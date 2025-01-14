Что такое налоговое преступление
Налоговое преступление — это серьезное нарушение закона, связанное с уклонением от уплаты налогов, сборов или других обязательных платежей в бюджет. Это может быть как умышленное сокрытие доходов, так и сознательное занижение налоговой базы или предоставление ложных сведений в налоговые органы.
Цель таких действий — уменьшить сумму налогов или вовсе избежать их уплаты. Но подобное поведение считается противоправным, так как наносит ущерб государству, лишая его средств на развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования и других важных сфер.
Налоговые преступления могут совершать как физические лица, так и организации и ИП. Закон предусматривает для таких нарушений серьезные последствия — от штрафов до лишения свободы, в зависимости от размера ущерба и степени вины.
Иными словами, налоговое преступление — это любая попытка обойти законы и не заплатить положенные налоги, за которую виновные несут ответственность.
Кого могут привлечь к уголовной ответственности
Уголовные дела по налоговым преступлениям возбуждают в отношении лиц, которые обязаны предоставлять в ФНС отчетные документы, содержащие в себе сведения по налогам, сборам, страховым взносам. Причем обвиняемым может стать не только руководитель, но и обычный сотрудник организации, наделенный правом сдавать отчетность по доверенности.
В соответствии с постановлением Пленума ВС № 48 от 26.11.2019 «Субъектом преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ, может быть лицо, уполномоченное в силу закона либо на основании доверенности подписывать документы, представляемые в налоговые органы организацией, являющейся плательщиком налогов, сборов, страховых взносов, в качестве отчетных за налоговый (расчетный) период. Такими лицами являются руководитель организации — плательщика налогов, сборов, страховых взносов либо уполномоченный представитель такой организации (статья 29 НК РФ). Субъектом данного преступления может являться также лицо, фактически выполнявшее обязанности руководителя организации — плательщика налогов, сборов, страховых взносов».
К уголовной ответственности по статье 199 УК могут привлечь: в соответствии с постановлением Пленума ВС № 48 от 26.11.2019 «Субъектом преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ, может быть лицо, уполномоченное в силу закона либо на основании доверенности подписывать документы, представляемые в налоговые органы организацией, являющейся плательщиком налогов, сборов, страховых взносов, в качестве отчетных за налоговый (расчетный) период. Такими лицами являются руководитель организации — плательщика налогов, сборов, страховых взносов либо уполномоченный представитель такой организации (статья 29 НК РФ). Субъектом данного преступления может являться также лицо, фактически выполнявшее обязанности руководителя организации — плательщика налогов, сборов, страховых взносов».
руководство компании, например, генерального директора;
главного бухгалтера или ответственного сотрудника, который формирует отчетность для налоговой;
лицо, которое фактически выполняло функции директора или главного бухгалтера в организации;
сотрудника, занимающегося ведением бухгалтерского учета, а также поставленного в известность о допущенных нарушениях (пособничество);
лицо, которое признано инициатором преступления, либо склонило к совершению противоправных действий руководителя, например, владелец доли в компании (организатор преступления);
лицо, подтолкнувшее к нарушению посредством советов или подсказок, например, сторонний консультант или заместитель руководителя (подстрекатель).
За налоговые нарушения по статье 199 УК ответственность несут не только руководители компании, но и все, кто причастен к формированию и подаче отчетности. Причастные к нарушению лица несут ответственность как пособники или подстрекатели — это могут быть главные бухгалтеры, сотрудники бухгалтерии, консультанты и даже владельцы бизнеса. Важно помнить, что участие в подобных действиях, даже косвенное, может привести к возбуждению уголовного дела.
Уголовная ответственность бизнеса, в каких случаях привлекают
Налоговые органы пристально следят за деятельностью всех налогоплательщиков — юрлиц и ИП, независимо от масштаба бизнеса и системы налогообложения. От налоговых проверок не застрахован никакой бизнес, даже тот, который работает на патенте, или если суммы налога исчисляет сама ФНС. В каких случаях бизнесу грозит уголовная ответственность?
Во-первых, это намеренное предоставление сведений, не соответствующих реальной обстановке. Из-за подачи недостоверных данных до бюджета не доходят положенные отчисления. Это происходит в случаях, когда, например, скрывают реальный доход и не указывают его в декларации, или «дописывают» несуществующие расходы на УСН «Доходы минус расходы».
Во-вторых, это когда в принципе не платят налоги, сборы и взносы, не отчитываются по финансам, не сдают декларацию.
Налоговый орган при этом должен вынести решение о привлечении к ответственности виновное лицо, а ущерб бюджету должен оцениваться как крупный или особо крупный.
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Виды налоговых правонарушений
Уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное в крупном или особо крупном размере, может грозить налоговой или уголовной ответственностью. В первом случае налоговый орган может назначить штраф, во втором — суд определяет меру наказания, исходя из тяжести нарушения и обстоятельств дела.
В Уголовном кодексе (статьи 198–199.4) перечислены виды налоговых преступлений, которые подпадают под уголовную ответственность. Сюда входят ситуации с неуплатой налогов, взносов и других обязательных налоговых отчислений.
