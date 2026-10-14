Как хотят усилить контроль за чеками и ККТ

Как могут измениться штрафы за нарушения ККТ

Поправки к статье 14.5 КоАП РФ содержит законопроект № 1096244-8, принятый в первом чтении 11 февраля 2026 года. Он повышает минимальные штрафы за неприменение кассы и вводит отдельные санкции за повторные нарушения. ИП по указанным в проекте составам будут отвечать как юридические лица.

Нарушение Сейчас По проекту Первое неприменение ККТ организацией — минимальный штраф 30 000 руб. 150 000 руб. Первое неприменение ККТ ИП — минимальный штраф 10 000 руб. 150 000 руб. Повторное неприменение ККТ при сумме расчетов без кассы менее 1 млн руб. — минимум для организации или ИП Отдельного состава с таким минимальным штрафом нет 300 000 руб. Неприменение ККТ лицом, ранее наказанным за такое нарушение более двух раз, при сумме расчетов без кассы менее 1 млн руб. — минимум для организации или ИП Отдельного состава с таким минимальным штрафом нет 750 000 руб. Невыдача или ненаправление чека организацией Предупреждение или 10 000 руб. Предупреждение или 50 000 руб.

Проектные суммы и условия ответственности приведены по тексту поправок, принятому в первом чтении.

При повторном неприменении кассы штраф для организации или ИП предлагают установить в размере от трех четвертей до полной суммы расчета без ККТ, но не менее 300 тыс. рублей.

Для лица, ранее наказанного за неприменение кассы более двух раз, минимальная сумма составит 750 тыс. рублей при том же диапазоне процентной санкции.

Оба новых состава относятся к расчетам без ККТ на сумму менее 1 млн рублей, в том числе в совокупности.

Неприменение ККТ и невыдача чека — разные нарушения. Если продавец не сформировал фискальный документ, речь идет о неприменении кассы. Если документ сформирован, но не передан покупателю в предусмотренном порядке, — о невыдаче или ненаправлении чека. Минимальные штрафы 150 тыс., 300 тыс. и 750 тыс. рублей предусмотрены именно за неприменение ККТ, а не за любой случай отсутствия чека у покупателя.

Повышение налоговых штрафов — отдельная инициатива. Законопроект № 617-9 касается санкций по НК РФ, а не ответственности за ККТ по КоАП РФ. Его положения разобраны в статье ПЭБ «Какие налоговые штрафы могут вырасти с 2027 года».

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