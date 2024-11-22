Иногда компанию обвиняют и в дальнейшем привлекают к ответственности не за стандартные налоговые правонарушения, а за особые — когда существует не просто неуплата и недоплата, а когда фирмы с использованием незаконных налоговых схем забирают денежные средства у государства.
Что такое незаконный возврат НДС
Если в организации возникла такая ситуация, когда сумма исчисленного НДС меньше суммы НДС к вычету, образовавшаяся разница подлежит возврату из бюджета (ст. 176 НК). И это абсолютно нормальная ситуация, прямо предусмотренная НК. Так живут почти все экспортеры, компании, продающие товар по пониженным налоговым ставкам, те, кто строит недвижимость для собственных нужд и привлекают подрядчиков.
Но есть и другие компании:
Те, которые намеренно злоупотребляют правом на возмещение НДС, включая в налоговую декларацию по НДС заведомо ложные сведения, например, по приобретению оборудования, несуществующих услуг (уборка, реклама, консалтинг и т.д.). Тем самым раздувается сумма НДС к вычету.
Те, которые допустили непреднамеренные ошибки в декларации. Допустим, общество экспортирует товар в страны ЕАЭС и отразило по экспортной поставке ставку НДС 0%, а покупатель не передал вовремя продавцу заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Либо по ошибке бухгалтера дважды отразили в книге покупок один и тот же счет-фактуру.
Когда возмещение НДС признают незаконным
Организация подала в налоговый орган декларацию по НДС с суммой возмещения, что дальше? А дальше есть два варианта: НДС возвращается в заявительном порядке, после чего начинается камеральная налоговая проверка. По результатам такой проверки и может быть выявлен незаконный (в части или полностью) возврат НДС.
Есть вторая ситуация, когда возмещение НДС происходит в обычном порядке:
Прошла камеральная налоговая проверка.
Налогоплательщику возместили НДС.
По истечению некоторого времени в отношении этого налогоплательщика была назначена выездная налоговая проверка, которая и выявила незаконные вычеты и соответствующее возмещение.
И в первом, и во втором случае возникнет незаконный возврат НДС — то есть ситуация, при которой налогоплательщик неправомерно заявил НДС к возврату из бюджета и получил его.
Как показали выше, такой незаконный возврат может быть умышленным (первый вариант) или неумышленным (второй вариант). От этого будут зависеть последствия для налогоплательщика.
Ответственность за незаконное возмещение НДС
Незаконное возмещение НДС — это не просто налоговое преступление, за которое грозит налоговая и уголовная ответственность по ст. 199 УК.
Налогоплательщик умышленно создает ситуацию, чтобы украсть деньги из бюджета РФ. А, следовательно, если будет доказан умысел в незаконном возмещении НДС, налогоплательщик (руководитель или владелец компании) может быть привлечен к ответственности по более суровому составу — по статье 159 УК «Мошенничество».
По какой статье налогоплательщик понесет ответственность (199 или 159 УК), зависит от того, каким образом был произведен возврат денежных средств (что указал налогоплательщик в заявлении):
Если денежные средства были направлены на счет налогоплательщика — по ст. 159 УК.
Если денежные средства были направлены в зачет уплаты налогов — по ст. 199 УК.
Налоговая ответственность
При выявлении незаконного возмещения НДС, как умышленного, так и неумышленного, организацию привлекут к налоговой ответственности по ст. 122 НК. Штраф за неуплату НДС составит:
20% от неуплаченной вовремя суммы — за неумышленное незаконное возмещение НДС;
40% от неуплаченной вовремя суммы — за умышленное незаконное возмещение НДС.
Помимо этого, за каждый день просрочки будут начислены пени в соответствии со ст. 75 НК в размере 1/300 действующей ставки ЦБ с 1 по 30 день просрочки и в размере 1/150 действующей ставки ЦБ с 31 дня просрочки и далее.
Уголовная ответственность
Как выше отмечено, незаконное возмещение НДС — это, по сути, хищение государственного имущества путем обмана и введения в заблуждение налогового органа. Это может быть основанием для возбуждения уголовного дела.
Поэтому и наказание соответствует отдельной статье 159 УК «Мошенничество» (определение Конституционного Суда от 09.03.2023 № 477-О).
Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере 1 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК); минимальное — лишение свободы на срок до двух лет (ч. 1 ст. 159 УК).
При этом, в отличие от ст. 199 УК, даже если вернуть все незаконно полученное в бюджет, избежать наказания не получится. Максимум это может сыграть лишь как смягчающее обстоятельство, но факт преступления никуда не денется.
