, который заработал в 2026 году. На его реализацию выделено 14,5 млрд рублей.

Программа поддержки сельских пекарен — для запуска или развития производства пекарен в сельской местности. При этом объем производства не должен превышать 3 тонны хлеба в сутки. Особое внимание — проектам пекарен-кафе и традиционных пекарен.

Стимулирование малой генерации. Хозяйства, которые оборудуют свои мощности экологичными газопоршневыми установками (ГПУ), компенсируют до 60% затрат. Это инициатива по линии Минсельхоза.