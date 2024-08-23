Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»
Дробление бизнеса

Дробление. Как налоговики его выявляют в 2024 г.

2024 год стал «знаковым» для дробления бизнеса: в законе появилось его понятие, по нему объявлена амнистия. Налогоплательщик может отказаться от дробления и не платить доначисления, штрафы, пени. Но по каким признакам налоговики поймут, что никакого отказа нет?

Что такое дробление

Закон от 12.07.24 № 176-ФЗ, установив амнистию по дроблению, дал и его определение (подп. 1 п. 1 ст. 6). Дробление — это когда формально самостоятельные фирмы и ИП на деле контролируются одним лицом (лицами) и осуществляют единый бизнес-процесс, с единственной целью — сохранить право на применение спецрежимов, хотя пороговые значения превышены.

Также ФНС в письме от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@ разъяснила информацию о правовых позициях, сформированных судебной практикой при разрешении споров, связанных с дроблением бизнеса.

В документе ведомство приводит судебные споры, в которых была подтверждена законность выводов налоговых органов о разделении единого бизнеса налогоплательщиков между несколькими формально самостоятельными лицами в целях получения налоговой выгоды.

Каковы признаки дробления

В законе № 176-ФЗ признаки дробления даны схематично, детально эти вопросы прорабатываются в судебной практике. Сначала налоговики изучают деятельность налогоплательщика, в частности:

  • несамостоятельность;

  • общую материально-техническую базу, в том числе персонал;

  • идентичность деятельности;

  • общие контрагенты.

Если они приходят к выводу о том, что добиться поставленных целей можно было бы и без разделения, то предъявляют претензии, производят доначисления, налагают штрафы. Потом, как правило, выкладки налоговиков и возражения налогоплательщиков проверяют и оценивают суды.

Никакой самостоятельности

Если группа юридических или физических лиц действует не самостоятельно, а под контролем других субъектов, получающих выгоду от этого, применяя при этом спецрежимы, то это практически 100% свидетельство дробления. Такое дробление прикрывает деятельность одного налогоплательщика. 

Как налоговики неоднократно указывали в своих письмах (см., например, разъяснения от 29.12.18 № ЕД-4-2/25984, от 11.08.17 № СА-4-7/15895), на аффилированность могут указывать отношения родства, свойства, дружбы, служебная подчиненность и проч. 

Суды уточняют: сама по себе взаимозависимость — не 100% свидетельство аффилированности. Если все лица в группе ведут бизнес самостоятельно, то нет оснований говорить о дроблении (см., в частности, мнения Президиума ВС, выраженные в п. 12 Обзора от 13.12.23 и п. 4 Обзора от 04.07.18). 

Иное дело, если, например, выявлено, что налогоплательщик манипулирует финансовыми потоками — в частности, уклоняется от получения выручки, чтобы формально сохранить право на УСН, или, работая на ОСН, занижает доходы, перераспределяет их на взаимозависимых спецрежимников (см., например, дело № А40-9440/2018, определение от 13.01.20 № 305-ЭС19-25149). При наличии иных признаков взаимозависимости подобные факты свидетельствуют о дроблении (п. 10 Обзора, утв. Президиумом ВС 13.12.23).  

Против семейного бизнеса ни налоговики, ни суды ничего не имеют — при условии, что члены одной семьи в самом деле ведут самостоятельную хозяйственную деятельность, а не формально, искусственно встроены в процесс без реальной работы (см., например, дело № А09-875/2021, корректность выводов по которому подтверждена ВС).

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Неоправданная «коллективизация»

О том, что на одной и той же материальной базе работают формально самостоятельные бизнес-единицы, свидетельствуют следующие факты:

  • отсутствие у фирм и ИП, входящих в группу, собственных ОС, оборотных средств, персонала;

  • наличие общих вывесок, сайтов с одинаковыми контактами (на одних и тех же серверах, у одних и тех же провайдеров);

  • совпадение адресов — как офисов, так и складов, терминалов и т.п.;

  • совпадение банков, в которых открыты и обслуживаются счета;

  • использование одних и тех же ККТ;

  • общий персонал;

  • единая бухгалтерия и т.п.

