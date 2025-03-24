Применение обеспечительных мер в арбитражном процессе: виды, порядок, условия

Зачем обеспечительные меры в арбитраже
В Арбитражном процессуальном кодексе обеспечительным мерам посвящены ст. 90–100 (глава 8 АПК). Понимание этих норм помогает избежать неприятных последствий, повлиять на недобросовестного ответчика и защитить деньги или имущество, которые в арбитражном суде выступают предметом спора.
Обеспечительные меры в арбитражном суде — это срочные временные меры по обеспечению иска или имущественных интересов заявителя (ч. 1 ст. 90 АПК). Нужно отметить, что рассмотрение дела — это довольно длительная процедура: порой она занимает месяцы или годы.
Обеспечительные меры нужны для урегулирования споров между сторонами и возвращения ситуации в текущее состояние. Судебный процесс в денежных и имущественных спорах позволяет защитить интересы сторон и сохранить баланс. При этом суд оценивает доводы и на их основании принимает решение (п. 14 постановления Пленума ВС от 01.06.2023 № 15).
Обеспечительные меры могут применяться на любом этапе арбитражного процесса. Главное, чтобы заявитель обосновал необходимость их применения (п. 15 постановления Пленума ВС № 15). Обеспечительные меры — это инструмент ускоренного реагирования. Если их не применить, то недобросовестный ответчик может успеть нанести порчу имуществу или вывести денежные средства.
Как с помощью обеспечительных мер повлиять на ответчика
Если должник не исполняет свои обязательства, кредитор имеет право обратиться в суд с исковым заявлением. В рамках арбитражного разбирательства суд может принять меры для защиты имущественных интересов кредитора. Например, временно ограничить возможность распоряжения денежными средствами ответчика, находящимися на банковском счете, чтобы предотвратить их вывод или расходование до вынесения окончательного решения. Такие меры создаются, для того чтобы имущество должника обеспечивало возможность исполнения судебного акта.
Список видов обеспечительных мер приведен в ч. 1 ст. 91 АПК:
арест на имущество или денежные средства на банковских счетах ответчика, в том числе на будущие поступления;
запрет на совершение определенных действий в отношении предмета спора;
возложение на ответчика обязанности по сохранению имущества с целью предотвращения порчи и ухудшения его состояния;
передача предмета спора на хранение истцу или иному лицу;
приостановление взыскания по исполнительному или иному документу, оспариваемому истцом;
приостановка продажи имущества, если предъявлен иск об освобождении имущества от ареста.
Арбитражный суд может использовать не только меры из названного перечня, но и иные, которые способствуют исполнению судебного акта. Кроме этого, одновременно могут применяться несколько видов обеспечительных мер.
Иногда суд может обязать ответчика раскрыть определенную информацию или документы, касающиеся имущественного положения. Это позволяет выявить скрытые активы или оценить финансовое состояние, что влияет на принятие судебного решения. Уклонение от передачи нужных данных может привести к более жестким мерам. Поэтому в некоторых случаях заявление об обеспечении иска помогает не только ограничить действия ответчика в отношении предмета спора, но и склонить его к переговорам.
Что нужно для применения обеспечительных мер
Если коротко, то истец или его законный представитель подает ходатайство об обеспечении иска, а суд его рассматривает и выносит решение на основании представленных доводов. Ходатайство можно подать одновременно с исковым заявлением или позднее, когда возникнет такая необходимость, но до принятия судебного акта (ч. 1 ст. 92 АПК).
Порядок применения
1. Подача заявления.
Истец подает заявление об обеспечении иска и прикладывает к нему документальное подтверждение уплаты госпошлины. Если от имени истца действует его доверенное лицо, нужно приложить соответствующую доверенность.
Заявление об обеспечении иска должно содержать следующие пункты:
наименование арбитражного суда, куда направляется заявление;
наименования истца и ответчика, место их регистрации или фактического проживания;
предмет спора;
причину, по которой направляется заявление;
какую обеспечительную меру нужно применить;
размер имущественных требований;
перечень документов, подтверждающих целесообразность мер.
Заявление об обеспечении иска можно подать в бумажной или электронной форме. Для подписания потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
С 9 сентября 2024 года госпошлина за заявление об обеспечении иска (замены меры, отмены обеспечения) составляет 30 тыс. рублей (пп. 17 п. 1 ст. 333.21 НК).
2. Рассмотрение заявления.
Заявление должно быть рассмотрено в арбитражном суде не позднее следующего дня после его поступления. Судья рассматривает заявление единолично, учитывая правильность его оформления и приведенные основания (ч. 1.1 ст. 93 АПК).
Если заявление составлено с нарушениями, то суд должен сообщить об этом заявителю. После исправления нарушений суд должен рассмотреть заявление незамедлительно (ч. 2 ст. 93 АПК).
Важно отметить, что судья должен удостовериться, что применение именно этих обеспечительных мер поспособствует исполнению судебного акта.
3. Вынесение определения.
По результатам рассмотрения заявления суд может вынести определение об обеспечении иска или отказать заявителю. В случае отказа суд должен надлежащим образом проинформировать заявителя — направить ему копию определения с отказом.
Заявитель вправе обжаловать решение арбитражного суда, при этом сама жалоба не приостанавливает действие определения об обеспечении иска (ч. 7 ст. 93 АПК).
Подать ходатайство об обеспечении иска может любая из сторон, но практике этим правом пользуются больше истцы, нежели ответчики. Перед подачей заявления необходимо оценить основания для применения обеспечительных мер, чтобы снизить вероятность отказа со стороны суда.
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При каких условиях применяются обеспечительные меры
Обеспечительные меры носят срочный временный характер и направлены на соблюдение имущественных интересов участника судебного разбирательства.
Для исполнения судебного акта имущество и денежные средства должника (ответчика) должны быть в сохранности и надлежащем качестве. Обеспечительные меры должны соответствовать предмету спора и быть достаточными для процесса производства.
Суд оценивает целесообразность применения обеспечительных мер с нескольких точек зрения (ч. 2 ст. 90 АПК):
Непринятие данных мер может затруднить судебный процесс или негативно сказаться на исполнении судебного акта.
Применение обеспечительных мер поможет защитить интересы истца и не допустить нанесения ему ущерба.
Обеспечительные меры — это временные ограничения, которые суд вводит, чтобы защитить права истца до окончательного решения по делу. Суд применяет обеспечительные меры только при наличии серьезных оснований: истец должен доказать, что без них его права могут быть нарушены или исполнение судебного решения окажется невозможным.
Как выбрать обеспечительные меры
Обеспечительные меры в арбитражном процессе характеризуются следующими признаками:
Ускоренный порядок — судья должен рассмотреть ходатайство и не позднее следующего дня вынести определение (ч. 1.1 ст. 93 АПК).
Временный характер — меры действуют в течение ограниченного срока, например, пока судебное решение не будет исполнено.
Наличие оснований — суд принимает решение о необходимости обеспечительных мер, если есть угроза сохранности имущества.
Соразмерность — требования заявителя должны быть соразмерны предмету спора, например, нельзя наложить арест на имущество стоимостью 5 млн руб., если долг ответчика — 500 тыс. руб.
При выборе обеспечительных мер заявитель должен руководствоваться несколькими факторами — связь с предметом спора, целесообразность применения именно этих мер, обоснованность.
Например, если арбитражный суд рассматривает дело о долге в 100 тыс. рублей, то нет смысла подавать ходатайство на арест всего имущества ответчика. Суд признает заявление неразумным и необоснованным.
Также неправильно требовать арест имущества, местонахождение которого невозможно установить. В этой ситуации верное основание — арест денежных средств на банковском счете ответчика.
В ходатайстве следует четко формулировать свое требование, чтобы оно было понятно суду. Чем понятнее и обоснованнее запрос, тем выше вероятность, что суд вынесет положительное определение.
Чек-лист
В чек-листе собрали действия, которые помогут подготовить заявление об обеспечении иска и направить его в арбитражный суд.
Шаг 1. Оцените необходимость подачи заявления. Суд устанавливает связь между обеспечительными мерами и предметом спора. Обеспечительные меры применяются в том случае, если есть угроза сохранности имущества. Если имуществу ничего не угрожает, то подавать заявление не имеет смысла.
Шаг 2. Соберите доказательную базу. Заявитель должен обосновать необходимость использования обеспечительных мер. Укажите причины, которые без данных мер затруднят процесс производства.
Шаг 3. Направьте заявление. Составьте заявление с учетом требований ст. 92 АПК. Предоставьте заявление лично — в канцелярию суда или письмом по почте — или отправьте онлайн в системе «Мой арбитр».
Шаг 4. Внесите госпошлину. Без подтверждения платежа суд откажет в ходатайстве. Размер госпошлины с 9 сентября 2024 года — 30 тыс. рублей.
Шаг 5. Предоставьте документы. Направить запрос на применение обеспечительных мер можно на любом этапе процесса производства: вместе с иском или по ходу разбирательств (ч. 1 ст. 92 АПК). В том числе подать ходатайство можно и до подачи иска — это так называемые предварительные обеспечительные меры (ст. 99 АПК).
Если суд отказал в обеспечении иска, можно оспорить определение в вышестоящей инстанции. Для этого нужно быть уверенными в своей правоте, иначе это пустая трата времени. Например, вышестоящий суд удовлетворил апелляцию по ранее вынесенному отказу в обеспечении иска (определение ВС от 10.02.2022 № 307-ЭС20-7339).
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