С 1 сентября 2026 года часть бизнеса обязана принимать оплату цифровыми рублями

Кто обязан принимать цифровые рубли
Обязанность возникает у компаний и ИП, которые одновременно соответствуют трем условиям:
выручка за 2025 год превысила 120 млн рублей;
продают товары или оказывают услуги физлицам для личных нужд;
на 1 января 2026 года действовал договор о приеме электронных средств платежа (эквайринг) с банком, признанным Банком России системно значимым или значимым на рынке платежных услуг.
Системно значимые банки:
Сбербанк;
Банк ВТБ;
Газпромбанк;
Альфа-Банк;
Т-Банк (Тинькофф);
Промсвязьбанк (ПСБ);
Россельхозбанк;
ЮниКредит Банк;
Райффайзенбанк;
Совкомбанк;
Московский Кредитный Банк (МКБ);
Банк ДОМ.РФ.
Эксперт обращает внимание. Важен именно эквайринговый договор, а не договор на расчетный счет, а еще дата — 1 января 2026 года. Если договор с подходящим банком заключен позже, повышенной выручки одной недостаточно.
Кто не обязан принимать цифровые рубли
От обязанности освобождены:
торговые точки, чья выручка за предыдущий год составила менее 5 млн рублей — даже если общая выручка компании выше порога, освобождение действует именно по этой конкретной точке;
точки продаж без доступа к интернету или мобильной связи;
бизнес, работающий только с юридическими лицами, без продаж физлицам для личных нужд.
Для сетевых компаний порог 5 млн рублей проверяют по каждой точке отдельно, а не по компании в целом.
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Как будет снижаться порог выручки по годам
Дата
Порог выручки для обязательного приема
С 1 сентября 2026 года
свыше 120 млн руб. за 2025 год
С 1 сентября 2027 года
свыше 30 млн руб.
С 1 сентября 2028 года
от 20 млн руб.
Компании с выручкой ниже 20 млн рублей в год не обязаны подключать прием цифровых рублей вообще — ни сейчас, ни в будущем при действующей редакции закона.
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Что нужно сделать бизнесу до 1 сентября
Проверить выручку за 2025 год и банк, с которым на 1 января 2026 года был заключен договор эквайринга.
Связаться с банком-эквайрером и уточнить порядок подключения приема цифровых рублей, требования к кассовому и платежному оборудованию.
Открыть счет цифрового рубля и обновить кассовое программное обеспечение для поддержки новых платежей.
Разместить на кассах и терминалах универсальный платежный код, через который покупатель сможет оплатить покупку цифровыми рублями.
Обучить персонал работе с новым способом оплаты — принимать платежи можно будет как офлайн на кассе, так и через сайт или приложение компании.
Штрафы за отказ принимать цифровые рубли
Ответственность предусмотрена ч. 4 ст. 14.8 КоАП как нарушение прав потребителя:
для ИП и должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей;
для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.
Штраф будут применять по каждому факту отказа в приеме цифровых рублей, поэтому важно не просто формально подключить возможность оплаты, а обеспечить ее реальную работу на кассе и на сайте.
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Размер комиссии за операции с цифровым рублем
До 31 декабря 2026 года все операции с цифровым рублем бесплатны и для бизнеса, и для граждан. С 1 января 2027 года бизнес начнет платить комиссию за прием платежей от физлиц — 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей за одну операцию.
Если компания попадает под первую волну требований, эксперты рекомендуют не откладывать техническую подготовку до конца августа — проверка выручки, связь с банком и настройка кассы могут занять время.
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