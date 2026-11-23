Налоги и взносы
НДС
База: законопроект №1203640-8 принят и опубликован, внесены поправки в НК РФ.
Касается плательщиков НДС на УСН.
С 1 января 2027 года изменится расчет НДС (ст. 168 НК).
Поправка относится к ситуациям, когда ИП или ООО на УСН получили статус плательщика НДС после подписания договора, а покупатель не может предъявить НДС к вычету (например, если выбрал НДС 5-7%). НДС в этом случае считается включенным в стоимость договора.
Главный риск — сделка совершится в ущерб продавцу или исполнителю, который заплатит НДС из суммы контракта.
Комментарий эксперта ПЭБ:
Обезопасить себя можно, если поменять шаблонные формулировки вроде «Цена без НДС» или «Налоги и сборы входят в стоимость» на оговорку о том, что при изменении статуса продавца эта сторона оставляет за собой право увеличить сумму контракта на размер НДС.
НДФЛ
База: законопроект №617-9 прошел второе чтение на момент публикации.
Касается всех.
В 2027 году планируется объединить все виды доходов в один, чтобы эффективнее применять прогрессивную шкалу налогообложения.
В налоговой базе учтут доходы от продажи движимого, недвижимого имущества и ценных бумаг, а также дивиденды и проценты по депозитам.
Изменения по режимам
Касается предпринимателей на ПСН.
С 2027 года для патентной системы налогообложения действуют новые лимиты — 15 млн рублей.
Комментарий эксперта ПЭБ:
Норматив распространяется на заработанное в 2026 году. Если выручка ИП на ПСН превысила 15 млн рублей, право на ПСН в следующем году он теряет.
О других изменениях для бизнеса на ПСН, АУСН и УСН читайте здесь.
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Штрафы и пени
Индексация штрафов
База: законопроект №617-9 прошел второе чтение на момент публикации.
Касается всех.
Одно из самых обсуждаемых изменений — масштабная индексация штрафов за налоговые нарушения. Размер индексации — годовая инфляция с момента последнего обновления. Отдельные штрафы вырастут в 14 раз.
Так, тот, кто не подал вовремя заявление о постановке на учет, заплатит в 2027 году не 10 000 рублей, а 30 000 рублей. У свидетелей по делам о налоговых нарушениях будет меньше соблазна не прийти на допрос — штраф вырастет с 1000 до 14 000 рублей. А отсутствие сообщения о старте работы обособленного подразделения обойдется компании не в 40 000 рублей, а в 121 000 рублей минимум.
Подробнее о новых штрафах писали в этой статье.
Штрафы за нарушения работы с онлайн-кассами
База: законопроект № 1096244-8, рассматривается во втором чтении на момент публикации.
Касается всех, кто работает с ККТ.
Предлагается ужесточить наказание для нарушителей. В частности, повысить в 5 раз штраф за неприменение ККТ с 10-30 тыс. рублей (для ИП и юрлиц соответственно) до 150 тыс. рублей (для всех).
Подробнее о возможных нововведениях — в статье Как хотят усилить контроль за чеками и ККТ.
Продлена льгота по пеням
Касается всех.
Механизм по двукратному снижению ставки пени с 90-го дня просрочки, который действует с 2025 года, решено продлить на 2027-й.
Усиление контроля
Обмен данными между ФНС и ЦБ РФ
База: законопроект №1191986-8 на стадии предварительного рассмотрения на момент публикации (поправки в №115-ФЗ).
Касается всех.
С 2027 года налоговая и Банк России наладят прямой канал связи. В фокусе — личные счета и электронные кошельки россиян.
Комментарий эксперта ПЭБ:
«Спрятать» деньги, например выдавать сотрудникам премии с личной карты предпринимателя, станет практически невозможно. Как и утаить небизнесовые расходы с корпоративных карт. Все переводы как на ладони. При этом система налогообложения не имеет значения.
О последствиях смешения личных и предпринимательских затрат писали здесь.
Возбуждать дела по нарушениям станет проще
База: законопроект № 1096244-8, рассматривается во втором чтении на момент публикации.
Касается всех.
Налоговики смогут возбуждать дела без контрольных мероприятий и взаимодействия с бизнесом, только на основании полученных данных.
Борьба с искусственным занижением стоимости импорта из ЕАЭС
База: законопроект № 1191451-8 (готов проект поправок в 54.2 НК РФ).
Касается импортеров товаров из ЕАЭС, особенно подлежащих обязательной маркировке или прослеживаемых.
Стоимость товаров при ввозе и ценообразовании в рознице должны быть в «вилке» рыночных цен.
При отклонении в меньшую сторону бизнес рискует получить доначисления НДС на разницу между задекларированной и минимальной рыночной стоимостью товаров.
Важно! Предложение не распространяется на товары, которые продают физлицам через маркетплейсы.
Онлайн-кассы
Изменения и предложения касаются всех, кто работает с ККТ.
