Аренда помещения у физлица: как составить договор, какие нюансы учесть

Предмет договора

Предметом договора является передача определенного помещения. Нужно указать объем передаваемых прав — временное владение и пользование или исключительно во временное пользование. Если не согласовать этот момент, есть потенциальная опасность признания судом того, что соглашение не является договором аренды (нет условия, предусмотренного ст. 606 ГК РФ).

В договоре укажите все признаки объекта, которые позволяют идентифицировать его с точностью 100%. В частности, это:

кадастровый номер;

общая площадь;

расположение;

номер на поэтажном плане и т. п.

Имейте в виду, если какие-то третьи лица имеют права на передаваемое имущество, то вы как арендатор вправе потребовать уменьшения арендной платы или вообще расторгнуть договор с возмещением убытков (ст. 613 ГК РФ).

К числу необходимых документов, которые позволяют идентифицировать передаваемый по договору объект, относятся выписка из ЕГРН и технический план (представляются в копиях и оригиналах).