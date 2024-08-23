Дробление. Как налоговики его выявляют в 2024 г.

Если группа юридических или физических лиц действует не самостоятельно, а под контролем других субъектов, получающих выгоду от этого, применяя при этом спецрежимы, то это практически 100% свидетельство дробления. Такое дробление прикрывает деятельность одного налогоплательщика.

Как налоговики неоднократно указывали в своих письмах (см., например, разъяснения от 29.12.18 № ЕД-4-2/25984, от 11.08.17 № СА-4-7/15895), на аффилированность могут указывать отношения родства, свойства, дружбы, служебная подчиненность и проч.

Суды уточняют: сама по себе взаимозависимость — не 100% свидетельство аффилированности. Если все лица в группе ведут бизнес самостоятельно, то нет оснований говорить о дроблении (см., в частности, мнения Президиума ВС, выраженные в п. 12 Обзора от 13.12.23 и п. 4 Обзора от 04.07.18).

Иное дело, если, например, выявлено, что налогоплательщик манипулирует финансовыми потоками — в частности, уклоняется от получения выручки, чтобы формально сохранить право на УСН, или, работая на ОСН, занижает доходы, перераспределяет их на взаимозависимых спецрежимников (см., например, дело № А40-9440/2018, определение от 13.01.20 № 305-ЭС19-25149). При наличии иных признаков взаимозависимости подобные факты свидетельствуют о дроблении (п. 10 Обзора, утв. Президиумом ВС 13.12.23).

Против семейного бизнеса ни налоговики, ни суды ничего не имеют — при условии, что члены одной семьи в самом деле ведут самостоятельную хозяйственную деятельность, а не формально, искусственно встроены в процесс без реальной работы (см., например, дело № А09-875/2021, корректность выводов по которому подтверждена ВС).