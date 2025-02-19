Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»
Право

Признаки фиктивной сделки: на что обращает внимание ФНС 

Фиктивными сделками на практике считают мнимые, притворные сделки или цепь таковых. Внешне они выглядят законно, но на самом деле заключены лишь для вида, маскируют иные отношения. Нередко фиктивные сделки используются для получения необоснованной налоговой выгоды. Рассказываем, как об этом узнают налоговики.

Какая сделка считается фиктивной

Это может быть мнимая сделка, то есть та, которую заключает без цели создать соответствующие отношения, а только получить какие-то блага, например, остаться на спецрежиме.

ИП Иванов на УСН не желает лишаться права на спецрежим. Но в 2024 году он выяснил, что после переоценки кадастровой стоимости объект недвижимости, который ему принадлежит, поднимется в цене. В итоге стоимость ОС в 2025 году превысит лимит в 200 млн руб. Он договаривается со своим старым знакомым, ИП Масловым, они заключают договор купли-продажи объекта, но лишь для того, чтобы в ЕГРН были внесены данные о том, что объектом владеет ИП Маслов, хотя собственником по-прежнему является Иванов. Он компенсирует другу затраты на содержание объекта, уплату налога и т. п., а сам продолжает спокойно работать на УСН.

Мнимые сделки заключают для того, чтобы все осталось «как есть», но при этом можно получить какие-то преимущества, льготы, блага. В приведенном примере — остаться на УСН, избежав превышения лимита по ОС.

Есть и другие фиктивные сделки, которые, как ширма, прикрывают другие. Они называются притворными.

ИП Якушев имеет в собственности ТЦ, а ИП Ковров хотел бы его приобрести, сговорились о цене (условно) — 125 млн руб., но смущает НДС. Коврову не хочется платить 150 млн руб. вместо 125, а Якушеву срочно нужно продать ТЦ. В итоге сумма в 125 млн руб. устраивает обоих. Недолго думая, Якушев регистрирует ООО «Минутка», внеся минимальный УК, Ковров через договор займа вносит в УК «Минутки» 125 млн руб. Далее на сумму этого займа ООО «приобретает» у своего учредителя Якушева недвижимость, а Ковров — долю в ООО «Ромашка».

Притворная сделка направлена на маскировку реальных отношений, чтобы добиться желаемого правового результата, но без нежелательных затрат.

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Кто дал налоговым органам право проверять суть сделок

Это право налоговые органы имеют в силу закона: мнимые и притворные сделки ничтожны с самого момента заключения (ст. 170 ГК). Это означает, что они не порождают последствий с даты подписания. При этом неважно, вынесено ли по этому поводу судебное решение (п. 1 ст. 166 ГК).

Даже если формально каждая притворная или мнимая сделки самостоятельны, суд вправе признать цепочку таких сделок единой недействительной сделкой (п. 88 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25).

Налоговые органы должны выявить реальный смысл сделки и провести ее корректную квалификацию, точнее, переквалификацию, то есть изменение вида договора в целях налогообложения. (ст. 54.1 НК).

Инспекторы не могут пройти мимо того, что налогоплательщик пытается уменьшить налоговую базу или сумму налога к уплате путем искажения сведений:

  • о фактах хозяйственной жизни или совокупности таких фактов;

  • об объектах, которые должны быть отражены в учете, как в налоговом, так и в бухгалтерском, либо в налоговой отчетности налогоплательщика (п. 1 ст. 54.1 НК).

Налоговые органы также не могут игнорировать факты того, что:

  • Сделка направлена исключительно на неуплату, неполную уплату или зачет (возврат) суммы налога.

  • Обязательство не исполнено на самом деле.

  • Обязательство исполнял не тот, кто назван в договоре, а кто-то другой, причем эта обязанность не была ему передана в силу закона или договора.

Налоговая реконструкция проводится, только если у налоговых органов нет сомнений в реальности и деловой цели выявленной сделки.

Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»

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На какие признаки фиктивной сделки обращают внимание налоговые органы

Алгоритмы выявления признаков мнимости или притворности детально отработаны. Еще в 2017 году были разосланы Методические рекомендации (направлены письмом ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650). В них подробно расписаны действия по установлению во время налоговых проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле на неуплату налогов, взносов и сборов. 

Конечно, каждая ситуация уникальна, требует анализа и оценки, но совершенно точно не останутся без внимания:

  • наличие у контрагента признаков «технички», «однодневки» (см. также признаки, указанные в приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333, в письме от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547 и проч.);

  • отсутствие у контрагента необходимых ресурсов, штата, оборудования;

  • отсутствие документов, свидетельских показаний, данных осмотра, подтверждающих реальное выполнение работ именно тем, кто заявлен в качестве исполнителя.

Например, есть договор с общественной организацией инвалидов на выполнение строительных работ для собственных нужд. Но эта организация привлекает субподрядчиков — нередко состоящих в штате «однодневок» или вообще работников заказчика. Налоговики сосредоточатся на доказывании факта того, что реально работы выполнялись не тем, кто имел право на льготу.  

Стремясь доказать фиктивность сделок и документооборота, налоговые органы будут доказывать само отсутствие финансово-хозяйственной операции. Руководители, лица, ответственные за исполнение и принимающие товары, работы, услуги, бухгалтеры допрашиваются об обстоятельствах заключения и исполнения сомнительного договора.

Проводится анализ истребованных документов, сопоставляется их содержание, что позволяет выявить массу несоответствий, которые обязательно всплывают при фиктивном оформлении. Например, в договоре товар указывается в штуках, а в ТТН или счетах-фактурах — в тоннах, всплывают расхождения в нумерации, в суммах и т. п.

Если контрагенты проверяемого лица находятся в «красной» зоне — однодневки, технички, аффилиаты — это тоже не пройдет без внимания. Обязательно будет выявляться, каким образом должностные лица проверяемого лица связаны с этими недобросовестными контрагентами.

Признаки аффилированности — например, единство имущества, сайтов, адресов, сотрудников и т. п. — выясняются из открытых источников, устанавливаются по данным госреестров. Персонал, обслуживающий основные средства, которые должны быть задействованы в исполнении договора (складские помещения, транспорт) иные сотрудники допрашиваются, чтобы выяснить, кто непосредственно ими руководит.  

В зону особого внимания налоговых органов всегда попадают договоры займа. Их часто используют, чтобы не платить НДС с аванса — после отгрузки товара «заемные» средства засчитываются в счет его оплаты. Также проверяются договоры комиссии, лизинга, реализации долей в УК, маскирующие куплю-продажу.

Например, следующие условия в договоре лизинга подскажут налоговым органам на его фиктивность:

  • он заключен на срок, который значительно меньше, чем срок полной амортизации актива;

  • в нем отсутствуют условия, которые являются существенными для договора лизинга;

  • нет упоминания о том, кто из сторон учитывает имущество на балансе.

Эти и иные признаки будут поводом для переквалификации договора лизинга в договор купли-продажи с рассрочкой платежа.

Или пример, который мы уже привели: продажа, замаскированная под реализацию долей. Налоговые органы обязательно обратят внимание на то, что созданное юридическое лицо не ведет хозяйственной деятельности, сдает «нулевки», расчеты проведены в кратчайшие сроки, через один банк, суммы совпадают и т. п.

Конечно, в рамках одной статьи нельзя рассказать обо всех нюансах, о всех потенциально опасных положениях договоров, которые могут навести на мысль об их фиктивности. Вот почему категорически не рекомендуется пользоваться интернет-«рыбами», а прорабатывать проекты сделок с помощью опытного бизнес-юриста. Вы излагаете ему свои пожелания и цели, а он разрабатывает безопасную стратегию их достижения — только так можно работать, не опасаясь санкций. Чтобы защитить свои права, обращайтесь к юристам московской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры» — они специализируются на защите граждан на всех стадиях преследования, как в органах следствия, так и в суде. 

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