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Цифровой рубль
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С 1 сентября 2026 года часть бизнеса обязана принимать оплату цифровыми рублями

С 1 сентября 2026 года часть бизнеса обязана принимать оплату цифровыми рублями

Скоро вступят в силу нормы закона от 23.07.2025 № 248-ФЗ — часть российского бизнеса обязана обеспечить покупателям возможность оплаты цифровыми рублями. Закон вносит поправки в ст. 16.1 закона «О защите прав потребителей» — распространяется на продажи товаров, работ и услуг физическим лицам для личных нужд.

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Кто обязан принимать цифровые рубли

Обязанность возникает у компаний и ИП, которые одновременно соответствуют трем условиям:

  • выручка за 2025 год превысила 120 млн рублей;

  • продают товары или оказывают услуги физлицам для личных нужд;

  • на 1 января 2026 года действовал договор о приеме электронных средств платежа (эквайринг) с банком, признанным Банком России системно значимым или значимым на рынке платежных услуг.

Системно значимые банки:

  • Сбербанк;

  • Банк ВТБ;

  • Газпромбанк;

  • Альфа-Банк;

  • Т-Банк (Тинькофф);

  • Промсвязьбанк (ПСБ);

  • Россельхозбанк;

  • ЮниКредит Банк;

  • Райффайзенбанк;

  • Совкомбанк;

  • Московский Кредитный Банк (МКБ);

  • Банк ДОМ.РФ.

Эксперт обращает внимание. Важен именно эквайринговый договор, а не договор на расчетный счет, а еще дата — 1 января 2026 года. Если договор с подходящим банком заключен позже, повышенной выручки одной недостаточно.

Кто не обязан принимать цифровые рубли

От обязанности освобождены:

  • торговые точки, чья выручка за предыдущий год составила менее 5 млн рублей — даже если общая выручка компании выше порога, освобождение действует именно по этой конкретной точке;

  • точки продаж без доступа к интернету или мобильной связи;

  • бизнес, работающий только с юридическими лицами, без продаж физлицам для личных нужд.

Для сетевых компаний порог 5 млн рублей проверяют по каждой точке отдельно, а не по компании в целом.

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Как будет снижаться порог выручки по годам

Дата

Порог выручки для обязательного приема

С 1 сентября 2026 года

свыше 120 млн руб. за 2025 год

С 1 сентября 2027 года

свыше 30 млн руб.

С 1 сентября 2028 года

от 20 млн руб.

Компании с выручкой ниже 20 млн рублей в год не обязаны подключать прием цифровых рублей вообще — ни сейчас, ни в будущем при действующей редакции закона.

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Что нужно сделать бизнесу до 1 сентября

  • Проверить выручку за 2025 год и банк, с которым на 1 января 2026 года был заключен договор эквайринга.

  • Связаться с банком-эквайрером и уточнить порядок подключения приема цифровых рублей, требования к кассовому и платежному оборудованию.

  • Открыть счет цифрового рубля и обновить кассовое программное обеспечение для поддержки новых платежей.

  • Разместить на кассах и терминалах универсальный платежный код, через который покупатель сможет оплатить покупку цифровыми рублями.

  • Обучить персонал работе с новым способом оплаты — принимать платежи можно будет как офлайн на кассе, так и через сайт или приложение компании.

Штрафы за отказ принимать цифровые рубли

Ответственность предусмотрена ч. 4 ст. 14.8 КоАП как нарушение прав потребителя:

  • для ИП и должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей;

  • для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

Штраф будут применять по каждому факту отказа в приеме цифровых рублей, поэтому важно не просто формально подключить возможность оплаты, а обеспечить ее реальную работу на кассе и на сайте.

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Размер комиссии за операции с цифровым рублем

До 31 декабря 2026 года все операции с цифровым рублем бесплатны и для бизнеса, и для граждан. С 1 января 2027 года бизнес начнет платить комиссию за прием платежей от физлиц — 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей за одну операцию.

Если компания попадает под первую волну требований, эксперты рекомендуют не откладывать техническую подготовку до конца августа — проверка выручки, связь с банком и настройка кассы могут занять время.

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFH4Nd37

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Аутсорсинг бухгалтерии

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