Как хотят усилить контроль за чеками и ККТ

Разбираемся, как могут измениться контроль и ответственность, какие процессы бизнеса требуют проверки уже сейчас.
Как предлагают связать платежи и чеки
Законопроект № 1192006-8 предусматривает связь банковских операций с фискальными документами. В кассовом чеке предлагают указывать идентификатор безналичной оплаты, а банки — обязать передавать ФНС сведения о предусмотренных проектом безналичных расчетах. Это позволит сопоставлять конкретный платеж с чеком.
Однако утверждение, что любое поступление без чека автоматически приведет к штрафу, некорректно. Обмен данными и выявление расхождений не равнозначны привлечению к ответственности.
Отдельный законопроект № 1096244-8 предлагает разрешить налоговым органам возбуждать дела по отдельным нарушениям правил ККТ без контрольных мероприятий со взаимодействием с бизнесом. Для этого у инспекции должны быть достаточные данные о нарушении, полученные при контроле без взаимодействия с проверяемым лицом.
Таким образом, инициативы решают разные задачи:
проект № 1192006-8 расширяет возможности сопоставления платежей и чеков;
проект № 1096244-8 меняет порядок возбуждения дел и административные санкции.
Чем грозит бизнесу реестр нарушителей
Законопроект № 1192006-8 также предусматривает реестр лиц, систематически нарушающих правила применения ККТ. Попадание в него может повлечь ограничения дистанционных продаж и блокировку сайта. Для арендаторов крупных торговых объектов предусмотрен риск расторжения договора: владельцев таких объектов предлагают обязать проверять кассы арендаторов и их наличие в реестре.
Основанием для включения в реестр станет неоднократное привлечение к ответственности за неприменение ККТ в течение года:
при наличии зарегистрированных касс — не менее двух случаев, причем их количество должно составлять не менее одной пятой числа ККТ;
при отсутствии зарегистрированной кассы — два случая привлечения к ответственности за год.
Эти положения нельзя представлять как уже действующие обязанности. Законопроект внесен в Госдуму 31 марта 2026 года. Окончательная редакция и сроки применения отдельных норм зависят от результатов его рассмотрения. В проекте предусмотрены переходные сроки для технических обязанностей банков и пользователей касс.
Как могут измениться штрафы за нарушения ККТ
Поправки к статье 14.5 КоАП РФ содержит законопроект № 1096244-8, принятый в первом чтении 11 февраля 2026 года. Он повышает минимальные штрафы за неприменение кассы и вводит отдельные санкции за повторные нарушения. ИП по указанным в проекте составам будут отвечать как юридические лица.
Нарушение
Сейчас
По проекту
Первое неприменение ККТ организацией — минимальный штраф
30 000 руб.
150 000 руб.
Первое неприменение ККТ ИП — минимальный штраф
10 000 руб.
150 000 руб.
Повторное неприменение ККТ при сумме расчетов без кассы менее 1 млн руб. — минимум для организации или ИП
Отдельного состава с таким минимальным штрафом нет
300 000 руб.
Неприменение ККТ лицом, ранее наказанным за такое нарушение более двух раз, при сумме расчетов без кассы менее 1 млн руб. — минимум для организации или ИП
Отдельного состава с таким минимальным штрафом нет
750 000 руб.
Невыдача или ненаправление чека организацией
Предупреждение или 10 000 руб.
Предупреждение или 50 000 руб.
Проектные суммы и условия ответственности приведены по тексту поправок, принятому в первом чтении.
При повторном неприменении кассы штраф для организации или ИП предлагают установить в размере от трех четвертей до полной суммы расчета без ККТ, но не менее 300 тыс. рублей.
Для лица, ранее наказанного за неприменение кассы более двух раз, минимальная сумма составит 750 тыс. рублей при том же диапазоне процентной санкции.
Оба новых состава относятся к расчетам без ККТ на сумму менее 1 млн рублей, в том числе в совокупности.
Неприменение ККТ и невыдача чека — разные нарушения. Если продавец не сформировал фискальный документ, речь идет о неприменении кассы. Если документ сформирован, но не передан покупателю в предусмотренном порядке, — о невыдаче или ненаправлении чека. Минимальные штрафы 150 тыс., 300 тыс. и 750 тыс. рублей предусмотрены именно за неприменение ККТ, а не за любой случай отсутствия чека у покупателя.