Чтобы избежать лишних вопросов, необходимо тщательно прорабатывать кадровые документы, чтобы не возникало подозрений в формальном перераспределении персонала.

Так, работники ИП и его супруги трудились одной бригадой, осуществляя полный цикл пошива. Они работали по совместительству у ИП и его супруги без разграничения должностных обязанностей, а также штатных единиц, числящихся в одном периоде в штатном расписании супруга, в другом — в штатном расписании супруги (дело № А63-18516/2020, устояло в ВС, определение от 10.11.22 № 308-ЭС22-15224).

Нередко «прогорают» на доверенностях: одно и то же лицо уполномочено от всех членов группы взаимодействовать с одними и теми же контрагентами. И, конечно, лучше избегать общих отделов — будь то бухгалтерия, кадры, логистика, диспетчерская и т.п.

«Коллеги» по бизнесу

Ведение хозяйственной деятельности по умолчанию подразумевает конкуренцию тех, кто работает в одной сфере. Поэтому когда два и более якобы самостоятельных фирмы и ИП, занимающиеся, например, поставками оборудования и расходников для маркировки, тесно взаимодействуют между собой («половину требуемого объема поставим мы, вторую — дружественный ИП» и проч.), возникает подозрение: а не заодно ли они?

Общие деловые партнеры

Налоговики, анализируя базу контрагентов, с которыми имеют дело участники группы, обращают внимание на то, что:

  • все «одногруппники» работают с одними и теми же деловыми партнерами;

  • для какого-либо «одногруппника» единственным контрагентов выступает другой «одногруппник»;

  • общие поставщики и покупатели распределяются внутри группы с учетом их систем налогообложения (спецрежимы или ОСН).

У дробления нет цели

… есть лишь путь. Но если серьезно, следует помнить, что дробление может быть и законным. Если, например, оно произведено для:

  • Оптимизации управления. Например, крупная компания делегирует полномочия в какой-то сфере автономному, независимом юридическому лицу.

  • Уменьшения бизнес-рисков. Например, если фирма осваивает новый, лицензируемый вид деятельности, разумно делегировать его самостоятельной единице, чтобы возможное нарушение лицензионных требований не остановило работу всего юридического лица.

  • Изменения управленческой политики, что стало необходимым по объективным причинам, например, в связи со сменой состава акционеров.

Налоговая выгода не может быть самостоятельной деловой целью, на это неоднократно указывали суды, в том числе ВС (см., например, определение от 12.08.21 № 304-ЭС21-12783). На то, что единственная цель дробления состоит в получении налоговой выгоды, указывают следующие обстоятельства:

  • Создается видимость того, что бизнес-процесс осуществляют несколько спецрежимников, хотя на самом деле реальную деятельность ведет лишь один, применяющий ОСН (подобный кейс рассмотрел, в частности, ВС в определении от 24.10.17 № 308-КГ17-15031).

  • Размер дохода, штатная численность и иные показатели, имеющие значение для спецрежимов, критически близки к пороговым (п. 11 Обзора, утв. Президиумом ВС 13.12.23). Так, фирма приблизилась к максимально допустимому показателю по доходам, и тотчас создается вторая фирма или ИП.

Также налоговиков насторожат факты того, что:

  • дробление имело место непосредственно перед ростом персонала, мощностей и т.п.;

  • по данным бухучета дробление снизило рентабельность и прибыли;

  • при расширении бизнеса налоговые обязательства группы не изменились.

Также искусственное, неоправданное выделение части бизнеса с передачей подконтрольному спецрежимнику вряд ли будет признано обоснованным (см. дело № А27-16351/2019, по которому ВС вынес определение от 18.02.21 № 304-ЭС20-23974).

В рамках одной статьи невозможно рассмотреть все нюансы бизнес-деятельности, которые могут повлечь за собой обвинения в дроблении. Рассматривая варианты оптимизации процессов, проконсультируйтесь с экспертами Московской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры», которые укажут на возможные риски и определят безопасную стратегию развития. 

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