Могут вернуть НДС 20% и лимит УСН 60 млн рублей

Что предлагают изменить

Законопроект правит часть вторую Налогового кодекса и касается трех параметров, которые бизнес уже почувствовал на себе в 2026 году:

Основную ставку НДС предлагают вернуть с 22% до 20% — это откат к уровню, действовавшему до 1 января 2026 года. Льготные ставки 0% и 10% при этом трогать не будут.

Порог доходов, при превышении которого упрощенцы обязаны платить НДС, хотят зафиксировать на уровне 60 млн рублей вместо нынешней убывающей шкалы — сейчас это 20 млн рублей на 2025–2028 годы, 15 млн на 2029 год и 10 млн с 2030 года.

Пониженный тариф страховых взносов 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ предлагают снова разрешить всем субъектам МСП по критериям 209-ФЗ, а не только компаниям из отраслевого перечня Правительства, как сейчас.

Если инициативу примут, все три меры должны заработать с 1 января 2027 года: новая ставка НДС — к отгрузкам с этой даты, новый порог по УСН — с налогового периода 2027 года, а изменения по взносам — с расчетного периода 2027 года.