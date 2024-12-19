Новые сведения стали налоговой тайной

Что случилось
С 30 октября 2024 года налоговой тайной стали сведения, которые могут пригодиться для обличения тех, кто применяет нелегальную занятость (закон от 30.09.2024 № 335-ФЗ). Речь о компаниях и ИП, которые избегают заключать трудовые договоры, и предпочитают исполнителей-самозанятых с тем, чтобы экономить на налогах, взносах, оборудовании рабочих мест. Для борьбы с этим явлением в субъектах РФ создаются межведомственные комиссии. Налоговики теперь передают им и органам Роструда сведения о:
Работодателях, которые за отчетный квартал ежемесячно начисляют как минимум десяти физическим лицам выплаты, уменьшенные на величину базы по ГПД — при условии, что таких лиц у него не менее 10% от числа сотрудников.
Признаках нелегальной занятости — замене трудовых отношений договорами ГПХ.
ИП и организациях, которые вот уже более трех из последних 12 месяцев имеют дело более чем с десятком самозанятых, выплачивая им ежемесячно в среднем не менее 20 000 руб.
Работодателях, которые хотя и имеют штатных сотрудников, но допускают 35% отклонение среднемесячной оплаты труда от среднего показателя по их региону.
Получить эти сведения вправе от налоговиков члены комиссий по нелегальной занятости и должностные лица Роструда.
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Какие еще органы могут получить от налоговиков вашу тайну
Несмотря на то что по общему правилу налоговую тайну нельзя разглашать, есть ряд исключений (ст. 102 НК). Прежде всего, если имеется согласие налогоплательщика, то сведения о нем могут быть представлены иному лицу (п. 2.3 ст. 102 НК). Также налоговики могут раскрыть налоговую тайну:
Прокурору — причем это могут быть любые сведения о налогоплательщике (ст. 22 закона от 30.09.1992 № 2202-1 о прокуратуре).
Приставу-исполнителю — по спецзапросу, ФССП — в автоматическом режиме — данные, необходимые для взыскания по исполнительному документу. Чаще всего у налоговиков запрашивают сведения об активах, банковских счетах, движении денежных средств, имуществе (ст. 69 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ об исполнительном производстве).
Взыскателю, предъявившему корректный, действующий исполнительный документ — о банках, где у должника открыты счета, об их видах, номерах, количестве, движении денег и т.п. (ч. 8, п. п. 1–3 ч. 9 ст. 69 закона об исполнительном производстве).
Обратите внимание: это перечень не закрытый, есть и другие ситуации, когда налоговики вправе разгласить налоговую тайну.
Налоговая тайна раскрыта неправомерно. Что делать
Необходимо провести расследование, установить, в самом ли деле имело место разглашение, не были ли обнародованные данные общедоступны, выяснить, каким образом произошла утечка (в том числе не было ли запроса уполномоченного органа).
Или, напротив, данные были раскрыты произвольно. Нужно выявить и виновного, чтобы было ясно, кому предъявлять претензии. Придется также подсчитать размер убытков и доказать взаимосвязь между поведением виновного лица и наступлением этих негативных последствий. Способы защиты нужно выбирать в зависимости от ситуации, от заявления в прокуратуру до иска о возмещении ущерба.
Можно ли привлечь к ответственности за разглашение налоговой тайны
К сожалению, утечки информации нередки и в том числе в налоговых органах.
За незаконное разглашения этих сведений может последовать уголовная ответственность (ч. 2–4 ст. 183 УК). Должностные лица, разгласившие налоговую тайну при ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, привлекаются к дисциплинарной ответственности (ст. 12 закона от 21.03.1991 № 943-1, ст. 57, 58 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ).
Также должны быть возмещены убытки, причиненные налогоплательщику их неправомерными действиями, решениями или бездействием, повлекшими в том числе и разглашение налоговой тайны.
Но налогоплательщику будет непросто доказать ключевой момент для привлечения к ответственности — то, что разглашение налоговой тайны причинило ему убытки. Так как НК не поясняет, что это такое, то применяются положения ГК (п. 1 ст. 11 НК) — п. 2 ст. 15 Кодекса. В нем говорится о том, что убытки — это в том числе и реальный ущерб, и упущенная выгода, то есть неполученные доходы, которые налогоплательщик мог бы получить, не будь его право нарушено. Но если этот момент доказать удастся, то вы вправе потребовать возмещения убытков за счет федерального бюджета (ст. 35, 37 НК).
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