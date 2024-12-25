8 статей расходов на автопарк, которые нужно отражать в налоговом учете

Относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. Затраты отражаются по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в КОСГУ, подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». Например, таким образом необходимо учесть траты, если в машине заменили свечи зажигания или провели ремонтно-кузовные работы.

Запчасти для автомобиля считаются материальными запасами. Их учитывают на счете 10536000 «Прочие материальные запасы — иное движимое имущество учреждения». А затраты на покупку запчастей отражаются по КВР 244, в КОСГУ — подстатья 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов».

Когда признаются затраты: на дату подписания первого документа, который подтверждает их.

Какие документы служат основанием для учета. Их список зависит от того, где проводят ремонт или обслуживание — внутри компании или в сторонней организации. Если у вас есть своя рембаза, понадобятся:

план ремонтов;

дефектные ведомости;

заявки на покупку запчастей, первичные накладные, счета-фактуры;

требования-накладные на выдачу запчастей;

акты на списание запчастей и материалов;

инвентарные карточки с отметками о ремонтах.

Если ремонтируете автомобили в стороннем сервисном центре, необходимы следующие документы: