Пять проблем бухгалтера при организации командировок

Чем больше в компании командировок, тем выше у бухгалтера риск допустить ошибку в учете. Эти ошибки могут иметь серьезные последствия — от неточностей в финансовой отчетности до проблем с налоговыми органами.

Ниже разберем основные трудности, с которыми сталкиваются бухгалтеры при учете деловых поездок.