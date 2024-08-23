Дробление. Как налоговики его выявляют в 2024 г.

Что такое дробление
Закон от 12.07.24 № 176-ФЗ, установив амнистию по дроблению, дал и его определение (подп. 1 п. 1 ст. 6). Дробление — это когда формально самостоятельные фирмы и ИП на деле контролируются одним лицом (лицами) и осуществляют единый бизнес-процесс, с единственной целью — сохранить право на применение спецрежимов, хотя пороговые значения превышены.
Также ФНС в письме от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@ разъяснила информацию о правовых позициях, сформированных судебной практикой при разрешении споров, связанных с дроблением бизнеса.
В документе ведомство приводит судебные споры, в которых была подтверждена законность выводов налоговых органов о разделении единого бизнеса налогоплательщиков между несколькими формально самостоятельными лицами в целях получения налоговой выгоды.
Каковы признаки дробления
В законе № 176-ФЗ признаки дробления даны схематично, детально эти вопросы прорабатываются в судебной практике. Сначала налоговики изучают деятельность налогоплательщика, в частности:
несамостоятельность;
общую материально-техническую базу, в том числе персонал;
идентичность деятельности;
общие контрагенты.
Если они приходят к выводу о том, что добиться поставленных целей можно было бы и без разделения, то предъявляют претензии, производят доначисления, налагают штрафы. Потом, как правило, выкладки налоговиков и возражения налогоплательщиков проверяют и оценивают суды.
Никакой самостоятельности
Если группа юридических или физических лиц действует не самостоятельно, а под контролем других субъектов, получающих выгоду от этого, применяя при этом спецрежимы, то это практически 100% свидетельство дробления. Такое дробление прикрывает деятельность одного налогоплательщика.
Как налоговики неоднократно указывали в своих письмах (см., например, разъяснения от 29.12.18 № ЕД-4-2/25984, от 11.08.17 № СА-4-7/15895), на аффилированность могут указывать отношения родства, свойства, дружбы, служебная подчиненность и проч.
Суды уточняют: сама по себе взаимозависимость — не 100% свидетельство аффилированности. Если все лица в группе ведут бизнес самостоятельно, то нет оснований говорить о дроблении (см., в частности, мнения Президиума ВС, выраженные в п. 12 Обзора от 13.12.23 и п. 4 Обзора от 04.07.18).
Иное дело, если, например, выявлено, что налогоплательщик манипулирует финансовыми потоками — в частности, уклоняется от получения выручки, чтобы формально сохранить право на УСН, или, работая на ОСН, занижает доходы, перераспределяет их на взаимозависимых спецрежимников (см., например, дело № А40-9440/2018, определение от 13.01.20 № 305-ЭС19-25149). При наличии иных признаков взаимозависимости подобные факты свидетельствуют о дроблении (п. 10 Обзора, утв. Президиумом ВС 13.12.23).
Против семейного бизнеса ни налоговики, ни суды ничего не имеют — при условии, что члены одной семьи в самом деле ведут самостоятельную хозяйственную деятельность, а не формально, искусственно встроены в процесс без реальной работы (см., например, дело № А09-875/2021, корректность выводов по которому подтверждена ВС).
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Неоправданная «коллективизация»
О том, что на одной и той же материальной базе работают формально самостоятельные бизнес-единицы, свидетельствуют следующие факты:
отсутствие у фирм и ИП, входящих в группу, собственных ОС, оборотных средств, персонала;
наличие общих вывесок, сайтов с одинаковыми контактами (на одних и тех же серверах, у одних и тех же провайдеров);
совпадение адресов — как офисов, так и складов, терминалов и т.п.;
совпадение банков, в которых открыты и обслуживаются счета;
использование одних и тех же ККТ;
общий персонал;
единая бухгалтерия и т.п.
Чтобы избежать лишних вопросов, необходимо тщательно прорабатывать кадровые документы, чтобы не возникало подозрений в формальном перераспределении персонала.
Так, работники ИП и его супруги трудились одной бригадой, осуществляя полный цикл пошива. Они работали по совместительству у ИП и его супруги без разграничения должностных обязанностей, а также штатных единиц, числящихся в одном периоде в штатном расписании супруга, в другом — в штатном расписании супруги (дело № А63-18516/2020, устояло в ВС, определение от 10.11.22 № 308-ЭС22-15224).
Нередко «прогорают» на доверенностях: одно и то же лицо уполномочено от всех членов группы взаимодействовать с одними и теми же контрагентами. И, конечно, лучше избегать общих отделов — будь то бухгалтерия, кадры, логистика, диспетчерская и т.п.
«Коллеги» по бизнесу
Ведение хозяйственной деятельности по умолчанию подразумевает конкуренцию тех, кто работает в одной сфере. Поэтому когда два и более якобы самостоятельных фирмы и ИП, занимающиеся, например, поставками оборудования и расходников для маркировки, тесно взаимодействуют между собой («половину требуемого объема поставим мы, вторую — дружественный ИП» и проч.), возникает подозрение: а не заодно ли они?
Общие деловые партнеры
Налоговики, анализируя базу контрагентов, с которыми имеют дело участники группы, обращают внимание на то, что:
все «одногруппники» работают с одними и теми же деловыми партнерами;
для какого-либо «одногруппника» единственным контрагентов выступает другой «одногруппник»;
общие поставщики и покупатели распределяются внутри группы с учетом их систем налогообложения (спецрежимы или ОСН).
У дробления нет цели
… есть лишь путь. Но если серьезно, следует помнить, что дробление может быть и законным. Если, например, оно произведено для:
Оптимизации управления. Например, крупная компания делегирует полномочия в какой-то сфере автономному, независимом юридическому лицу.
Уменьшения бизнес-рисков. Например, если фирма осваивает новый, лицензируемый вид деятельности, разумно делегировать его самостоятельной единице, чтобы возможное нарушение лицензионных требований не остановило работу всего юридического лица.
Изменения управленческой политики, что стало необходимым по объективным причинам, например, в связи со сменой состава акционеров.
Налоговая выгода не может быть самостоятельной деловой целью, на это неоднократно указывали суды, в том числе ВС (см., например, определение от 12.08.21 № 304-ЭС21-12783). На то, что единственная цель дробления состоит в получении налоговой выгоды, указывают следующие обстоятельства:
Создается видимость того, что бизнес-процесс осуществляют несколько спецрежимников, хотя на самом деле реальную деятельность ведет лишь один, применяющий ОСН (подобный кейс рассмотрел, в частности, ВС в определении от 24.10.17 № 308-КГ17-15031).
Размер дохода, штатная численность и иные показатели, имеющие значение для спецрежимов, критически близки к пороговым (п. 11 Обзора, утв. Президиумом ВС 13.12.23). Так, фирма приблизилась к максимально допустимому показателю по доходам, и тотчас создается вторая фирма или ИП.
Также налоговиков насторожат факты того, что:
дробление имело место непосредственно перед ростом персонала, мощностей и т.п.;
по данным бухучета дробление снизило рентабельность и прибыли;
при расширении бизнеса налоговые обязательства группы не изменились.
Также искусственное, неоправданное выделение части бизнеса с передачей подконтрольному спецрежимнику вряд ли будет признано обоснованным (см. дело № А27-16351/2019, по которому ВС вынес определение от 18.02.21 № 304-ЭС20-23974).
В рамках одной статьи невозможно рассмотреть все нюансы бизнес-деятельности, которые могут повлечь за собой обвинения в дроблении. Рассматривая варианты оптимизации процессов, проконсультируйтесь с экспертами Московской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры», которые укажут на возможные риски и определят безопасную стратегию развития.
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