Организация подала в налоговый орган декларацию по НДС с суммой возмещения, что дальше? А дальше есть два варианта: НДС возвращается в заявительном порядке, после чего начинается камеральная налоговая проверка. По результатам такой проверки и может быть выявлен незаконный (в части или полностью) возврат НДС.

Есть вторая ситуация, когда возмещение НДС происходит в обычном порядке:

Прошла камеральная налоговая проверка.

Налогоплательщику возместили НДС.

По истечению некоторого времени в отношении этого налогоплательщика была назначена выездная налоговая проверка, которая и выявила незаконные вычеты и соответствующее возмещение.

И в первом, и во втором случае возникнет незаконный возврат НДС — то есть ситуация, при которой налогоплательщик неправомерно заявил НДС к возврату из бюджета и получил его.

Как показали выше, такой незаконный возврат может быть умышленным (первый вариант) или неумышленным (второй вариант). От этого будут зависеть последствия для налогоплательщика.