Отсрочка по налогам для селлеров: поддержка для пострадавших продавцов WB

Что произошло
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление № 1074 «О мерах поддержки лиц, пострадавших в результате атак с применением беспилотных летательных аппаратов на объекты группы “РВБ”» — документ опубликован и вступил в силу 26 августа 2026 года.
Мера стала ответом на серию атак дронов на склады логистического оператора Wildberries — ООО «РВБ», из-за которых пострадали товары и инфраструктура тысяч продавцов маркетплейса.
Главное отличие новой меры от стандартной отсрочки по статье 64 Налогового кодекса — автоматизм. Селлеру не нужно самому подавать заявление в ФНС и доказывать, что ущерб от атак помешал вовремя заплатить налоги: перечень пострадавших формирует само ООО «РВБ» и передает его напрямую в налоговую.
Каким селлерам положена налоговая отсрочка
Юридическим лицам и ИП, у которых на дату получения ущерба действует договор о реализации товаров на wildberries.ru с ООО «Вайлдберриз» (ИНН 7721546864) или ООО «РВБ» (ИНН 9714053621), при выполнении одного из двух условий:
Ущерб более 5%. Расчетная сумма ущерба от атак БПЛА на объекты группы «РВБ», полученного с июля 2026 года, должна превышать 5% доходов, учитываемых при налогообложении.
Доходы определяют по:
налоговым декларациям
сведениям налоговых органов о доходах плательщиков НПД и АУСН
потенциально возможному годовому доходу ИП на ПСН за 2025 год
Новые продавцы. Для продавцов, зарегистрированных в ЕГРЮЛ или ЕГРИП с 1 декабря 2025 года, порог 5% не действует. Достаточно понести ущерб от атак БПЛА на объекты группы «РВБ» с июля 2026 года.
Расчет суммы ущерба ведут по методике, аналогичной определению компенсации по пунктам 11.3.5–11.3.6 оферты о реализации товара на wildberries.ru от 07.07.2026.
Пример. ИП на УСН с доходом за 2025 год 8 млн рублей пострадал от атаки на склад в июле 2026 года на сумму 500 000 рублей. Это 6,25% от годового дохода — порог превышен, значит, поддержка положена начиная с месяца, в котором ущерб нарастающим итогом превысил 5%.
Если бы тот же ИП зарегистрировался в декабре 2025 года и не успел накопить доход за полный 2025 год, порог 5% к доходам не применялся бы.
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Меры поддержки для продавцов Вайлдберриз
Отсрочка по налогам и взносам на 12 месяцев. Сроки уплаты продлят для:
НДС (кроме ввозного);
налога на прибыль организаций;
УСН;
АУСН;
НПД;
НФДЛ ИП (кроме налога, уплачиваемого, как налоговый агент);
страховых взносов.
Продленные суммы, кроме АУСН и НПД, можно будет платить равными частями в течение 12 месяцев.
Проценты за предоставленную отсрочку и рассрочку начисляться не будут.
Пример. Аванс по УСН за 9 месяцев 2026 года должен был быть уплачен до 28 октября 2026 года. С отсрочкой этот срок сдвигается на 12 месяцев — до 28 октября 2027 года. Затем сумму делят на 12 равных частей и гасят ежемесячно, начиная с ноября 2027 года по октябрь 2028 года.
Приостановление налоговых проверок. До 31 декабря 2026 года включительно нельзя назначать и проводить выездные и повторные выездные проверки, проверки взносов на травматизм. Также заморозили все сроки по процессам, которые контрольные органы запустили в отношении бизнеса по статьям 100 и 101 НК.
Эксперт обращает внимание: по большинству налогов (кроме АУСН и НПД, которые нужно будет погасить единовременно по истечении отсрочки) предусмотрена именно рассрочка, а не разовый платеж — это смягчает нагрузку на бизнес после года передышки.
Похожую, но не идентичную поддержку получила и сама группа «РВБ» — для нее сроки уплаты НДС, налога на прибыль, страховых взносов и авансовых платежей за июль 2026–июнь 2027 года продлены до 28 июля 2027 года с последующей рассрочкой на год.
Как оформить поддержку
Заявление в налоговую подавать не нужно — это важное отличие от обычной рассрочки по налогам. Вместо этого действует следующая схема:
ООО «РВБ» формирует перечень пострадавших продавцов и направляет его в ФНС России и территориальные органы Социального фонда ежемесячно, не позднее 10 числа.
Первый перечень должен быть направлен в течение 2 календарных дней со дня официального опубликования постановления — 28 августа 2026 года.
Отдельных решений о предоставлении отсрочки или рассрочки налоговые органы не выносят — меры применяют автоматически на основании перечня.
Для продавцов с превышением порога 5% продление сроков уплаты действует с месяца, в котором ущерб нарастающим итогом превысил порог. Приостановление проверок и продление сроков взыскания — со дня подачи перечня, в котором зафиксировано превышение.
Для новых продавцов (зарегистрированных после 1 декабря 2025 года) отсрочка по налогам действует с месяца получения ущерба, а мораторий на проверки и продление сроков взыскания — со дня включения в перечень.
Что важно проверить собственнику бизнеса и бухгалтеру
Причина ущерба. Постановление охватывает только ущерб от атак БПЛА на объекты группы «РВБ» начиная с июля 2026 года — если товар пострадал по другой причине (пожар, кража, брак), поддержку можно не ждать.
Соответствие условиям. Нужно определить, какое из двух условий выполняется — превышение 5% дохода или дата регистрации после 1 декабря 2025 года — и подготовить расчет по методике из оферты WB.
Фактическое включение в перечень. Соответствие условиям само по себе не гарантирует применение мер — статус нужно уточнять в личном кабинете продавца на wildberries.ru или через поддержку WB. Именно включение в перечень запустит автоматическое применение льгот.
Корректность требований ФНС. Если требование об уплате или решение о взыскании выставили до включения продавца в перечень, стоит зафиксировать дату включения и обратиться в налоговый орган для сверки сроков.
Разграничение с классической отсрочкой по ст. 64 НК. Если ваш бизнес не подходит под условия постановления № 1074, у него остается общий механизм — отсрочка или рассрочка по заявлению (форма КНД 1150086, утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@). Нужно приложить заключение об обстоятельствах непреодолимой силы и акта оценки ущерба. Пакет документов можно подать через личный кабинет налогоплательщика или по ЭДО.
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Что можно сделать для налоговой отсрочки прямо сейчас: чек-лист
Запросить у продавца копию расчета ущерба от WB и подтверждение включения в перечень пострадавших лиц.
Сверить перечень налогов и взносов, подпадающих под продление — период август 2026—июль 2027 года.
Убедиться, что после включения в перечень требования и решения налогового органа учитывают продленные, а не первоначальные сроки уплаты.
Если сведений о включении в перечень нет — направить обращение в поддержку WB с запросом о статусе и расчетной сумме ущерба.
Если продавец не подпадает под условия постановления № 1074 — рассмотреть классическую отсрочку по ст. 64 НК как запасной вариант.
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