Повышение налоговых штрафов — отдельная инициатива. Законопроект № 617-9 касается санкций по НК РФ, а не ответственности за ККТ по КоАП РФ. Его положения разобраны в статье ПЭБ «Какие налоговые штрафы могут вырасти с 2027 года».
Расхождения в платежах и учете требуют не разовой проверки, а регулярной работы с документами. ПЭБ берет на себя бухгалтерский учет, подготовку и сдачу отчетности. В тарифе «Эксперт» предусмотрены взаимодействие с контролирующими органами, ответы на требования и экспресс-проверка учета. Состав сопровождения зависит от выбранного тарифа.
ФНС уже интересуется вашей компанией? Мы поможем избежать проверки
Проанализируем претензии ФНС и ответим на них, проверим данные в декларациях, отчетности, расчете налогов и сдадим корректировки
Оставьте контакты, мы свяжемся с вами
Какие процессы требуют проверки
Подготовка к возможному усилению контроля начинается с проверки действующих процессов. Ее задача — выявить расчеты без чеков, технические сбои и ошибки в распределении ответственности до того, как они станут основанием для претензий.
Кассы и платежные каналы. Экспресс-аудит охватывает торговые точки, сайты, приложения и все способы приема оплаты. По каждому каналу проверяются зарегистрированная ККТ, договор с оператором фискальных данных и порядок формирования чеков.
Отдельное направление — сопоставление банковских поступлений с фискальными документами. В проверку входят эквайринг, СБП, переводы по реквизитам, оплаты по ссылкам, авансы, возвраты и зачеты.
Технические сбои и исправления. Контроль работы касс включает связь с ОФД, состояние фискального накопителя, очередь непереданных документов и корректность кассового ПО.
Внутренний порядок исправления ошибок должен определять:
кто выявляет нарушение и передает информацию бухгалтеру;
кто формирует чек коррекции;
какие документы подтверждают обстоятельства ошибки и ее исправление;
где хранятся отчеты ОФД, служебные записки, логи программы и переписка с техподдержкой.
Работа сотрудников и подрядчиков. Инструкции для кассиров и сотрудников, принимающих оплату, охватывают авансы, возвраты, смешанную оплату, электронные чеки и действия при сбое.
В договорах с интегратором, ОФД и обслуживающей организацией проверяются сроки реакции на инциденты, порядок обновления ПО и ответственность сторон.
Отчетность и требования ФНС. Контроль отчетности и требований инспекции — отдельная задача, которую не стоит смешивать с кассовой дисциплиной. Для деклараций, РСВ, 6-НДФЛ, уведомлений и ответов на требования нужны ответственные сотрудники и внутренние сроки подготовки.
Реестр требований позволяет фиксировать дату получения, срок ответа, перечень документов, исполнителя и подтверждение отправки. Для текущих отчетных задач в блоге ПЭБ опубликован календарь отчетности и налогов за октябрь 2026 года.
Документы об операциях и исправлениях также важны при подготовке позиции бизнеса по результатам проверки. Порядок оформления возражений разобран в статье ПЭБ «ФНС закончила проверку и нашла нарушения: как теперь подавать возражения».
Хотите сэкономить на налогах?
Подберем выгодный налоговый режим, льготы и субсидии, а также оформим все необходимые документы.
Что важно сделать при обнаружении ошибки
Внутреннее расследование само по себе не освобождает от административной ответственности. Значение имеют:
добровольное исправление нарушения;
передача необходимых сведений в налоговый орган;
соблюдение условий освобождения.
В проекте № 1096244-8 сохраняется принцип: на момент заявления о нарушении или направления чека коррекции налоговый орган не должен располагать соответствующими сведениями и документами. Представленных материалов должно быть достаточно для установления события нарушения. Сам факт формирования чека коррекции не означает безусловного освобождения от штрафа.
Для учета изменений важны три самостоятельных направления:
№ 617-9 — налоговые штрафы;
№ 1096244-8 — административная ответственность и порядок возбуждения дел по нарушениям ККТ;
№ 1192006-8 — банковские данные, сопоставление платежей с чеками и ограничения для систематических нарушителей.
До вступления поправок в силу бизнес отвечает по действующим нормам. Проектные суммы штрафов и ограничения не заменяют текущие правила, но показывают, какие участки учета и расчетов могут потребовать более строгого контроля.
Какие налоговые штрафы могут вырасти с 2027 года
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFGgLcru