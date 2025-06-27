Как вернуть незаконно взысканные налоги и штрафы

Кто вправе вернуть переплату
Это право есть не только у налогоплательщиков, но и у тех, кто платит сборы, страховые взносы, а также у налоговых агентов — всех, у кого есть ЕНС (п. 4 ст. 11.3 НК РФ). Положительное сальдо по ЕНС можно использовать двумя способами: зачесть в счет будущих платежей или вернуть деньгами.
Например, как фирма, так и ИП может направить положительное сальдо для:
внесения предстоящих обязательных платежей — налогов, сборов, страховых взносов;
исполнения некоторых решений налоговой инспекции;
для погашения налоговых задолженностей, пеней, штрафов, процентов других лиц.
Налогоплательщик может представить заявление, в котором укажет, на что хочет потратить положительное сальдо (п. 2 ст. 78 НК РФ).
В общем случае заявление подается в свою налоговую инспекцию. Если у вас есть филиалы или обособленные подразделения, можно выбрать: подать заявление по адресу головного офиса или по месту учета филиала (ст. 78, 83 НК РФ). Форму заявления утвердили приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133. Отправить заявление можно по ТКС или через ЛК налогоплательщика, подписывать — УКЭП (ИП могут использовать УНЭП, если она соответствует требованиям налоговой службы).
Обращаться за зачетом можно в любое время: ограничений по срокам в НК нет. Если вы хотите зачесть положительное сальдо ЕНС для погашения задолженности, которая не входит в общую сумму обязательств (например, по отдельным решениям налоговой), нужно подать заявление заранее. Сделать это следует не позднее дня, предшествующего дате вступления в силу судебного акта о взыскании, указав в заявлении реквизиты решения налоговой инспекции (п. 4 ст. 78 НК РФ).
Срок самого зачета — не позднее следующего рабочего дня после получении заявления (п. 5 ст. 78 НК РФ).
Тут есть нюанс — поясним на примере. Предположим, ИП Иванов И.И. имеет положительное сальдо на ЕНС — 50 000 руб. Он решает направить эту сумму в зачет будущего платежа по страховым взносам, срок уплаты которых наступит только в следующем квартале.
Так как срок уплаты еще не наступил, налоговая зарезервирует эти 50 000 руб., и они остаются «замороженными» до наступления установленного срока. Правда, если у Иванова И.И. образуется задолженность, которая отражается в ЕНС, налоговая служба автоматически направит зарезервированную сумму на погашение этой задолженности — без дополнительного заявления или согласия ИП (см. письмо ФНС России от 12.04.2023 № КЧ-4-8/4516).
Важно: возврат возможен только со своего ЕНС, если платили за другое лицо, то вернуть средства не получится (ст. 45, 79 НК РФ).
Деньги по поручению налоговой инспекции возвращает орган Федерального казначейства перечислением на банковский счет (п. 1, 5 ст. 79 НК РФ).
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В какой срок производится возврат
Срок возврата складывается из нескольких этапов. Сначала налоговая инспекция должна направить поручение в орган Казначейства России. Сделать это нужно не позднее следующего рабочего дня после получения заявления от налогоплательщика (п. 3 ст. 79 НК РФ). В некоторых случаях срок начинает считаться с другой даты — например, если налоговая инспекция запрашивает у банка информацию о счетах налогоплательщика. Тогда отсчет начинается со дня, следующего за днем получения этих сведений (п. 7 ст. 79 НК РФ).
После того как Казначейство получит поручение, его исполнят в течение одного рабочего дня с момента получения (п. 6 ст. 79 НК РФ).
Если опоздание налоговой службы с возвратом составит более 10 рабочих дней с даты получения заявления на возврат, можно требовать проценты. Это общий случай. Если вы будете обращаться за возмещением НДС или акцизов, применяется особый порядок, установленный п. 9 ст. 79 НК.