Неуплата налогов, сборов, страховых взносов
1. Для ИП
За уклонение от уплаты налогов (сборов, страховых взносов) для ИП предусмотрен штраф, арест, принудительные работы или лишение свободы. Например, непредоставление налоговой декларации (включение в декларацию ложных сведений) или иных документов, которые привели к неуплате налогов. Наказание применяется с учетом обстоятельств дела, при этом важно понимать, что не любое невыполнение налоговых обязательств является преступлением:
штраф от 100 000 до 300 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;
арест на срок до шести месяцев;
принудительные работы сроком до одного года;
лишение свободы на срок до одного года.
Эти санкции применяются, если сумма недоимки считается крупной. Крупным размером считается ситуация, когда за три года подряд ИП не уплатил налоги и взносы более чем на 2,7 млн рублей (п. 2 прим. к ст. 198 УК).
Если долг свыше 13,5 млн рублей, это уже квалифицируется как особо крупный размер, что влечет за собой более суровые меры (п. 2 прим. к ст. 198 УК). Если недоимка превысит этот порог, предпринимателю может грозить штраф от 200 000 до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
2. Для юрлиц
Если организация умышленно уклоняется от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, это может привести к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 199 УК. Если неуплатой налогов бюджету причинен крупный ущерб (более 18,75 млн руб.), то наступит ответственность:
штраф от 100 000 до 300 000 рублей или в размере дохода виновного лица за срок до двух лет;
принудительные работы сроком до двух лет, а также могут отстранить от занимаемой должности на срок до трех лет;
арест на срок до шести месяцев;
лишение свободы на срок до двух лет с одновременным запретом вести деятельность до трех лет.
Более строгие меры применяются, если нарушение совершено:
В особо крупном размере — задолженность по налогам превышает 56,25 млн рублей.
Группой лиц по предварительному сговору — например, когда решение о неуплате принимается совместно директором и иным должностным лицом.
Если налоговый агент не начислял (не удерживал и не перечислял в бюджет) «агентские налоги» в крупном или особо крупном размере в личных целях, ему грозит наказание, предусмотренное для юрлиц по статье 199.1 УК.
При этом:
Крупным размером считается долг от 18,75 млн рублей.
Особо крупным — задолженность свыше 56,25 млн рублей.
Соблюдение налоговых обязательств — это не только вопрос законности, но и способ избежать серьезных последствий для бизнеса.
Неуплата страховых взносов за несчастные случаи на производстве
Уклонение юрлица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в крупном размере (от 7,5 млн руб.) приведет к уголовному наказанию по ст. 199.4 УК в виде:
штрафа 100–300 тыс. рублей, либо в размере дохода за период 1–2 года;
принудительных работ до одного года с отстранением от должности до трех лет;
лишение свободы до одного года.
Если недоимка по страховым взносам на травматизм составит 37,5 млн руб. и более (то есть в особо крупном размере), организации грозит наказание:
штраф 300–500 тыс. рублей, либо в размере дохода за период 1–3 года;
принудительные работы до четырех лет;
лишение свободы до трех лет с дисквалификацией на срок до трех лет.
Сокрытие имущества и денежных средств
Статья 199.2 УК предусматривает наказание для предпринимателей и юрлиц, которые намеренно утаивают свои активы, которые могли бы пойти на погашение обязательств по неуплате в бюджет. Из практики можно привести несколько случаев нарушений:
Компания просит перечислить средства своим контрагентам, перед которыми у нее накопился долг (при этом у самой компании счет заблокирован).
У компании заблокированы счета, и она открывает новые для приема оплаты (при этом деньги с новых счетов идут не на погашение долгов, а на другие цели).
Использование лазейки в законодательстве, когда операции не приостанавливаются по «зарплатным платежам» (ст. 855 ГК и ст. 76 НК). Компания снимает деньги якобы под з/п работникам, а на самом деле вносит их в кассу и расходует на другие цели.
Прием оплаты через счета подконтрольных юрлиц и другие.
За крупный размер такого нарушения (от 3,5 млн руб.) предусмотрены следующие меры:
штраф 200–500 тыс. рублей, либо доход в размере за 1,5–3 года;
принудительные работы (до трех лет) с запретом занимаемой должности (до трех лет);
лишение свободы (до трех лет) с запретом занимаемой должности (до трех лет);
За нанесение госбюджету ущерба в особо крупном размере (от 13,5 млн рублей) меры ответственности ужесточаются:
штраф — до 2 млн рублей;
принудительные работы — до пяти лет, отстранение от должности — до трех лет;
лишение свободы — до пяти лет, отстранение от должности — до трех лет;
По каким статьям чаще всего возбуждают уголовные дела
Чаще всего уголовные дела по налоговым правонарушениям заводят по двум статьям УК: статья 199 (неуплата обязательных налоговых платежей в бюджет) или 199.2 (сокрытие активов — имущества и денежных средств).
По другим статьям возбуждение уголовных дел встречается реже, так как преступления по ним доказать сложнее. Или сложнее уклониться на сумму недоимки по страховым взносам, которую квалифицируют как крупный размер ущерба. Так как тариф страховых взносов небольшой и суммы к уплате соответственно тоже небольшие.
Снижение максимальных сроков наказания
Частично выше мы рассмотрели меры ответственности за налоговые преступления. По ст. 199, 199.1, 199.2 и 199.4 УК максимальные сроки наказания стали менее строгими. Остановимся на них подробнее.
Изменение сроков по налоговым правонарушениям в особо крупном размере
Ч. 2 ст. 199 УК. Юридическому лицу за неуплату налогов, сборов и страховых взносов в особо крупном размере грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет (ранее было — до шести лет). Особо крупный размер — это неуплата налогов от 56,25 млн рублей непрерывно за последние три года.
Ч. 2 ст. 199.1 УК. За неисполнение обязанности налогового агента грозит до пяти лет лишения свободы (ранее было — до шести лет). К особо крупному размеру относится неуплата более 56,25 млн руб. непрерывно за последние три года.
Ч. 2 ст. 199.2 УК. Сокрытие активов (денег, имущества) за счет которых могли бы погашаться долговые обязательства по налогам, предусматривает для юрлиц наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет (ранее было — до семи лет). К особо крупным относятся недоимки от 13,5 млн рублей.
Ч. 2 ст. 199.4 УК. Юридическое лицо за неуплату страховых взносов за травматизм наказывается лишением свободы до трех лет (ранее было — до четырех лет). Особо крупный размер по этой статье определен как сумма неуплаты более 37,5 млн рублей непрерывно за три года.
Остальные меры ответственности по этим нормам Уголовного кодекса остались прежними. Речь идет о штрафах и запретах занимать определенные должности.
Изменение сроков давности
Строгость закона смягчилась не только по срокам наказания, но и коснулась квалификации нарушений по тяжести. За преступление небольшой и средней тяжести, совершенных ИП и юрлицами установлен срок давности два года и шесть лет, соответственно.
В каких случаях установлен срок давности два года (преступление небольшой тяжести):
ИП уклонился от уплаты налогов, взносов и страховых сборов. При этом размер неуплаты не имеет значения.
Юрлицо не совершило положенные платежи в крупном размере. Не распространяется на налоговые преступления, совершенные группой лиц по сговору.
Налоговый агент уклонился от уплаты налогов, сборов и взносов в крупном размере.
В каких случаях установлен срок давности шесть лет (преступление средней тяжести):
Юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов, сборов и страховых взносов в особо крупном размере.
Группа лиц по предварительному сговору не уплатила необходимые суммы в крупном размере.
Налоговый агент — уклонился от уплаты налогов, сборов и взносов в особо крупном размере.
ИП или юрлицо скрыли денежные средства или имущество, за счет которых взыскивается недоимка при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях в рамках обязательного социального страхования (ч. 2 ст. 199.2 УК).
Срок давности считается с даты совершения правонарушения. Если срок давности истек, то к виновнику нельзя применять уголовное наказание.
Прекращение дела
Если в отношении ИП или юрлица впервые возбуждено уголовное дело по налоговому преступлению (неуплата налогов, сборов, страховых взносов), то следственные органы должны освободить нарушителя от уголовной ответственности, если он полностью погасил все долги перед бюджетом (недоимки, пени и штрафы), которые были назначены согласно НК, ч. 2 ст. 199 УК.
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Заключение
Налоговое преступление — это нарушение, чаще всего связанное с уклонением от уплаты налогов, сборов, страховых взносов. Оно может выражаться в сокрытии имущества, занижении налогооблагаемой базы или фальсификации документов.
Для ИП и организаций предусмотрены различные наказания в зависимости от размера недоимки и обстоятельств дела — от штрафов до лишения свободы по НК и УК.
Особое внимание уделяется крупным и особо крупным размерам неуплаты, а также нарушениям, совершенным группой лиц по сговору.
Выводы:
Добросовестное соблюдение налогового законодательства обязательно. Непреднамеренные ошибки или умышленное нарушение могут привести к серьезным последствиям — как финансовым, так и уголовным.
Ответственность предусмотрена не только для руководителей компаний. Любой сотрудник, вовлеченный в процесс отчетности или финансирования, может быть привлечен к ответственности.
Есть возможность избежать уголовного преследования. Если налоговое нарушение совершено впервые и задолженность и штрафы погашены полностью, уголовное дело может быть прекращено.
Нужно знать свои права. При обвинении в налоговых нарушениях важно понимать, какие меры наказания предусмотрены законом и как защитить свои интересы.
Своевременные платежи и точная отчетность — лучшая защита. Это исключает претензии со стороны налоговых органов и помогает сохранить репутацию бизнеса.
Проблемы с налогами могут стать серьезным испытанием для бизнеса. Гораздо проще и безопаснее соблюдать установленные правила, чем пытаться обойти закон, рискуя столкнуться с серьезными штрафами и другими санкциями, а также спровоцировать в отношении себя возбуждение уголовного дела.
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