Как вернуть незаконно взысканные налоги и штрафы

Кто вправе вернуть переплату

Это право есть не только у налогоплательщиков, но и у тех, кто платит сборы, страховые взносы, а также у налоговых агентов — всех, у кого есть ЕНС (п. 4 ст. 11.3 НК РФ). Положительное сальдо по ЕНС можно использовать двумя способами: зачесть в счет будущих платежей или вернуть деньгами.

Например, как фирма, так и ИП может направить положительное сальдо для:

внесения предстоящих обязательных платежей — налогов, сборов, страховых взносов;

исполнения некоторых решений налоговой инспекции;

для погашения налоговых задолженностей, пеней, штрафов, процентов других лиц.

Налогоплательщик может представить заявление, в котором укажет, на что хочет потратить положительное сальдо (п. 2 ст. 78 НК РФ).

В общем случае заявление подается в свою налоговую инспекцию. Если у вас есть филиалы или обособленные подразделения, можно выбрать: подать заявление по адресу головного офиса или по месту учета филиала (ст. 78, 83 НК РФ). Форму заявления утвердили приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133. Отправить заявление можно по ТКС или через ЛК налогоплательщика, подписывать — УКЭП (ИП могут использовать УНЭП, если она соответствует требованиям налоговой службы).

Обращаться за зачетом можно в любое время: ограничений по срокам в НК нет. Если вы хотите зачесть положительное сальдо ЕНС для погашения задолженности, которая не входит в общую сумму обязательств (например, по отдельным решениям налоговой), нужно подать заявление заранее. Сделать это следует не позднее дня, предшествующего дате вступления в силу судебного акта о взыскании, указав в заявлении реквизиты решения налоговой инспекции (п. 4 ст. 78 НК РФ).

Срок самого зачета — не позднее следующего рабочего дня после получении заявления (п. 5 ст. 78 НК РФ).

Тут есть нюанс — поясним на примере. Предположим, ИП Иванов И.И. имеет положительное сальдо на ЕНС — 50 000 руб. Он решает направить эту сумму в зачет будущего платежа по страховым взносам, срок уплаты которых наступит только в следующем квартале.

Так как срок уплаты еще не наступил, налоговая зарезервирует эти 50 000 руб., и они остаются «замороженными» до наступления установленного срока. Правда, если у Иванова И.И. образуется задолженность, которая отражается в ЕНС, налоговая служба автоматически направит зарезервированную сумму на погашение этой задолженности — без дополнительного заявления или согласия ИП (см. письмо ФНС России от 12.04.2023 № КЧ-4-8/4516).

Важно: возврат возможен только со своего ЕНС, если платили за другое лицо, то вернуть средства не получится (ст. 45, 79 НК РФ).

Деньги по поручению налоговой инспекции возвращает орган Федерального казначейства перечислением на банковский счет (п. 1, 5 ст. 79 НК РФ).