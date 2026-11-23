Налоги и взносы

НДС

База: законопроект №1203640-8 принят и опубликован, внесены поправки в НК РФ.

Касается плательщиков НДС на УСН.

С 1 января 2027 года изменится расчет НДС (ст. 168 НК).

Поправка относится к ситуациям, когда ИП или ООО на УСН получили статус плательщика НДС после подписания договора, а покупатель не может предъявить НДС к вычету (например, если выбрал НДС 5-7%). НДС в этом случае считается включенным в стоимость договора.

Главный риск — сделка совершится в ущерб продавцу или исполнителю, который заплатит НДС из суммы контракта.

Комментарий эксперта ПЭБ:

Обезопасить себя можно, если поменять шаблонные формулировки вроде «Цена без НДС» или «Налоги и сборы входят в стоимость» на оговорку о том, что при изменении статуса продавца эта сторона оставляет за собой право увеличить сумму контракта на размер НДС.