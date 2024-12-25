8 статей расходов на автопарк, которые нужно отражать в налоговом учете

Ремонт и техобслуживание
Относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. Затраты отражаются по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в КОСГУ, подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». Например, таким образом необходимо учесть траты, если в машине заменили свечи зажигания или провели ремонтно-кузовные работы.
Запчасти для автомобиля считаются материальными запасами. Их учитывают на счете 10536000 «Прочие материальные запасы — иное движимое имущество учреждения». А затраты на покупку запчастей отражаются по КВР 244, в КОСГУ — подстатья 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов».
Когда признаются затраты: на дату подписания первого документа, который подтверждает их.
Какие документы служат основанием для учета. Их список зависит от того, где проводят ремонт или обслуживание — внутри компании или в сторонней организации. Если у вас есть своя рембаза, понадобятся:
план ремонтов;
дефектные ведомости;
заявки на покупку запчастей, первичные накладные, счета-фактуры;
требования-накладные на выдачу запчастей;
акты на списание запчастей и материалов;
инвентарные карточки с отметками о ремонтах.
Если ремонтируете автомобили в стороннем сервисном центре, необходимы следующие документы:
договор с СЦ;
заявка на ремонт — с перечнем работ и запчастей;
акт приема-передачи авто в ремонт;
заказ-наряд с перечислением работ и их стоимостью;
акт приема-сдачи работ;
счет-фактура;
акт приема-передачи автомобиля;
чек ККТ.
Шиномонтаж
Затраты на замену резины и уход за колесами в сервисном центре учитывают как прочие расходы, связанные с производством и реализацией. Это КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в КОСГУ — подстатья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». Стоимость резины входит в цену работ, поэтому ее не учитывают отдельно.
Компания также может сама купить шины и заменить их своими силами. Тогда затраты на приобретение резины тоже можно учесть по КВР 244, но с другой подстатьей КОСГУ — 272 «Расходование материальных запасов».
Когда признаются затраты: на дату подписания первого документа, который подтверждает их.
Какие документы служат основанием для учета. Если проводили шиномонтаж в сервисном центре, понадобится договор с организацией и акт выполненных работ с перечнем использованных запчастей. Если компания покупала резину сама, необходим чек ККТ.
Мойка
Оплату автомойки необходимо учесть как прочие расходы на содержание служебного транспорта. КВР — 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в КОСГУ — подстатья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».
Когда признаются затраты: в периоде, к которому относятся — независимо от даты оплаты.
Какие документы служат основанием для учета. Если вы всегда обслуживаете автомобиль в одной и той же мойке, нужен договор на автомоечные услуги с этой организацией, и чеки ККТ. Но чаще компании оплачивают такие работы через подотчетных сотрудников — тогда понадобится чек ККТ, товарный чек и авансовый отчет.
Оплата парковки
Входит в состав прочих расходов — подстатья 226 «Прочие работы, услуги» в КОСГУ. Есть два варианта, как учесть затраты на парковку:
Как расходы на содержание служебного транспорта — КВР 244. Такой вариант больше подойдет, если затраты на парковку постоянные. Например, сотрудники в течение дня ездят по городу на служебных машинах. Компания заключила договор с частной парковкой, где работники оставляют автомобили после окончания рабочего дня и в выходные.
Как расходы на командировку — КВР 112. Уместно при разовых затратах на краткосрочную парковку. Например, сотрудник поехал на служебной машине на другой конец города, чтобы провести переговоры с клиентом, и оставил авто на общественной платной стоянке.
Когда признаются затраты. Затраты на постоянную парковку — в день получения акта оказанных услуг либо в день перечисления оплаты. Расходы на разовую стоянку — через подотчетного сотрудника на дату утверждения авансового отчета.
Какие документы служат основанием для учета. При постоянных расходах нужен договор со стоянкой и закрывающий акт по итогам периода. При разовых — путевой лист, кассовый чек или парковочный чек, а также авансовый отчет. Важно, чтобы в документах были указаны госномера автомобилей, а также дата, время и место парковки.
Топливо
Согласно Налоговому кодексу, в расходы на ГСМ — горюче-смазочные материалы — входят траты на бензин, дизельное топливо, газ, масла и другие жидкости, которые необходимы для работы автомобиля.
Затраты относят к прочим расходам, в КОСГУ — подстатья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» либо 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов».
Когда признаются затраты: в периоде, к которому относятся расходы.
Какие документы служат основанием для учета: путевые листы, чеки с заправок.
Подробнее о документах рассказали в другой статье на Клерке — «Как бизнесу учитывать расходы на ГСМ». Там же делимся советами, как оплачивать топливо, чтобы упростить учет.
ППР — это комплексное решение для компаний с автопарком из любой отрасли
С ППР бизнес может закрыть любые потребности: от заправки и ремонта машин до оплаты страховки и командировок
Страховка
Оплата полисов ОСАГО и Каско относится к прочим расходам бизнеса. В КОСГУ их обозначают в подстатье 227 «Страхование», КВР — 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».
