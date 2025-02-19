Признаки фиктивной сделки: на что обращает внимание ФНС 

Какая сделка считается фиктивной
Это может быть мнимая сделка, то есть та, которую заключает без цели создать соответствующие отношения, а только получить какие-то блага, например, остаться на спецрежиме.
ИП Иванов на УСН не желает лишаться права на спецрежим. Но в 2024 году он выяснил, что после переоценки кадастровой стоимости объект недвижимости, который ему принадлежит, поднимется в цене. В итоге стоимость ОС в 2025 году превысит лимит в 200 млн руб. Он договаривается со своим старым знакомым, ИП Масловым, они заключают договор купли-продажи объекта, но лишь для того, чтобы в ЕГРН были внесены данные о том, что объектом владеет ИП Маслов, хотя собственником по-прежнему является Иванов. Он компенсирует другу затраты на содержание объекта, уплату налога и т. п., а сам продолжает спокойно работать на УСН.
Мнимые сделки заключают для того, чтобы все осталось «как есть», но при этом можно получить какие-то преимущества, льготы, блага. В приведенном примере — остаться на УСН, избежав превышения лимита по ОС.
Есть и другие фиктивные сделки, которые, как ширма, прикрывают другие. Они называются притворными.
ИП Якушев имеет в собственности ТЦ, а ИП Ковров хотел бы его приобрести, сговорились о цене (условно) — 125 млн руб., но смущает НДС. Коврову не хочется платить 150 млн руб. вместо 125, а Якушеву срочно нужно продать ТЦ. В итоге сумма в 125 млн руб. устраивает обоих. Недолго думая, Якушев регистрирует ООО «Минутка», внеся минимальный УК, Ковров через договор займа вносит в УК «Минутки» 125 млн руб. Далее на сумму этого займа ООО «приобретает» у своего учредителя Якушева недвижимость, а Ковров — долю в ООО «Ромашка».
Притворная сделка направлена на маскировку реальных отношений, чтобы добиться желаемого правового результата, но без нежелательных затрат.
Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» специализируется на защите клиентов в сфере налоговых, экономических и должностных преступлений. Наши адвокаты детально изучат обстоятельства дела, обеспечат профессиональную подготовку судебной документации и выстроят убедительную правовую позицию для достижения положительного результата в вашем деле.
Кто дал налоговым органам право проверять суть сделок
Это право налоговые органы имеют в силу закона: мнимые и притворные сделки ничтожны с самого момента заключения (ст. 170 ГК). Это означает, что они не порождают последствий с даты подписания. При этом неважно, вынесено ли по этому поводу судебное решение (п. 1 ст. 166 ГК).
Даже если формально каждая притворная или мнимая сделки самостоятельны, суд вправе признать цепочку таких сделок единой недействительной сделкой (п. 88 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25).
Налоговые органы должны выявить реальный смысл сделки и провести ее корректную квалификацию, точнее, переквалификацию, то есть изменение вида договора в целях налогообложения. (ст. 54.1 НК).
Инспекторы не могут пройти мимо того, что налогоплательщик пытается уменьшить налоговую базу или сумму налога к уплате путем искажения сведений:
о фактах хозяйственной жизни или совокупности таких фактов;
об объектах, которые должны быть отражены в учете, как в налоговом, так и в бухгалтерском, либо в налоговой отчетности налогоплательщика (п. 1 ст. 54.1 НК).
Налоговые органы также не могут игнорировать факты того, что:
Сделка направлена исключительно на неуплату, неполную уплату или зачет (возврат) суммы налога.
Обязательство не исполнено на самом деле.
Обязательство исполнял не тот, кто назван в договоре, а кто-то другой, причем эта обязанность не была ему передана в силу закона или договора.
Налоговая реконструкция проводится, только если у налоговых органов нет сомнений в реальности и деловой цели выявленной сделки.
Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»
Специализируемся в области налоговых, экономических и должностных преступлений. Станем надежными помощниками по защите вашего бизнеса
На какие признаки фиктивной сделки обращают внимание налоговые органы
Алгоритмы выявления признаков мнимости или притворности детально отработаны. Еще в 2017 году были разосланы Методические рекомендации (направлены письмом ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650). В них подробно расписаны действия по установлению во время налоговых проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле на неуплату налогов, взносов и сборов.
