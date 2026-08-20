С 1 сентября 2026 года часть бизнеса обязана принимать оплату цифровыми рублями

Как будет снижаться порог выручки по годам

Дата Порог выручки для обязательного приема С 1 сентября 2026 года свыше 120 млн руб. за 2025 год С 1 сентября 2027 года свыше 30 млн руб. С 1 сентября 2028 года от 20 млн руб.

Компании с выручкой ниже 20 млн рублей в год не обязаны подключать прием цифровых рублей вообще — ни сейчас, ни в будущем при действующей редакции закона.

«Первая Экспертная Бухгалтерия» поможет выстроить бизнесу грамотное взаимодействие с банком. Кроме бухгалтерского, налогового и кадрового учета помогаем с открытием расчетного счета, оказываем сопровождение при банковских проверках и блокировках. Посмотрите условия наших тарифов «Эксперт» и «Бизнес», чтобы подобрать оптимальный пакет услуг.