Новые сведения стали налоговой тайной

С 30 октября 2024 года налоговой тайной стали сведения, которые могут пригодиться для обличения тех, кто применяет нелегальную занятость (закон от 30.09.2024 № 335-ФЗ). Речь о компаниях и ИП, которые избегают заключать трудовые договоры, и предпочитают исполнителей-самозанятых с тем, чтобы экономить на налогах, взносах, оборудовании рабочих мест. Для борьбы с этим явлением в субъектах РФ создаются межведомственные комиссии. Налоговики теперь передают им и органам Роструда сведения о:

Работодателях, которые за отчетный квартал ежемесячно начисляют как минимум десяти физическим лицам выплаты, уменьшенные на величину базы по ГПД — при условии, что таких лиц у него не менее 10% от числа сотрудников.

Признаках нелегальной занятости — замене трудовых отношений договорами ГПХ.

ИП и организациях, которые вот уже более трех из последних 12 месяцев имеют дело более чем с десятком самозанятых, выплачивая им ежемесячно в среднем не менее 20 000 руб.

Работодателях, которые хотя и имеют штатных сотрудников, но допускают 35% отклонение среднемесячной оплаты труда от среднего показателя по их региону.

Получить эти сведения вправе от налоговиков члены комиссий по нелегальной занятости и должностные лица Роструда.