И еще один немаловажный факт — если деньги из бюджета не были получены, например, налоговики отказали в возмещении НДС еще на этапе камеральной проверки, то уголовное дело все равно могут возбудить, так как факт подачи декларации по НДС с незаконной суммой возмещения будет расцениваться как покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК). Ответственность, соответственно, не как за полноценное преступление, а лишь ⅔ от самого строгого наказания, предусмотренного ст. 159 УК (ч. 3 ст. 66 УК).
Возможно ли защититься до возбуждения уголовного дела
Защититься от возбуждения уголовного дела за незаконное возмещение НДС возможно лишь одним способом — оспорить в суде решение налогового органа.
Вступившее в силу решение суда обязательно для всех организаций и государственных органов, в том числе и для правоохранительных.
Поэтому крайне важно не пускать на самотек данный вопрос. Желательно пригласить налоговых юристов с большим опытом именно по незаконному возмещению НДС, точнее, по доказыванию в суде его законности.
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Также наличие налогового юриста и адвоката очень важно и при расследовании уголовного налогового дела. Любое лишнее сказанное слово может быть интерпретировано не в пользу налогоплательщика. Представители организации должны всегда присутствовать при всех манипуляциях оперативников, а особенно при допросах сотрудников.
Основное что должны будут сделать защитники — доказать, что все основания для возмещения НДС были реальными: работы выполнялись, платежи осуществлялись, товары реально «заходили» на склады и т.д.
Взыскание ущерба с руководителя
В последние несколько лет, после принятия Конституционным судом определения от 25.11.2020 № 2797-О и Верховным судом постановления 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» сложилась некая четкая практика привлечения к субсидиарной ответственности в рамках уголовно-налоговых дел.
В постановлении № 48 указано:
«Обратить внимание судов на то, что по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, связанных с деятельностью организаций, являющихся налоговыми агентами либо плательщиками налогов, сборов, страховых взносов, виновное физическое лицо может быть привлечено в качестве гражданского ответчика лишь в случаях, когда отсутствуют правовые и (или) фактические основания для удовлетворения налоговых требований за счет самой организации или лиц, отвечающих по ее долгам в предусмотренном законом порядке (например, если у организации-налогоплательщика имеются признаки недействующего юридического лица, указанные в пункте 1 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ)».
Ответственность физического лица, виновного в совершении преступления по ст. 199, 199.1 и 199.2 УК, — субсидиарная (дополнительная), а основной должник перед бюджетом — сама организация-налогоплательщик и лица, отвечающие по ее долгам.
То есть с физического лица взыскивать незаконно возмещенный НДС будут только в том случае, если компания-налогоплательщик не сможет его вернуть. При этом в гражданском иске в рамках уголовного дела речь идет не о гипотетическом вреде, причиненном преступлением (ст. 54 УПК), а четко об удовлетворении именно требования налоговиков.
Банкротство компании и возмещение НДС
Само по себе нахождение компании в процедуре банкротства не является основанием для отказа в возмещении НДС. Ведь на практике может сложиться ситуация, когда деятельности уже почти нет, а есть расходы на аренду, на оплату каких-либо текущих услуг.
Факт банкротства не запрещает возмещать НДС из бюджета.
Но компаниям, находящимся в процедуре банкротства при заявительном порядке возмещения НДС, необходимо будет получить банковскую гарантию на всю сумму возмещения (п. 2, 2.2 и 8 ст. 176.1 НК).
Возможно ли избежать незаконного возмещения НДС
Безусловно, избежать незаконного возмещения НДС можно. Основное правило — не применять незаконные схемы по налоговой оптимизации, или как раньше их называли — «схемы ухода от налогов» и не совершать операции и действия в нарушение НК. При полном соответствии требованиям закона налоговики никогда не смогут отказать организации в возмещении средств из бюджета.
Заключение
Чтобы нечаянно не попасть в историю с незаконным возмещение НДС, необходимо очень тщательно выбирать контрагентов, проверять их добросовестность. Бухгалтерии компании необходимо минимизировать ошибки в налоговом и бухгалтерском учете.
И, конечно, даже если вам предъявят претензии, необходимо их до победного оспаривать. Сначала в досудебном порядке (возражение на акт проверки, апелляционная жалоба на решение), а потом и в судебном. Ведь при наличии всех подтверждающих документов и правильно сформированной защиты, у компании есть все основания отстоять свои права.
Если вам предъявлена претензия в незаконном возмещении НДС и вы не знаете, как отстоять свою правоту, обращайтесь к профессионалам. Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» предлагает профессиональную защиту в случаях, связанных с налоговыми и экономическими правонарушениями и преступлениями, поможет подготовить необходимые судебные документы и защитить свои права.
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