Конечно, каждая ситуация уникальна, требует анализа и оценки, но совершенно точно не останутся без внимания:
наличие у контрагента признаков «технички», «однодневки» (см. также признаки, указанные в приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333, в письме от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547 и проч.);
отсутствие у контрагента необходимых ресурсов, штата, оборудования;
отсутствие документов, свидетельских показаний, данных осмотра, подтверждающих реальное выполнение работ именно тем, кто заявлен в качестве исполнителя.
Например, есть договор с общественной организацией инвалидов на выполнение строительных работ для собственных нужд. Но эта организация привлекает субподрядчиков — нередко состоящих в штате «однодневок» или вообще работников заказчика. Налоговики сосредоточатся на доказывании факта того, что реально работы выполнялись не тем, кто имел право на льготу.
Стремясь доказать фиктивность сделок и документооборота, налоговые органы будут доказывать само отсутствие финансово-хозяйственной операции. Руководители, лица, ответственные за исполнение и принимающие товары, работы, услуги, бухгалтеры допрашиваются об обстоятельствах заключения и исполнения сомнительного договора.
Проводится анализ истребованных документов, сопоставляется их содержание, что позволяет выявить массу несоответствий, которые обязательно всплывают при фиктивном оформлении. Например, в договоре товар указывается в штуках, а в ТТН или счетах-фактурах — в тоннах, всплывают расхождения в нумерации, в суммах и т. п.
Если контрагенты проверяемого лица находятся в «красной» зоне — однодневки, технички, аффилиаты — это тоже не пройдет без внимания. Обязательно будет выявляться, каким образом должностные лица проверяемого лица связаны с этими недобросовестными контрагентами.
Признаки аффилированности — например, единство имущества, сайтов, адресов, сотрудников и т. п. — выясняются из открытых источников, устанавливаются по данным госреестров. Персонал, обслуживающий основные средства, которые должны быть задействованы в исполнении договора (складские помещения, транспорт) иные сотрудники допрашиваются, чтобы выяснить, кто непосредственно ими руководит.
В зону особого внимания налоговых органов всегда попадают договоры займа. Их часто используют, чтобы не платить НДС с аванса — после отгрузки товара «заемные» средства засчитываются в счет его оплаты. Также проверяются договоры комиссии, лизинга, реализации долей в УК, маскирующие куплю-продажу.
Например, следующие условия в договоре лизинга подскажут налоговым органам на его фиктивность:
он заключен на срок, который значительно меньше, чем срок полной амортизации актива;
в нем отсутствуют условия, которые являются существенными для договора лизинга;
нет упоминания о том, кто из сторон учитывает имущество на балансе.
Эти и иные признаки будут поводом для переквалификации договора лизинга в договор купли-продажи с рассрочкой платежа.
Или пример, который мы уже привели: продажа, замаскированная под реализацию долей. Налоговые органы обязательно обратят внимание на то, что созданное юридическое лицо не ведет хозяйственной деятельности, сдает «нулевки», расчеты проведены в кратчайшие сроки, через один банк, суммы совпадают и т. п.
Конечно, в рамках одной статьи нельзя рассказать обо всех нюансах, о всех потенциально опасных положениях договоров, которые могут навести на мысль об их фиктивности. Вот почему категорически не рекомендуется пользоваться интернет-«рыбами», а прорабатывать проекты сделок с помощью опытного бизнес-юриста. Вы излагаете ему свои пожелания и цели, а он разрабатывает безопасную стратегию их достижения — только так можно работать, не опасаясь санкций. Чтобы защитить свои права, обращайтесь к юристам московской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры» — они специализируются на защите граждан на всех стадиях преследования, как в органах следствия, так и в суде.
Читайте также:
Экономические преступления: что входит, виды, ответственность.
Выездная проверка. Топ 7 неочевидных ошибок налогоплательщиков.
Неуплата налогов и сокрытие имущества от взыскания: ответственность и что нужно знать бизнесу.
ТОП-10 вопросов бизнеса по выездным налоговым проверкам
Забирайте бесплатную памятку, чтобы важные ответы всегда были под рукой!
Реклама: Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры», ИНН 9728124664, erid: 2W5zFHrr49E
Начать дискуссию