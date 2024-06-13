Налоговый контроль: когда самому не отбиться

Налоговики в погоне за доначислениями нередко компенсируют недостаток доказательств прямым нарушениями закона. Расчет прост: тот, кто знает за собой какие-то «грехи», промолчит, а невиновный не захочет и связываться. Но такого рода смирение может вылиться в миллионные начисления и гибель бизнеса. Рассказываем, когда молчать точно не нужно.

Доводы вместо доказательств

Чаще всего фискалы не ищут доказательств этого, а просто предъявляют типовые нарушения, в которых указывают типовые же доводы. Возможно (чисто теоретически) они и свидетельствуют о каких-то нарушениях, но уж точно не доказывают их.

Тщательно изучите акт налоговой проверки со своим налоговым адвокатом. Вы непременно сможете выдвинуть контрдоводы против «классических» обвинений, например в:

создании фиктивного документооборота;

отсутствии разумной деловой цели, экономической необоснованности сделок;

согласованности действий с контрагентами, контроле над ними с единственной целью занизить налоги;

осведомленности о том, что контрагент допускал налоговые злоупотребления;

необоснованном завышении вычетов и расходов по налогу на прибыль и т.п.

В большинстве случаев ИФНС высказывают ничем не подтвержденные или недостаточно подтвержденные суждения, выдавая их за выводы, между тем если не доказаны события и состав налогового правонарушения, то и санкции незаконны.

Ошибка налоговиков — долг в ЕНС у налогоплательщика

Действие защитной меры — неначисление пени на сумму долга, если на самом деле у налогоплательщика на ЕНС положительное сальдо, — продлено на 2024 год (постановление от 26.12.23 № 2315).

Большинство проблем с ЕНС решается сверкой, но информация о платежах у налогоплательщиков и ИФНС сходится не всегда.

Часто в личном кабинете или актах сверки отображаются другие суммы — не такие, как в платежках, уведомлениях, расчетах. Можно попробовать оспорить сальдо в специальном сервисе ФНС.

Также необходимо разобраться с зарезервированными суммами — заявить на зачет суммы с ЕНС в счет конкретного налога или взноса. Если это не помогло, и пришел отказ на просьбу исправить неверно зарезервированную сумму и ошибочное сальдо ЕНС, то остается одно — жаловаться в вышестоящий налоговый орган и далее в суд.

Налоговики выдали «черную метку»

Даже если хотя бы на день в ЕГРЮЛ появится отметка о недостоверных данных, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Поэтому регулярно проверяйте, что о вашей фирме / ИП пишут на портале ФНС, раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Если все у вас в порядке, никаких уведомлений от налоговиков вы не получали — и все-таки в реестре возникла запись о недостоверных сведениях, то немедленно обращайтесь в Инспекцию по месту учета. Потребуйте предоставить конкретные данные, на основании которых в ЕГРЮЛ внесена «черная метка». Например, сигналы о несовпадении юридического и фактического адресов нередко посылают налоговикам конкуренты. В таком случае достаточно предоставить в налоговый орган, отвечающий за регистрацию форму об уточнении юридического адреса с приложением документальных доказательств того, что вы на самом деле находитесь по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.

Однако если «черные метки» в ЕГРЮЛ у вас появляются постоянно, то необходим более серьезный анализ причин, в том числе и выбор правильной методики защиты. Если налоговый орган постоянно транслирует некорректные сведения о фирме, то последствия будут самые негативные: потеря репутации, ярлык «однодневки», блокировка счета банком и даже запуск принудительной ликвидации.

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Налоговики утверждают, что вы — выгодоприобретатель

ИФНС не особо нужны реальные виновники недоимок, куда выгоднее найти выгодоприобретателя, за счет которого можно устранить недопоступление налогов в бюджет. Добропорядочная компания может быть обвинена в том, что имела дело с техничками — особенно, если этих самых «техничек» давным-давно нет.

Как правило, налоговики предлагают (иногда угрожают, а это повод обратиться к профессиональным юристам по налоговому праву) уточнить обязательства по НДС в связи с выявленными расхождениями.

Откажетесь — последуют проверки. И все равно придется доказывать свою добросовестность, скорее всего, уже в суде, даже если сделка была абсолютно реальной, и вы проявляли должную осмотрительность в подборе партнеров, и понятия не имеете, кто на самом деле выступает выгодоприобретателем.

Налоговики «инициируют» процедуру банкротства

Есть как минимум еще один реестр, который нужно регулярно проверять на предмет того, нет ли в нем упоминания о вашем бизнесе — это Федресурс (ЕФРСБ). Налоговый орган, как и любой другой кредитор, вправе разместить на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве налогоплательщика.

Если объективных оснований для инициирования процедуры несостоятельности нет, то вряд ли налоговики пойдут дальше, и по истечении 30 дней с даты опубликования указанного уведомления, сведения, содержащиеся в нем, утратят силу. Но не следует ждать, пока все само собой разрешится. Добивайтесь того, чтобы сведения, которые порочат вашу репутацию, были исключены из общедоступного реестра как можно скорее.

Налоговики произвольно заморозили счет

Еще вчера все было хорошо, а сегодня счет заблокирован. Для того чтобы таким образом парализовать работу фирмы, достаточно технической ошибки, например, задвоения в базе данных сумм начисленного НДС, или из-за того, что проверяющие «не увидели» сведений об уплате.

Еще один типичный случай — вынесено два решения о блокировке счета на одну и ту же сумму. Возможно, что имеет место просто ошибка, которую можно решить обращением в территориальный налоговый орган по месту регистрации организации с предоставлением подтверждающих незаконность действий фискального органа документов, или, если не помогло, жалобой в вышестоящий налоговый орган. Но даже один день заморозки влечет за собой плачевные последствия, тем более если процесс растягивается, и счета по надуманному предлогу «бездействуют» 15, 30 дней.

Вы имеете право потребовать компенсацию, в том числе и взыскание с налоговиков процентов, которые добровольно выплачиваются крайне редко, точнее, почти никогда, но через решению суда их всегда выплачивают.

Подведем неутешительные итоги: часто налоговые органы по различным причинам допускают вопиющие нарушения законности, а иногда законодательства, и уж точно манифест, утверденный руководителем ФНС России Егоровым Д.В., без малейших оснований, промедлений и сомнений. Для оперативного и одновременно эффективного обжалования подобного рода беспредела рецепт всегда один — немедленное подключение к делу налогового адвоката.

Штатный юрист, специализирующийся на правовом сопровождении нормальной бизнес-деятельности, вряд ли справится с ситуацией заведомо незаконного поведения чиновников, а адвокату к этому не привыкать, так как в юриспруденции всё также, как и у врачей, вряд ли стоматолог сможет хотя бы вырезать аппендицит. В итоге любая ошибка налогового органа будет обращена в пользу доверителя, а нарушенные права будут восстановлены и компенсированы.

Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» Специализируемся в области налоговых, экономических и должностных преступлений. Станем наджными помощниками по защите вашего бизнеса Связаться

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