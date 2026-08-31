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Отсрочка по налогам для селлеров: поддержка для пострадавших продавцов WB

Отсрочка по налогам для селлеров: поддержка для пострадавших продавцов WB

Пострадавшие от атак дронов продавцы Wildberries получат годовую отсрочку по налогам и взносам без единого заявления в ФНС — Правительство сделало льготу автоматической. Разбираемся, кому она положена, какие платежи попадают под продление и рассрочку, как проверить включение в спасительный перечень и что делать, если поддержка пока не пришла.

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Что произошло

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление № 1074 «О мерах поддержки лиц, пострадавших в результате атак с применением беспилотных летательных аппаратов на объекты группы “РВБ”» — документ опубликован и вступил в силу 26 августа 2026 года.

Мера стала ответом на серию атак дронов на склады логистического оператора Wildberries — ООО «РВБ», из-за которых пострадали товары и инфраструктура тысяч продавцов маркетплейса. 

Главное отличие новой меры от стандартной отсрочки по статье 64 Налогового кодекса — автоматизм. Селлеру не нужно самому подавать заявление в ФНС и доказывать, что ущерб от атак помешал вовремя заплатить налоги: перечень пострадавших формирует само ООО «РВБ» и передает его напрямую в налоговую.

Каким селлерам положена налоговая отсрочка

Юридическим лицам и ИП, у которых на дату получения ущерба действует договор о реализации товаров на wildberries.ru с ООО «Вайлдберриз» (ИНН 7721546864) или ООО «РВБ» (ИНН 9714053621), при выполнении одного из двух условий:

Ущерб более 5%. Расчетная сумма ущерба от атак БПЛА на объекты группы «РВБ», полученного с июля 2026 года, должна превышать 5% доходов, учитываемых при налогообложении.

Доходы определяют по:

  • налоговым декларациям

  • сведениям налоговых органов о доходах плательщиков НПД и АУСН

  • потенциально возможному годовому доходу ИП на ПСН за 2025 год

Новые продавцы. Для продавцов, зарегистрированных в ЕГРЮЛ или ЕГРИП с 1 декабря 2025 года, порог 5% не действует. Достаточно понести ущерб от атак БПЛА на объекты группы «РВБ» с июля 2026 года.

Расчет суммы ущерба ведут по методике, аналогичной определению компенсации по пунктам 11.3.5–11.3.6 оферты о реализации товара на wildberries.ru от 07.07.2026.

Пример. ИП на УСН с доходом за 2025 год 8 млн рублей пострадал от атаки на склад в июле 2026 года на сумму 500 000 рублей. Это 6,25% от годового дохода — порог превышен, значит, поддержка положена начиная с месяца, в котором ущерб нарастающим итогом превысил 5%. 

Если бы тот же ИП зарегистрировался в декабре 2025 года и не успел накопить доход за полный 2025 год, порог 5% к доходам не применялся бы.

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Меры поддержки для продавцов Вайлдберриз

Отсрочка по налогам и взносам на 12 месяцев. Сроки уплаты продлят для:

  • НДС (кроме ввозного);

  • налога на прибыль организаций;

  • УСН;

  • АУСН;

  • НПД;

  • НФДЛ ИП (кроме налога, уплачиваемого, как налоговый агент);

  • страховых взносов.

Продленные суммы, кроме АУСН и НПД, можно будет платить равными частями в течение 12 месяцев.

Проценты за предоставленную отсрочку и рассрочку начисляться не будут.

Пример. Аванс по УСН за 9 месяцев 2026 года должен был быть уплачен до 28 октября 2026 года. С отсрочкой этот срок сдвигается на 12 месяцев — до 28 октября 2027 года. Затем сумму делят на 12 равных частей и гасят ежемесячно, начиная с ноября 2027 года по октябрь 2028 года.

Приостановление налоговых проверок. До 31 декабря 2026 года включительно нельзя назначать и проводить выездные и повторные выездные проверки, проверки взносов на травматизм. Также заморозили все сроки по процессам, которые контрольные органы запустили в отношении бизнеса по статьям 100 и 101 НК.

Эксперт обращает внимание: по большинству налогов (кроме АУСН и НПД, которые нужно будет погасить единовременно по истечении отсрочки) предусмотрена именно рассрочка, а не разовый платеж — это смягчает нагрузку на бизнес после года передышки.

Похожую, но не идентичную поддержку получила и сама группа «РВБ» — для нее сроки уплаты НДС, налога на прибыль, страховых взносов и авансовых платежей за июль 2026–июнь 2027 года продлены до 28 июля 2027 года с последующей рассрочкой на год.

Как оформить поддержку

Заявление в налоговую подавать не нужно — это важное отличие от обычной рассрочки по налогам. Вместо этого действует следующая схема:

  1. ООО «РВБ» формирует перечень пострадавших продавцов и направляет его в ФНС России и территориальные органы Социального фонда ежемесячно, не позднее 10 числа.

  2. Первый перечень должен быть направлен в течение 2 календарных дней со дня официального опубликования постановления — 28 августа 2026 года.

  3. Отдельных решений о предоставлении отсрочки или рассрочки налоговые органы не выносят — меры применяют автоматически на основании перечня.

  4. Для продавцов с превышением порога 5% продление сроков уплаты действует с месяца, в котором ущерб нарастающим итогом превысил порог. Приостановление проверок и продление сроков взыскания — со дня подачи перечня, в котором зафиксировано превышение.

  5. Для новых продавцов (зарегистрированных после 1 декабря 2025 года) отсрочка по налогам действует с месяца получения ущерба, а мораторий на проверки и продление сроков взыскания — со дня включения в перечень.

Что важно проверить собственнику бизнеса и бухгалтеру

  • Причина ущерба. Постановление охватывает только ущерб от атак БПЛА на объекты группы «РВБ» начиная с июля 2026 года — если товар пострадал по другой причине (пожар, кража, брак), поддержку можно не ждать.

  • Соответствие условиям. Нужно определить, какое из двух условий выполняется — превышение 5% дохода или дата регистрации после 1 декабря 2025 года — и подготовить расчет по методике из оферты WB.

  • Фактическое включение в перечень. Соответствие условиям само по себе не гарантирует применение мер — статус нужно уточнять в личном кабинете продавца на wildberries.ru или через поддержку WB. Именно включение в перечень запустит автоматическое применение льгот.

  • Корректность требований ФНС. Если требование об уплате или решение о взыскании выставили до включения продавца в перечень, стоит зафиксировать дату включения и обратиться в налоговый орган для сверки сроков.

  • Разграничение с классической отсрочкой по ст. 64 НК. Если ваш бизнес не подходит под условия постановления № 1074, у него остается общий механизм — отсрочка или рассрочка по заявлению (форма КНД 1150086, утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@). Нужно приложить заключение об обстоятельствах непреодолимой силы и акта оценки ущерба. Пакет документов можно подать через личный кабинет налогоплательщика или по ЭДО.

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Что можно сделать для налоговой отсрочки прямо сейчас: чек-лист

  • Запросить у продавца копию расчета ущерба от WB и подтверждение включения в перечень пострадавших лиц.

  • Сверить перечень налогов и взносов, подпадающих под продление — период август 2026—июль 2027 года.

  • Убедиться, что после включения в перечень требования и решения налогового органа учитывают продленные, а не первоначальные сроки уплаты.

  • Если сведений о включении в перечень нет — направить обращение в поддержку WB с запросом о статусе и расчетной сумме ущерба.

  • Если продавец не подпадает под условия постановления № 1074 — рассмотреть классическую отсрочку по ст. 64 НК как запасной вариант.

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