Новые реквизиты кассовых чеков
База: приказ ФНС от 04.09.2026 №ЕД-1-20/658@.
С 1 марта в чеках появятся новые теги:
1127 — для реализации товаров с маркировкой;
1234 — для безналичной оплаты, вводится возможность оформить продажу с участием цифрового рубля.
А с 1 сентября прекратят существование форматы фискальных данных (ФФД) 1.05 и 1.1.
Комментарий эксперта ПЭБ:
Уточните в сервисном центре производителя вашего оборудования, будут ли новые прошивки. На старые модели со временем разработчики перестают выпускать обновления.
Связать чеки и поступления
База: законопроект № 1192006-8, на стадии первого чтения на момент публикации.
Связка ФНС — Банк России позволит оперативно сравнивать объем выданных чеков с фактическими поступлениями.
Комментарий эксперта ПЭБ:
Это не означает автоматического штрафа за каждый неучтенный рубль. Но может послужить сигналом для проверки, если объем денег неизвестного происхождения перевалит за критическую массу.
Реестр нарушителей с 1 февраля
База: законопроект № 1192006-8, на стадии первого чтения на момент публикации.
Бизнес, который нарушил закон о ККТ хотя бы дважды, включат в реестр нарушителей на 90 дней. Если новых нарушений за это время не будет, компанию исключат. Каждое новое постановление продлевает срок нахождения в реестре еще на 90 дней. Досрочный выход — по решению суда.
Тем, кто попал в реестр, ограничат возможность продавать на своих ресурсах (на маркетплейсах можно). Сайт компании могут заблокировать по решению ФНС во внесудебном порядке. Затронет и офлайн-бизнес: собственники торговых центров будут обязаны не заключать или не продлевать соглашения с такими арендаторами и расторгать договоры в одностороннем порядке. До 1 января 2028 года администрации ТРЦ должны изменить типовые договоры аренды.
Региональные изменения
Список претендентов на льготные ставки по УСН урежут
База: законопроект № 617-9 одобрен во втором чтении на момент публикации.
Касается бизнеса, который пользуется региональными пониженными ставками по УСН.
Предлагается уменьшить число ОКВЭД, которым разрешена льгота, до 51 вида деятельности (перечислены в 346.20 НК РФ). Например, для производителей молочной продукции, обуви, компьютеров и медпрепаратов и т.д.
Для тех, кто не войдет в перечень, пониженные ставки отменят (общепит, строительство и пр.).
Адресные льготы для женщин в бизнесе
База: законопроект №1194333-8 на предварительном рассмотрении на момент публикации.
Льгота касается женщин – индивидуальных предпринимателей, учредителей с долей свыше 50% и директоров ООО — с детьми до 7 лет.
Власти предлагают регионам самостоятельно определять ставки на УСН: от 1 до 6% для объекта «Доходы» и от 5 до 15% для объекта «Доходы минус расходы».
Пониженные ставки будут действовать для определенных видов деятельности (списка пока нет).
Что исключено из дальнейшего обсуждения
В законопроекте № 617-9 был пункт о поэтапном введении НДС для онлайн-торговли. Но это положение убрали.
Также исчезли пункты:
о возможной блокировке карточек товаров как рычаге давления на ИП и компании-должников;
о приравнивании ПВЗ к торговым объектам, из-за чего собственники ПВЗ маркетплейсов попали бы под налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости.
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Что следует учесть при финансовом планировании на 2027 год
Бизнесу на ПСН: проверьте выручку. При превышении лимита в 15 млн рублей напишите заявление о переходе на другой режим до конца года. Если не сделаете этого, налоговая принудительно переведет вас на ОСНО с 1 января 2027 года.
Старайтесь закрыть сделки до 31 декабря, пока действуют старые правила. Это касается вероятных плательщиков НДС и тех, кто пользовался региональными льготами УСН, а с Нового года потеряют это право.
Не тяните с оплатой штрафов и с добровольной корректировкой ошибок. Если налоговая обнаружит ошибки после Нового года, заплатить придется значительно больше.
Бизнесу на УСН с выручкой в районе 20 млн рублей: пересмотрите типовые договоры. Обратите внимание на формулировки «без НДС». Внесите изменения в тексты.
Наведите порядок в картах — личных и корпоративных. Разграничьте поступления и траты. Проверьте электронные кошельки. Собирайте все чеки для подтверждения бизнес-расходов (даже если вы на УСН «Доходы»).
Критически оцените бизнес-деятельность с учетом обновленных штрафов. В особенности если по определенным нарушениям уже попадались (просрочки по платежам, несвоевременные уведомления налоговой и пр.).
Вовремя перепрошейте ККТ или замените, если та перестала соответствовать законодательству.
Импортерам: проверьте цены ввоза товаров из ЕАЭС. Они должны быть в границах по рынку.
Проверьте право на региональные льготы УСН (входит ли ОКВЭД в число льготных).
Женщинам-предпринимателям: отслеживайте статус законопроекта №1194333-8.
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