Пример. 3 июня 2025 года ИП Семенов В.И. предоставил в свою налоговую инспекцию заявление на возврат суммы положительного сальдо ЕНС в 50 000 руб. Налоговая инспекция убедилась в том, что на ЕНС Семенова В.И. имеется достаточная сумма, и 4 июня 2025 года должна направить поручение в орган Казначейства.
Если представить, что поручение пришло в этот же день, то исполнить его нужно было не позднее 5 июня. Если по каким-то причинам Семенов В.И. получит свои деньги лишь 27 июня, то они должны быть возвращены с процентами, которые начисляются с 19 июня. Это одиннадцатый рабочий день с даты подачи заявления на возврат. Сумма процентов составит 230 руб. 14 коп. (50 000 руб. x 20% : 365 х 8 дней).
Примечание: 20% — ключевая ставка Банка России, которая действовала в дни нарушения срока возврата переплаты (абз. 5 п. 9 ст. 79 НК РФ).
Часто задаваемые вопросы
Если налог был взыскан на основании нормативного акта, признанного незаконным, считаются ли эти суммы излишне взысканными?
Да, если основанием для излишнего поступления налогов в бюджет послужило издание незаконного НПА в сфере налогообложения (ст. 6 НК РФ), то спорные суммы рассматриваются как излишне взысканные. На них должны начисляться проценты (см. определение ВС РФ от 27.04.2023 № 305-ЭС23-2253).
Имеет ли право налоговый агент вернуть налог, незаконно (излишне) удержанный из его дохода, перечисленный в бюджет и отраженный как положительное сальдо ЕНС?
Да, налоговый агент тоже может вернуть переплату. Если речь о НДФЛ, излишне удержанная сумма возвращается гражданину через налогового агента, который обязан сделать возврат по письменному заявлению лица (п. 1 ст. 231 НК РФ).
Если же переплата касается налога на прибыль иностранной организации, то она сама должна обратиться с заявлением в налоговую инспекцию, где состоит на учете налоговый агент, чтобы вернуть деньги (п. 2, 3 ст. 312 НК РФ). При этом налоговый агент должен будет подать уточненную декларацию (п. 6 ст. 81 НК РФ), чтобы не обвинили в представлении некорректных сведений.
Произошла реорганизация. Вправе ли правопреемник вернуть положительное сальдо, возникшее до нее?
Да, реорганизованное лицо может вернуть переплату. При реорганизации сальдо его ЕНС распределяется между правопреемниками пропорционально долям, указанным в передаточном акте или разделительном балансе. Если после этого у правопреемника образуется положительное сальдо ЕНС, он может вернуть деньги по обычным правилам (ст. 78 НК РФ).
Что делать, если налоговая инспекция не вернула деньги или игнорирует заявление?
Сначала нужно подать жалобу в вышестоящий налоговый орган, хотя есть определение ВС РФ от 16.07.2020 № 301-ЭС20-5798, согласно которому это необязательно.
В статье 79 НК РФ нет указания на возможность обращения налогоплательщика в суд с заявлением о возврате излишне взысканного налога только при условии соблюдения досудебного порядка. Досудебное урегулирование — это право, а не обязанность налогоплательщика.
В любом случае в заявлении в арбитражный суд нужно будет подтвердить наличие положительного сальдо ЕНС (прилагаются, в частности, акты сверки, справки о состоянии сальдо ЕНС), указать период и основания излишней уплаты (взыскания), представить подтверждение перечисления налога в бюджет.
Положительное сальдо ЕНС — это ваши деньги
Налоговая инспекция обязана вернуть их по вашему требованию: не имеет значения, ООО у вас или ИП, переплачены ли страховые взносы, налоги.
Процедура и сроки регламентированы законом. Если допускаются произвольные просрочки — вы вправе потребовать проценты. Конечно, риск злоупотреблений со стороны налоговой инспекции и Казначейства есть, но порой достаточно грамотно составленного документа, чтобы восстановить ваши права. Столкнулись с отказом, задержкой или просто не уверены, как правильно оформить заявление — обращайтесь к специалистам в области налогового права.
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