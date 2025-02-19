Признаки фиктивной сделки: на что обращает внимание ФНС 

Это может быть мнимая сделка, то есть та, которую заключает без цели создать соответствующие отношения, а только получить какие-то блага, например, остаться на спецрежиме.

ИП Иванов на УСН не желает лишаться права на спецрежим. Но в 2024 году он выяснил, что после переоценки кадастровой стоимости объект недвижимости, который ему принадлежит, поднимется в цене. В итоге стоимость ОС в 2025 году превысит лимит в 200 млн руб. Он договаривается со своим старым знакомым, ИП Масловым, они заключают договор купли-продажи объекта, но лишь для того, чтобы в ЕГРН были внесены данные о том, что объектом владеет ИП Маслов, хотя собственником по-прежнему является Иванов. Он компенсирует другу затраты на содержание объекта, уплату налога и т. п., а сам продолжает спокойно работать на УСН.

Мнимые сделки заключают для того, чтобы все осталось «как есть», но при этом можно получить какие-то преимущества, льготы, блага. В приведенном примере — остаться на УСН, избежав превышения лимита по ОС.

Есть и другие фиктивные сделки, которые, как ширма, прикрывают другие. Они называются притворными.

ИП Якушев имеет в собственности ТЦ, а ИП Ковров хотел бы его приобрести, сговорились о цене (условно) — 125 млн руб., но смущает НДС. Коврову не хочется платить 150 млн руб. вместо 125, а Якушеву срочно нужно продать ТЦ. В итоге сумма в 125 млн руб. устраивает обоих. Недолго думая, Якушев регистрирует ООО «Минутка», внеся минимальный УК, Ковров через договор займа вносит в УК «Минутки» 125 млн руб. Далее на сумму этого займа ООО «приобретает» у своего учредителя Якушева недвижимость, а Ковров — долю в ООО «Ромашка».

Притворная сделка направлена на маскировку реальных отношений, чтобы добиться желаемого правового результата, но без нежелательных затрат.