Когда признаются затраты. Всё зависит от длительности страховки:
Если полис оформляют на один отчетный период, расходы учитываются при оплате.
Если на срок дольше отчетного периода, важен порядок выплат, лучше уточнить в страховой компании.
При единовременной оплате полиса затраты учитывают пропорционально количеству дней, в течение которых действует договор.
При оформлении в рассрочку каждый платеж относится к периоду, в котором его совершили. Если о периоде платежей в договоре не сказано, их распределяют на срок действия полиса.
Какие документы служат основанием для учета: договор со страховой компанией.
Штрафы
Штрафы за нарушение ПДД — это прочие расходы. Сумма за уплату не уменьшает налоговую базу, но их все равно необходимо учитывать.
Когда признаются затраты: в периоде, в котором компания оплатила штраф.
Какие документы служат основанием для учета: квитанция об оплате штрафа.
Оплата штрафов — ответственность компании, несмотря на то, что правила дорожного движения нарушил сотрудник. Но по своему желанию работник может компенсировать организации эту сумму — внести деньги на расчетный счет, если используется метод начислений, или в кассу при кассовом методе. Тогда считается, что компания получила доход, который увеличивает базу по налогу на прибыль. Сумму нужно учесть:
на дату письменного согласия сотрудника возместить штраф;
либо на день, когда он фактически внес деньги.
Чтобы узнать больше об учете штрафов, читайте статью «Как компании отслеживать и оплачивать штрафы на автомобили».
Имущество в автомобиле
Помимо обслуживания машины, необходимо учитывать расходы на покупку вещей, которые находятся в нем. Это разовые затраты. Вот что к ним относится.
Аптечка. Расходы на ее приобретение относятся к закупке прочих товаров и услуг. Это КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в КОСГУ — подстатья 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях».
Огнетушитель. Есть два варианта, как учитывать затраты на покупку огнетушителя — всё зависит от срока его службы. Более 12 месяцев — в составе основных средств; расходы на покупку отражают по подстатье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», КВР 244. Менее 12 месяцев — в составе материальных запасов. КВР тот же — 244, а в КОСГУ это подстатья 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных материалов».
Коврики и чехлы. Входят в материальные запасы. Учитываются по КВР 244 и подстатье 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных материалов».
Сигнализация. Стоимость самой сигнализации можно учесть в составе материальных расходов с КВР 244, в КОСГУ — подстатья 346. Затраты на установку — по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». Если покупка оборудования и его монтаж оформлены одним документов — это тоже подстатья 226.
Когда признаются затраты: в периоде, когда их приобрели.
Какие документы служат основанием для учета: чеки ККТ.
Как упростить учет расходов на транспорт в бизнесе
Обосновать затраты перед налоговой не получится без подтверждающих документов. Чтобы не собирать их вручную, можно использовать специальные сервисы для оплаты услуг, связанных с автопарком. Тогда закрывающие документы формируются автоматически в электронном виде. Например, такие решения есть у ППР.
Топливо. Водители могут оплачивать топливо на 18 000 АЗС по всей России. Транзакции отображаются в личном кабинете компании — не нужно просить сотрудников хранить чеки.
Ремонт и ТО. Можно обслуживаться более чем в 300 сертифицированных центрах во всех городах России. После завершения работ ППР предоставляют полный пакет документов.
Шиномонтаж и мойки. Для грузовых и легковых авто доступно более 700 сервисов шиномонтажа и 200 автомоек по всей России. Найти подходящую можно в личном кабинете или в сервисе «АЗС-локатор».
Парковки. Оплатить стоянку получится даже без пластиковой топливной карты, это можно сделать в мобильном приложении.
Страхование. Через сервис от ППР можно подобрать подходящий полис ОСАГО или каско, и сразу получить его по электронной почте.
Мониторинг и оплата штрафов. Можно просматривать историю штрафов, а также настроить оповещения по СМС или почте, чтобы не пропустить период со скидкой 50%.
У ППР есть больше 20 решений для автопарка. Все они доступны в одном окне — в личном кабинете на компьютере и в приложении. Это значит, что больше не нужно тратить время на множество программ. Платить за любые услуги по обслуживанию автомобилей можно с единого счета компании, а контролировать расходы и скачивать отчетные документы удобно одном месте.
А еще бухгалтерам не нужно самим собирать кипу бумаг для налоговой. Специалисты ППР сформируют пакет документов, который нужен для возврата налога. Вам останется отправить его в ФНС, чтобы возместить 20% НДС.
ППР — это комплексное решение для компаний с автопарком из любой отрасли
С ППР бизнес может закрыть любые потребности: от заправки и ремонта машин до оплаты страховки и командировок
Реклама: ООО «Передовые Платежные Решения», ИНН: 7743036465, erid: 2W5zFJhVAw2
Начать дискуссию