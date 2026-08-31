Отсрочка по налогам для селлеров: поддержка для пострадавших продавцов WB

Каким селлерам положена налоговая отсрочка

Юридическим лицам и ИП, у которых на дату получения ущерба действует договор о реализации товаров на wildberries.ru с ООО «Вайлдберриз» (ИНН 7721546864) или ООО «РВБ» (ИНН 9714053621), при выполнении одного из двух условий:

Ущерб более 5%. Расчетная сумма ущерба от атак БПЛА на объекты группы «РВБ», полученного с июля 2026 года, должна превышать 5% доходов, учитываемых при налогообложении.

Доходы определяют по:

налоговым декларациям

сведениям налоговых органов о доходах плательщиков НПД и АУСН

потенциально возможному годовому доходу ИП на ПСН за 2025 год

Новые продавцы. Для продавцов, зарегистрированных в ЕГРЮЛ или ЕГРИП с 1 декабря 2025 года, порог 5% не действует. Достаточно понести ущерб от атак БПЛА на объекты группы «РВБ» с июля 2026 года.

Расчет суммы ущерба ведут по методике, аналогичной определению компенсации по пунктам 11.3.5–11.3.6 оферты о реализации товара на wildberries.ru от 07.07.2026.

Пример. ИП на УСН с доходом за 2025 год 8 млн рублей пострадал от атаки на склад в июле 2026 года на сумму 500 000 рублей. Это 6,25% от годового дохода — порог превышен, значит, поддержка положена начиная с месяца, в котором ущерб нарастающим итогом превысил 5%.

Если бы тот же ИП зарегистрировался в декабре 2025 года и не успел накопить доход за полный 2025 год, порог 5% к доходам не применялся бы.

«Первая Экспертная Бухгалтерия» знает все тонкости бухгалтерского учета на маркетплейсах — поможем вам разобраться с отсрочкой уплаты налогов и оптимизировать затраты на учет и кадры. Посмотрите условия наших тарифов «Эксперт» или «Бизнес» — рассчитать стоимость обслуживания можно за 1 минуту с помощью калькулятора.