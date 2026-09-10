Могут вернуть НДС 20% и лимит УСН 60 млн рублей

Что предлагают изменить
Законопроект правит часть вторую Налогового кодекса и касается трех параметров, которые бизнес уже почувствовал на себе в 2026 году:
Основную ставку НДС предлагают вернуть с 22% до 20% — это откат к уровню, действовавшему до 1 января 2026 года. Льготные ставки 0% и 10% при этом трогать не будут.
Порог доходов, при превышении которого упрощенцы обязаны платить НДС, хотят зафиксировать на уровне 60 млн рублей вместо нынешней убывающей шкалы — сейчас это 20 млн рублей на 2025–2028 годы, 15 млн на 2029 год и 10 млн с 2030 года.
Пониженный тариф страховых взносов 15% с выплат сверх 1,5 МРОТ предлагают снова разрешить всем субъектам МСП по критериям 209-ФЗ, а не только компаниям из отраслевого перечня Правительства, как сейчас.
Если инициативу примут, все три меры должны заработать с 1 января 2027 года: новая ставка НДС — к отгрузкам с этой даты, новый порог по УСН — с налогового периода 2027 года, а изменения по взносам — с расчетного периода 2027 года.
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Почему законопроект могут не принять
Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии обращает внимание на три ключевых фактора:
Документ внесен отдельной фракцией, а не Правительством — заключения кабмина у него на данный момент нет.
Налоговые инициативы фракций без поддержки исполнительной власти чаще всего отклоняются уже в первом чтении, а без правительственного заключения по Конституции законопроект об освобождении или снижении налогов не может быть рассмотрен по существу. На момент внесения комитеты Госдумы к рассмотрению документа еще не приступали.
Минфин ранее критиковал похожие идеи о повышении порога по УСН, указывая на риск потерь для бюджета, а подобный проект уже отклоняли.
Некоторые эксперты связывают инициативу «Справедливой России» с выступлением президента на Восточном экономическом форуме 3 сентября, но хронология показывает иное.
На ПМЭФ в июне позиция была про сохранение порога именно на уровне 20 млн рублей, и это уже закреплено законом от 4 июля 2026 года № 228-ФЗ — действующая норма прямо противоречит тому, что предлагает новый законопроект.
Вывод. Законопроект пока лишь внесен в Госдуму — нет никаких изменений в учете. Бизнес продолжает работать по действующим редакциям НК и других нормативных актов.
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